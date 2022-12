Vous avez commencé récemment à jouer et vous avez quelques cartes. Vous construisez des decks. Vous avez quelques notions de stratégie. Et maintenant ?

Vous êtes un joueur qui se relance dans Magic, et vous voulez voir ce qu’il en est des extensions plus récentes. Que devriez-vous faire ?

Vous voulez vous entraîner pour jouer un jour au Pro Tour et pour comprendre la stratégie et la construction de deck de Magic au niveau le plus élevé. Quel format devriez-vous jouer ?

Peu importe votre situation, ma réponse est toujours la même : le Standard !

Le Standard est un des formats de Magic les plus géniaux. Peu importe que vous vouliez simplement jouer dans votre magasin local ou que vous vous prépariez à jouer à Magic sur la plus grande scène possible, le format que vous allez vouloir connaître à fond, c’est le Standard. Et bien que l’apparence du Standard change en effet constamment, nombre des meilleures techniques et des éléments auxquels il faut faire attention ont tendance à ne pas changer.

Plongeons-nous aujourd’hui dans une analyse du Standard, ce qui le définit et citons quelques bonnes approches pour construire son deck dans ce but.

Qu’est-ce que le Standard ?

Pour commencer, et juste pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, récapitulons ce qu’est le Standard.

Magic est composé d’un nombre de cartes tout simplement renversant. Plus de 16 000 cartes différentes ont été imprimées et bien que j’adore le fait que Magic offre autant d’options, c’est un nombre incroyable à prendre en compte.

De plus, si on devait jouer avec toutes les cartes jamais imprimées, de nombreuses stratégies parmi les meilleures seraient fixées pour toujours. Oui, de nouvelles cartes pourraient avoir une influence, mais il n’y aurait pas de changement majeur.

Alors voici donc : le Standard.

Le Standard est un format en rotation. Cela signifie que de nouvelles extensions s’y ajoutent et finissent par en être retirées. Comme ça on est assuré que rien ne dominera trop longtemps. Et si vous êtes relativement nouveau, le Standard se joue avec les cartes que vous avez à l’instant présent — plutôt qu’avec celles imprimées il y a 20 ans.

Voici comment cela fonctionne : à tout moment, il y a jusqu'à deux années d’extensions — ou huit extensions en tout — en Standard, avec des années qui commencent avec l’extension d’automne. Dès que la première extension de la troisième année sort — la neuvième extension — une année entière quitte le cycle, ce qui laisse cinq extensions en Standard. Et le processus recommence.

Par exemple, en ce moment nous avons en Standard La bataille de Zendikar, Le serment des Sentinelles, Ténèbres sur Innistrad, La lune hermétique et Kaladesh. Quand La révolte éthérique sortira en janvier, elle s’ajoutera à la liste. La même chose vaut pour Amonkhet au printemps et pour L’âge de la Destruction à l’été prochain. Mais ensuite, quand la prochaine extension d’automne avec le nom de code « Ham » arrivera l’année prochaine, La bataille, Le serment, Ténèbres et La lune hermétique vont tous quitter le cycle ce qui vous offrira une toute nouvelle expérience de jeu ! Puis, tout le processus recommencera de nouveau.

C’est un cycle où l’ancien est constamment remplacé par le nouveau.

S’il vous est arrivé d’entendre quelque chose de légèrement différent, il faut noter que c’est un changement récent de ce que vous avez peut-être appris auparavant. Maintenant vos cartes restent légales encore plus longtemps !

D’accord, maintenant que nous avons établi ce qu’est le Standard, quels sont les conseils pour construire des decks dans ce format ?

Très bonne question, mon cher ! Plongeons-nous sans tarder dans les trois faits assurés auxquels vous pouvez vous attendre en Standard.

1. Les nouvelles stratégies fonctionnent

Dans un format dans lequel presque toutes les cartes sont légales, plus le temps passe, moins les cartes les plus récentes ont une chance d’avoir un impact. C’est simple : plus il y a de cartes, plus chaque nouvelle carte devra se montrer exceptionnelle pour pouvoir rivaliser avec tout ce qui est sorti auparavant.

Le Standard est l’endroit où de nouvelles mécaniques passionnantes font leur preuves.

Avec un nombre beaucoup plus réduit d’extensions à prendre en compte et un environnement nettement plus gérable, le Standard permet aux stratégies que vous voyez en Draft, ou en examinant les nouvelles mécaniques de trouver leur place.

Prenons l’exemple de Kaladesh.

Kaladesh offre plusieurs nouvelles mécaniques intrigantes — comme l’énergie. Vous la verrez partout dans les boosters Kaladesh mais comme il n’y a pas d’autres cartes énergie dans Magic, c’est dans le Standard que l’énergie sera la plus visible.

Si vous aimez l’énergie et que vous voulez construire un deck basé sur l’énergie, alors c’est en Standard que vous devriez essayer ! Et c’est en effet ce qui est arrivé dans le format jusqu’à présent, car les decks comme le Beatdown Énergie rouge-vert et même la Pompe éthérique modèle se sont révélés être des concurrents de taille.

Si vous essayez de construire un deck Standard, il y a de bonnes chances qu’il suffise de regarder ce qui fonctionne bien ensemble, le mettre dans votre deck et cela devrait se jouer raisonnablement bien.

Toutes les mécaniques ne sont pas destinées à pouvoir servir de base de construction comme c’est le cas pour l’énergie, mais même quelque chose comme la fabrication a tendance à pouvoir engendrer un plan de bataille.

Bien qu’il n’y ait pas de cartes qui s’adressent directement à la fabrication, comme c’est le cas pour les véhicules ou l’énergie, il en existe quand même qui s’accordent bien pour contribuer à renforcer ces cartes. Par exemple, des cartes qui rendent toutes vos créatures plus fortes se combinent à merveille avec la création de nombreux jetons.

En Standard, les nouvelles synergies que vous pensez faire fonctionner le font réellement.

2. Les nouvelles cartes puissantes vont éblouir

Avec un nombre de cartes réduit dans le format, il est plus facile pour chaque carte individuelle d’avoir un gros impact — la belle carte rare que vous venez d’ouvrir a donc de très bonnes chances d’être ici vraiment puissante.

Quand je vois une nouvelle carte qui a l’air superbe et que j’aimerais jouer, j’apprécie le fait qu’il y ait une forte probabilité qu’elle fonctionne comme je le pense et qu’elle soit bonne en Standard.

Il n’y a pas seulement la synergie qui puisse éblouir en Standard comme je viens de le mentionner, mais c’est aussi le cas pour les jolies nouvelles cartes. Une façon complètement acceptable de jouer est de mettre un tas de cartes géniales dans un deck, de s’assurer que la courbe de mana soit raisonnable, puis de s’asseoir et de jouer.

Si, en tant que joueur novice, vous voulez vous essayer à la construction de deck pour le Standard, tentez la méthode suivante. Prenez vos cartes préférées, assurez-vous d’en avoir plusieurs à différents coûts de mana (pour ne pas vous retrouver qu’avec des cartes à cinq manas… même si c’est très tentant) et jouez. Le format a tendance à être un peu plus lent et vous aurez donc le temps de faire avancer les choses — et de voir sortir vos cartes préférées.

Votre premier deck construit de cette manière va-t-il remporter un Pro Tour ? Eh bien, probablement non — mais il devrait vous fournir quelque chose d’assez bon pour pouvoir jouer au Friday Night Magic et vous aider à trouver vos repères en Standard.

3. La plupart des archétypes traditionnels fonctionnent

Magic est un jeu long et bien fourni, avec une histoire de construction de deck complexe. Cela étant dit, de nombreux decks fondamentalement similaires ont encore et toujours fait leur apparition durant de nombreuses années. Contrôle bleu. Rampe vert. Agro blanc. Le standard est le bon endroit pour voir passer vos archétypes préférés ! (Et aussi pour en apprendre davantage sur eux !)

Bien qu’à tout moment, tous les archétypes ne puissent pas être au maximum de leur puissance, si vous avez un type de deck que vous voulez jouer — ou même si vous voulez en apprendre davantage — alors le Standard est un environnement dans lequel vous pouvez facilement assembler ce dont vous avez besoin, et l’essayer.

La première chose que je fais avec chaque format Standard est de commencer à construire mes types de decks préférés avec de toutes nouvelles cartes. À quoi ressemble un deck Contrôle bleu-blanc ici ? La brûlure semble-t-elle être assez puissante en ce moment ? Quelle grande créature devrais-je accélérer en premier ? Prendre l’habitude d’une telle construction de decks ne va pas seulement vous aider à trouver des decks puissants à jouer, mais cela fera aussi de vous un constructeur de deck plus aguerri.

Pratique Standard

J’espère que vous avez apprécié cet aperçu du Standard ! Que vous soyez un joueur novice ou un vétéran, assurez-vous de tenter le coup.

Surtout avec les Standard Showdown qui ont lieu partout au monde en ce moment, c’est un moment formidable pour être un joueur de Standard !

Vous avez des remarques ou des questions ? C’est toujours un plaisir de vous entendre ! N’hésitez pas à me contacter en m’envoyant un tweet, en me posant une question sur mon Tumblr, ou encore à m’envoyer un e-mail en anglais à BeyondBasicsMagic@gmail.com.

Je serai de retour la semaine prochaine avec davantage de Beyond the Basics. À très bientôt !

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight