Amonkhet veut vous pousser à dépasser vos limites.

Les habitants d’Amonkhet aspirent à compléter les cinq Épreuves et ce à n’importe quel prix. S’ils sont essoufflés après un combat ou qu’ils ont besoin d’un moment pour récupérer après une Épreuve particulièrement éprouvante, ils savent s’y prendre — et s’en sortiront en meilleure forme que les autres.

Et dans les parties ? Ce type de mentalité se manifeste à travers la mécanique de surmenage qui débute triomphalement dans Amonkhet.

Et pourquoi vous faire attendre et ne pas tout de suite vous montrer cette belle carte de preview ? Jetons un coup d’œil sur une rare avec le surmenage et parlons de la manière dont vous pourriez l’utiliser.

Je vous présente l’Adepte guidé par la gloire :

En plus d’être guidé par la gloire, cet Adepte se verra certainement guidé pour attaquer encore et encore votre adversaire dans des tournois Standard.

Analysons-le de plus près.

Pour deux manas vous avez droit à une 3/1. Pris à part, ce n’est pas vraiment assez bien pour se retrouver dans la plupart des decks Construit agressifs — mais on n’est pas non plus très loin. Frapper avec une force de trois avec une carte à deux manas n’est pas à prendre à la légère et peut rapidement faire chuter votre total de points de vie.

Puis il y a cette capacité de surmenage.

Le surmenage vous récompense pour anticiper et déterminer si vous devriez ou non vous surmener ce tour-ci. Certaines des récompenses du surmenage sont incroyablement puissantes — quand elles sont activées de manière appropriée.

Le coût pour surmener votre créature n’est pas banal : en gros, vous y perdez accès pour un tour. Si vous surmenez un Adepte guidé par la gloire et qu’il n’allait de toute façon pas être bloqué, alors vous venez juste de renoncer à deux points de blessures. Il faut donc que cela en vaille la peine.

Quels seraient les moments où cela serait le cas ? Eh bien . . .

1. Quand votre créature ne réussirait pas à passer autrement

Certaines créatures se voient rapidement surclassées ou sont sujettes à des échanges défavorables. Le surmenage peut les aider à réussir leur attaque et à frapper votre adversaire là où elles en auraient été incapables autrement.

Prenez l’exemple de l’Adepte guidé par la gloire. Une grande faiblesse d’une 3/1, c’est qu’elle meurt face à quasiment n’importe quel bloqueur. N’importe quel jeton 1/1 servo ou insecte qui traine va se faire une joie de sauter sur votre créature 3/1.

Eh bien, l’Adepte guidé par la gloire a pris soin de ce problème.

Il peut débouler pour trois blessures à lui seul — et si des bloqueurs le menacent, il peut passer un tour pour attaquer en tant que 4/4 avec le lien de vie ! Cela contribue à s’assurer qu’il s’agit toujours d’un attaquant fonctionnel au fur et à mesure que la table se développe (de plus, le lien de vie contribue à vous fournir un périmètre de sécurité pendant que l’Adepte guidé par la gloire n’est pas disponible pour bloquer).

Bon nombre d’effets de surmenage fournissent aux créatures des bonus de statistiques ou une forme d’évasion, et vous pouvez vous attendre à régulièrement pouvoir les utiliser pour réussir à passer là où vous n’auriez pas pu le faire autrement.

2. Quand vous avez besoin de l’effet

Bien sûr que tous les effets de surmenage ne vont pas vous aider à faire passer vos créatures au-delà des bloqueurs. Certains d’entre eux sont des capacités puissantes sans rapport avec le combat. Et dans ce cas, vous devez décider de ce qui est plus important : pouvoir attaquer (ou bloquer !) au prochain tour ou bien l’effet.

Quelle carte en serait un bon exemple ? Regardez votre carte de preview, la Naga alerte !

La question ici : les deux blessures que vous abandonneriez au prochain tour valent-elles la carte ?

Comme mentionné plus haut, avec le surmenage il est important d’anticiper. Quels sont d’après-vous les risques que votre adversaire possède une créature qui pourrait bloquer la Naga au prochain tour ? S’ils sont élevés, vous devriez de toute façon vous surmener ce tour-ci — il y a de bonnes chances que la Naga ne puisse pas attaquer la prochaine fois.

Et bien sûr, si vous pensez qu’il y a une chance que votre créature puisse périr au combat, assurez-vous de profiter de cet effet de surmenage au maximum !

Attaquer avec votre Naga alerte face à la 2/2 de votre adversaire devrait vous inciter à la surmener bien avant. De cette manière vous avez pris une carte d’avance, même si votre adversaire fait un échange. Et si ce n’est pas le cas, alors parfait : cette Naga vous fournira une autre carte dans pas très longtemps.

3. Quand votre deck a de la synergie de surmenage

Il y a certaines catégories de cartes qui fonctionnent extrêmement bien avec le surmenage.

Un exemple majeur est tout ce qui dégage une carte ou qui offre la vigilance. Par exemple, essayez de combiner le surmenage avec l’Observation constante de Ténèbres sur Innistrad.

Le surmenage garde vos créatures engagées . . . mais si elles n’ont pas besoin de s’engager pour attaquer, alors ce n’est pas un désavantage !

Avec l’Observation constante, vous pouvez les surmener encore et encore. Soudainement, pour seulement deux manas l’Adepte guidé par la gloire mentionné plus haut attaque à chaque tour comme une 5/5 avec le lien de vie et la vigilance. Et paf !

Et en plus de trouver des combos avec des mécaniques existantes de Magic il y a aussi quelques cartes qui mentionnent spécifiquement le surmenage. Regardez le Charognard de campagne !

À elle seule, cette carte est tout à fait raisonnable en tant que 2/2 qui vous permet de faire passer une carte en « fouillant » quand elle attaque. Mais dans un deck avec plusieurs autres cartes avec le surmenage, cela peut vraiment vous aider à faire défiler les cartes pour trouver ce dont vous avez besoin.

L’abandon potentiel de deux blessures avec l’Adepte guidé par la gloire pourrait être très censé si vous pouviez également profiter d’une fouille gratuite. Vous pouvez certainement construire un deck de surmenage qui tire avantage de toutes ces catégories de cartes.

Complètement surmené

Le surmenage est une mécanique dont la profondeur et l’intérêt en jeu sont surprenants. Si vous l’utilisez bien, vous allez constater qu’il vous portera très souvent à la victoire — tout comme les guerriers d’Amonkhet.

Mon conseil le plus important avec le surmenage est d’anticiper. Si vous pouvez commencer à déterminer à quoi ressemblera le paysage des créatures au prochain tour, alors vous pourrez prendre quelques décisions bien informées sur le fait de vouloir ou non surmener.

Puis, il y aura bien sûr parfois des occasions où le surmenage tuera tout simplement votre adversaire. S’il n’y a pas d’autre étape de dégagement à venir, alors le coût du surmenage n’a plus vraiment d’importance.

J’espère que vous avez apprécié cet aperçu du surmenage, une des nouvelles mécaniques d’Amonkhet ! Les occasions de construction ne manquent pas ici, alors essayez d’assembler vos cartes avec le surmenage et observez ce qui se passe.

Si vous avez des commentaires ou des questions, je serai ravi d’avoir de vos nouvelles. On peut me joindre sur Twitter, Tumblr, ou encore par e-mail en anglais à BeyondBasicsMagic@gmail.com.

Je serai de retour la semaine prochaine pour une autre tranche de previews d’Amonkhet. Amusez-vous bien avec toutes les autres cartes de preview géniales qu’on vous fait découvrir, et à la semaine prochaine !

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight