Mécaniques de jeu L'ascension des Eldrazi

Les périls affrontés par les aventuriers sur le plan de Zendikar sont devenus encore plus meurtriers. Précédemment, les quêtes avaient eu pour objectifs gloire et fortune, mais aujourd'hui, un seul but subsiste : la survie. Les colosses eldrazi, ravageurs sans âme de l'Æther emprisonnés dans le noyau de Zendikar, sont sortis de leur sommeil. Seuls ceux qui peuvent commander aux Eldrazi -- ou leur échapper -- ont encore une chance de survivre.

Une nouvelle sorte de magie

Nés dans les Éternités aveugles, l'espace entre les plans, les Eldrazi ont transcendé les couleurs de mana telles que nous les connaissons. Par conséquent, les progéniteurs eldrazi et leurs proches sont incolores. Cependant, ne vous laissez pas abuser par leurs coûts de mana — ces Eldrazi ne sont pas des artefacts. L'extension L'ascension des Eldrazi marque aussi le début des éphémères et des rituels incolores. Comme leurs créateurs eldrazi, ces sorts versatiles peuvent être ajoutés à presque tous les decks.

Vous avez peut-être déjà vu l'un des trois titans eldrazi légendaires dans le Visuel des cartes. Jetons un coup d'œil à leurs serviteurs « inférieurs » :

Oui, c'est une carte courante.

Le nouveau mot-clé annihilateur apparaît sur les créatures Eldrazi incolores. C'est une capacité déclenchée qui oblige le joueur défenseur à sacrifier un certain nombre de permanents quand la créature avec l'annihilateur attaque, avant même qu'ils aient la possibilité de la bloquer. L'Écrabouilleur d'Ulamog a annihilateur 2. Par conséquent, à chaque fois qu'il attaque, le joueur défenseur doit sacrifier deux permanents. Il vous « force » aussi à attaquer avec lui... comme si vous n'aviez pas déjà l'intention de le faire !

Comme vous pouvez l'imaginer, des créatures aussi grosses que les Eldrazi incolores -- et ils sont vraiment énormes -- ont tendance à être chères. Croyez-le ou non, l'Écrabouilleur d'Ulamog est une des moins onéreuses ! Heureusement, quand il s'agit de payer leurs coûts, elles bénéficient de l'aide de leur propre progéniture.

Juste au-dessous des Eldrazi incolores, dans la pyramide alimentaire, se trouvent des drones eldrazi plus petits qui sont liés à une couleur de mana. Beaucoup de ces drones eldrazi, ainsi que certains sorts, produisent des jetons de créature Eldrazi et Engeance. Ces créatures 0/1 incolores peuvent être sacrifiées pour ajouter 1 mana incolore à votre réserve -- idéal pour lancer ces énormes Eldrazi.

Voici un de ces drones :

Et voici un des jetons Eldrazi et Engeance crées par lui et ses frères :

Résister

Avec la menace des Eldrazi pesant sur tout le plan, les habitants de Zendikar doivent se montrer à la hauteur avec leur propre magie -- la montée de niveau, le rebond et l'armure totémique -- ainsi qu'un fort thème secondaire de créatures avec le défenseur.

Montée de niveau

Les créatures avec le nouveau mot-clé montée de niveau peuvent devenir plus grosses ou acquérir de nouvelles capacités en y investissant un peu de mana. Le nombre de marqueurs « niveau » sur une créature vous indique son niveau actuel, et son niveau actuel vous indique sa force, son endurance et ses capacités supplémentaires.

Par exemple :

Jetons un coup d'œil à la Chevalière d'Havrefalaise, qui arrive sur le champ de bataille en tant que simple créature 2/2 Kor et Chevalier pour deux manas. Comme toutes les créatures avec la montée de niveau, elle commence sans marqueurs « niveau » sur elle -- on pourrait considérer qu'elle est au « niveau 0 » -- elle n'a donc pas les capacités, ou la force et l'endurance, associées aux niveaux supérieurs. Dès que vous avez payé une fois son coût de montée de niveau de 3 , ce que vous pouvez faire à chaque fois que vous pourriez lancer un rituel, la Chevalière d'Havrefalaise est niveau 1, ce qui veut dire qu'elle a « monté de niveau » pour devenir un volant 2/3. Et si vous parvenez à la faire grimper au niveau 4, cette petite carte courante devient une sérieuse menace.

À présent, jetons un coup d'œil sur une autre créature avec la montée de niveau :

Contrairement à la Chevalière d'Havrefalaise, le Chronologue du phare ne fait rien de spécial au niveau 1, et même aux niveaux 4-6, il n'est pas formidable. C'est au niveau 7 que tout s'affole. Maintenant, à chaque fois qu'un autre joueur joue un tour, vous en jouez un tout de suite après. Dans une partie à deux joueurs, cela veut « simplement » dire que vous jouerez deux tours à chaque fois que l'adversaire en jouera un. Dans une partie avec au moins trois joueurs qui jouent des tours séparés ... eh bien, « à toi de jouer, à moi de jouer » paraît équitable, non ?

Rebond

Qu'y a-t-il de mieux que lancer un sort une fois ? Le lancer deux fois, parbleu !

Au lieu d'aller dans votre cimetière, un sort avec le rebord lancé depuis votre main est exilé. Vous pouvez ensuite le relancer sans payer son coût de mana au début de votre prochain entretien. (Si le sort est contrecarré, ou si vous le jouez depuis autre part que votre main, il ira dans votre cimetière comme tout autre sort.) Quand un seul sort ne fait pas l'affaire, doublez-le pour le même coût de mana avec le rebond !

Armure totémique

Les auras vous permettent de construire votre propre monstre, ce qui est génial, mais la plupart d'entre elles vous font risquer de perdre deux cartes à la fois si votre créature est détruite, ce qui l'est beaucoup moins. L'armure totémique assure la créature que vous venez d'améliorer.

Une fois qu'une créature est enchantée par une aura avec l'armure totémique, elle gagne un billet retour gratuit la prochaine fois qu'elle devrait être détruite. Si une créature est enchantée par plusieurs auras avec l'armure totémique, une seule de ces auras est détruite, et vous la choisissez. Votre groupe n'a plus rien à craindre tant que les esprits de Zendikar le protègent.

Thème secondaire : défenseur

Les défenses et les gardiens de Zendikar sont plus importants que jamais face à la menace des Eldrazi. C'est pourquoi L'ascension des Eldrazi a un fort thème secondaire basé sur le défenseur. Non seulement l'extension contient plus de créatures avec le défenseur que la plupart des autres extensions, mais elle contient aussi des cartes qui vous récompensent quand vous avez plus de défenseurs dans votre camp.

Le Rempart luxuriant fonctionne encore mieux de concert avec les Eldrazi que contre eux -- il renforce le terrain et fait grimper votre réserve de mana en même temps.

Puissante magie

L'assaut des Eldrazi transformera le plan de Zendikar -- et vos parties de Magic -- pour toujours. Restez à l'écoute pour découvrir les avant-premières et les mises à jour officielles jusqu'aux tournois avant-premières le 16 avril !