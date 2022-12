Quelque chose d'exceptionnel se profile à l'horizon. Ou plutôt... aux horizons ?

Le moment est venu pour Horizons du Modern 2, disponible dès maintenant sur Magic Online et dès le 18 juin dans les magasins près de chez vous !

Après le succès rencontré par l'extension Horizons du Modern en 2019, nous savions qu'il fallait recommencer l'expérience. L'extension est remplie de nouvelles cartes (et quelques anciennes aussi), de mécaniques de jeu folles, et elle est conçue pour un format Limité comme aucune autre.

Mais où et comment y jouer ? Et comment devriez-vous construire votre deck en Paquet scellé ?

Si vous souhaitez le découvrir en format vidéo, vous pouvez le faire ici :

Mais si vous préférez trouver toutes les réponses par écrit, continuez de lire !

Élargissez vos horizons

Les Avant-premières ont toujours été mes week-ends Magic préférés de l'année.

Pendant le week-end d'Avant-première, vous avez l'occasion de jouer pour la première fois avec une nouvelle extension ; et pour moi, l'essence même de l’expérience d’Avant-première réside dans l'énergie qui se dégage lorsqu'on découvre ces cartes et qu'on joue avec pour la première fois. Et même si vous faites cela chez vous, ce sera aux côtés de très nombreux joueurs du monde entier et vous participerez à une expérience et à une conversation mondiale. Grâce à Internet, nous sommes tous connectés !

Les Avant-premières me plaisent car l'extension est toute nouvelle, et tout le monde est à égalité car tous la découvrent pour la première fois et peuvent se familiariser avec les nouvelles cartes dans une ambiance détendue. Elles sont riches en rires, en enseignements et en parties intéressantes : tous les joueurs s’amusent, les vétérans comme les débutants !

Si vous êtes un vétéran du Paquet scellé, vous pouvez passer directement à la section suivante où j'aborde ce que vous réserve Horizons du Modern 2. Cependant, si vous venez de découvrir le monde des Avant-premières ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, cette section est pour vous.

Très bien. Passons à l'une des choses les plus importantes : trouver des produits pour votre Avant-première ! Après tout, vous ne pourrez pas jouer correctement si vous ne savez pas où trouver le matériel dont vous avez besoin.

Pour cela, vous allez devoir entrer en contact avec un magasin. Si vous ne fréquentez pas un magasin précis, utilisez l'outil Recherche de magasin pour en trouver un près de chez vous ! Ce magasin vous proposera peut-être de vous préinscrire. Les Avant-premières comptent parmi les événements les plus populaires que nous organisons, alors essayez de voir si le magasin propose des préinscriptions. Organisez-vous toujours à l'avance.

En principe, la plupart des Avant-premières sont des événements organisés en magasin, mais à cause de la COVID-19, les joueurs pourront exceptionnellement récupérer leurs Packs d’avant-première pour les ramener chez eux. D'ailleurs, nous leur recommandons de le faire. Dans différentes régions du monde, des règles et des restrictions différentes vont dicter quels établissements peuvent être ouverts ou non, alors prenez les précautions nécessaires, tenez-vous au courant des demandes de votre gouvernement, et ne faites que ce que vous vous sentez à l'aise de faire.

Bon, voyons voir. Vous avez choisi un magasin, et vous avez jeté un œil aux visuels des cartes de l’extension Horizons du Modern 2 (et aux super versions alternatives de certaines cartes).

Vous êtes enfin prêts à découvrir ce que cette incroyable extension peut vous offrir ! L'heure est désormais venue d'aller ouvrir des paquets de cartes !

Ouvrir Horizons

Pour la toute première fois, une extension non-Standard a droit à l'expérience d'Avant-première complète ! C'est exact : Horizons du Modern 2 dispose de Packs d'avant-première !

Voici à quoi ressemblent les Packs :

Ils présentent également tous les attributs auxquels s'attendre pour une Avant-première. Par exemple, vous recevrez une carte d'Avant-première Premium, qui peut être n'importe quelle carte rare ou rare mythique de l’extension ! Vous pouvez même jouer avec cette carte dans votre deck. Vous recevrez également un dé Spindown pour compter vos points de vie.

Jetons un œil à tout ce que vous trouverez à l'intérieur :

Bien évidemment, les boosters sont au premier plan. Ne perdons pas de temps !

Mais commençons par le début : ouvrez-les ! Ensuite, empilez vos cartes.

Bon... Et maintenant ?

Il est enfin temps de construire votre deck !

La construction d'un deck en format Paquet scellé diffère de la construction d'un deck normal. Pour construire votre deck, vous pouvez uniquement utiliser les cartes placées devant vous, et autant de terrains de base que vous voulez. De plus, contrairement à un deck Construit normal dont la taille maximale est de 60 cartes, vous ne devez jouer que 40 cartes.

Vous devez donc en premier lieu décider quelles couleurs vous voulez jouer. Je vous conseille d'en jouer deux, et d'utiliser environ 23 sorts. Parfois, vous pouvez utiliser une troisième couleur en « accent », mais il est généralement préférable de choisir deux couleurs de base.

Voici certaines choses qui pourraient vous pousser vers des couleurs particulières :

Une rare puissante que vous avez très envie de jouer,

De nombreuses cartes « de retrait » qui peuvent se débarrasser des créatures de votre adversaire,

Un grand nombre de cartes jouables d'une couleur particulière,

Une bonne « courbe de mana » dans cette couleur, donc un grand nombre de créatures ayant des coûts différents.

Dans l'idéal, les couleurs que vous choisissez devraient correspondre à ces quatre critères, mais si deux ou trois sont réunis, c'est déjà une bonne chose.

Vous savez désormais quelles couleurs jouer. Alors, comment choisir les 22 ou 23 cartes que vous allez mettre dans votre deck ?

Voici une astuce qui pourrait vous aider.

D'abord, classez les créatures selon leur coût de mana. Cela vous permet de voir quelles créatures vous pourrez potentiellement lancer à chaque étape de la partie. (Ne vous occupez pas des non-créatures, à moins qu'il ne s'agisse de cartes que vous souhaitez jouer dès que vous avez assez de mana : par exemple vous lancerez habituellement un Myr adoubé au troisième tour, mais pas un Cadeau généreux.)

Tout bon deck au format Paquet scellé se doit d'avoir une bonne « courbe de mana » de créatures. Vous ne voulez pas avoir trop de cartes à un seul point de la courbe : il est important d’avoir un mélange de cartes, de façon à pouvoir lancer des sorts peu coûteux tôt dans la partie, et les sorts plus chers en fin de partie. En règle générale, je recommande de répartir les cartes ainsi :

1 mana : 0 à 2

2 manas : 4 à 6

3 manas : 3 à 5

4 manas : 2 à 4

5 manas : 1 à 3

6 manas ou plus : 0 à 2

Ce n'est pas une règle stricte, mais c'est un bon point de départ. Réduisez le nombre de vos créatures à environ ces chiffres en gardant vos cartes préférées.

Maintenant que vous avez votre base de créatures, vous pouvez ajouter les sorts ! Choisissez vos sorts favoris parmi vos couleurs pour atteindre un deck de 22 ou 23 cartes.

Cherchez particulièrement les sorts dits « de retrait », car ils neutralisent les créatures de votre adversaire de façon permanente, en leur infligeant des blessures, en les maintenant engagées, ou en les détruisant directement. Le format Paquet scellé de Magic est consacré aux créatures, vous voudrez donc jouer la plupart des cartes de vos couleurs qui peuvent vous débarrasser des créatures de votre adversaire.

Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter mon article expliquant comment construire une courbe de mana ici.

Vous voulez davantage de conseils ? Voici quelques informations à garder en tête lors de la construction de votre deck :

Vous pouvez jouer plus de 40 cartes mais essayez de vous y tenir. Chaque carte supplémentaire que vous jouez réduit vos chances de piocher la carte rare cruciale de votre deck !

Le ratio de terrain optimal est de 17 ou 18 terrains pour 22 ou 23 cartes non-terrain environ. Ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais la plupart des decks au format Limité s'en rapprochent, et c'est généralement ce que je cherche à obtenir.

Jouez un mélange de cartes coûteuses et peu onéreuses. Si vous n'avez que des petites bestioles bon marché, une seule grosse créature peut vous abattre, mais si vous n'avez que des créatures coûteuses, vous risquez de vous faire submerger avant de pouvoir les utiliser. Essayez de vous concentrer sur des créatures coûtant deux, trois, quatre et cinq manas. Davantage de parties en Paquet scellé sont remportées en lançant une créature à chaque tour, en commençant au deuxième ou troisième tour, qu'avec n'importe quelle autre stratégie.

L'évasion est importante ! La plupart du temps, les parties en Paquet scellé finissent par s'éterniser quand les deux joueurs ont beaucoup de créatures mais qu'aucun d'eux ne peut attaquer de façon satisfaisante. Les créatures avec des capacités comme le vol vous permettent d'éviter de telles périodes d'inertie.

Le Paquet scellé est souvent plus lent que la plupart des autres formats de Magic. Si votre deck est un peu lent, vous pouvez choisir de piocher (commencer en deuxième) plutôt que de jouer (commencer en premier) pour obtenir une carte supplémentaire.

Les nombreuses facettes d'Horizons du Modern

Horizons du Modern 2 propose différents cadres de carte !

Par exemple, vous pourriez tomber sur une carte à cadre rétro :

Vous pourriez tomber sur un planeswalker sans bordure :

Et ce n'est pas tout ! Pour en savoir plus sur ce qu'il se passe et pour savoir où tout trouver, consultez l'article Collectionner Horizons du Modern 2.

Magic à distance

Selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde, il est peut-être impossible de jouer à Magic en magasin à cause de la COVID-19. Alors, si vous avez des produits à ramener chez vous et que vous ne pouvez pas jouer en magasin, que faire ?

Bien entendu, il y a toujours Magic Online, qui vous permet de jouer avec l’extension à distance. Mais vous pourriez également essayer de jouer avec la caméra de votre téléphone ou par webcam !

Si vous n'avez pas encore essayé SpellTable, il s'agit d'un outil fantastique : en quelques clics, vous pouvez configurer la caméra de votre téléphone ou la webcam de votre ordinateur pour jouer à Magic avec quelqu'un d'autre, qu'il soit au coin de la rue ou à l'autre bout du monde. Le site permet de compter le total de points de vie et de rechercher des cartes, et il est vraiment très facile à paramétrer : vous ouvrez une session avec votre compte Wizards et c'est parti.

Certains magasins vous proposeront même de jouer à distance avec SpellTable pour l'Avant-première, et beaucoup de lieux prévoient des temps de jeu.

L'une de ces opportunités est l'Avant-première Horizons du Modern 2 organisée sur SpellTable Beta du 11 au 13 juin. Récupérez un Pack d'avant-première dans votre magasin local, ramenez-le chez vous et rejoignez le serveur Discord pour recevoir de l'aide sur la construction de deck, des anecdotes, et pour vous lancer rapidement dans une partie via webcam. Le but est de s'amuser, alors n'hésitez pas à tester les combinaisons les plus folles !

Pour en savoir plus sur l'utilisation de SpellTable, vous pouvez également consulter ma vidéo ici :

Horizons en boîte

Si vous allez en magasin pour récupérer un Pack d'avant-première, vous pouvez en profiter pour acheter d'autres produits, comme des boosters d'extension Horizons du Modern 2 ! Assurez-vous d'appeler en avance pour précommander une boîte de boosters d'extension, et vous devriez pouvoir en obtenir une, dans la limite des stocks disponibles.

Et si vous en obtenez une, vous recevrez également ceci (dans la limite des stocks disponibles) :

Une perspective nouvelle

Horizons du Modern 2 est clairement une extension faite pour le Modern, comme son nom l'indique ! Pendant que vous récupérez des cartes pour votre deck de Modern préféré, je vous recommande vivement de ne pas passer à côté du superbe format Limité. Avec autant de mécaniques, vous allez tomber sur des actions de jeu que vous ne retrouverez nulle part ailleurs !

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à me contacter sur Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok, YouTube ou même à m’envoyer un e-mail à l’adresse suivante : BeyondBasicsMagic@gmail.com. Je suis toujours content de vous lire.

J'espère que jusqu'à présent vous aimez les aperçus d'Horizons du Modern 2. Peu importe où, quand ou comment vous jouerez à l'extension, amusez-vous ! J'ai hâte de voir ce que vous en pensez.

Gavin

