(Article édité le 16 novembre 2021: Nous avons mis à jour les informations concernant les boîtes de boosters collector qui contiennent 2 cartes de présentations.)

Bonjour à tous ceux et celles qui font trembler la nuit !

Nous avons entamé notre retour sur Innistrad en vous emmenant au plus profond de la forêt de Kessig avec Innistrad : Chasse de minuit et sa Fête des moissons. Le temps est maintenant venu pour le plus grandiose des marriages jamais vus sur Innistrad avec Innistrad : noce écarlate.

L’air est pur et glacé. Les feuilles mortes virevoltent. Vous vous êtes certainement déjà préparé un bon petit café à la citrouille dans votre chaudron, avez fait une promenade dans le verger givré, allumé un feu dans votre cheminée et hurlé à la lune comme un loup-garou. Nous avons une autre ligne à ajouter à votre liste de choses à faire en automne : participer à un épique mariage de vampires.

Innistrad : noce écarlate déborde de tout de ce à quoi vous vous attendez lors d’un mariage vampire : une mariée « radieuse » et un marié fringant, des invités venant de contrées lointaines, ainsi que des cadeaux à partager — et tout ceci sera exploré en détail. Vous pouvez en apprendre d’avantage sur tout ce qui se trouve dans les boosters grâce à l’article de l’architecte produit Mike Turian Collectionner Innistrad : noce écarlate, et ne ratez pas l’occasion de découvrir tous les merveilleux cadres de carte dans l’article Booster Fun de Clayton Kroh.

Allons découvrir les produits qui nous attendent !

CARTES DE LA SÉRIE DRACULA

Lecture agréable au coin du feu pour tout fan d’horreur, le Dracula de Bram Stoker est largement considéré comme le pilier de la littérature de vampire. Nous n’avions pas pu résister à la tentation de l’inviter au marriage et il n’est pas venu seul.

Il y a en tout 18 cartes de la série Dracula dans Innistrad : noce écarlate inspirées du célèbre roman de 1897, et on peut se les procurer de plusieurs facons. Vous pouvez trouver 17 de ces cartes dans les boosters collector et les boosters de carte de présentation unique, alors que la dix-huitième carte est uniquement disponible grâce à notre promotion Buy-a-Box.

1. Booster avec carte de présentation : Une carte premium traditionnelle de la série Dracula

Les boites de boosters avec carte de présentation unique est la facon la plus courante de recevoir une de ces cartes. Vous trouverez l’un d’eux dans chaque boîte de booster d’extension, de draft et deux dans chaque boîtes de booster collector d’Innistrad : noce écarlate. En achetant n’importe lequel de ces trois produits, vous allez trouver une carte de série Dracula avec un traitement Premium traditionnel dans le booster avec carte de présentation.

Turn Over

2. Promo Buy-a-Box WPN : Château de Dracula

La deuxième facon de mettre la griffe sur une carte de la série Dracula est de rendre visite à votre magasin WPN local. Quand vous achetez votre boîte de boosters de draft, d’extension ou collector dans un magasin WPN, vous pouvez recevoir la promotion Buy-a-Box Château de Dracula, une carte avec illustration alternative du Domaine Voldaren (dans la limite des stocks disponibles), en plus du booster à carte de présentation qui vient dans la boîte.

Vous avez bien entendu, vous pouvez récupérer deux cartes de la série Dracula en achetant une boîte de boosters d’extension, de draft ou collector dans votre magasin WPN local dans la limite des stocks disponibles.

3. Boosters collector : Un (ou plus) dans chaque booster !

La dernière facon de trouver des cartes de la série Dracula est en ouvrant des boosters collector.

Dans chaque booster collector vous êtes assuré de trouver une carte de la série Dracula non-Premium et vous avez la chance de tomber sur une carte de la série Dracula supplémentaire avec un traitement Premium traditionnel.

PACKS D’AVANT-PREMIÈRE

Les packs d’avant-première sont votre première occasion de vivre l’expérience d’Innistrad : noce écarlate. Les packs d’avant-première contiennent six boosters de draft, une carte Premium estampillée rare ou rare mythique, trois cartes d’aide recto-verso, une carte de code MTG Arena et un compteur Spindown pour faire le décompte de vos points de vie.

BOOSTERS D’EXTENSION

Boosters d’extension : le booster pour tout le monde. Vous voulez ajouter des vampires à votre deck ? Pas besoin de chercher plus loin. Ces boosters d’extension débordant de traitements Booster Fun sont parfaits pour le jeu en format Limité et contiennent maintenant avec une sélection de cartes Commander d’Innistrad : noce écarlate. Peu importe comment vous jouez, vous allez trouver quelque chose qui vous correspond dans un booster d’extension.

1 carte d'illustration Les cartes d’illustration sont Premium estampillées dans 5% des boosters

1 carte Premium traditionnelle recto-verso ou à une face Carte Showcase, sans bordure ou toute autre carte d’Innistrad : noce écarlate de n’importe quelle rareté

2 cartes recto-verso ou à une face Il peut s’agir d’une carte Showcase de n’importe quelle rareté, d’une rare ou rare mythique sans bordure, d’un commandant d’Innistrad : noce écarlate rare ou rare mythique, ou n’importe quelle carte courante ou inhabituelle

1 carte recto-verso ou à une face rare ou rare mythique

2 cartes recto-verso ou à une face courantes ou inhabituelles Il peut s’agir d’une carte Showcase recto-verso, ou Showcase à une face, ou n’importe quelle carte d’Innistrad : noce écarlate recto-verso courante ou inhabituelle

2 inhabituelles à une face

3 courantes à une face

1 terrain de base pleine illustration Nuit éternelle Le terrain de base Nuit éternelle est Premium traditionnel dans 15 % des boosters

1 carte de jeton, publicitaire, d’aide ou de la Liste

BOOSTERS DE DRAFT

Les boosters de draft sont optimisés pour le draft de Magic. Ces boosters contiennent deux cartes recto-verso dans chaque booster, ce qui en fait l’ajout idéal pour la soirée de jeu.

Chaque booster de draft contient 15 cartes Innistrad : noce écarlate dont un terrain de base Nuit éternelle Showcase et au moins deux cartes recto-verso dans chaque booster !

1 carte recto-verso ou à une face rare ou rare mythique

1 carte recto-verso ou à une face inhabituelle

1 carte recto-verso courante

2 cartes à une face inhabituelles

9 cartes à une face courantes

11 terrain de base Nuit éternelle

3 cartes d'aide recto-verso

1 carte jeton/publicitaire

BOOSTERS COLLECTOR

Si vous cherchez le chemin direct vers les plus belles et les plus brutales cartes de l’extension, alors les boosters collector sont faits pour vous. Ces boosters contiennent des cartes Showcase, des cartes à illustration étendue ainsi que des tonnes de cartes Premium traditionnelles. De surcroit, vous avez la garantie de trouver une carte de la série Dracula non-premium dans chaque booster, avec la possibilité de recevoir une carte Premium traditionnelle supplémentaire de la série Dracula.

1 carte Premium traditionnelle de la série Dracula, Showcase, sans bordure ou à illustration étendue Innistrad : noce écarlate rare ou rare mythique

1 carte de la série Dracula, Showcase ou sans bordure rare ou rare mythique

1 carte de la série Dracula inhabituelle ou une carte Showcase courante ou inhabituelle

1 carte de commandant à illustration étendue Innistrad : noce écarlate rare ou rare mythique

1 carte à illustration étendue Innistrad : noce écarlate rare ou rare mythique

1 carte de la série Dracula Premium traditionnelle inhabituelle ou Showcase courante ou inhabituelle

1 carte ourante ou inhabituelle Showcase

1 carte Premium traditionnelle rare ou rare mythique

2 cartes Premium traditionnelles inhabituelles

4 cartes Premium traditionnelles courantes

1 terrain de base Nuit éternelle Premium traditionnel

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

BOOSTERS THÉMATIQUES

Innistrad : noce écarlate a six boosters thématiques : un pour chaque couleur et, bien sur, un autre spécialement dédié au thème vampire.

DECKS COMMANDER

Innistrad : noce écarlate aura deux decks Commander. Pour commencer, la Lignée vampirique, un deck noir-rouge dirigé par Strefan, progéniteur Maurer. Le second deck de l’extension est l’Escadron spirituel, un deck blanc-bleu dirigé par Millicent, revenante agitée.

Chaque deck contient 15 cartes nouvelles pour Magic Commander d’Innistrad : Noce écarlate, en plus d’une carte de commandant de présentation super Premium.

BUNDLE

Le Bundle est le rêve ultime de tout fan d’Innistrad ! Il inclut un Recrutement de Sigarda Premium traitionnel à illustration alternative et un compteur spindown géant qu’on aimerait croquer ! (Ne croquez pas le spindown !)

Le Bundle inclut :

8 Boosters d’extension

20 terrains de base

20 terrains de base Premium traditionnels

1 compteur Spindown géant

1 carte Recrutement de Sigarda à illustration alternative

BUNDLE: GIFT EDITION

Le Bundle: Gift Edition est un bundle en édition spéciale qui inclut un booster collector et qui sort quelques semaines après Innistrad : noce écarlate—idéal à partager avec un ami quand on veut encore plus d’ Innistrad : noce écarlate.

Le Bundle: Gift Edition inclut :

1 booster collector Innistrad : noce écarlate

8 boosters d’extension Innistrad : noce écarlate

20 terrains de base

20 terrains de base Premium traditionnels

1 carte Recrutement de Sigarda Premium traditionnelle à illustration alternative

1 compteur Spindown géant

Nous avons hâte de vous retrouver pour le marriage ! Si vous avez des questions au sujet de la tenue vestimentaire, l’article Innistrad : noce écarlate Booster Fun a pensé à tout. Si vous voulez savoir quels cadeaux vous attendent, l’article de Mike Turian Collecting Innistrad : Crimson Vow couvre tout ce que vous pouvez désirer.

Et je vous conjure de lire tous les détails avec soin. Lors de ce marriage, il y a une limite subtile entre être sur la liste des invités et se retrouver sur la liste des mets. Au plaisir de vous voir à la fête !