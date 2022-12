Bienvenue sur Tarkir, Planeswalker.

Cinq clans ancestraux résident sur Tarkir. Enlisés dans un conflit interminable, ils sont toujours prêts à accueillir de nouvelles recrues – une place vous est réservée au sein d'un des clans. Quel étendard de clan allez-vous hisser ?

S'aligner avec un clan est une décision importante, et vous ne voudriez pas vous lancer dans la nature sauvage de Tarkir sans en savoir davantage au sujet de chaque clan ! C'est là que j'interviens. Tarkir est un endroit dangereux, et cet article a pour objectif de vous aider à faire de votre séjour une expérience agréable et surtout couronnée de succès.

Et y a-t-il un meilleur point de départ que l'Avant-première pour commencer votre voyage sur Tarkir ?

À la conquête de l'Avant-première

Ah, les Avant-premières...

Elles font partie de mes tournois favoris, et la première extension d'un bloc est toujours le moment idéal pour se rendre dans son magasin préféré ! Tout est nouveau pour les joueurs, et c'est l'occasion de découvrir l'édition pour la toute première fois.

Quand j'avais 11 ans, le premier événement majeur auquel j'ai participé était une Avant-première, et je suis toujours aussi enthousiaste maintenant que je l'étais à l'époque. C'est toujours la première occasion de jouer avec les nouvelles cartes avant tout le monde et de prendre l'avantage sur vos amis. De plus, comme il s'agit d'une nouvelle extension, tout le monde est à égalité : personne n'a pu étudier ce format pendant des semaines pour déterminer la meilleure stratégie. Mais surtout, il s'agit d'un événement amical particulièrement amusant !

Si vous êtes un vétéran du Paquet scellé, vous pouvez passer directement à la section suivante où j'aborde les nouveautés et différences qui vous attendront à votre magasin de jeux local pour l'extension Les Khans de Tarkir . Cependant, si vous venez de découvrir le format Paquet scellé ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, cette section est pour vous.

Bien. Pour commencer, vous devez vous rendre à l'une de ces mystérieuses « Avant-premières » (il s'agit du nom technique).

Si vous ne fréquentez pas un magasin précis, n'hésitez pas à utiliser notre outil Recherche de magasin pour en trouver un près de chez vous ! Ce magasin vous proposera peut-être de vous préinscrire. Les Avant-premières comptent parmi les événements les plus populaires que nous organisons, alors essayez de voir si le magasin propose des préinscriptions. Il n'y a rien de pire que de découvrir qu'un événement est complet au moment où vous franchissez le seuil du magasin et apprenez que vous ne pouvez pas participer, alors organisez-vous à l'avance.

Bien. Parfait. Vous avez trouvé votre magasin, bravo !

Lors de votre périple à travers ce nouveau plan, vous devrez vous assurer que votre sac-à-dos de Planeswalker contient tout ce dont vous aurez besoin pour cette grande aventure ! Bien que vous construirez votre deck lors de l'événement à l'aide des cartes que vous recevrez à votre arrivée, il y a bien d'autres choses à garder en mémoire.

Par exemple, vous pouvez apporter un deck pour jouer entre les rondes, un classeur, du papier et un stylo pour décompter vos points de vie, une bouteille d'eau et quelques barres de céréales. Il n'y a pas de dragons sur Tarkir, alors si la viande de dragon est votre repas préféré, assurez-vous d'en glisser quelques tranches dans votre sac, car les habitants de Tarkir n'en auront pas à vous proposer ! Une Avant-première dure environ 4 à 5 heures, alors soyez prêt.

Bon, voyons voir. Vous avez trouvé un magasin et avez glissé dans votre sac tout le matériel nécessaire (et éventuellement de la viande de dragon) pour une journée mémorable dans les terres sauvages de Tarkir. Génial ! Cela veut dire qu'il est temps de passer à l'étape suivante...

La conception de votre deck

L'extension Les Khans de Tarkir diffère quelque peu de tout ce que nous avons pu faire jusqu'à présent dans Magic : c'est une extension centrée sur des clans, chacun aligné sur trois couleurs faisant partie d'une « part du pentragramme ». Une part du pentragramme désigne deux couleurs « alliées » et une couleur « ennemie »

Chaque clan est différent des autres et possède une capacité fantastique et unique (ce que je développerai plus tard), mais vous devez d'abord choisir avec quel clan vous souhaitez vous aligner. On vous donnera une boîte contenant tout ce dont vous avez besoin pour construire un deck, ce qui inclut un booster spécial rempli de cartes qui vous aideront à jouer avec un deck de clan !

