La bataille de Zendikar... ça aurait pu mieux se passer, pour être honnête. D'un titan eldrazi détruisant tout sur son passage, nous sommes maintenant passés à deux. Salut, Kozilek. Ça faisait longtemps! Ob Nixilis a récupéré son étincelle et il n'est pas content. Le moment est venu de se regrouper pour un ultime affrontement. Le serment des Sentinelles introduit de nouvelles cartes, capacités et stratégies pour améliorer vos decks actuels ou en créer des nouveaux. Voyons ça de plus près.

Le symbole de mana incolore

La bataille de Zendikar avait un fort thème incolore, en partie grâce à la capacité de carence. Être incolore était important par bien des manières. Dans Le serment des Sentinelles, les Eldrazi vont encore plus loin. Voici le symbole de mana incolore

Pour lancer la Contorsion spatiale, vous payez deux manas: un générique (c'est le {1}) et un incolore (c'est le {C}). Le coût de mana générique peut être payé avec n'importe quel type de mana, autrement dit, de n'importe quelle couleur ou incolore. Mais le {C} est différent. On ne peut le payer qu'avec du mana incolore. Au fil des ans, il y a eu des tonnes de terrains non-base qui ont produit du mana incolore. Cette extension vous donne une manière plus... évidente de le faire.

La lande est un nouveau terrain de base qui s'engage pour ajouter {C} à votre réserve. Veuillez notez qu'elle n'a pas de type de terrain. Par conséquent, si quelque chose vous demande de nommer un type de terrain de base, vous ne pouvez pas choisir lande. Des cartes telles que la Grive des rêves et la Victoire de la coalition ne changent pas du tout. La lande est un terrain de base, alors vous pouvez en avoir autant que vous le désirez dans votre deck Construit, y compris vos decks Commander incolores. Youpi!

Dans les événements en format Limité, vous pouvez jouer des landes uniquement si elles sont dans votre sélection de cartes. En Paquet scellé, cela veut dire que vous devez trouver une lande pour la jouer. En Booster Draft, vous devez la drafter. Déterminer exactement comment payer ces coûts {C} sera une priorité dans cette extension. (Mais ne vous tracassez pas, les landes ne sont pas le seul moyen.) Vous ne pouvez pas simplement ajouter autant de landes que vous le désirez en construisant votre deck comme vous le faites avec les autres terrains de base.

À l'avenir, le symbole {C} sera utilisé pour représenter un mana incolore. Les symboles numériques et de mana variable ({1}, {2}, et ainsi de suite, y compris {X}) seront toujours utilisés, mais uniquement pour représenter des coûts qui peuvent être payés en utilisant n'importe quel type de mana. Auparavant, le symbole {1} était surchargé, et cela créait une confusion chez certains joueurs. Regardez plutôt:

Le {1} de la première capacité et le {1} de la dernière signifient en fait des choses différentes. Sur la même carte! Oui, je sais! Alors, le nouveau système va aborder les symboles de mana d'une manière un peu plus logique. Là où vous trouviez auparavant un «Ajoutez {1} à votre réserve», vous trouverez maintenant un «Ajoutez {C} à votre réserve». Pour l'illustrer au mieux, voici une réimpression apparaissant dans Le serment des Sentinelles , Rivages inconnus.

Vous verrez ce changement sur les eldrazi et scions de cette extension. Nous modifierons aussi le texte Oracle des anciennes cartes pour qu'elles disent des choses comme «Ajoutez {C} à votre réserve». C'est à peu près tout ce que j'avais d'intéressant à vous dire sur le sujet, mais j'ai une autre carte en avant-première pour vous. Alors la voilà!

Cohorte

Les alliés sont toujours une force redoutable, combattant vaillamment pour sauver leur monde. Les capacités de cohorte nécessitent que deux alliés travaillent ensemble.

Le coût de chaque capacité de cohorte est le même. Les effets sont tous différents, alors assurez-vous de bien lire chacune d'elles. Comme le coût inclut {T}, l'allié qui a la capacité de cohorte doit avoir été sous votre contrôle depuis le début de votre tour le plus récent. Autrement dit, il ne peut pas souffrir du «mal d'invocation». Mais l' autre allié, «un allié dégagé que vous contrôlez», pourrait très bien avoir juste été lancé. Alors si je commence mon tour en contrôlant l'Avant-garde de Munda, je peux lancer un autre allié et les engager ensuite tous les deux pour activer la capacité de cohorte de l'Avant-garde de Munda.

Soutenir

Personne ne combat les Eldrazi seul. Nous avons tous besoin d'un peu de soutien de temps en temps. Soutenir est une nouvelle action mot-clé qui améliore vos créatures.

«Soutenez N» signifie «Ciblez jusqu'à Ncréatures que vous contrôlez. Mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles.» Dans bon nombre de cas, vous choisirez deux créatures que vous contrôlez au moment où vous lancerez Coude à coude. Mais en choisir moins n'est pas un problème. Si vous ne contrôlez qu'une seule créature, vous pouvez lancer Coude à coude en la ciblant pour lui donner un marqueur +1/+1. En fait, vous pouvez même lancer Coude à coude sans cible rien que pour piocher une carte. Ce n'est peut-être pas son utilisation optimale, mais dans le combat contre les Eldrazi, parfois on a pas le choix.

Si une créature (ou un autre permanent) a une capacité qui soutient, il y a un petit bémol: la capacité ne peut pas cibler la créature elle-même. Vous remarquerez que le texte de rappel de la Cavalerie de cerfeclairs dit «autres créatures ciblées». Par conséquent, si vous ne contrôlez pas d'autres créatures au moment où la Cavalerie de cerfeclairs arrive sur le champ de bataille, la capacité soutenir ne fera rien. N'oubliez pas: c'est un marqueur +1/+1 par cible. Vous ne pouvez pas empiler les six marqueurs sur la même créature.

Déferlement

Pour gagner cette bataille, il est important de tirer profit des dynamiques de jeu. Le déferlement est une nouvelle capacité qui vous permet de lancer des sorts pour un coût alternatif si vous, ou un équipier, avez déjà lancé un sort pendant le tour.

Vous vous qualifiez pour le coût de déferlement quoi qu'il soit arrivé à cet autre sort. Il a pu se résoudre, être contrecarré, ou il peut encore être sur la pile! Par exemple, vous pouvez lancer un sort, puis lancer l'Analyse comparée en réponse et vous paierez {2}{U} pour elle.

Sur certaines cartes, le déferlement n'est qu'une jolie réduction de coût de mana, mais sur d'autres, il vous permet d'économiser du mana et vous fournit des effets supplémentaires!

Ces 3blessures pourraient être une bonne raison d'enchaîner les sorts si vous le pouvez. N'oubliez pas que vous ne pouvez payer le coût de déferlement que si vous le lancez comme un sort. Si vous trouvez un moyen de mettre le Tyran de Valakut sur le champ de bataille sans le lancer, vous n'aurez pas la possibilité de payer son coût de déferlement.

Vous vous demandez peut-être «Qu'appelle-t-on un équipier?». C'est un peu triste à entendre, mais je vais vous répondre. Le format par équipe le plus populaire est probablement le Troll à deux têtes. Vous pourriez aussi vous retrouver dans une équipe affrontant un redoutable Archennemi. Malheureusement, vous n'avez pas d'équipiers dans des formats multijoueurs comme le Commander, même si vous décidez de «faire équipe» avec un autre joueur jusqu'à la soudaine et inévitable trahison. (Oh, ne jouez pas les offensés. Vous savez très bien ce que je veux dire.)