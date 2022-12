La chasse est ouverte ! Corrompu par le Voile de Chaîne, Garruk n'est plus que l'ombre déformée de lui-même, et il erre désormais dans la nature, hache au poing. Tout Planeswalker qui croise sa route devient sa proie. Serez-vous sa prochaine victime ?

Ne vous inquiétez pas, tout devrait bien se passer. Garruk a déjà abattu Mike McArtor, l'auteur du précédent précis d'Avant-première, mais vous semblez avoir la tête sur les épaules. (Pour l'instant, en tout cas.) Suivez mes conseils et nous pourrons peut-être nous en sortir vivants.

Êtes-vous prêt ? Très bien, allons-y !

Bienvenue à l'Avant-première !

Les Avant-premières ont toujours compté parmi mes tournois Magic préférés.

Quand j'avais 11 ans, le premier événement majeur auquel j'ai participé était une Avant-première, et je suis toujours aussi enthousiaste maintenant que je l'étais à l'époque. C'est toujours la première occasion de jouer avec les nouvelles cartes avant tout le monde et de prendre l'avantage sur vos amis. De plus, comme il s'agit d'une nouvelle extension, tout le monde est à égalité : personne n'a pu étudier ce format pendant des semaines pour déterminer la meilleure stratégie. Mais surtout, il s'agit d'un événement amical particulièrement amusant !

Si vous êtes un vétéran du Paquet scellé, vous pouvez passer directement à la section suivante où j'aborde les nouveautés et différences qui vous attendront à votre magasin de jeux local pour Magic 2015 . Cependant, si vous venez de découvrir le format Paquet scellé ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, cette section est pour vous.

Bien. Pour commencer, vous devez vous rendre à l'une de ces mystérieuses « Avant-premières » (il s'agit du nom technique).

Si vous ne fréquentez pas un magasin précis, n'hésitez pas à utiliser notre outil Recherche de magasin pour en trouver un près de chez vous ! Ce magasin vous proposera peut-être de vous préinscrire. Les Avant-premières comptent parmi les événements les plus populaires que nous organisons, alors essayez de voir si le magasin propose des préinscriptions. Il n'y a rien de pire que de découvrir qu'un événement est complet au moment où vous franchissez le seuil du magasin et apprenez que vous ne pouvez pas participer, alors organisez-vous à l'avance.

Chronobalbutiement | Art by Seb McKinnon

Bien. Parfait. Vous avez trouvé votre magasin, bravo !

Comme tout bon chasseur qui se respecte, assurez-vous d'emporter l'équipement nécessaire. Bien que vous construirez votre deck lors de l'événement à l'aide des cartes que vous recevrez à votre arrivée, vous pouvez également apporter un deck pour jouer entre les rondes, un classeur, du papier et un stylo pour décompter vos points de vie, une bouteille d'eau et quelques barres de céréales. Eh oui, partir à la chasse n'est pas si simple ! Une Avant-première dure environ 4 à 5 heures, alors soyez prêt.

Bon, voyons voir. Vous avez trouvé un magasin et avez glissé dans votre sac tout le matériel nécessaire pour une journée de tournoi mémorable. Cela veut dire que...

La partie commence !

En effet, il est temps de s'installer, de prendre vos boosters et de commencer à construire votre deck.

Le mode de fonctionnement d'une Avant-première est plutôt simple : vous choisissez une couleur et on vous donne une jolie boîte de cette couleur. À l'intérieur, vous trouverez divers produits mais surtout, les boosters qui vous aideront à jouer lors de l'Avant-première ! (Cinq boosters Magic 2015 normaux et un booster spécial dont je parlerai plus en détail un peu plus loin.)

Ouvrez ces paquets et empilez vos cartes. Et maintenant ? Il est temps de construire un deck !

La construction d'un deck en format Paquet scellé diffère de la construction d'un deck normal. Pour construire votre deck, vous pouvez uniquement utiliser les cartes placées devant vous, et autant de terrains de base que vous voulez. De plus, contrairement à un deck Construit normal, vous ne devez jouez que quarante cartes.

D'abord, triez les cartes par couleur, de façon à savoir combien de cartes de chaque vous avez. Mais cela reste quand même quelque peu intimidant, et c'est là qu'entre en scène le booster spécial mentionné plus haut.

Quand vous avez choisi votre boîte, vous avez choisi une couleur spécifique correspondant au contenu de votre « booster classé » spécial enveloppé dans un emballage plastique. Cette construction « deck classé » vous aide à déterminer les couleurs à jouer. Bien que ce booster contienne des cartes de toutes les couleurs, il a surtout des cartes puissantes de la couleur que vous avez choisie. Cela veut dire que si vous ne savez pas par où commencer, cette couleur sera sans doute la plus forte.

Imaginons que vous choisissez cette couleur et que vous classez les créatures selon leur coût de mana. Vous pouvez voir un exemple (de Magic 2014 ) dans la liste de deck suivante en cliquant sur l'onglet Statistiques :

[decklist] Title: Courbe de mana des créatures

Format:

Commander:

1 Soulmender

1 Angelic Wall

1 Capashen Knight

1 Imposing Sovereign

1 Sentinel Sliver

1 Banisher Priest

1 Ajani's Chosen

1 Charging Griffin

1 Pillarfield Ox

1 Dawnstrike Paladin

1 Stonehorn Chanter [/decklist]

Maintenant, vous devez chercher ce qui peut compléter cette couleur. Quels trous y a-t-il sur la « courbe de mana » de ce deck ?

Si vous examinez la liste de deck ci-dessus, vous remarquerez qu'il y a des trous conséquents à trois et cinq. Vous pouvez donc chercher dans vos autres couleurs et voir s'il y en a qui pourraient correspondre à ces valeurs vacantes au milieu de votre « courbe de mana ». (Ne vous occupez pas des créatures à un mana ; nous n'en concevons que très peu.) Quand vous trouvez une couleur correspondante, dites-vous qu'elle pourrait bien compléter votre deck de façon avantageuse.

Une autre façon de trouver un bon complément est de chercher les sorts (comme indiqué par l'image Type située sous l'onglet Statistiques, ci-dessus) qui puissent vous aider.

[decklist] Title: Courbe de mana avec des sorts

Format:

Commander:

1 Soulmender

1 Angelic Wall

1 Capashen Knight

1 Imposing Sovereign

1 Sentinel Sliver

1 Banisher Priest

1 Ajani's Chosen

1 Charging Griffin

1 Pillarfield Ox

1 Dawnstrike Paladin

1 Stonehorn Chanter

1 Scroll Thief

1 Air Servant

1 Cancel

1 Divination

1 Traumatize [/decklist]

Par exemple, détruire les créatures de votre adversaire est très important dans le format Paquet scellé. Le rouge obtient généralement des sorts de « brûlure » qui infligent des dégâts et le noir ne manque pas de sorts de retrait. Cela peut vous aider à combler les trous dans votre deck blanc, bleu ou vert.

Vous voulez davantage de conseils ? Voici quelques informations à garder en tête lors de la construction de votre deck :

Vous pouvez jouer plus de quarante cartes mais essayez de vous y tenir. Chaque carte supplémentaire que vous jouez réduit vos chances de piocher la carte rare cruciale de votre deck !

Le ratio de terrain optimal est composé de dix-sept terrains et vingt-trois non-terrains environ. Ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais la plupart des decks au format Limité s'en rapprochent, et c'est généralement ce que je cherche à obtenir.

Concentrez-vous sur deux couleurs. Si vous avez beaucoup de cartes de « stabilisation de mana » (des cartes qui aident à générer une autre couleur de mana, comme le Manalithe ), vous voulez peut-être jouer quelques cartes chères ou contextuelles d'une troisième couleur, mais je vous conseille de vous contenter de deux couleurs. Vous ne pourrez pas lancer vos sorts assez souvent si vous ne piochez pas les bons terrains !

), vous voulez peut-être jouer quelques cartes chères ou contextuelles d'une troisième couleur, mais je vous conseille de vous contenter de deux couleurs. Vous ne pourrez pas lancer vos sorts assez souvent si vous ne piochez pas les bons terrains ! Jouez un mélange de cartes coûteuses et peu onéreuses à lancer. Si vous n'avez que des petites créatures bon marché, une seule grosse créature peut vous abattre, mais si vous n'avez que des créatures coûteuses, vous risquez de vous faire submerger avant de pouvoir les utiliser. Essayez de vous concentrer sur des créatures coûtant deux, trois, quatre et cinq manas. Davantage de parties en Paquet scellé sont remportées en lançant une créature à chaque tour, en commençant au deuxième ou troisième tour, qu'avec n'importe quelle autre stratégie.

L'évasion est importante ! La plupart du temps, les parties en Paquet scellé finissent par s'éterniser quand les deux joueurs ont beaucoup de créatures mais qu'aucun d'eux ne peut attaquer de façon satisfaisante. Les créatures avec des capacités comme le vol vous permettent d'éviter de telles périodes d'inertie.

Dragon de siège | Art by Karl Kopinski

Si vous voulez vous plonger dans le monde du Paquet scellé, les articles suivants pourraient bien vous intéresser :

Troll à deux têtes

Certains magasins proposent aussi une version de Paquet scellé appelé Troll à deux têtes (souvent abrégé en « 2HG »), où deux joueurs affrontent ensemble d'autres équipes de deux joueurs. Chaque équipe obtient deux Packs d'avant-première (pas nécessairement les mêmes !) à partir desquels les joueurs construisent leur deck. Votre organisateur de tournoi peut vous en dire davantage sur 2HG si votre magasin le propose.

Open Dueling

Si l'idée de passer une journée à jouer en tournoi vous effraie, ou si vous voulez simplement jouer à Magic 2015 , vous pouvez participer à l'Open Dueling.

Dans cet événement parallèle, vous disposez d'un Pack d'Intro de soixante cartes prêtes à jouer et l'utilisez pour affronter d'autres participants à l'Open Dueling, mais aussi des joueurs du tournoi principal entre deux matchs ! C'est une bonne façon de voir si l'ambiance des tournois vous convient ou de jouer si vous ne pouvez pas consacrer cinq heures à un événement d'Avant-première : vous pouvez simplement jouer à votre rythme avec l'Open Dueling. Et surtout, c'est une bonne occasion de s'amuser !

Nous interrompons cet article pour cause d'éblouissement...

J'imagine qu'il est temps d'interrompre les explications stratégiques pour vous montrer les excellents produits que vous pouvez trouver dans votre boîte d'Avant-première. J'ai nommé, les jolies cartes Premium.

Selon la boîte choisie, vous obtiendrez une carte rare différente à intégrer dans votre deck. Vous voulez être sûr d'abattre un dragon ? Saisissez votre chance !

Examinons ce que vous pouvez obtenir avec chaque boîte.

Si vous Chassez avec valeur (blanc), vous obtiendrez ce magnifique ange :

Si vous Chassez avec sagacité (bleu), vous gagnerez en ruse :

Si vous Chassez avec ambition (noir), vous pourrez créer un démon qui piégera votre adversaire :

Si vous Chassez avec férocité (rouge), vous pourrez récupérer le dragon mentionné plus haut :

Et pour terminer, si vous Chassez avec force (vert), vous obtiendrez cet allié immortel :

Bien sûr, vous obtiendrez également un superbe compteur de points de vie Spindown.

Ah, et peu importe la boîte choisie, vous obtiendrez l'un de ces produits. Accrochez-vous et gardez la tête sur les épaules... Garruk approche !

La chasse

Qu... qu'est-ce ?! Que fait donc cette énorme carte de Garruk dans votre boîte ?

C'est l'élément-clé de l'immersion Magic 2015... Et l'une des expériences les plus géniales que nous ayons jamais conçues. Conçue par Ethan Fleischer et Gavin Verhey (hé, c'est moi ! Coucou, Maman !) et développée par Adam Prosak, c'est une activité facile à apprendre, rapide et rejouable qui vous oppose à Garruk... ou vous permet de l'incarner, si vous préférez vous retrouver du côté du chasseur !

Le concept est simple : un joueur joue son deck d'Avant-première Magic normalement. Ce joueur commence toujours la partie. C'est plutôt facile jusqu'ici. Cependant, l'autre joueur incarne Garruk ! Garruk commence la partie avec 20 marqueurs « loyauté » et peut activer une capacité de loyauté à chaque tour.

Comme tout autre Planeswalker, Garruk peut être attaqué. Si sa loyauté atteint 0, il perd la partie. Mais si la horde de loups de Garruk fait chuter le joueur adverse à 0 point de vie, Garruk l'emporte ! (Et non, la carte de Garruk le Planeswalker ne peut pas être renvoyée dans la main de son propriétaire ou être retirée de la partie d'une autre façon... Mais c'était bien essayé.)

Une partie contre Garruk ne prend pas beaucoup de temps et constitue un passe-temps idéal pour patienter entre les rondes de l'Avant-première.

En parlant de Garruk, vous remarquerez peut-être que votre magasin habituel s'est équipé d'une énorme silhouette en carton de Garruk qui ressemble à ça :

Après votre partie, allez donc prendre une photo près de Garruk, pour célébrer votre victoire ou vous consoler de votre défaite, puis transmettez-la sur www.HuntBiggerGame.com. (Vous pouvez également la partager sur Facebook ou Twitter avec les hashtags #magic2015 et #huntbiggergame.)

Vous pouvez consulter l'intégralité des conditions générales ici. Pour résumer : affrontez Garruk, amusez-vous bien, prenez une photo avec Garruk et participez à un concours pour remporter une hache gratuite. Plutôt pas mal, non ? Je pense aussi !

Convocomplications

Magic 2015 voit le retour d'une mécanique de jeu que nous n'avions pas vue depuis longtemps : la convocation ! Apparue pour la première fois dans Ravnica : la Cité des Guildes en 2005 et brièvement aperçue dans Vision de l'avenir en 2007, la convocation fait son grand retour avec un lot de toutes nouvelles cartes. Et cette fois, elles sont de toutes les couleurs !

Si vous n'êtes pas sûr du fonctionnement de la convocation, voici un aperçu des règles qui s'y appliquent :

L'édition de base Magic 2015 voit le retour de la convocation, utilisée pour la première fois par la guilde de Selesnya dans Ravnica : la Cité des Guildes. La convocation permet à vos créatures de vous aider à lancer des sorts quand il vous reste très peu de mana. Quand vous lancez un sort avec la convocation, au lieu de payer du mana, vous pouvez engager les créatures que vous contrôlez. Chaque créature que vous engagez paie pour 1 ou un mana de la couleur de la créature. C'est un mana de moins à payer ! Prenons un exemple. La Guivre de siège est un sort de créature avec la convocation qui coûte 5GG . Maintenant, imaginez que vous contrôlez trois créatures vertes et une créature rouge et que vous décidez de les engager toutes les quatre pour vous aider à lancer le sort. Engager deux des créatures vertes paie pour GG du coût de mana. L'autre créature verte et la créature rouge paient pour 2 , donc pour le moment, la Guivre de siège coûte seulement 3 . Pas mal pour un sort aussi puissant !

Vous engagez les créatures au même moment où vous payez le mana. Cela veut dire que si l'une de vos créatures a la chance de s'engager pour du mana, comme le Mystique elfe , vous ne pouvez pas l'engager à la fois pour du mana et pour lancer la convocation. Vous ne pouvez pas non plus engager plus de créatures que celles dont vous avez besoin pour payer le sort.

Les jeux du chasseur

Les Avant-premières Magic 2015 se déroulent dans des magasins du monde entier ce week-end ! Allez donc y jeter un œil : les Avant-premières comptent parmi les événements les plus amusants de Magic.

J'ai abordé la plupart des sujets concernant les Avant-premières, mais quelques surprises vous attendent. Si vous voulez découvrir l'extension en détail, n'oubliez pas de visiter les Visuels des cartes, où vous pourrez admirer les cartes de Magic 2015 dans toute leur gloire !

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les publier dans les forums ou à m'envoyer un tweet et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Que vous cherchiez des informations sur le format Paquet scellé ou sur l'activité Garruk, je peux vous aider.

Amusez-vous bien ce week-end, et que la chance soit avec vous !

Gavin

@GavinVerhey