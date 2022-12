Rien n'est comparable au Pro Tour Magic.

C'est l'ambiance survoltée d'une salle où sont réunis les plus grands joueurs de Magic qui se lancent tous des sorts au visage et engagent des cartes dans l'espoir de gagner leur part des 250 000$ mis en jeu. Quatre fois par an, des gens venus du monde entier se rassemblent pour oublier leurs différences et s'unir sous les couleurs de Magic.

C'est le grand show, le summum de la compétition et, pour beaucoup d'entre nous, cela représente ce pour quoi nous nous battons : une occasion inespérée de jouer une étape du Pro Tour et de saisir notre propre chance de brandir le trophée du vainqueur.

Pro Tour Révolte éthérique Champion Lucas Esper Berthoud

J'ai moi-même eu la chance de participer au Pro Tour plusieurs fois et je peux vous assurer que c'est une expérience fantastique et exaltante. Vous vous asseyez, prêt à en découdre, et constatez que vous êtes entouré de joueurs aperçus dans la retransmission en direct du match principal, autrement dit certains des meilleurs joueurs du monde. Votre adversaire approche de la table d'un pas nonchalant et vous vous rendez compte que son nom ne vous est pas inconnu.

Vous voyez les membres de l'équipe chargée de la retransmission fureter autour de vous, à la recherche des meilleures anecdotes et la régie vidéo n'en perd pas une miette. Les arbitres sont debout, aux aguets et au top de leur professionnalisme. On fait les annonces d'ouverture.

Et la ronde commence ! Alors plus rien d'autre n'existe. Le battement de votre pouls se fait de plus en plus fort alors que pendant 50 minutes le monde qui vous entoure semble disparaître. Ce n'est plus que vous et votre adversaire, tous deux plongés dans un combat acharné pour tenter de remporter cette victoire cruciale.

C'est une expérience dont vous vous souviendrez toute votre vie.

Ce week-end, l'événement suivant du championnat sera lancé au Pro Tour Amonkhet. (Pour suivre cette compétition, cliquez ici.) Si vous êtes comme moi, regarder un Pro Tour chez vous vous donnera encore plus l’envie d'y participer.

Je me rappelle de 2005. YouTube venait juste d'être créé, Batman Begins était à l'affiche des salles de cinéma et la Xbox 360 était la nouvelle console de jeu à la mode. Quant à moi, j'étais un gamin de quinze ans qui regardait le Top 8 d'un Pro Tour retransmis en direct depuis Los Angeles, le regard collé à l'écran. Une fois la poussière retombée, après que les combattants avaient quitté le champ de bataille et que le futur membre du Hall of Fame Antoine Ruel avait été couronné Champion, une chose était claire dans mon esprit : j'allais participer au Pro Tour Magic.

Je me suis qualifié pour la première fois moins d'un an plus tard.

Alors... Comment y parvenir ? Comment devenir l'un de ceux qu'on fait venir par avion dans cet endroit où les stars se bousculent afin que votre nom rejoigne la liste de l'élite de Magic ?

Eh bien, cher futur participant au Pro Tour, c'est exactement ce dont nous allons discuter aujourd'hui.

Approche n°1 : le Pro Tour Qualifier

Il existe plusieurs manières d'atteindre le Pro Tour, mais toutes ne concernent pas quelqu'un qui tenterait de se qualifier pour la première fois.

Par exemple, tous les membres du Hall of Fame de Magic reçoivent une invitation… mais il y a fort à parier que si vous cherchez à vous qualifier pour la première fois, c'est que vous ne faites probablement pas partie du Hall of Fame. Il en va de même pour une qualification parce que vous vous êtes bien débrouillé lors d'un Pro Tour précédent. Par définition, si vous avez déjà participé à un Pro Tour, vous savez à quoi vous en tenir.

Je vais plutôt m'intéresser aux deux méthodes les plus fréquentes pour y parvenir. Je sais, il en existe d'autres, mais c'est ainsi que la grande majorité des joueurs atteignent le Pro Tour.

Alors parlons des Pro Tour Qualifiers (ou PTQ pour faire court).

