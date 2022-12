Alors que vous vous préparez à explorer l'université de Strixhaven sur le plan d'Arcavios, vous avez sûrement des questions. Peut-être s'agit-il des mêmes questions que se posent les étudiants de notre monde chaque semestre : qu'est-ce que je devrais étudier ? Est-ce que je peux me débrouiller pour ne pas avoir mes cours avant quatorze heures ? Quels sont les nouveaux outils qui me permettront de me débarrasser en vitesse de mes ennemis ? Si je ne peux pas vraiment vous aider pour les deux premières, la dernière est plus dans mes cordes. Installez-vous. Le cours d'initiation aux mécaniques de Strixhaven : l'Académie des mages commence.

Bonnes leçons

À Strixhaven, tout n'est pas que drague, disputes avec ses camarades, entraînements de Tour-polo des mages et plaintes au sujet de la tyrannie du conseiller principal. Chaque semaine, quelques heures sont consacrées à l'enseignement véritable, tout comme l'action mot-clé apprendre.

Si un sort ou une capacité vous dit d'apprendre, vous avez le choix entre deux actions (enfin trois techniquement, mais nous y reviendrons). Le premier, c’est de vous éfausser d'une carte et d’en piocher une. C'est un excellent moyen d'améliorer votre main en récupérant des terrains supplémentaires ou en vous débarrassant de cartes indésirables au profit d'une occasion d'obtenir ce dont vous avez besoin.

Mais peut-être que ce dont vous avez besoin ne se trouve pas dans votre bibliothèque. Quand vous apprenez, votre deuxième option consiste à révéler une carte de leçon en dehors de la partie et à la mettre dans votre main. La leçon est un nouveau type de sort, qu'on retrouve sur des éphémères et des rituels, comme l'Anatomie renforcée.

Il y a toute une variété de cartes de leçon représentant des sujets d'étude variés. Génération de jetons, retrait, pioche de carte... si quelqu'un l'enseigne à Strixhaven, alors on le retrouve sûrement sur une carte de leçon. Si vous faites un duel dans des conditions de tournoi, « en dehors de la partie » signifie dans votre réserve. Mais s'il s'agit d'un affrontement amical, « en dehors de la partie » signifie dans votre collection. Dans tous les cas, les leçons vous permettent de vous constituer une boîte à outils académique afin de pallier tout type de situation. Vous pouvez inclure des leçons dans votre deck principal, comme n'importe quel autre éphémère ou rituel.

Quand vous apprenez, votre troisième option est tout simplement de ne rien faire. On ne vous oblige à rien. Je doute que vous le fassiez souvent, mais mettons que vous soyez à court de leçons, que vous ayez prévu de vous défausser d’une carte, mais que quelque chose vous en empêche et que, une chose en amenant une autre, ce soit désormais le moment d'apprendre, mais que votre main est vide et que tout ceci est très gênant, et n'en parlons plus jamais, d'accord ?

Sorcellerie

Les leçons ne sont que quelques-uns des nombreux éphémères et rituels que vous lancerez et copierez durant votre séjour à Strixhaven. Et bien que ces sorts aient des effets impressionnants eux-mêmes, les nouvelles capacités de sorcellerie vous récompenseront encore plus. Voici la Première année impatiente

La sorcellerie est un mot de capacité qui met en valeur les capacités déclenchées accordant des avantages à chaque fois que vous lancez (ou copiez) un sort d'éphémère ou de rituel. Vous lancez donc un sort de rituel. +1/+0. Puis, en réponse, vous lancez un sort d'éphémère qui va copier ce rituel. +1/+0. Le sort d'éphémère se résout et copie le rituel. +1/+0. Ou peut-être que vous trouvez un moyen de copier un sort d'éphémère ou de rituel plusieurs fois ! Une pluie fine peut vite devenir un ouragan déchaîné.

Le bonus +1/+0 de la Première année impatiente est sympathique, mais soyons honnêtes, parfois on a besoin de quelque chose d'un peu plus efficace. Oh, professeur ?

Chaque bonus de sorcellerie est différent, et il y a des cartes avec la sorcellerie aptes à soutenir toute une variété de styles de deck et de préférences de jeu... du moment que vous étudiez les arcanes (non, pas ces arcanes-là) avec assiduité et veillez à disposer de nombreux sorts d'éphémère et de rituel.

Parade

Les sorciers tombent rarement d'accord, mais ils semblent tous tenir en horreur les gens qui touchent à leurs affaires. Avec la parade, le nouveau mot-clé standard, il en cuira désormais à ceux qui toucheront à vos affaires. Les mots-clés standard sont ceux que vous retrouvez d'une extension à l'autre, comme le vol et le piétinement. Attendez-vous à ce que la parade ne soit pas limitée ux murs sanctifiés de Strixhaven.

Même si je sais que vous me croirez sur parole, je laisse d'autres personnes vous expliquer en quoi la parade est importante.

La parade est une capacité déclenchée. À chaque fois qu’un permanent avec la parade que vous contrôlez devient la cible d’un sort ou d’une capacité qu’un adversaire contrôle, contrecarrez ce sort ou cette capacité à moins que son contrôleur ne paie le coût qui suit le mot « parade ». Ce coût peut être du mana, des points de vie, ou bien à peu près tout ce qui peut être un coût. Il est important de noter que n'importe quel sort ou capacité contrôlée par un adversaire peut être affecté par la parade. Ce qui inclut les sorts d'aura, les capacités déclenchées, et tout ce qui cible un permanent avec la parade. Cependant, les sorts et les capacités qui n’ont pas de cible ne provoqueront pas le déclenchement de la parade.

Cartes modales recto-verso

Je ne suis pas sûr qu’on se souvienne comment faire des extensions Magic sans cartes modales recto-verso, mais elles sont si amusantes, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Ces cartes recto-verso présentent une variation plus vraiment très nouvelle (quoique peut-être pour vous) : au lieu de se transformer, elles vous permettent de jouer l’une de leur deux faces.

Retourner

Chacune des cinq universités de Strixhaven dispose d’une carte recto-verso modale représentant ses deux doyens. L'extension contient également d'autres cartes recto-verso modales. La plupart d'entre elles mettent en valeur la dualité des cinq universités. Et, bien sûr, quelques surprises vous attendent.

Les règles des cartes modales recto-verso n'ont pas changé. Si vous en lancez une, vous choisissez la face que vous lancez. C’est vrai aussi si vous jouez la face de terrain d'une carte modale recto-verso, même s'il n'y en a pas dans cette extension. Si vous en mettez une sur le champ de bataille sans la jouer ni la lancer, vous utilisez le recto, mais seulement s’il peut arriver sur le champ de bataille. Si le recto est un éphémère ou un rituel, il ne peut pas être mis sur le champ de bataille de cette façon.

Vous pourrez en savoir plus sur les interactions complexes possibles avec les cartes recto-verso modales dans les notes de publication de l'extension Strixhaven : l'Académie des mages qui sortiront prochainement, mais aussi dans les notes de publication de l'extension Kaldheim ou dans les notes de publication de l'extension Renaissance de Zendikar.