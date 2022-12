Dans Mirrodin assiégé, le monde métallique de Mirrodin avait sombré dans une guerre totale, une bataille rangée pour l'avenir du plan entier. D'un côté se trouvaient les nobles Mirrans, défenseurs scintillants d'une philosophie de vie unique. De l'autre rôdaient les insidieux Phyrexians, qui menaçaient à nouveau le Multivers après être revenus à la vie à partir des minuscules particules d'une ancienne arme d'invasion.

La guerre est terminée. Le plan de Mirrodin a été parachevé pour devenir une nouvelle incarnation du repaire des horreurs les plus noires de Magic, et Phyrexia a désormais accès aux cinq couleurs de mana. Mais dans les recoins oubliés d'un monde transformé, la résistance mirrane continue le combat.

Bienvenue dans La Nouvelle Phyrexia !

Bien que les Phyrexians soient maintenant présents dans les cinq couleurs, il y a des sorts phyrexians que tout le monde peut lancer si vous êtes prêt à en payer le prix.

Cet étrange symbole que vous voyez ici est un symbole de mana phyrexian vert, et il a ses équivalents dans les quatre autres couleurs. Un symbole de mana phyrexian peut être payé avec un mana de sa couleur, comme un symbole de mana coloré normal. Mais il peut être aussi payé en dépensant 2 points de vie, ce qui vous permet de lancer certains sorts au rabais, d'autres gratuitement (comme celui-ci), et même des sorts des cinq couleurs quelles que soient les couleurs de mana que vous pouvez générer. Vous pouvez lancer la Croissance mutagénique pour G ou pour 2 points de vie et sans payer de mana, que vous contrôliez une forêt ou non.

Par bien des aspects, le symbole de mana phyrexian fonctionne comme n'importe quel autre symbole de mana de sa couleur. La Croissance mutagénique est toujours une carte verte parce qu'elle a un symbole de mana vert dans son coût. Peu importe que vous ayez dépensé du mana vert pour la lancer ou non. Son coût converti de mana est toujours 1, ce qui sera important à savoir pour des cartes telles que le Manaplasme et l' Inquisition de Kozilek . Le paiement en points de vie est un coût similaire à un paiement de mana, alors vous ne les récupérez pas si le sort est contrecarré.

Vous ne pouvez pas dépenser des points de vie pour satisfaire le coût d'un symbole de mana phyrexian si les circonstances actuelles ne vous permettent pas de payer 2 points de vie. Si vous avez 1 point de vie, si votre total de points de vie est inférieur ou égal à 0 à cause d'un effet comme celui de l' Ange de platine , ou si vous ne pouvez pas dépenser de points de vie à cause de l'effet du style de celui de l' Emperion de platine , vous ne pouvez pas payer le coût d'un symbole de mana phyrexian avec des points de vie. Vous pouvez toujours le payer en utilisant un mana de la couleur appropriée.

En plus des coûts de mana des cartes, le mana phyrexian apparaît aussi à d'autres endroits, par exemple les coûts d'activation.

Activer la capacité du Dévoreur d'âme intrus plus d'une fois par tour ne sert à rien. Soit il est imblocable, soit il ne l'est pas. Mais il y a des cartes dans La Nouvelle Phyrexia qui ont des capacités activées au mana phyrexian que vous voudrez peut-être activer plusieurs fois pendant le même tour. Vous pouvez activer une capacité comme celle-ci autant de fois que vous le voulez (tant que vous pouvez payer), en payant U ou 2 points de vie à chaque fois.

Dans La Nouvelle Phyrexia, chaque carte avec du mana phyrexian dans son coût de mana et qui n'est pas un éphémère ou un rituel est un artefact coloré.

Comme pour les artefacts colorés des extensions précédentes (comme Les éclats d'Alara), la Panthère balafreuse est à la fois une carte d'artefact et une carte rouge. Peu importe que vous ayez payé 4R ou 4 et 2 points de vie, elle est toujours rouge (et jamais incolore), elle est toujours un artefact et elle a toujours un coût converti de mana de 5.

La Panthère balafreuse est un artefact parce que c'est indiqué dans sa ligne de type, pas à cause d'une clause étrange dans les règles du mana phyrexian. La Croissance mutagénique, par exemple, n'est pas un artefact.

La Nouvelle Phyrexia a un petit thème tribal Golem. Chacun des « Épisseurs » crée au moins un jeton Golem et accorde une capacité ou un bonus à toutes les créatures Golem que vous contrôlez.

Tant que vous contrôlez l'Épisseuse aux lacérateurs, toutes les créatures Golem que vous contrôlez ont le piétinement. Les jetons Golem créés par l'Épisseuse aux lacérateurs, les jetons Golem créés par les autres Épisseurs, les jetons Golem créés par des cartes telles que la Fonderie de golems ou la Forge à titans , des cartes comme la Relique rouillée qui deviennent des golems et les créatures Golem non-jeton telles que l' Artisan golem (et bien entendu, l' Ultimus changebrume ) gagnent tous le bonus. Si l'Épisseuse aux lacérateurs elle-même devient un golem d'une manière quelconque, elle aura le piétinement.

Les Phyrexians n'ont pas oublié leurs ruses des premières extensions du bloc, bien au contraire. L'arme vivante revient pour La Nouvelle Phyrexia sur des cartes telles que le Tranchefaucille.

Le Tranchefaucille fonctionne comme les autres équipements avec l'arme vivante : quand il arrive sur le champ de bataille, vous mettez sur le champ de bataille un jeton de créature 0/0 noire Germe et vous lui attachez l'équipement. Ce jeton donne à l'équipement une créature pour le porter, l'équipement empêche le jeton d'avoir 0 en endurance et d'être mis immédiatement au cimetière, et tout le monde est content (du moment que le sang ne vous fait pas peur).

Si le germe quitte le champ de bataille, l'équipement lui, reste comme d'habitude, prêt à être attaché à d'autres créatures. Si l'équipement quitte le champ de bataille ou se déplace sur une autre créature (à cause de sa capacité d'équipement ou d'un autre effet comme celui de l' Écuyer d'airain ), le jeton Germe ira au cimetière à moins qu'un autre effet ne fasse passer son endurance au-dessus de 0.

La prolifération est elle aussi de retour, prête à ajouter un marqueur -1/-1, « charge », « poison » ou toute autre sorte de marqueur à n'importe quels permanents ou joueurs qui ont déjà au moins un de ces marqueurs.

Quand la Sinistre affliction se résout, vous faites les choses qu'elle vous indique dans l'ordre dans lequel elles sont listées. Cela signifie que vous mettez le marqueur -1/-1 sur la créature avant de proliférer, et que vous pouvez choisir cette même créature comme un des permanents sur lequel placer un autre marqueur. Si vous ne voulez pas proliférer sur la créature ciblée pour une raison quelconque, vous n'y êtes pas obligé.

Si la créature que vous avez ciblée n'est plus une cible légale au moment où la Sinistre affliction doit se résoudre, par exemple, parce qu'elle n'est plus sur le champ de bataille, le sort entier est contrecarré et vous ne proliférez pas.

La mécanique d'infection est elle aussi de retour, et en plus du noir, du vert, du blanc et des artefacts, vous pourrez la trouver dans des couleurs auxquelles vous ne vous attendiez pas.

Si vous vous rappelez, les créatures avec l'infection infligent des blessures aux créatures et aux joueurs respectivement sous la forme de marqueurs -1/-1 et « poison ». Petit rappel :

Quand une créature avec l'infection inflige des blessures à un joueur, celui-ci ne perd pas de points de vie à cause des blessures ; à la place il gagne autant de marqueurs « poison ». Si à n'importe quel moment un joueur a au moins dix marqueurs « poison », il perd la partie !

Contrairement aux blessures normales, les marqueurs -1/-1 restent indéfiniment sur une créature. Une créature avec une endurance inférieure ou égale à 0 est mise au cimetière, même si elle est indestructible ou si elle peut se régénérer.

L'infection s'applique à n'importe quel type de blessure, pas uniquement aux blessures de combat. Alors si vous parveniez à donner l'infection à votre Pyromancien sybarite , sa capacité T infligerait des blessures aux créatures sous la forme de marqueurs -1/-1 et aux joueurs sous la forme de marqueurs « poison ».

, sa capacité infligerait des blessures aux créatures sous la forme de marqueurs -1/-1 et aux joueurs sous la forme de marqueurs « poison ». Les blessures d'une source avec l'infection restent des blessures, même si elles ont un effet différent de la plupart des autres blessures. Le lien de vie, le contact mortel et les capacités qui se déclenchent quand une créature inflige des blessures fonctionnent normalement, et les blessures peuvent être prévenues ou redirigées.

Les blessures d'une source avec l'infection affectent les planeswalkers normalement.

De plus, le Traquegorge enchaîné et quelques autres cartes dans l'extension La Nouvelle Phyrexia utilisent à nouveau le terme de règle « empoisonné ». Un joueur est empoisonné tant qu'il a au moins un marqueur « poison ». Peu importe le nombre de marqueurs « poison » que ce joueur a ; un joueur est empoisonné ou il ne l'est pas.

Les Mirrans sont peut-être vaincus, mais ils ne se sont pas rendus. Les rebelles mirrans continuent le combat contre l'oppression phyrexiane. Quelques cartes utilisent leur mécanique de prédilection, l'art des métaux.

Comme d'autres éphémères et rituels avec l'art des métaux, Expédier vérifie combien d'artefacts vous contrôlez quand il se résout, pas quand vous le lancez. Par conséquent, si votre adversaire peut faire disparaître votre troisième artefact du champ de bataille pendant qu'Expédier est sur la pile, vous n'exilez pas la créature, mais vous l'engagez toujours.