C'est un système en deux étapes. Dans un premier temps, il vous faut gagner un Preliminary PTQ local. Ce sont des événements modestes qui se déroulent le plus souvent dans des magasins. Sur une période de quelques mois, il s'en organise beaucoup. Après avoir remporté un Preliminary PTQ, vous devez participer à un Regional PTQ de plus grande envergure où vous allez retrouver d'autres joueurs ayant eux aussi passé l'étape du Preliminary PTQ. Gagner cette épreuve vous ouvrira la voie qui mène au Pro Tour.

C'est simple, non ?

En clair, la première chose que vous devez faire, c'est vous inscrire et gagner un Preliminary PTQ. (Pour en consulter la liste, c'est par ici. S'il n'y en a pas qui se déroule près de chez vous, un système similaire existe sur Magic Online !)

Je vais vous dévoiler quelques astuces pour réussir durant ces événements dans quelques lignes. Mais d'abord, permettez-moi de parler de l'autre façon principale de se qualifier, c'est-à-dire…

Approche n°2 : les Grand Prix

Les Grand Prix sont des événements d'envergure plus importante que les PTQ locaux. Beaucoup plus importante.

Contrairement à un Preliminary PTQ, qui reste un tournoi modeste se déroulant dans le magasin de votre quartier, ou à un Regional PTQ qui regroupe souvent moins de 100 participants, un Grand Prix rassemble bien plus de 1000 joueurs, en général près de 2000, voire davantage. On vient de partout pour prendre part à ces compétitions, qu'on soit un joueur professionnel ou pas.

Et l'ambiance est géniale.

Il y a mille choses à faire durant un Grand Prix : participer à l'événement principal, à l'un des événements annexes ou tout simplement rencontrer des illustrateurs et faire signer ses cartes. Dès qu'un Grand Prix se tient, même quand ce n'est pas vraiment tout près, je m'efforce toujours de m'y rendre. Ils sont énormes, très amusants et, pour ce qui nous occupe ici, constituent un excellent entraînement pour un Pro Tour. Oh, j'allais oublier... Et contrairement aux PTQ, les Grand Prix offrent aux vainqueurs de se partager des milliers de dollars.

Comment fait-on pour se qualifier pour le Pro Tour durant un Grand Prix ?

À la différence d'un PTQ qui ne dure qu'un jour, l'événement principal d'un Grand Prix se déroule sur deux jours avec une élimination à l'issue du premier (qui correspond généralement au temps nécessaire à neuf rondes de Magic) en retirant de la compétition tous les joueurs qui totalisent plus de quatre défaites.

Si vous survivez au-delà du premier jour, vous revenez pour le Jour Deux afin de continuer à jouer à Magic, le plus souvent pour encore six rondes, soit un total de 15. Quand le tournoi s'achève, tous ceux qui se trouvent dans le Top 8 ainsi que ceux qui ont remporté au moins treize parties dans l'événement principal du Grand Prix sont qualifiés pour le Pro Tour (et repartent avec des dotations monétaires intéressantes, ce qui ne gâche rien).

Oh, n'oublions pas également de signaler que, lors des dimanches de Grand Prix, des PTQ spéciaux sont organisés et leur gagnant repart avec sa place pour le Pro Tour. Inutile de se qualifier par le biais d'un Preliminary PTQ. Il suffit de venir et de jouer. Voilà qui fait des Grand Prix de super tournois à fréquenter si vous voulez accéder au Pro Tour car vous pouvez participer au Grand Prix le premier jour et si vous atteignez le Jour Deux, parfait ; mais même si ce n’est pas le cas, ces événements vous offrent une autre chance le dimanche !

Il y a tout un tas de Grand Prix qui sont organisés à travers le monde tous les ans. Vous pouvez trouver une liste de ceux qui se tiennent près de chez vous ici et je ne saurais trop vous recommander d’aller voir ça ! On s'y éclate !

Trois astuces pour réussir

La connaissance doit représenter la moitié des armes nécessaires pour remporter la bataille. Mais une fois que vous disposez de ce savoir, encore vous faut-il vraiment vous rendre sur place et remporter des parties durant ces événements.

Voici trois conseils essentiels pour gagner lors d'événements qui permettent de se qualifier pour le Pro Tour :

Comprenez la structure du tournoi et préparez-vous en fonction

Eh oui ! Mon tout premier conseil n'a rien à voir avec la façon de jouer à Magic à proprement parler. Toutefois, si vous avez l'intention de gagner un tournoi, vous allez devoir prendre du recul et comprendre ce dont il retourne.

Participer à ce genre de tournoi est très différent de jouer à la maison ou même de prendre part à quelque chose comme Friday Night Magic. Quand il s'agit d'un Preliminary PTQ, il faut se préparer à passer une longue journée constituée de plusieurs rondes de Magic, suivies (si tout se passe bien) d'un match de qualification opposant le Top 8 des joueurs. Lors d'un Grand Prix, vous vous apprêtez à passer une journée encore plus longue à jouer à Magic et cela deux jours de suite.

Dans un premier temps, il est crucial de comprendre comment se déroulent les tournois. Durant un Preliminary PTQ, on joue le plus souvent cinq ou six rondes. En remporter une vous rapporte 3 points, un match nul vous rapporte 1 point et perdre un match ne vous rapporte rien. C'est ainsi qu'on établit le classement. Habituellement, votre deuxième défaite vous élimine d'office du Top 8 (mais pas toujours) car, mathématiquement, il y aura au moins huit personnes qui disposeront de plus de points que vous. Chaque ronde dure en général 50 minutes et est suivie par une autre peu de temps après.

Tout le monde est là pour gagner et les arbitres sont présents pour répondre aux questions comme pour faire respecter les règles. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit dans des articles précédents : si vous avez le moindre doute au sujet de quoi que ce soit n'ayez aucun scrupule à demander l'avis d'un arbitre.

Équilibre | Illustration par Kev Walker

Et gardez bien à l'esprit que ces tournois sont longs (s'il s'agit d'un Grand Prix, on peut même dire que c'est interminable puisque le tournoi commence à 10h00 pour se terminer à 20h00, parfois plus tard). La persévérance et la concentration font partie du jeu tout autant que la façon de jouer en elle-même. Atteindre le Top 8 ne rime à rien si vous oubliez d'attaquer parce que vous avez faim. Faites ce qu'il faut pour être toujours certain de rester en permanence au meilleur de vos capacités. Cela peut vouloir dire savoir vous relaxer en écoutant de la musique entre les rondes, ne pas oublier de vous munir d'un sandwich ou d'une bouteille d'eau, etc.

Et je ne vous présente là que quelques éléments qui constituent l'expérience que l'on glane en tournoi. La meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Je vous recommande donc, alors que vous participez à votre premier événement, de poser des questions aux arbitres et aux personnes présentes qui vous aideront à mieux comprendre de quoi il retourne. On a tous été des débutants un jour...

Faire des tests et apprendre comment fonctionne le format

Il est temps de vous souffler une astuce sur l'art de jouer à Magic.

Pour pouvoir gagner un de ces événements, il va vous falloir devenir l'un des meilleurs joueurs au format en vigueur présents dans la salle. Pour y parvenir, il sera indispensable de passer du temps à y jouer pour vous familiariser avec celui-ci.

Si le tournoi se déroule en format Construit (c'est-à-dire que vous amenez votre propre deck) le premier conseil que je donne toujours est de tout essayer.

Quand je découvre un nouveau format, la première chose que je tiens à faire, c'est de jouer avec tous les decks populaires dans le format en question. Non seulement cela me permet de découvrir avec lequel j'aurais envie de jouer, mais aussi d'apprendre ce qu'on va pouvoir jouer contre moi, et savoir à l'avance ce que vos adversaires pourraient vous opposer, c'est faire un grand pas vers la réussite.

En jouant toutes les variantes de jeu, je peux me forger une idée fiable de celle que je voudrais jouer. Dans un premier temps, je vous recommanderais de jouer avec un deck populaire qui vous plaît et qui offre des appariements de qualité.

Mais attention, il n'y a rien de mal à vouloir jouer avec votre propre deck marginal. Personnellement, je suis tout à fait partant pour jouer avec des decks démentiels. Mais, dans ce cas, il faut en toute franchise se poser la question : « Ce deck me donne-t-il toutes les chances de gagner ? », car, ne l'oublions pas, le but est bien de remporter la victoire. Dans ce jeu, on n'obtient pas de points supplémentaires pour l'originalité.

