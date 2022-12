Note de l’éditeur : Cet article a été mis à jour le 25 janvier 2021 pour clarifier le nombre maximum de rare mythiques pouvant être obtenu dans un Booster d’extension Kaldheim et que le dé du Bundle est différent du dé présent dans le pack de pré-sortie.

Bienvenue à la présentation des produits de Kaldheim. Comme d’habitude, je vais vous faire découvrir les différents produits proposés dans le cadre de l’extension. Ici à Wizards, nous sommes tout spécialement ravis de cette première exploration d’un plan de Magic inspiré des vikings et nous espérons que vous l’adorerez autant que nous ! En lisant cet article, vous deviendrez vous aussi un spécialiste de Kaldheim.

J’ai également un petit extra pour vous, fidèles lecteurs. La semaine dernière, j’ai fouillé la poubelle de la construction de monde, comme à mon habitude, et c’est alors que j’ai défroissé un bout de papier intrigant dont le titre était « ROYAUMES DE KALDHEIM REJETÉS (RÉSERVÉ À UN USAGE INTERNE) ». L’intention était clairement de les partager librement et j’en inclus certains de mes favoris dans cet article — je ne sais pas pourquoi ils n’ont pas été retenus !

BOOSTERS D’EXTENSION

Commençons avec les boosters d’extension. De retour après leur apparition dans Renaissance de Zendikar, les boosters d’extension sont conçus pour ces cas où vous voulez juste profiter du plaisir d’ouvrir un paquet de cartes. C’est une joie de les explorer du début à la fin. Ils contiennent une carte Premium garantie, deune à quatres cartes rares ou jusqu’à trois rares mythiques. (Note de l’éditeur: nous avons clarifié le nombre maximum de mythiques rares pouvant être ouverte dans un booster d’extension.) Voici ce que vous pouvez y trouver :

1 Terrain neigeux (de base ou terrain double, possiblement Premium)

1 carte rare ou rare mythique (peut être Showcase ou sans bordure)

1 Terrain neigeux courant ou inhabituel, Showcase inhabituel ou rare exclusif (voir ci-dessous)

1 carte Premium de n’importe quel niveau de rareté (peut être une Showcase ou sans bordure)

1 carte non-Premium de n’importe quel niveau de rareté (peut être une Showcase ou sans bordure))

7 cartes courantes ou inhabituelles

1 carte d’illustration (1/20 est Premium estampillée)

1 carte publicitaire ou carte de La liste

Pour la première fois, Kaldheim contient 20 cartes (5 rares, 15 inhabituelles) qui se trouvent exclusivement dans des boosters d’extension et les boosters thématiques (vous pouvez également trouver les rares dans les boosters collector, et une poignée d’entre-elles se trouvent aussi dans les decks Commander). Ces cartes sont plutôt destinées au jeu amical, mais elles sont 100% légales en format Standard.

Les boosters d’extension sont disponibles à l’unité ou dans des boîtes de boosters de 30 boosters. Chaque achat d’une boîte de boosters peut être éligible pour une de ces fabuleuses cartes promos Buy-a-Box Premium (demandez à votre magasin !) :

Le Marcheroyaume est disponible normalement dans les boosters, mais cette illustration est exclusive à cette promo.

ROYAUME REJETÉ no 1 :

Hundfell

Un royaume dans lequel les guerriers chevauchent des chiens géants au combat. Chaque chien est super mignon et votre meilleur ami dans tout le Multivers. Ce concept a été éliminé suite à une révolte du contingent des amoureux des chats.

BOOSTERS DE DRAFT

Comme toujours, Kaldheim est disponible en boosters de draft. C’est de loin la meilleure façon de jouer dans n’importe lequel des formats Limités. C’est le booster Magic classique et son contenu est clair et net :

1 carte rare ou rare mythique

3 cartes inhabituelles

10 cartes courantes

1 terrain neigeux (de base ou terrain double)

1 carte jeton/publicitaire

Dans 1 booster sur 3, 1 carte courante est remplacée par une carte Premium de n'importe quelle rareté

Il est également possible qu’une ou plusieurs de ces cartes soient remplacées par une carte sans bordure ou Showcase, versions alternatives passionnantes des cartes de Kaldheim.

Retourner

Les boosters de draft sont disponibles à l’unité ou en boîtes de 36 boosters. Tout comme les boosters d’extension, votre boîte de boosters peut être éligible pour une carte promo Buy-a-Box Premium. Demandez simplement à votre magasin !

ROYAUME REJETÉ no 2 :

Metagard

Un royaume dans lequel les disputes ne sont pas résolues par un conflit mais par un jeu de cartes à collectionner de stratégie appelé Magic: The Gathering dont la dernière extension avait comme thème les vikings. Rejeté pour des raisons évidentes.

BOOSTERS COLLECTOR

Les boosters collector sont le meilleur moyen de trouver des tonnes de cartes parmi les plus passionnantes de Kaldheim. Sans plus tarder, voici le contenu :

Turn Over Turn Over

CONTENU DES BOOSTERS COLLECTOR

Carte Showcase Premium, sans bordure Premium, et rare ou rare mythique à illustration étendue Premium 1 Rare ou rare mythique non-Premium Showcase ou sans bordure 1 Rare ou rare mythique Premium 1 Rare ou rare mythique à illustration étendue non-Premium 1 Carte de saga rare non-Premium, carte de deck Commander.rare ou rare mythique, ou rare de booster d’extension ou thématique 1 Inhabituelle Showcase Premium 1 Inhabituelle Showcase non-Premium 1 Terrain neigeux de base Premium 1 Inhabituelle Premium 2 Carte courante Premium ou terrain double neigeux 5 Carte de jeton recto-verso Premium 1 AU TOTAL Cartes rares ou rares mythiques Premium garanties 5 Cartes Premium garanties 11 Cartes à cadre alternatif garanties 5

Pas mal comme trésor viking, non ? Les boosters collector sont disponibles à l’unité ou en boîtes de douze boosters qui peuvent être éligibles pour une carte promo Buy-a-Box Premium.

ROYAUME REJETÉ no 3 :

Baldheim

Un royaume où personne n’a de cheveux. Ce concept a été sabordé parce que certains des créatifs se sentaient personnellement visés.

BOOSTERS THÉMATIQUES

Les boosters thématiques reviennent avec Kaldheim. C’est un excellent produit d'introduction ou pour des joueurs plus occasionnels qui cherchent quelques cartes d’une couleur ou d’un thème spécifique. Six boosters thématiques différents sont disponibles : un pour chaque couleur et un booster viking multicolore qui contient des cartes en plein dans l’ambiance viking nordique. Tout comme les boosters d’extension, les boosters thématiques peuvent contenir certaines des mêmes 20 cartes spéciales qui ne sont disponibles que dans certains produits. Chaque booster contient 33 ou 34 cartes courantes et inhabituelles, et 1 ou 2 cartes rares ou rares mythiques. Les boosters thématiques peuvent également contenir des cartes inhabituelles Showcase !

ROYAUME REJETÉ no 4 :

Tortjara

Un océan infini avec une seule tortue flottant en plein milieu. Rejeté, car trop politique.

DECKS COMMANDER

Tout comme Renaissance de Zendikar et Commander Légendes, Kaldheim sort avec deux decks Commander associés. Chaque deck offre 8 nouvelles cartes (c’est plus que ZNR et CMR !) et contient 100 cartes (1 commandant Premium et 99 cartes non-Premium), 10 jetons recto-verso et 1 une roue de points de vie « Life Wheel™ ». Ces decks sont un excellent moyen de découvrir le format ou juste pour essayer quelque chose de nouveau. Jetons un rapide coup d'œil sur les decks et rencontrons les commandants :

EMPIRE ELFE

À vos ordres ! Faites équipe avec Lathril et menez une armée d’elfes vers une victoire écrasante. Faites grandir vos forces jusqu’à ce que même les plus grands des adversaires se retrouvent impuissants à vos pieds.

PRÉMONITION FANTOMATIQUE

La prophétie s’est accomplie ! Invoquez Ranar et une horde d'esprits qui seront à vos ordres. Renvoyez des cartes de partout sur le champ de bataille (et depuis votre main avec la nouvelle mécanique de prédiction) et voyez grandir votre horde spectrale avec chaque carte que vous exilez.

ROYAUME REJETÉ no 5 :

Surtland (Ver. 1)

La présentation initiale pour Surtland parlait d’un royaume en équilibre précaire en plein milieu du visage d’un énorme géant. Ça a été changé car le concept se voyait comme le nez au milieu de la figure.

BUNDLE

Parlons maintenant du bundle ! Les bundles sont parfaits pour les joueurs à la recherche de toute une série de cartes et quelques goodies en bonus. C’est également un excellent cadeau pour les fans de Magic dans votre vie. Voici le contenu des bundles :

10 boosters de draft

20 terrains de base Premium (non-neigeux)

20 terrains de base non-Premium (non-neigeux)

1 carte promo à illustration alternative exclusive au Bundle

1 compteur spindown géant exclusif au Bundle

1 boîte de rangement de cartes

Regardons ce compteur Spindown d’un peu plus près, car il est bien placé pour devenir le compteur le plus cool que nous ayons jamais fait :

Je sais comment je vais compter mes points de vie à partir de maintenant . . .

ROYAUME REJETÉ no 6 :

Kaldrhyme

Un royaume où tout le monde parlait en vers et en rime. L’idée était intrigante mais elle a été écartée car cela semblait vraiment difficile à écrire et les auteurs sont paresseux. Ils sont tellement fainéants qu’ils [penser à trouver une chute à la blague].

PACK D’AVANT-PREMIÈRE

Pour conclure, nous avons le Pack d'avant-première. Bien qu’il soit plus que probable que vous ne puissiez pas participer à un événement d'avant-première en magasin, de nombreux magasins les auront quand-même disponibles à la vente pour une avant-première chez vous à la maison. Ils contiennent la bonne quantité de boosters pour créer un deck en Paquet Scellé ainsi que quelques surprises supplémentaires :

6 boosters de draft

1 carte rare ou rare mythique Premium estampillée

1 carte de code MTG Arena

1 compteur Spindown

1 boîte réutilisable avec cloison

Note de l’éditeur : Nous avons mis à jour les informations pour clarifier que le dé du pack de présortie est différent de celui du Bundle.

Si vous et plusieurs de vos amis décidez de les acheter, nous vous conseillons vivement d’essayer de jouer quelques parties par webcam. Spelltable.com rend Magic par webcam super facile et vous n’aurez même pas besoin de webcam — il suffit d’utiliser votre téléphone.

ROYAUME REJETÉ no 7 :

Vacationheim

Ce royaume paisible, niché dans dans les branches les plus reculées de l’Arbre-monde, était le repaire d’Emrakul quand elle ressentait le besoin d’étirer ses tentacules et de se la couler douce. Des plages magnifiques et d’excellentes notes sur tous les sites de vacances du Multivers. Malheureusement ce royaume a été écarté car les Mojitos ne font pas assez « fantasy ».

GÉNÉRIQUE

C’est tout pour Kaldheim ! Je suis choqué que ces royaumes n’aient pas été utilisés, mais il faut avouer qu’une grande partie du processus créatif consiste à savoir quand délaisser ses idées préférées.

Tout le monde trouvera quelque chose à son goût dans Kaldheim et nous savons que vous allez vous éclater quel que soit le produit que vous choisirez. Venez nous rendre visite sur Twitter avec vos pioches préférées — nous voulons voir ce que vous avez trouvé ! Bonjour chez vous jusqu'à la prochaine extension.