En tant que directeur de conception de Horizons du Modern 3, je voulais faire le point sur notre décision aujourd’hui.

Nadu, sagesse ailée était une erreur de conception.

La communauté a rapidement identifié pendant la saison des previews que la combinaison Shuko ou Cavalier en-Kor avec Nadu pouvait permettre à un joueur de piocher toute sa bibliothèque. Comme on pourrait le penser, bon nombre des premières listes n’étaient pas encore bien rodées et étaient trop fragiles ou utilisaient Nadu plus comme carte de secours que comme plan de jeu principal. Avant le Pro Tour Horizons du Modern 3, Nadu était certes un deck puissant, mais il n’était pas encore apparu comme une carte à interdire.

Comme nous le savons aujourd’hui, le Pro Tour a changé tout ça. Les meilleurs joueurs du monde étaient motivés à peaufiner le deck de la meilleure façon possible, et ils ont réussi. Ils ont retiré l'Oracle de Thassa du deck et déterminé comment gérer toute situation grâce à une boucle Résilience et Nantuko cœur-de-printemps complexe qui pouvait donner aux joueurs de Nadu le mana infini et les moyens d’affronter n’importe quelle situation, y compris l’interaction et les balayeurs de champ de bataille. Cette boucle nécessitait aussi de démonter une série compliquée d’actions de jeu avec un nombre important de permanents changeant de zones, d’où il résultait des tours excessivement longs.

Le deck était magnifiquement construit, et aussi un cauchemar logistique.

Il a dominé le tournoi avec un pourcentage de victoire de 59 %, et Simon Nielson a remporté le trophée du Pro Tour. Depuis, il a fait moins bien. C’est peut-être en partie à cause du fait que le deck est objectivement plus faible dans les formats en ligne. Bon nombre de joueurs utilisent toujours Oracle de Thassa , une carte faible en dehors de ce combo une fois qu’ils ont pioché tout leur deck, parce que la boucle Résilience est trop irréaliste avec un chrono en ligne. Cela rend le deck plus vulnérable aux mulligans et plus faible dans ses interactions. Malgré cela, il continue d’être un élément prévalent du metagame des vainqueurs sur Magic Online et il menace de faire de très bons chiffres au RCQ.

Retirer une autre carte de la combinaison, comme Shuko ou le Cavalier en-Kor ne résoudrait pas le problème logistique posé par Nadu. Même avec un pourcentage de victoire plus faible, Nadu tirant avantage des Jambières d’éclair ou de cartes similaires pourrait encore être problématique pour la bonne ambiance à long terme des tournois. Comme il menace de monopoliser le temps des joueurs, tout en n'étant pas un deck fun ou facile dans ses interactions, il n’y a pas de bonnes raisons de garder le deck.

Pour ces raisons, Nadu, sagesse ailée est interdit.

Alors, comment en sommes-nous arrivés là ?

Nadu a passé la quasi-totalité du développement de Horizons du Modern 3 sous cette forme :

Nadu, sagesse ailée

1GU

Créature légendaire : oiseau et sorcier

3/4

Vol

Vous pouvez lancer des sorts de permanent comme s’ils avaient le flash.

À chaque fois qu’un permanent que vous contrôlez devient la cible d’un sort ou d’une capacité qu’un adversaire contrôle, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c’est une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille. Sinon, mettez-la dans votre main.

Nadu était une option puissante contre l’interaction et une partie de plusieurs stratégie midrange Bant pendant nos tests, mais ce n’était pas une carte que notre groupe percevait comme plus d’un rôle secondaire.

Pour plus de contexte, les tests de Horizons du Modern fonctionnent différemment de la FFL (Future Future League) du Standard. Pour Horizons du Modern et Horizons du Modern 2, nous avions réuni un petit groupe d’indépendants et travaillé sur l’extension sous forme d’une collaboration rapide entre ce groupe et un petit nombre de concepteurs de jeu. Les tests sont plus denses, comme le groupe est concentré sur l’extension sans autres responsabilités, mais ils sont aussi plus courts en nombre de semaines.

Après les tests de jeu, il y avait une série de vérifications des extensions de dernière minute par différents groupes. C’est le processus d’opération normal pour chaque extension. Cela représente une série d’occasions pour des gens de différents services et disciplines de donner leur avis sur chaque composant du projet et de donner un feedback final.

Lors de l’une de ces réunions, il y avait eu des inquiétudes quant à la capacité donneuse de flash de Nadu pour le format Commander. Après avoir retiré la capacité, il n’était pas clair que la carte aurait un public ou une place, et c’est une chose très importante pour chaque carte que nous faisons. Au final, mon intention était de créer un moyen de l’utiliser en Commander, ce qui a donné le texte final.

J’ai raté l’interaction avec les capacités à zéro mana qui sont si problématiques. Le dernier groupe qui a vu la carte l’a ratée aussi. Nous n’avons pas testé la version finale de Nadu parce qu’il était déjà tard dans le processus, et nous l’avons sortie comme ça.

Je souhaite revenir sur certains points, mais avant de le faire, je voudrais insister sur le fait qu’en dépit des problèmes de processus, au bout du compte, la carte était ma responsabilité en tant que directeur de conception de l’extension.

La portée du risque

Beaucoup de commentaires concernant Nadu au début incluaient des remarques comme « Pourquoi a-t-il 4 en endurance ? » ou « S’il se déclenchait une seule fois, ce serait suffisant », ou plus extrême, « Est-ce qu’ils ont mis les guillemets au mauvais endroit ? »

Comme je l’ai déjà expliqué, la réponse la plus évidente est généralement la bonne.

Nadu n’était pas une tentative de pousser une carte au niveau de force maximum perçu par les fans et de rater quelque chose. Si j’avais vu la portée du risque, j’aurais changé l’encadré de texte entièrement et pas espéré que réduire une endurance nous mettrait dans la position idéale.

Cependant, gérer une extension Horizons du Modern est passer sur une corde raide au-dessus d’une mer de risques. Labyrinthe d’Ugin et Cauchemar chthonien sont des exemples de carte que nous avons sortis les yeux grands ouverts. Il y avait une chance que ces cartes aillent dans la mauvaise direction, mais nous avons trouvé qu’elles étaient importantes pour injecter un peu de force et d’excitation dans les anciens et les nouveaux decks.

Pour donner un exemple concret d’une carte que nous avons changée, Raptor surexcité avait une capacité plus similaire à la cascade en début de développement. Le résultat, beaucoup de cartes Aperçu de demain lancées. Le deck n’était pas trop puissant, mais les tours de combo prenaient une éternité, et le deck n’était pas particulièrement amusant à jouer. Nous aurions pu le modifier plusieurs fois en changeant le Raptor surexcité de différentes façons, mais en fin de compte, il a fallu qu’on transforme complètement la carte pour qu’elle devienne la version que vous connaissez afin d’éviter le plus de problèmes possibles. Les avantages d’avoir créé ce nouveau deck Aperçu n’ont cependant pas compensé le manque de variété du jeu.

Beaucoup d’autres cartes de Horizons du Modern 3 ont une conception ouverte qui essaie de ne pas rendre évidente la meilleure manière de les utiliser. Nous les avons conçues comme un groupe et, dans la plupart des cas, nous n’avons pas conclu d’une manière de les optimiser. Pour moi, Magic est à son meilleur quand le jeu propose une énigme dont les joueurs peuvent discuter et avec laquelle ils peuvent expérimenter.

« Bon, OK, vous l’avez raté, et clairement, il y a un désir de prendre des risques, mais qu'est-ce que ça implique maintenant ? »

Ce que nous avons appris

C’est à la fois un échec de conception et de logistique. C’est une chose que nous tentons de gérer de bien des manières. Le calendrier d'annonce des Cartes interdites et restreintes change pour être optimisé pour les RCQ et le jeu en compétition en règle générale. Nous ne pouvons pas garantir que nous éviterons les interdictions à l’avenir, mais nous pouvons prendre des mesures pour nous assurer qu’elles auront le moins d’impact possible pour les joueurs qui veulent investir leur temps et leur énergie dans les formats compétitifs.

En interne, c’est une combinaison de choses.

Premièrement : à haut niveau, nous voulons nous assurer que tous les groupes appropriés auront le temps d’avoir un impact dans une fourchette temporelle appropriée au projet.

Je suis sûr que si le Nadu actuel avait été étudié davantage pendant que nos indépendants testaient la carte activement, le résultat aurait été meilleur.

Deuxièmement : je concentrerai mes d’efforts pour rester conservateur si je ne peux pas tirer des conclusions claires, et aussi pour encourager ce comportement chez les autres. Je ne savais pas que Shuko était puissante avec Nadu. Cependant, j’avais conscience que je ne comprenais pas totalement les implications de l’encadré de texte de Nadu. Cela aurait dû me motiver à demander d’autres avis de façon plus insistante et, si je n’étais pas arrivé à des conclusions claires, à revenir à quelque chose que je comprenais mieux. J’ai été aveuglé par un objectif : « Fais quelque chose de vraiment génial pour quelqu’un. » Au final, personne n’a été heureux.

Je conclurai en insistant sur le point que Magic est un jeu d’une énorme complexité. Nous ne réussirons pas tout le temps et nous ne pourrons pas toujours prévoir comment nos formats réagissent. Cependant, la création de ce jeu est une passion, et par conséquent, dans ces situations qui aboutissent à des erreurs claires qui ont des solutions claires, nous les prenons très au sérieux et nous cherchons toujours à améliorer la manière dont nous créons le jeu.