Wizards of the Coast

L'héritage laissé par 25ans de Magic: The Gathering est impressionnant, riche de conceptions innovantes, de superbes illustrations et d'histoires captivantes. Les possibilités de Magic pour les 25prochaines années sont infinies. Mais vous, joueurs et fans du monde entier, faites de Magic plus qu'un simple jeu; vous en faites une communauté. Découvrez en quoi l'histoire de Magic: The Gathering est liée à la vôtre.

En 1993, Richard Garfield offre au monde Magic: The Gathering. Une chose en amenant une autre, nous voici à notre 25eanniversaire. Si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé durant ces 25années, depuis les sorties des extensions jusqu'aux victoires lors des Pro Tour, faites défiler la page ci-dessous. Faites défiler un bon moment, car nous avons accumulé beaucoup de choses pendant ces 25ans.