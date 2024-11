Wizards of the Coast

Apprendre à jouer à Magic: The Gathering n'a jamais été aussi facile ! Fondations de Magic: The Gathering offre bien des façons de profiter du jeu, peu importe que vous débutiez ou que vous soyez un grand fan de Magic chevronné. Fondations sortira le 15 novembre 2024, et marquera le début d'une nouvelle ère pour Magic.

La boîte d'apprentissage est conçue pour vous apprendre à jouer à Magic. Elle vous expliquera comment jouer votre première partie tour par tour, puis elle vous aidera à jouer par vous-même. Une fois que vous aurez appris comment jouer, vous pourrez mélanger dix thèmes de cartes différents. Chaque thème est destiné aux nouveaux joueurs et offre un aperçu de tout ce que Magic peut vous proposer.

Boîte d’apprentissage Fondations de Magic: The Gathering

Chaque boîte d'apprentissage Fondations de Magic: The Gathering inclut :

10 decks Jumpstart à thème Chaque deck contient 20 cartes de Fondations (FDN). Mélangez-en deux et jouez ! Les decks Jumpstart sont prédéterminés et conçus pour les débutants. Les decks contiennent des cartes Fondations (FDN) supplémentaires et ne contiennent pas de cartes Jumpstart Fondations (J25).

2 fiches de référence

1 guide de référence

2 guides pour apprendre à jouer

2 tapis de jeu

2 compteurs de points de vie Spindown

La boîte d'apprentissage contient dix decks Jumpstart à thème, deux d'entre eux (les decks Vampires et Chats) sont spécialement conçus pour le tutoriel. Ces decks ne doivent pas être mélangés. S'ils sont désordonnés et doivent être remis en ordre, ne vous inquiétez pas ! Vous trouverez l'ordre des decks tutoriels ici, afin que vous puissiez vivre cette expérience quand bon vous semble.

Vous trouverez le contenu de chacun des dix decks présents dans la boîte d'apprentissage Fondations ci-dessous, et vous pouvez également découvrir l'ensemble de l'extension dans les visuels des cartes Fondations. Fondations de Magic: The Gathering sortira le 15 novembre 2024, et est disponible en précommande dès maintenant. Vous pouvez précommander la boîte d'apprentissage, les boosters de jeu, les Bundles, et bien plus encore auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où les produits Magic: The Gathering sont vendus.

Ordre et listes des cartes du deck tutoriel

Cliquez sur la bannière ci-dessous pour voir l'ordre de départ du deck !

Chats 0001_MTGFDN_BBThemes: Carte thématique Chats Les decks tutoriels sont rangés du haut vers le bas, vous piocherez donc les cartes du haut de la liste en premier. Plaine Plaine Plaine Plaine Lions des savanes Chasseciel léonin Fier parent Plaine Plaine Sauveur félidar Plaine Édit angélique Jazal Crinièredor Pacifisme Léonin ingénieux Chasseur serviable Avant-garde léonine Consécration Frappe d’Elspeth Havre inexploré Retour en haut de page

Vampires 0002_MTGFDN_BBThemes: Carte thématique Vampires Les decks tutoriels sont rangés du haut vers le bas, vous piocherez donc les cartes du haut de la liste en premier. Marais Marais Marais Marais Intrus vampire Vampirien Instant d’envie Marais Marais Vampire patricien Faim récalcitrante Collectrice de la dîme de sang Fauteurs de troubles de la croisée Sorcier de sang vengeur Chute du héros Nouveau-né vampire Offrir l’immortalité Voleuse de sang de Stromkirk Marais Havre inexploré Retour en haut de page

Listes des decks restants de la boîte d'apprentissage

0003_MTGFDN_BBThemes: Healing Theme Card

Ancestor Dragon Dazzling Angel Quick-Draw Katana Ajani's Pridemate Adamant Will Bishop's Soldier Deadly Riposte Herald of Faith Inspiring Overseer Prayer of Binding Twinblade Paladin Uncharted Haven Hinterland Sanctifier 7 Plains

0004_MTGFDN_BBThemes: Pirates Theme Card

Corsair Captain Bigfin Bouncer Skyship Buccaneer Brineborn Cutthroat Spectral Sailor Tolarian Terror Cancel Eaten by Piranhas Kitesail Corsair Opt Storm Fleet Spy Pirate's Cutlass Uncharted Haven 7 Island

0005_MTGFDN_BBThemes: Wizards Theme Card

Mystic Archaeologist Arcane Epiphany Clinquant Skymage Erudite Wizard Icewind Elemental Mischievous Mystic Fleeting Distraction Burrog Befuddler Exclusion Mage Into the Roil Quick Study Starlight Snare Uncharted Haven 7 Island

0006_MTGFDN_BBThemes: Undead Theme Card

Death Baron Hungry Ghoul Diregraf Ghoul Eaten Alive Reassembling Skeleton Cemetery Recruitment Crow of Dark Tidings Deadly Plot Maalfeld Twins Skeleton Archer Suspicious Shambler Undying Malice Uncharted Haven 7 Swamp

0007_MTGFDN_BBThemes: Goblins Theme Card

Dropkick Bomber Incinerating Blast Frenzied Goblin Battle-Rattle Shaman Dragon Fodder Goblin Oriflamme Goblin Smuggler Kindled Fury Raging Redcap Swab Goblin Volley Veteran Goblin Firebomb Uncharted Haven 7 Mountain

0008_MTGFDN_BBThemes: Inferno Theme Card

Terror of Mount Velus Fiery Annihilation Firespitter Whelp Carnelian Orb of Dragonkind Dragonlord's Servant Fire Elemental Kargan Dragonrider Rapacious Dragon Scorching Dragonfire Seize the Spoils Skyraker Giant Uncharted Haven 8 Mountain

0009_MTGFDN_BBThemes: Elves Theme Card

Elvish Archdruid Beast-Kin Ranger Elvish Regrower Felling Blow Broken Wings Dwynen's Elite Llanowar Elves Snakeskin Veil Joraga Invocation Tajuru Pathwarden Thornweald Archer Wildheart Invoker Uncharted Haven 7 Forest

0010_MTGFDN_BBThemes: Primal Theme Card

Aggressive Mammoth Bite Down Giant Growth Mild-Mannered Librarian Wildwood Scourge Bear Cub Biogenic Upgrade Druid of the Cowl Magnigoth Sentry New Horizons Thrashing Brontodon Uncharted Haven 8 Forest

