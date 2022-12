Bonjour tout le monde et bienvenue à Strixhaven. Mon nom est professeur Z, et je serai votre guide dans la découverte des merveilles de la plus fantastique université de magie d’Arcavios ainsi que de la multitude de produits Strixhaven : L'Académie des Mages disponibles. Veuillez prendre note que votre évaluation dans cette classe dépendra entièrement de vos résultats aux questions que vous allez trouver tout au long de cet article, alors soyez attentifs.

Passons à notre premier sujet :

BOOSTERS D’EXTENSION

Notre première leçon concernera les boosters d’extension (et soyez sûrs que cela fera partie de l’examen). Les boosters d’extension sont conçus pour les situations dans lesquelles vous voulez simplement vous détendre en ouvrant un booster de cartes. Il est amusant de découvrir leur contenu et on y trouve toutes sortes de surprises. Dans chaque booster de 12 cartes vous allez découvrir :

1 carte des Archives mystiques (inhabituelle, rare ou rare mythique)

1 carte de leçon de n'importe quel niveau de rareté

1 carte Premium de n'importe quel niveau de rareté

1 carte de « La Liste » dans 1 booster sur 4

(*Ceci inclut des cartes des Archives mystiques globales dans tous les boosters d’extension non japonais, et à la fois des cartes des Archives mystiques globales et à illustration alternative japonaises dans les boosters d’extension japonais.)

De plus, vous allez recevoir une merveilleuse carte d’illustration, dont 1 sur 20 est Premium estampillée d’un logo ou une signature d’artiste ! Il y a peut-être ici quelques termes qui ne vous sont pas familiers, mais ce devoir de lecture devrait répondre à toutes vos questions.

Les cartes des Archives mystiques, tenant leur nom à la fois de leur nature anagogique et athénéesque, sont présentées en deux versions :

Les versions globales (affichées ci-dessus à gauche) sont disponibles dans tous les boosters d’extension et dans toutes les langues. Cependant, dans les boosters d’extension et de draft en langue japonaise, 50% contiennent une carte avec un cadre spécial et une magnifique illustration d’un artiste japonais. Si vous résidez en dehors du Japon, n’ayez crainte. Les boosters en japonais seront mondialement disponibles et vous aurez également la garantie de trouver une ou plusieurs des variantes des cartes des archives japonaises dans les boosters collector et ce, dans n’importe quelle langue.

Les boosters d’extension sont disponibles à l’unité ou dans des boîtes de boosters de 30 boosters. Chaque achat d’une boîte de boosters peut être éligible pour une de ces fabuleuses cartes promos Buy-a-Box Premium (demandez à votre magasin !) :

L’Élite de la garde des dragons est disponible comme d’habitude dans les boosters d’extension, de draft et collector, mais cette illustration géniale de Daarken est exclusive à cette promo.

QUESTION 1

Où les étudiants de Flestrefleur sont-ils envoyés quand ils se comportent mal ?

Dans les cavernes humides sous l’école. Dans le marais de détention. Nettoyer les enclos de vermine. Au coin, pour réfléchir à ce qu’ils viennent de faire.

BOOSTERS DE DRAFT

Ah, les boosters de draft. Le booster qui a donné naissance à tous les autres types de booster. Le papa des boosters. Comme toujours, c’est notre offre la plus simple et directe – parfaite pour toutes vos envies de Draft ou de paquet scellé. Voici à quoi vous pouvez vous attendre :

1 carte rare ou rare mythique

1 carte des Archives mystiques (inhabituelle, rare ou rare mythique)

1 carte de leçon (courante, rare ou rare mythique)

3 cartes inhabituelles

910 cartes courantes

1 carte courante remplacée par une carte Premium de n’importe quelle rareté dans 1 booster sur 3

(*Ceci inclut des cartes des Archives mystiques globales dans tous les boosters de draft non japonais, et à la fois des cartes des Archives mystiques globales et à illustration alternative japonaises dans les boosters de draft japonais.)

Dans les boosters de draft japonais, 50% de toutes les cartes des Archives mystiques auront l’illustration et le cadre alternatifs mentionnés plus haut. Les boosters de draft sont disponibles à l’unité ou en boîtes de 36 boosters. Tout comme les boosters d’extension, votre boîte de boosters peut être éligible pour une carte promo Buy-a-Box Premium. Demandez simplement à votre magasin !

QUESTION 2

Quelle race parmi les suivantes a-t-on peu de chance de trouver parmi les étudiants de Plumargent :

Kor Avemain Vampire Céphalide

BOOSTERS COLLECTOR

Les boosters collector sont le meilleur moyen de trouver bon nombre des cartes les plus passionnantes de Strixhaven. Voici leur contenu :

La somme des connaissances contenue dans chaque booster collector est tout simplement incomparable. Notez que pour vos deux cartes des archives mystiques super Premium, l’une va toujours être mondiale et l’autre toujours en version japonaise. Les boosters collector sont disponibles à l’unité ou en boîtes de douze boosters qui peuvent être éligibles pour une carte promo Buy-a-Box Premium.

QUESTION 3

Les mages de Forsapience se réunissent pour de grands cours magistraux dans le bâtiment Kollema. Qui était Kollema ?

Un ancien roi puissant Un moine imprégné d’une grande sagesse et l’un des premiers professeurs de Forsapience Le loxodon qui a découvert les ruines sur lesquelles Forsapience a été construite Un concierge adoré de tout le monde qui était présent lors de la fondation de Strixhaven

BOOSTERS THÉMATIQUES

Les boosters thématiques sont parfaits comme produits de découverte ou pour les joueurs occasionnels qui cherchent quelques cartes qui correspondent à l’université de leur choix. Vous avez bien entendu, chacun des cinq boosters thématiques est basé sur une des cinq universités émérites de Strixhaven. Montrez votre appartenance à votre université avec une combinaison de 1 à 2 cartes rares et/ou rares mythiques, et 33 à 34 courantes et inhabituelles. Notez que les boosters thématiques ne contiennent pas de cartes des archives mystiques – celles-ci sont exclusivement réservées aux étudiants de niveau plus élevé.

QUESTION 4

Lequel des points suivants N’EST PAS un aspect des idéologies ou études de Quandrix ?

La nature physique de la réalité La théorie mathématique abstraite Le développement intellectuel La préservation de la nature

PACKS D’AVANT-PREMIÈRE

Une fois que vous avez déterminé quelle université vous voulez rejoindre, nous pouvons vous suggérer le pack d’avant-première. Chaque pack est associé à une université spécifique et contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre semestre. Et également tout ce dont vous avez besoin pour construire un deck en format Paquet scellé. Dans chaque pack vous allez trouver :

1 booster Université incluant une carte rare ou rare mythique garantie de correspondre à l’université de votre choix, 3 inhabituelles, 9 courantes et 2 jetons

5 boosters de draft

1 carte estampillée de l’année Premium rare ou rare mythique (avec un nouveau signet !)

1 compteur Spindown à thème de l’université

1 insert affichant une partie de la carte du campus

1 boîte réutilisable avec cloison

Si vos condisciples et vous-même choisissez de vous inscrire en même temps, nous vous conseillons vivement de jouer quelques parties par webcam. SpellTable.com utilise de puissants sorts ésotériques pour rendre très simple le jeu de Magic par webcam. Nul besoin de posséder une webcam – il suffit d’utiliser son téléphone.

QUESTION 5

Quand il était étudiant, quelle était la performance notoire que le Doyen Nassari de Prismaris a soumise comme projet final :

Un tremblement de terre qui a failli détruire trois bâtiments du campus Une tornade qui a emporté les enseignants qui devaient lui attribuer sa note Un volcan qui est entré en éruption sous l’école et qui a failli faire des centaines de victimes Une parfaite représentation de la fameuse comédie musicale Arcavios I Wish to Be Your Aven

DECKS COMMANDER

Un peu comme pour Ikoria : la terre des béhémoths l’année passée, la sortie principale de Commander en 2021 est liée à Strixhaven. Nous avons donc cinq decks distincts, un pour chaque université. Dans ces decks, vous allez trouver un total de 81 nouvelles cartes ; plus qu’il n’y en a jamais eu dans un set Commander. Chaque deck contient 16 nouvelles cartes spécifiques et une nouvelle carte de terrain qu’on retrouve partout. Vous y trouverez également ce que nous appelons un commandant de présentation. Alors que les commandants sur carte géante du passé étaient certes appréciées, ils étaient peut-être un peu . . . encombrants. Pour cette raison, le commandant de présentation est à la taille d’une carte standard pour pouvoir tenir dans n’importe quelle boîte de deck. Imaginez une carte normale, imprimée sur du carton épais avec un merveilleux traitement super Premium. Notez que le commandant de présentation n’est pas une carte légale en tournoi, mais n’hésitez pas à l’utiliser comme substitut quand il est dans la zone de commandement ou sur le champ de bataille ! Dans chaque deck vous allez trouver :

100 cartes(98 normales, 2 Premium)

1 commandant de présentation super Premium

10 jetons recto-verso

1 roue de points de vie

1 boîte de deck

Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer que pour la toute première fois ces decks sont dans un emballage avec moins de plastique. Nous n’avons pas encore de substitut pour le cellophane qui protège les decks, mais tout le reste est recyclable à 100%. Ils sont également disponibles en ligne dans un emballage minimum qui se constitue de la boîte de deck et autres éléments qu’il contient.

POINTS SUPPLÉMENTAIRES

Rédigez un court essai sur votre sort favori du Multivers et tweetez-le aux deux comptes suivants : @AriZirulnik et @wizards_magic. Il pourrait même y avoir une « bourse d’étude » à la clé pour nos réponses préférées !

BUNDLES

Pour conclure, nous proposons le bundle. Les bundles sont parfaits pour les joueurs qui cherchent une grande quantité de cartes avec quelques bonus intéressants. C’est également un joli cadeau pour les autres fans de Magic dans votre vie. Dans chaque bundle vous allez trouver :

10 boosters de draft

20 terrains de base Premium

20 terrains de base normaux

1 carte promo à illustration alternative de Bundle

1 compteur Spindown géant exclusif

1 boîte de rangement de cartes

RÉPONSES

b d b d a

100%: Wow ! Votre perspicacité académique vient de crever le plafond ! Veuillez réparer le plafond avant de partir. Vous maîtrisez bien votre sujet, et c’est un peu inquiétant, vu que l’extension n’est pas encore sortie, mais c’est probablement parce que vous êtes... simplement... imbattable. N’importe laquelle des universités aurait de la chance de pouvoir vous compter parmi ses étudiants !

Moins de 100% : Vous méritez une image bon point. (Il s’agit d’une image bon point métaphorique. SVP, ne réclamez pas d’image bon point. Je n’ai pas d’image bon point.)

EXEUNT OMNES

Posez vos plumes. Après cette leçon, vous pouvez vous considérer comme un diplômé accrédité de Strixhaven. Si vous voulez approfondir vos études, vous pouvez en découvrir davantage dans le Guide du Paneswalker de Strixhaven à venir. Veuillez le rapporter à la bibliothèque quand vous aurez fini. Vous pouvez disposer !