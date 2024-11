Il est temps de faire vos premiers pas dans le monde de Magic avec Fondations de Magic: The Gathering ! Il s’agit de la sortie ultime de Magic , qui réunit tout ce que les joueurs aiment dans ce jeu depuis plus de trois décennies. Grâce à cette expérience centrée autour des nouveaux joueurs, le moment est idéal pour rejoindre ce phénomène mondial qu’est Magic. Et il n’y a pas de meilleur endroit pour se familiariser avec le jeu que l’Avant-première de votre magasin de jeux local !

Qu’est-ce qu’un événement d’Avant-première ?

Si vous découvrez les événements Magic ou si vous découvrez Magic de manière générale, les Avant-premières sont l’une des meilleures façons de découvrir le jeu tout en vous faisant de nouveaux amis. Ces événements ont pour but de familiariser les joueurs avec les cartes et les mécaniques d’une nouvelle extension. Il s’agit de rassemblements décontractés et conviviaux où les participants peuvent la découvrir sans stress. Fondations est particulièrement adaptée à ce genre d'exploration, avec des cartes conçues pour lancer n’importe quel joueur dans la construction de son deck.

Magic sort de nouvelles extensions tous les deux à trois mois, que vous pouvez découvrir lors des événements d’Avant-première de votre magasin de jeux local. Lorsque vous vous inscrivez à l’un de ces événements, vous recevez le jour de l’événement un Pack d’avant-première contenant les éléments suivants :

Pack d’avant-première Fondations de Magic: The Gathering

6 boosters de jeu Fondations de Magic: The Gathering

1 carte promo Fondations traditionnelle rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l’année

1 carte contenant un code de MTG Arena (disponible uniquement dans certaines régions)

(disponible uniquement dans certaines régions) 1 boîte de rangement de cartes

1 compteur de points de vie Spindown avec cinq variations possibles (illustrées ci-dessus)

Les Avant-premières se déroulent généralement en Paquet scellé. Cela signifie que vous y construisez un deck de 40 cartes à partir du contenu de vos boosters de jeu, de votre carte promo avec un tampon marquant l’année, et d’autant de cartes de terrain de base que vous le souhaitez, en sélectionnant les meilleures cartes parmi celles que vous avez ouvertes.

Construire votre deck pour l’Avant-première

Une fois que vous avez ouvert vos six boosters de jeu, commencez par trier vos cartes par couleur. Cela vous aidera à déterminer quelles couleurs vous avez en quantité suffisante pour être jouées dans votre deck. Vous devez vous efforcer de jouer exactement 40 cartes. Pas une de plus, pas une de moins. Vous pouvez jouer avec plus de 40 cartes, mais ce n’est pas recommandé pour la plupart des parties en Paquet scellé, car cela peut vous empêcher de piocher vos meilleures cartes plus rapidement.

Ensuite, recherchez des cartes qui vous aideront à remporter la partie. Une créature massive, un planeswalker puissant, ou un sort dévastateur sont les types de menaces autour desquelles vous devriez construire votre deck.

0107_MTGFDN_MainNew: Mossborn Hydra 0011_MTGFDN_MainNew: Exemplar of Light

Considérez-les comme le bouquet final de votre deck, les cartes qui portent un coup imparable à votre adversaire. Un deck vert devra inclure beaucoup de terrains pour que votre Hydre née de la mousse puisse rapidement devenir une créature gigantesque et dévastatrice. Il sera avantageux pour votre deck blanc d’inclure de multiples façons de gagner des points de vie, permettant ainsi à l'Archétype de lumière de piocher de nombreuses cartes et de remporter la partie.

Le deuxième aspect le plus important de votre deck est le retrait, c’est-à-dire tout sort qui vous permet de vous débarrasser des cartes de votre adversaire. Ce sont les éléments défensifs de votre deck, qui vous permettent de survivre aux menaces adverses et de lancer vos propres attaques décisives. Chacune des cinq couleurs a sa propre façon de gérer les menaces, en détruisant des cartes, en empêchant des attaques, ou en stoppant votre adversaire dans son élan.

Nous avons répertorié les cartes de retrait habituelles et inhabituelles les plus efficaces dans chaque couleur ci-dessous. Ces sélections ne sont qu’un aperçu pour vous présenter un résumé de tous les meilleurs retraits dans l'extension Fondations.

Déterminer la stratégie de votre deck

Fondations étant une extension plus simple que la plupart des extensions Magic , les créatures sont l’épine dorsale du jeu en Paquet scellé. Privilégiez les cartes qui détruisent ou exilent les créatures pour une stratégie de jeu lente et maîtrisée…

0020_MTGFDN_MainNew: Luminous Rebuke 0039_MTGFDN_MainNew: Grappling Kraken 0214_MTGFDN_MainRep: Broken Wings

Ou lancez-vous avec un deck rapide et impitoyable pour remporter la victoire en un clin d'œil. Quelle que soit votre stratégie, elle doit être soutenue par les cartes clés de votre sélection de Paquet scellé. Construisez avec vos cartes, et non malgré elles.

0195_MTGFDN_MainRep: Fanatical Firebrand 0224_MTGFDN_MainRep: Gnarlid Colony 0059_MTGFDN_MainNew: Crypt Feaster

Peu importe les cartes que vous décidez de jouer, vous voudrez choisir vos deux meilleures couleurs. Cela vous donnera suffisamment de cartes pour compléter votre deck de 40 cartes tout en vous assurant de pouvoir lancer vos différents sorts. Chaque paire de deux couleurs possède ses propres stratégies spécifiques, que nous aborderons bientôt. Pour l’instant, prenez toutes vos menaces et retraits, puis voyez quelles couleurs se démarquent.

Si vous débutez et que vous hésitez sur les couleurs à jouer, voici un petit secret… vous pouvez simplement jouer ce qui vous paraît le plus amusant. Les Avant-premières sont des événements amicaux qui permettent aux joueurs de comprendre les tenants et aboutissants de l’extension. Vous pourriez avoir des cartes plus puissantes en rouge et en vert, mais si vous avez obtenu une version sans bordure d’Omniscience que vous souhaitez vraiment jouer, alors allez-y ! C’est le moment idéal pour vous amuser.

0312_MTGFDN_BrdFaves: Omniscience

Une fois que vous avez choisi vos cartes préférées et les couleurs avec lesquelles vous souhaitez jouer, il est temps d’assembler votre deck ! Si c’est la première fois que vous construisez un deck Magic, la tâche peut sembler intimidante. Mais ne vous inquiétez pas, Fondations est conçue pour rendre le processus de construction de deck relativement simple. Gardez à l’esprit quelques-uns de ces conseils utiles lorsque vous construisez votre deck.

Maîtriser votre courbe de mana

Les joueurs de Magic utilisent un concept appelé la « courbe de mana » pour s’assurer que leurs decks peuvent lancer efficacement leurs sorts et appliquer leur plan de jeu. L’idée est que la valeur moyenne de mana de vos cartes devrait être d’environ deux ou trois manas. Cela vous permet de lancer des sorts à n’importe quel stade du jeu. Au début, vous aurez très peu de terrains pour lancer des sorts, il vous faudra donc de nombreux sorts peu coûteux.

0171_MTGFDN_MainRep: Diregraf Ghoul 0228_MTGFDN_MainRep: Mild-Mannered Librarian

Pendant toute la partie, vous accumulerez progressivement plus de mana et pourrez lancer des sorts plus puissants. Si les créatures gigantesques coûtant six manas peuvent être la clé de la victoire, il est préférable de ne pas les piocher au début de la partie. Ces cartes constitueront une partie réduite mais redoutable de votre deck.

0206_MTGFDN_MainRep: Shivan Dragon 0055_MTGFDN_MainNew: Arbiter of Woe

Cet exercice d’équilibrage semble difficile, mais les joueurs de Magic y travaillent depuis des années. Dans votre Paquet scellé, il est généralement recommandé d’inclure 17 terrains et 23 cartes non-terrain pour constituer un deck de 40 cartes. Une courbe de mana ressemble généralement à ça :

1 mana : 1 à 2 cartes

2 manas : 7 à 8 cartes

3 manas : 5 à 6 cartes

4 manas : 3 à 4 cartes

5 manas : 2 à 3 cartes

6 manas : 0 à 1 carte

et 17 terrains !

Comme votre deck est probablement bicolore, une répartition standard consiste en neuf terrains d’une couleur et huit terrains de l’autre. Si vous voulez être précis, examinez les symboles de mana sur chacune de vos cartes et additionnez-les. Si vous avez quinze symboles de mana rouge et seulement neuf verts, vous devriez envisager d’utiliser dix montagnes et sept forêts.

Il ne s’agit là que de recommandations pour construire votre deck. Vous pourriez avoir plusieurs cartes à faible coût qui vous orientent vers une valeur moyenne de mana plus basse. À l’inverse, vous pourriez vous retrouver avec un deck offrant plus de contrôle et un rythme lent qui tend vers des valeurs de mana plus élevées. Quel que soit votre deck, gardez simplement ces ratios de base à l’esprit.

Les principes des archétypes dans Fondations

Les extensions de Magic sont généralement conçues autour d’une stratégie spécifique pour chaque paire de couleurs. Dans la plupart des extensions, celles-ci sont élaborées autour d’un ou deux thèmes généraux. Pour Fondations, les paires de couleurs ont été distillées dans leurs formes les plus reconnaissables. Par exemple, votre deck rouge-vert sera l’incarnation parfaite du rouge-vert et vous préparera pour les futures sorties de Magic.

0079_MTGFDN_MainNew: Boltwave 0102_MTGFDN_MainNew: Eager Trufflesnout

Chaque couleur comporte une « inhabituelle notable », qui est une carte bicolore illustrant la stratégie spécifique de sa paire de couleurs. Ce sont des pierres angulaires idéales pour un deck, car elles offrent des récompenses importantes pour accomplir la stratégie de votre deck. Une fois que vous comprenez ce que chaque paire de couleurs accomplit, il devient plus facile de construire un deck qui correspond à cette stratégie et d’anticiper ce que le deck de votre adversaire pourrait faire. Si vous êtes curieux, vous pouvez découvrir tous les archétypes ici, accompagnés des cartes clés à surveiller.

Vol blanc-bleu

0239_MTGFDN_MainRep: Empyrean Eagle 0142_MTGFDN_MainRep: Healer's Hawk

Les faucons, les færies et les créatures à plumes de toutes formes sont les représentants du deck vol. Les volants constituent un moyen efficace d’infliger des dégâts en contournant les créatures de votre adversaire. Concentrez-vous donc sur des créatures agressives capables de terminer la partie. Une carte comme le Faucon de guérisseur peut sembler anodine, mais un volant à un mana qui gagne de la vie est exactement ce dont ce deck a besoin.

Cimetière bleu-noir

0118_MTGFDN_MainNew: Dreadwing Scavenger 0070_MTGFDN_MainNew: Soul-Shackled Zombie

Ce n’est pas parce qu’une carte est passée au cimetière qu’elle est définitivement perdue. Parfois, la mort est préférable lorsque vous jouez un deck bleu-noir. Puisez dans votre deck en piochant et en défaussant des cartes. Ensuite, utilisez ces cartes que vous avez défaussées avec des créatures telles que le Charognard épouvantaile ou le Zombie à l’âme entravée.

Saccage noir-rouge

0124_MTGFDN_MainNew: Perforating Artist 0089_MTGFDN_MainNew: Gorehorn Raider

Chargez ! Foncez sur vos adversaires avec une horde inarrêtable de créatures rouges et noires. Plusieurs cartes de cette combinaison de couleurs ont le mot de capacité « saccage », qui s’active si vous avez attaqué durant ce tour. Il s'agit de l’un des decks les plus agressifs dans Fondations, alors soyez à l’affût des cartes qui peuvent ouvrir la voie, comme la Pillarde corneboyaux.

Puissance rouge-vert

0245_MTGFDN_MainRep: Ruby, Daring Tracker 0084_MTGFDN_MainNew: Dragon Trainer

Libérez une puissance illimitée avec cette paire de couleurs agressive. Cet archétype vous permet de contrôler des créatures d’une force de 4 ou plus. Bien que certaines cartes puissent ne pas avoir beaucoup de force, elles peuvent renforcer une autre créature ou vous offrir un grand jeton, comme l’Instructrice de dragon.

Marqueurs +1/+1 vert-blanc

0240_MTGFDN_MainRep: Good-Fortune Unicorn 0100_MTGFDN_MainNew: Beast-Kin Ranger

Ce n’est pas parce qu’une créature est petite qu’elle le restera. Tout peut devenir une menace massive lorsque le vert-blanc renforce ses créatures avec des marqueurs. Les créatures de faible force avec des capacités utiles, comme le piétinement du Ranger frère des bêtes, peuvent frapper fort lorsqu’elles ont une pile de marqueurs sur elles.

Gain de points de vie blanc-noir

0120_MTGFDN_MainNew: Fiendish Panda 0009_MTGFDN_MainNew: Dazzling Angel

Le gain de vie n’est pas seulement un moyen de tenir plus longtemps que vos adversaires pour lancer des créatures colossales, il peut aussi devenir un outil de défense à part entière. Plusieurs cartes prennent en compte les moments où vous gagnez des points de vie. Ainsi, une carte comme l'Ange éblouissant peut déclencher la capacité du Panda fielleux.

Sorts bleu-rouge

0237_MTGFDN_MainRep: Balmor, Battlemage Captain 0043_MTGFDN_MainNew: Inspiration from Beyond

Ce deck assurera un triste sort à votre adversaire. Connue sous le nom de « deck lanceur de sorts, » cette stratégie se concentre sur le lancement de plusieurs sorts d’éphémère et de rituel en un seul tour. Certains de ces sorts peuvent même être lancés depuis votre cimetière. L'Inspiration de l’au-delà peut être lancée deux fois, permettant à chaque fois de récupérer une autre carte et de jouer des tours redoutables.

Morbidité noir-vert

0125_MTGFDN_MainNew: Wardens of the Cycle 0071_MTGFDN_MainNew: Stab

Vivre, mourir, encore et encore, tel est le mot d’ordre du deck morbidité noir-vert. Les cartes ayant le mot de capacité « morbidité » se déclenchent si une créature est morte, qu’il s’agisse de la vôtre ou de celle d’un adversaire. Vous pouvez éliminer une créature de l’adversaire avec l’efficace Coup de poignard, puis utiliser la mort de cette créature pour déclencher les Gardes du Cycle.

Aggro rouge-blanc

0241_MTGFDN_MainRep: Heroic Reinforcements 0004_MTGFDN_MainNew: Cat Collector

Jouez vite, tapez fort, et amusez-vous lors de l’Avant-première dans votre magasin local. Au lieu d'aspirer à une seule créature colossale, ce deck cherche à établir un large champ de bataille composé de petits jetons de créature, pour ensuite les renforcer avec de puissants effets globaux. Le Collecteur de chats continuera à se faire des amis ronronnants, puis leur offrira un coup de pouce massif avec les Renforts héroïques.

Rampe vert-bleu

0247_MTGFDN_MainRep: Tatyova, Benthic Druid 0225_MTGFDN_MainRep: Grow from the Ashes

Le mana est l’essence même de Magic, et les decks vert-bleu en saisissent l’importance mieux que les autres. Jouer davantage de terrains vous permet de lancer des créatures massives tout en déclenchant des effets liés à l'arrivée de terrains sur le champ de bataille. Tatyova, druidesse benthique naviguera à travers votre deck et plongera à la recherche de cartes puissantes. Combinez-la avec Naître des cendres pour un deck qui pioche des cartes et accumule des terrains pour remporter la partie.

Préparez-vous à une Avant-première Magic

Que vous découvriez les Avant-premières ou que vous y participiez depuis des décennies, nous espérons que vous apprécierez la lettre d’amour à Magic qu’est Fondations. Avec des réimpressions issues de toute l’histoire du jeu et de nouvelles cartes qui vous passionneront à coup sûr, les joueurs y trouveront forcément leur bonheur. Vous rencontrerez également de nombreux nouveaux amis dans votre magasin de jeux local, alors renseignez-vous auprès d’eux pour connaître les événements Fondations qu’ils ont planifiés. C’est grâce aux joueurs que l’événement devient si spécial.

Vous êtes d'attaque pour plonger dans Magic ? Découvrez pourquoi tant de personnes adorent Magic : The Gathering avec Fondations, l’extension incontournable de Magic. Vous pouvez d'ores et déjà précommander l'extension auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic: The Gathering.