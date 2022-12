C'est une superbe journée sur Kamigawa, et vous traversez le centre-ville sur votre moto aux roues néon. Même en plein jour, les innombrables enseignes néon luisent d'une aura magique, et vous apercevez un être constitué entièrement de nouilles franchir la porte d'un café. Vous souriez et marquez un arrêt pour laisser traverser un groupe d'historiens de Jukai, avant de rejoindre un parc où abondent les érables du Japon. Des feuilles rouges flottent dans les airs, et l'une d'elle se pose sur votre panier à pique-nique tandis que vous le sortez de votre sacoche, ainsi qu'une nappe. Vous vous installez sur la berge de la rivière, assez près pour pouvoir retirer vos bottes et tremper vos pieds dans l'eau. C'est alors que l'eau s'élève pour prendre forme. C'est le kami de la rivière, et vous êtes pile à l'heure pour le repas que vous aviez prévu ensemble.

Kamigawa : la dynastie Néon regorge de couleurs, de kami, et d'une pincée de chaos. Voyons ce que vous pourrez trouver dans cette extension, et découvrons quels produits sont parfaits pour construire un deck personnalisé paré au combat. Que vous souhaitiez créer un deck samouraï, remplir votre bibliothèque de cartes avec le ninjutsu, ou jouer un deck luminescent à base de kami, Kamigawa est là pour vous.

Boosters d’extension

Le booster d'extension est un moyen amusant d'agrandir sa collection. Vous aurez plus de chances d'y trouver de nombreuses cartes rares que dans les boosters de draft. Les boosters d'extension Kamigawa : la dynastie Néon contiennent toujours une carte avec un traitement ninja ou samouraï, une carte Premium traditionnelle et une carte d'illustration. 45 % des boosters d'extension contiennent au moins un terrain Ukiyo-e, en Premium ou non-Premium. Les cartes courantes et inhabituelles des boosters d'extension racontent de petites histoires sur Kamigawa, et il y a toujours des chances d'ouvrir une carte de la Liste.

Depuis Innistrad : chasse de minuit, nous incluons davantage de contenu Commander dans les boosters d'extension. En plus des quatre créatures légendaires « principales » des decks Commander de Kamigawa : la dynastie Néon, vous pouvez trouver huit autres cartes Commander nouvelles dans Magic qui ne figurent pas dans ces decks Commander.

Les boosters d'extension Kamigawa : la dynastie Néon contiennent :

Au moins 1 carte rare ou rare mythique (environ 27 % des boosters d'extension contiennent 2 cartes rares ou rares mythiques, 3 % en contiennent 3, et moins de 1 % en contiennent 4.)

1 carte Premium traditionnelle toute rareté, cartes Booster Fun incluses

1 carte courante ou inhabituelle avec le traitement ninja ou samouraï

1 terrain ou terrain Premium, terrains Ukiyo-e inclus

1 carte d'illustration ou carte d'illustration estampillée Premium

1 carte recto-verso courante ou inhabituelle

3 cartes courantes reliées par un même thème

2 cartes inhabituelles reliées par un même thème

2 jokers toute rareté, cartes recto-verso, terrains Ukiyo-e et cartes Booster Fun inclus

1 carte publicitaire, de jeton ou d’aide, ou une carte de la Liste

Les boosters d'extension sont disponibles individuellement et par boîtes de 30. Si vous achetez une boîte, vous serez peut-être éligible pour cette promo Buy-a-Box Premium spéciale avec une illustration de Yoji Shinkawa. Demandez à votre magasin !

Boosters de draft

Les boosters de draft sont parfaits pour une expérience Magic classique en Booster Draft ou en Paquet scellé. Comme ces boosters sont optimisés pour le draft, ils n'incluent pas les douze cartes légales en Commander disponibles dans les boosters d'extension. Ils contiennent par contre toutes les versions Booster Fun des cartes que vous pouvez trouver dans les boosters d'extension, versions Premium comprises.

Les boosters de draft Kamigawa : la dynastie Néon contiennent :

1 carte rare ou rare mythique

1 carte recto-verso courante ou inhabituelle

3 cartes inhabituelles

9 cartes courantes (dans 33 % des boosters Kamigawa : la dynastie Néon, une carte Premium toute rareté remplace une carte courante.)

1 terrain, ou un terrain Ukiyo-e dans 33 % des boosters de draft

1 carte publicitaire, de jeton ou d’aide

Vous pouvez acheter les boosters de draft individuellement et par boîtes de 36. Comme pour les boosters d'extension, tout achat de boîte pourra être éligible pour la promo Buy-a-Box. Demandez à votre magasin !

Boosters collector

Les boosters collector sont le meilleur moyen d'obtenir les meilleures cartes de Kamigawa : la dynastie Néon. Dans chaque booster, vous trouverez cinq cartes rares ou rares mythiques ainsi que des tonnes de variantes Booster Fun et de cartes Premium traditionnelles. En exclusivité dans les boosters collector Kamigawa : la dynastie Néon, vous trouverez des cartes super Premium, des cartes à illustration étendue et même un nouveau traitement de carte Néon. Pour en savoir plus sur ces traitements, consultez notre article Collectionner Kamigawa : la dynastie Néon.

Chaque booster collector Kamigawa : la dynastie Néon contient :

1 carte rare ou rare mythique Booster Fun Premium. D'ordinaire, il s'agira d'une carte Premium traditionnelle avec un traitement sans bordure, ninja, samouraï, phyrexian, luminescent ou à illustration étendue. Mais parfois, vous pourrez ouvrir une carte rare ou rare mythique super Premium, voire une Premium Néon.

1 carte rare ou rare mythique sans bordure, ninja, samouraï, en phyrexian ou luminescente non-Premium

1 carte rare ou rare mythique à illustration étendue ou sans bordure non-Premium. Les seules cartes sans bordure disponibles dans cet emplacement sont les planeswalkers sans bordure. Si vous tombez sur un terrain légendaire ou un dragon à cet emplacement, ils seront en version à illustration étendue.

1 carte légale en Commander Kamigawa : la dynastie Néon rare ou rare mythique à illustration étendue non-Premium

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle

1 terrain Ukiyo-e Premium traditionnel

1 carte courante ou inhabituelle ninja Premium traditionnelle

1 carte courante ou inhabituelle ninja non-Premium

1 carte courante ou inhabituelle samouraï Premium traditionnelle

1 carte courante ou inhabituelle samouraï non-Premium

1 carte courante ou inhabituelle recto-verso Premium traditionnelle

2 cartes inhabituelles Premium traditionnelles

2 cartes courantes Premium traditionnelles

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

Decks Commander

Les véhicules et les créatures modifiées sont à l'honneur dans les deux decks Commander Kamigawa : la dynastie Néon. Kotori, prodige pilote commande Attachez vos ceintures, un deck blanc-bleu rempli de véhicules qui foncent vers la victoire. Chishiro, la lame brisée commande Améliorations déchaînées, un deck rouge-vert avec des créatures qui ne demandent qu'à être améliorées et lâchées sur le champ de bataille. Chaque deck contient 15 nouvelles cartes Magic légales en Commander de Kamigawa : la dynastie Néon, ainsi qu'un commandant de présentation super Premium.

Bundle

Les Bundles sont un excellent moyen de commencer votre collection Kamigawa : la dynastie Néon. Afin de réduire le plastique de nos emballages, nous avons remplacé le film plastique par un carton et des sceaux de sécurité des deux côtés de l'emballage.

Chaque Bundle contient huit boosters d'extension et une boîte pour les stocker, ainsi que d'autres surprises :

1 Invocation du désespoir à illustration alternative Premium traditionnelle

20 terrains de base Premium traditionnels

20 terrains de base non-Premium

1 d20 Spindown géant exclusif

Pack d'avant-première

L'Avant-première est la première occasion de jouer à Kamigawa : la dynastie Néon. À chaque Avant-première, vous recevrez un Pack d'avant-première et construirez un deck avec les cartes qu'il contient !

Chaque Pack d'avant-première contient :

6 boosters de draft Kamigawa : la dynastie Néon

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle de Kamigawa : la dynastie Néon avec un tampon de l'année Premium

1 d20 Spindown

1 boîte de deck réutilisable avec cloison

1 carte contenant un code pour MTG Arena

Boosters thématiques

Les boosters thématiques sont un excellent moyen d'ajouter de nouvelles cartes à votre deck. Optimisez votre découverte de l'extension en obtenant des boosters thématiques Kamigawa : la dynastie Néon remplis de cartes de la couleur de votre choix, ou de ninjas. Chaque booster thématique contient une à deux cartes rares et/ou rares mythiques et 33 à 34 cartes courantes et inhabituelles.

Booster de bienvenue

Les nouveaux joueurs de Magic d'Amérique du Nord peuvent se rendre chez leur magasin WPN local pour recevoir un booster de bienvenue.

N'oubliez pas de jeter un œil à l'article de Max, Collectionner Kamigawa : la dynastie Néon pour tout savoir sur un traitement Néon super-spécial et plus encore. Et découvrez l'histoire des kami avec les récits du passé de Kamigawa disséminés dans les cartes de saga de l'extension.

À présent, chargez vos armes, alliez-vous à un esprit kami (ou pas !) et préparez-vous à prendre le contrôle d'un territoire sur Kamigawa !