Je vous recommande de jouer quelque chose de bien établi, surtout si vous en êtes encore à la phase où l'on commence à essayer de se qualifier. Pourquoi ? Parce que c'est sans doute la version la plus affinée et que passer du temps à apprendre à bien jouer avec ce deck (sans oublier de lire des articles qui vous aideront dans cette voie) vous permettra de mieux concentrer vos efforts sans avoir à vous préoccuper de découvrir par vous-même si votre deck fait-maison a la moindre chance de fonctionner. Pendant plusieurs saisons de PTQ, j'ai réussi à me qualifier à l'instant où j'ai décidé d'utiliser un deck qui avait déjà fait ses preuves et que j'ai appris à maîtriser.

Il en va de même pour les tournois en format Limité, à une différence près : il faut beaucoup jouer en Limité ! Pratiquez le Booster Draft et le Paquet scellé, discutez avec d'autres personnes et essayez de découvrir quelles stratégies vous semblent les meilleures.

Enfin, dans un cas comme dans l'autre, veillez à bien vous tenir au courant des dernières stratégies et de celles en voie de développement. Le monde évolue vite. Si vous voyez un nouvel élément décisif de méthode de réserve lors du compte-rendu du Grand Prix du dernier week-end ou si vous apprenez comment quelqu'un a drafté un deck particulier produisant un bon effet, faites des tests avec tout ça et voyez si vous pouvez vous en servir lors du tournoi du week-end suivant. Savoir s'adapter est essentiel et conserver une longueur d'avance sur vos adversaires en gardant à l’œil les évolutions des formats peut vous mener loin.

Montrez-vous persévérant

Il est extrêmement important de comprendre que vous n'allez certainement pas remporter la victoire dès le premier événement auquel vous participerez.

Je ne dis pas que je n'ai pas foi en vous, très estimé confrère joueur de Magic. Toutefois, si on considère tous les facteurs qui entrent en jeu, entre le format, vos adversaires et les appariements, le fait de s'habituer aux PTQ ou à l'ambiance des Grand Prix... Cela fait beaucoup de choses à prendre en compte.

Je vois votre premier tournoi comme une expérience qui vous permettra d'apprendre des choses. Si en plus vous vous en sortez bien, considérez cela comme un bonus fantastique.

La bonne nouvelle, c'est que de très nombreux PTQ sont organisés. Vous n'aurez pas la moindre difficulté à en trouver un autre. Les Grand Prix se tiennent en ville ou à proximité plusieurs fois par an. Il m'a fallu participer à de nombreux PTQ avant d'en remporter un, à plusieurs Grand Prix avant d'atteindre le Jour Deux et persévérer pour parvenir à me qualifier pour le Pro Tour par le biais d'une finale en Grand Prix.

Mais il est essentiel de ne jamais se décourager. Participez aux événements. Rencontrez des gens. Faites-vous des amis. Habituez-vous à l'ambiance. Et alors, avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous serez devenu celui que les autres redoutent de devoir affronter.

Gravir les échelons jusqu'au sommet

Avec le Pro Tour Amonkhet ce weekend, si vous voulez bénéficier de vos meilleures performances pour les PTQ locaux, je n'insisterai jamais assez sur l'importance de consulter notre couverture de l'événement. Non seulement pourrez-vous y voir les dernières tendances et ce qu'il se fait de mieux en decks Standard mais vous y verrez également à l’œuvre l'élite des joueurs de Magic. Apprendre d'eux peut vous mener loin sur la route du succès.

J'espère que vous avez trouvé ce petit aperçu enrichissant et qu'il vous a inspiré dans votre quête vers la qualification ! Si c'est quelque chose qui vous intéresse un tant soit peu, je vous conseille au moins de tenter le coup.

Avez-vous la moindre question sur ce sujet ou souhaitez-vous partager vos impressions avec moi ? Je vous en prie, n'hésitez pas à me contacter ! Vous pouvez toujours me joindre en m'envoyant un tweet, en me posant une question sur mon Tumblr ou en m'envoyant un e-mail en anglais à BeyondBasicsMagic@Gmail.com.

On se reparle la semaine prochaine. En attendant, profitez bien du Pro Tour et puissiez-vous démarrer d'un bon pied sur la route qui vous y mènera.

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight