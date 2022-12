La rhox a défoncé la porte d'un coup de pied. Vous lui avez emboîté le pas, balayant la pièce du regard. Elle était ornée de velours, d'or et de boiseries ouvragées. Plutôt « charmant », même si le terme restait encore en deçà de la réalité.

Pourtant, vous l'avez repérée : une peinture au mur un poil de travers. C'était le bon endroit. Vous l'avez mise de côté pour vous mettre à l'œuvre sur le coffre derrière.

Le vendeur du coffre avait dû assurer à son acquéreur qu'il était « de qualité », mais il ne vous a pas résisté plus d'une minute. On ne vous avait pas précisé son contenu, mais votre contact vous avait assuré que ce que vous y trouveriez en vaudrait la peine.

Bienvenue dans Les rues de la Nouvelle-Capenna.

Boosters d’extension

Le booster d'extension est un moyen amusant d'agrandir sa collection. Vous aurez plus de chances d'y trouver de nombreuses cartes rares que dans les boosters de draft. Les boosters d'extension Les rues de la Nouvelle-Capenna contiennent toujours une carte avec le traitement Âge d'or ou Gratte-ciel, une carte Premium traditionnelle et une carte d'illustration. 4 % des boosters d'extension contiennent une carte dorée. Les cartes courantes et inhabituelles d'un même booster d'extension sont liées et racontent de petites histoires sur les familles de la Nouvelle-Capenna. Enfin, il y a toujours une chance d'ouvrir une carte de la Liste (y compris des versions Magic des cartes de Stranger Things x Secret Lair).

Depuis Innistrad : chasse de minuit, nous incluons plusieurs cartes Commander dans les boosters d'extension. En plus des dix créatures légendaires « principales » des decks Commander de Les rues de la Nouvelle-Capenna, vous pouvez trouver huit autres cartes Commander nouvelles dans Magic qui ne figurent pas dans ces decks Commander.

Les boosters d'extension Les rues de la Nouvelle-Capenna contiennent :

Au moins 1 carte rare ou rare mythique, pour un maximum de 4 (environ 27 % des boosters d'extension contiennent 2 cartes rares ou rares mythiques, 3 % en contiennent 3, et moins de 1 % en contiennent 4.)

1 carte Premium traditionnelle ou Premium dorée toute rareté

1 carte d'illustration

1 terrain de base ou terrain de base de métropole

3 cartes courantes

3 cartes inhabituelles

1 carte courante ou inhabituelle avec le traitement Âge d'or ou Gratte-ciel

2 jokers toute rareté

1 carte publicitaire, de jeton ou spéciale, ou une carte de la Liste

Les boosters d'extension sont disponibles individuellement et par boîtes de 30 (ainsi que par boîtes de dix, exclusivement en japonais). Chaque boîte de 30 boosters contient une carte de présentation Premium traditionnelle : Personnel d’accueil du gala. L'illustration et la langue de la carte de présentation Personnel d'accueil du gala s'accordent toujours avec la langue de la boîte. L'illustration de chaque carte Personnel d'accueil du gala est une création unique célébrant la culture de sa langue. Nos équipes commerciales internationales ont été d'une aide cruciale dans la mise au point de chaque carte.

Si vous achetez une boîte, vous pourrez peut-être obtenir cette promo Buy-a-Box Premium spéciale. Consultez votre magasin de jeux local !

Boosters de draft

Les boosters de draft sont parfaits pour l'expérience Magic classique de Booster Draft ou de Paquet scellé. Comme ces boosters sont optimisés pour le draft, ils n'incluent pas les dix-huit cartes légales en Commander disponibles dans les boosters d'extension. Ils contiennent par contre toutes les versions Booster Fun des cartes que vous pouvez trouver dans les boosters d'extension (Âge d'or, Gratte-ciel, Art déco et phyrexian), versions Premium comprises.

Les boosters de draft Les rues de la Nouvelle-Capenna contiennent :

1 carte rare ou rare mythique

3 cartes inhabituelles

10 cartes courantes (dans 33 % des boosters de draft Les rues de la Nouvelle-Capenna, une carte Premium traditionnelle toute rareté remplace une carte courante).

1 terrain de base, avec un terrain de base de métropole dans 33 % des boosters de draft

1 carte publicitaire, de jeton ou de marqueurs prédécoupés

Vous pouvez acheter les boosters de draft individuellement et par boîtes de 36. Comme pour les boosters d'extension, chaque boîte de 36 boosters contient une carte de présentation Personnel d'accueil du gala avec une illustration et dans une langue qui s'accorde avec la langue de la boîte.

Comme pour les boosters d'extension, votre achat de boîte vous permettra peut-être d'obtenir la promo Buy-a-Box. Renseignez-vous auprès de votre magasin de jeux local !

Boosters collector

Les boosters collector sont le meilleur moyen d'obtenir les meilleures cartes de Les rues de la Nouvelle-Capenna. Vous y trouverez cinq rares et/ou rares mythiques, ainsi que les traitements les plus luxueux que la Nouvelle-Capenna ait à vous proposer. Les cartes super Premium et à illustration étendue sont exclusives aux boosters collector Les rues de la Nouvelle-Capenna. Vous pourriez aussi y trouver l'une des nouvelles cartes Premium dorées spéciales. Pour en savoir plus sur ces traitements, consultez l'article Collectionner Les rues de la Nouvelle-Capenna.

Chaque booster collector Les rues de la Nouvelle-Capenna contient :

1 carte Booster Fun rare ou rare mythique Premium traditionnelle (d'ordinaire, il s'agira d'une carte Premium traditionnelle avec un traitement Âge d'or, Gratte-ciel, Art déco, Phyrexian, à illustration étendue ou sans bordure. Mais parfois, vous pourrez ouvrir une carte rare ou rare mythique super Premium, ou même une carte rare ou rare mythique Premium dorée).

1 carte Âge d'or, Gratte-ciel, Art déco, Phyrexian ou sans bordure rare ou rare mythique non-Premium

1 carte rare ou rare mythique à illustration étendue non-Premium

1 carte Commander rare ou rare mythique à illustration étendue Les rues de la Nouvelle-Capenna non-Premium

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle

1 terrain de base de métropole Premium traditionnel

1 carte courante ou inhabituelle Âge d'or ou Gratte-ciel Premium traditionnelle, ou 1 carte courante ou inhabituelle Premium dorée

2 cartes courantes ou inhabituelles Âge d'or ou Gratte-ciel non-Premium

2 cartes inhabituelles Premium traditionnelles

4 cartes courantes Premium traditionnelles

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

Les boosters collector sont disponibles individuellement et par boîtes de douze. Comme pour les boosters d'extension et de draft, chaque boîte de boosters collector contient une carte de présentation Personnel d'accueil du gala avec une illustration et dans une langue qui s'accordent avec la langue de la boîte.

Decks Commander

Chacune des familles de la Nouvelle-Capenna a droit à son propre deck Commander Les rues de la Nouvelle-Capenna. Que vous rejoigniez les Obscura, les Maestros, les Riveteurs, les Cabaretti ou les Courtiers, il y a un deck Commander pour vous. Chaque deck contient deux légendes « principales », quinze autres cartes nouvelles dans Magic ainsi qu'un commandant de présentation super Premium.

Chaque deck Commander Les rues de la Nouvelle-Capenna contient aussi un booster collector échantillon. Chaque booster échantillon renferme deux cartes :

Un traitement Booster Fun rare ou rare mythique que vous pouvez aussi trouver dans les boosters collector Les rues de la Nouvelle-Capenna (il ne peut s'agir d'une carte dorée ; dans 20 % des boosters échantillons, cette carte est Premium traditionnelle).

Une carte courante ou inhabituelle Âge d'or ou Gratte-ciel Premium

Votre booster collector échantillon a des chances de contenir une version spéciale d'une des cartes de votre deck Commander ou une carte parfaite pour un autre deck Commander.

La plupart des decks Commander Les rues de la Nouvelle-Capenna contiennent un booster collector échantillon dans la même langue que le deck. Cependant, si votre deck Commander est en chinois traditionnel, en italien, en portugais, en russe ou en espagnol, votre booster collector échantillon sera en anglais.

Boosters thématiques

Chaque famille a aussi droit à son propre booster thématique. Les boosters thématiques sont un excellent moyen d'ajouter de nouvelles cartes à votre deck. Choisissez votre famille préférée et obtenez un booster rempli de cartes dans ses couleurs. Chaque booster thématique contient une à deux cartes rares et/ou rares mythiques et 33 à 34 cartes courantes et inhabituelles.

Pack d'avant-première

Votre première occasion de jouer avec Les rues de la Nouvelle-Capenna sera pendant les événements d'Avant-première du 22 au 28 avril dans votre magasin de jeux local. À chaque Avant-première, vous rejoindrez une famille, recevrez son Pack d'avant-première thématique, puis construirez un deck à partir des cartes à l'intérieur.

Chaque Pack d'avant-première contient :

1 booster de famille contenant une carte rare ou rare mythique, 3 cartes inhabituelles, 8 cartes courantes et 2 terrains de l'extension Les rues de la Nouvelle-Capenna s'accordant avec la famille choisie, plus 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle de l'extension Les rues de la Nouvelle-Capenna avec un tampon de l'année

5 boosters de draft Les rues de la Nouvelle-Capenna

1 dé Spindown à 20 faces

1 boîte de deck réutilisable avec cloison

1 carte contenant un code pour MTG Arena

Bundle

Chaque Bundle contient huit boosters d'extension et une boîte pour les stocker, ainsi que d'autres surprises :

1 Limousine mystérieuse à illustration alternative Premium traditionnelle

20 terrains de base Premium traditionnels

20 terrains de base non-Premium

1 dé Spindown à 20 faces géant exclusif

La rhox montait la garde à la porte. « Dépêche, faut qu'on rapporte ça à Ziatora », a-t-elle grogné tandis que vous vidiez le contenu du coffre. Faire ses affaires en vitesse : c'est le secret pour faire fortune et s'en sortir, dans les rues de la Nouvelle-Capenna.

Consultez l'article Collectionner Les rues de la Nouvelle-Capenna pour tout savoir des cartes dorées et des autres traitements incroyables, et tenez-vous au courant des derniers événements en ville avec les articles d'histoire.