Vous ne savez pas quel clan choisir ? Voici un guide rapide :

Abzan

Les guerriers entraînés d'Abzan sont connus pour leur endurance. Leurs créatures deviennent de plus en plus puissantes grâce à leur capacité de résilience : tenez bon au début du jeu, et votre légion d'Abzan pourrait bien remporter la partie !

Jeskaï

Moines agiles et adeptes éclairés de la ruse, les Jeskaï écrasent leurs ennemis grâce à leur intellect supérieur. Leur capacité de prouesse permet à leurs créatures d'apparaître n'importe où en combat, ce qui pousse leurs adversaires à réfléchir à deux fois avant de s'en prendre à un guerrier jeskaï.

Mardu

Le clan marduen incarne la rapidité du dragon, et c'est exactement la manière d'agir de ces guerriers assoiffés de sang dans Magic ! Ils sont rapides, brutaux et opiniâtres, et de nombreuses cartes marduennes ont le saccage, qui vous donne un bonus supplémentaire si vous avez attaqué ce tour-ci ; et comme vous êtes un Mardu, c'est sûrement ce que vous avez fait !

Sultaï

Le clan Sultaï vit dans l'opulence et la richesse, mais ne vous y fiez pas : ses membres n'ont rien d'indolent. Puisant leurs ressources dans la nécromancie, les Sultaï utilisent la mécanique de fouille pour placer leurs atouts bien plus tôt qu'ils n'auraient autrement pu le faire.

Temur

Le clan Temur se bat avec sauvagerie. Peuplé d'énormes créatures, le clan Temur vous récompense avec la mécanique de férocité d'avoir placé une créature de force supérieure ou égale à 4 sur le champ de bataille, ce qui donne encore plus de poids à vos menaces.

Vous ne savez pas quel clan choisir ? Découvrez-le en faisant le quiz !

Très bien, maintenant que vous avez un clan en tête, vous pouvez faire votre choix ! Inscrivez-vous, communiquez votre choix de clan à votre organisateur de tournoi, et vous recevrez une superbe boîte de clan. À l'intérieur, vous trouverez divers produits mais surtout, les boosters qui vous aideront à jouer lors de l'Avant-première ! (Cinq boosters Les Khans de Tarkir normaux et un booster spécial dont je parlerai plus en détail un peu plus loin.)

Ouvrez ces paquets et empilez vos cartes. Et maintenant ? Il est temps de construire un deck !

La construction d'un deck en format Paquet scellé diffère de la construction d'un deck normal. Pour construire votre deck, vous pouvez uniquement utiliser les cartes placées devant vous, et autant de terrains de base que vous voulez. De plus, contrairement à un deck Construit normal dont la taille maximale est de 60 cartes, vous ne devez jouer que 40 cartes.

Construire un deck dans un monde comportant autant de cartes multicolores peut s'avérer délicat, et c'est là qu'entre en scène le booster de clan spécial.

Quand vous avez choisi votre boîte, vous avez choisi un clan spécifique correspondant au contenu de votre « booster classé » spécial enveloppé dans un emballage plastique. Cette construction « deck classé » vous aide à déterminer les couleurs à jouer. Ce booster contient des cartes de la couleur du clan choisi, ce qui en fait un choix sûr.

Bien que vous puissiez jouer les couleurs de votre choix, la plupart du temps il vous sera plus avantageux de jouer celles de votre clan. Je vous conseille de mettre de côté toutes les cartes des deux autres couleurs et de choisir les meilleures cartes de votre clan. S'il y a une carte forte d'une autre couleur que vous voulez jouer, mettez-la de côté et revenez-y plus tard. Vous pouvez toujours la jouer en accent si vous avez les terrains de stabilisation de mana, mais en général, il est plus judicieux d'ignorer les autres couleurs.

Très bien, alors maintenant, comment choisir les 22 ou 23 cartes du clan que vous allez mettre dans votre deck ? Il est temps de les étaler devant vous !

Prenez les cartes des couleurs de votre clan et classez les créatures selon leur coût de mana, comme ceci :

Prenez les cartes de la couleur de votre clan et classez les créatures selon leur coût de mana, selon l'exemple ci-dessous (en utilisant des cartes de Magic 2015 ) quand vous cliquez sur l'onglet Statistiques :

[Decklist]

Title: Creature Mana Curve

Format:

Commander:

1 Cruel Sadist

1 Ajani's Pridemate

1 Black Cat

1 Kinsbaile Skirmisher

1 Oreskos Swiftclaw

1 Satyr Wayfinder

1 Walking Corpse

1 Carrion Crow

1 Geist of the Moors

1 Heliod's Pilgrim

1 Hornet Nest

1 Hushwing Gryff

1 Midnight Guard

1 Preeminent Captain

1 Reclamation Sage

1 Xathrid Slyblade

1 Accursed Spirit

1 Gravedigger

1 Paragon of Eternal Wilds

1 Paragon of New Dawns

1 Razorfoot Griffin

1 Roaring Primadox

1 Shaman of Spring

1 Avacyn, Guardian Angel

1 Blood Host

1 Charging Rhino

1 Indulgent Tormentor

1 Rotfeaster Maggot

1 Serra Angel

1 Shadowcloak Vampire

1 Kalonian Twingrove

1 Ob Nixilis, Unshackled

1 Phytotitan

1 Soul of Theros

[/decklist]

Tout bon deck au format Paquet scellé se doit d'avoir une bonne « courbe de mana » de créatures Vous ne voulez pas avoir trop de cartes à un seul point de la courbe : il est important que vous ayez un mélange de cartes, de façon à pouvoir lancer des sorts peu coûteux tôt dans la partie, et les sorts plus chers en fin de partie. En règle générale, je recommande de répartir les cartes ainsi :

1 mana : 0 à 2 créatures

2 manas : 4 à 6 créatures

3 manas : 3 à 5 créatures

4 manas : 4 créatures

5 manas : 3 créatures

6 manas ou plus : 1 à 2 créatures

______________________

Total de créatures : 15 à 22, mais essayez d'en avoir 18

Ce n'est pas une règle stricte, mais c'est un bon point de départ. Sélectionnez environ 18 cartes parmi vos cartes préférées. (Vous pouvez aussi choisir celles dont les noms feraient des bons titres de morceaux de rock ! Dans cette extension, c'est plutôt facile.)

Gardez à l'esprit qu'il vaut parfois mieux jouer deux des couleurs de votre clan et n'utiliser que très peu la troisième : autrement dit, vous jouez principalement en bicolore, avec quelques-unes de vos cartes les plus puissantes de la troisième. (Ce qui inclut vos cartes tricolores.) Si, en triant vos créatures, vous voyez qu'il ne vous reste que quelques cartes d'une même couleur, essayez d'utiliser cette couleur-ci en accent.

Maintenant que vous avez votre base de créatures, vous pouvez ajouter les sorts ! Choisissez vos sorts favoris parmi vos couleurs pour atteindre un deck de 22 ou 23 cartes.

Pour finir, il faut vous occuper de votre base de mana ! Dans une configuration à trois couleurs, lancer des sorts est important. Je vous conseille de jouer tous vos terrains non-base qui produisent du mana de vos couleurs. Même s'ils entrent sur le champ de bataille engagés, c'est un faible coût à payer pour vous assurer de pouvoir jouer vos cartes au bon moment ! Généralement, vous aurez dans votre deck deux couleurs avec beaucoup de cartes à faible coût de mana, et vous voudrez jouer plus de terrains produisant du mana de ces couleurs-ci que de cartes plus coûteuses en mana, ce qui vous assurera de pouvoir jouer vos cartes moins chères au bon moment.

Vous voulez davantage de conseils ? Voici quelques informations à garder en tête lors de la construction de votre deck :

Vous pouvez jouer plus de 40 cartes mais essayez de vous y tenir. Chaque carte supplémentaire que vous jouez réduit vos chances de piocher la carte rare cruciale de votre deck !

Le ratio de terrain optimal est de 17 terrains pour 23 cartes non-terrain environ. Ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais la plupart des decks au format Limité s'en rapprochent, et c'est généralement ce que je cherche à obtenir.

Jouez un mélange de cartes coûteuses et peu onéreuses. Si vous n'avez que des petites bestioles bon marché, une seule grosse créature peut vous abattre, mais si vous n'avez que des grosses créatures coûteuses, vous risquez de vous faire submerger avant de pouvoir les utiliser. Essayez de vous concentrer sur des créatures coûtant deux, trois, quatre et cinq manas. Davantage de parties en Paquet scellé sont remportées en lançant une créature à chaque tour, en commençant au deuxième ou troisième tour, qu'avec n'importe quelle autre stratégie.

L'évasion est importante ! La plupart du temps, les parties en Paquet scellé finissent par s'éterniser quand les deux joueurs ont beaucoup de créatures mais qu'aucun d'eux ne peut attaquer de façon satisfaisante. Les créatures avec des capacités comme le vol vous permettent d'éviter de telles périodes d'inertie.

Si vous voulez vous plonger dans le monde du Paquet scellé, les articles suivants pourraient bien vous intéresser :

Troll à deux têtes

Certains magasins proposent aussi une version de Paquet scellé appelé Troll à deux têtes (souvent abrégé en « 2HG »), où deux joueurs affrontent ensemble d'autres équipes de deux joueurs. Chaque équipe obtient deux Packs d'avant-première (pas nécessairement les mêmes : vous pouvez déterminer quels clans vont bien ensemble ou vous allier contre le même clan !) à partir desquels les joueurs construisent leur deck. Votre organisateur de tournoi peut vous en dire davantage sur 2HG si votre magasin le propose.

Jumeaux de l'école du dragon | Illustration par Wesley Burt

Open Dueling

Si l'idée de passer une journée à jouer en tournoi vous effraie, ou si vous voulez simplement jouer à l'extension Les Khans de Tarkir, vous pouvez participer à l'Open Dueling.

Dans cet événement parallèle, vous disposez d'un Pack d'Intro de 60 cartes prêtes à jouer et l'utilisez pour affronter d'autres participants à l'Open Dueling, mais aussi des joueurs du tournoi principal entre deux matchs ! C'est une bonne façon de voir si l'ambiance des tournois vous convient ou de jouer si vous ne pouvez pas consacrer cinq heures à un événement d'Avant-première : vous pouvez simplement jouer à votre rythme avec l'Open Dueling. Et surtout, c'est une bonne occasion de s'amuser !

Des dotations bien cachées

Pour l'Avant-première Les Khans de Tarkir, nous innovons un peu quant à la carte promo spéciale.

Dans le passé, tous ceux qui choisissaient la même boîte recevaient la même carte d'Avant-première. Tout le monde obtenait une super carte rare, mais cela rendait les Avant-premières un peu prévisibles au bout d'un moment.

Avec l'extension Les Khans de Tarkir, tout cela, c'est du passé !

Au lieu d'obtenir la même carte rare pour tous ceux choisissant le même clan, il y aura un ensemble de huit cartes d'Avant-première Premium rares à recevoir par clan. Vous recevrez toujours une carte de l'événement portant la date de celui-ci, mais elle aura quelque chose de plus unique que les anciennes cartes d'Avant-première.

Je ne vais pas tout vous révéler, mais soyez assurés qu'il y aura des petites créatures, des grosses, et aussi des sorts. De plus, chaque clan aura la chance d'obtenir son chef de clan comme carte d'Avant-première ! Quant aux sept autres cartes, vous devrez attendre l'Avant-première pour les découvrir.

Bien sûr, nous n'avons pas tout changé non plus.

Dans votre boîte, vous trouverez toujours un compteur de points de vie Spindown Les Khans de Tarkir et une carte Exploits pour chaque clan :

Mais ces cartes Exploits ont quelque chose d'unique :

Ce qui nous amène à l'étape suivante...

Le concours des champions

Dans l Les Khans de Tarkir, chaque boîte d'Avant-première contient une activité qui vous permet de soutenir votre clan.

Chaque magasin est équipé de cinq étendards, un pour chaque clan. Voici à quoi ils ressemblent :

Plutôt pas mal, n'est-ce pas ? Mais pour les rendre encore plus fantastiques, vous aurez l'opportunité de décorer les étendards avec le symbole de votre victoire. Dans chaque boîte d'Avant-première se trouve un autocollant qui ressemble à ceci :

Vous pourrez y inscrire votre nom et le placer sur l'étendard de votre clan ! Comment faire ?

Vous devez tout d'abord gagner sept exploits de votre clan. Faites attention à bien les cocher au cours de la partie.

Une fois que vous en avez remporté assez, il est temps de placer votre autocollant ! Signez-le, placez-le sur l'étendard et laissez-le là pour prouver à tous votre valeur et celle de votre clan. Félicitations ! Vous voilà célèbre. On se transmettra votre glorieuse épopée de générations en générations... ou tout du moins pendant quelques minutes, quand on verra votre nom sur l'étendard de votre magasin.

Déconcerté par les capacités ?

L'extension Les Khans de Tarkir comprend cinq nouvelles mécaniques et une mécanique connue et appréciée de tous ! Il y a beaucoup de choses à retenir ; mais ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous aider. Passons-les donc en revue à l'aide de l'article «Les mécaniques de l'extension Les Khans de Tarkir»

Résilience

La résilience est une capacité activée. Quand une capacité de résilience se résout, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature.

Prouesse

La prouesse est une capacité déclenchée. La prouesse se déclenche à chaque fois que vous lancez un sort non-créature. Quand la prouesse se résout, la créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour.

Fouille

Les sorts bénéficiant de la fouille sont très puissants, mais ont généralement un coût de mana élevé. Il vous est donc possible d'exiler des cartes de votre cimetière pour payer le coût du sort. Chaque carte ainsi exilée paiera 1. La fouille ne peut pas payer pour le mana coloré du coût de mana d'un sort. Par ailleurs, vous ne pouvez pas exiler plus de cartes de votre cimetière que le nombre de mana incolore dans le coût de mana.

Saccage

Le saccage est un mot de capacité. Les capacités de saccage s'intéressent uniquement au fait que vous ayez attaqué ou non avec une créature. Chaque capacité de saccage est différente, alors lisez chacune attentivement pour connaître ses effets.

Férocité

La férocité est un mot de capacité qui désigne des capacités dépendant de votre contrôle d'une créature de force supérieure ou égale à 4. Chaque capacité de férocité est différente, mais toutes ont en commun, d'une manière ou d'une autre, le contrôle d'une créature de force supérieure ou égale à 4.

Mue

La mue, une mécanique déjà existante, vous permet de lancer des sorts de créature face cachée. Un sort de créature face cachée est un sort de créature 2/2 incolore, sans nom, sans type de créature, sans capacité et sans coût de mana. Au lieu de payer son coût en mana (puisqu'il n'en a pas), vous payez 3. Si le sort se résout, placez la carte face cachée sur le champ de bataille, où celle-ci aura ces mêmes caractéristiques au lieu de ses habituelles. Vous pouvez toujours lancer une carte de créature avec la mue face visible en payant son coût en mana normalement.

La confiance en la victoire

Maintenant que vous avez lu cet article, vous savez tout ce dont vous aurez besoin pour découvrir Tarkir. L'Avant-première a lieu ce week-end, alors rendez-vous dans votre magasin local et amusez-vous bien !

Vous voulez soutenir davantage votre clan, en dehors de l'Avant-première ? N'oubliez pas de choisir votre clan sur PlaneswalkerPoints.com pour le soutenir dans le classement. De plus, chaque semaine, les meilleurs joueurs FNM de chaque clan auront l'opportunité de célébrer leur victoire en inscrivant leur nom sur un étendard, alors ne manquez sous aucun prétexte cette occasion de vous faire connaître !

Ah, une dernière chose : si vous voulez en savoir plus au sujet des superbes cartes Les Khans de Tarkir , elles sont désormais toutes disponibles dans les Visuels des cartes !

Autrement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un tweet ou à me poser une question sur mon Tumblr et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Que vous cherchiez des informations sur le format Paquet scellé ou des conseils pour choisir votre clan (petit indice : on me connaît au bureau sous le nom de « Capitaine Abzan »), je peux vous aider.

Partez donc à la découverte de Tarkir et essayez de ne pas croiser le chemin de Sarkhan... surtout s'il se trouve de l'autre côté de la table.

Amusez-vous bien ce week-end !

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight