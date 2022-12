Il était une fois, dans un monde pas si différent du nôtre, des chevaliers, des færies, des géants, des envoûteuses, des... bonshommes en pain d'épices ? Bon, c'est vrai qu'Eldraine est un monde assez différent, mais il reste pourtant étonnamment familier. Le trône d'Eldraine puise dans les contes légendaires de notre enfance, et comme l'extension approche à grand pas, voyons les nouvelles mécaniques qui l'accompagnent. Après tout, votre légende ne fait que commencer.

Aventures

Qu'il s'agisse de retrouver des rois disparus, d'escalader des tiges de haricot ou de visiter des lieux-dits, l'aventure semble attendre tout le monde au tournant. Les aventures sont la nouveauté d'Eldraine, et elles ne sont pas difficiles à repérer. Voici le Géant de tige de haricot, avec le tout nouveau cadre d'aventure.

Certaines créatures de l'extension disposent de leur propre aventure : un éphémère ou un rituel qui occupe le coin inférieur gauche de la carte. Les aventures ont leurs propres nom, coût de mana, ligne de type (y compris le nouveau sous-type de rituel et d'éphémère : aventure) et texte de règles. Le nom de la créature, son coût de mana, sa ligne de type et son encadré de force/endurance se trouvent aux positions habituelles. Le texte de règles de la créature est décalé sur la droite.

Au moment où vous lancez cette carte aussi effrayante qu'étrangement belle, vous choisissez quelle partie (créature ou aventure) vous lancez. Si vous lancez le Géant de tige de haricot, il va sur la pile comme n'importe quel sort de créature, il peut être contrecarré et on peut lui répondre normalement, et tant qu'il se résout, il arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. Fort bien.

Lancer une aventure fonctionne de manière très similaire. Si vous lancez les Pas fertiles, ils vont sur la pile comme n'importe quel sort de rituel, ils peuvent être contrecarrés et on peut leur répondre normalement, et s'ils se résolvent vous suivez les instructions... ce qui nous amène au premier rebondissement de notre récit. Au moment où un sort d'aventure se résout, vous ne le mettez pas dans votre cimetière. Vous l'exilez. Il est maintenant parti à l'aventure. Intéressant, hein ?

Et maintenant, la partie amusante de toute aventure : rentrer sain et sauf ! Si une carte exilée que vous possédez est partie à l'aventure, vous pouvez lancer la créature, que ce soit pendant le tour où vous avez lancé l'aventure ou plus tard dans la partie. Cela ne fonctionne que si le sort d'aventure se résout et que la carte reste en exil. Si vous lancez l'aventure et qu'elle est contrecarrée, pas de chance. Bien entendu, vous pouvez aussi ne pas lancer l'aventure du tout. Vous pouvez vous contenter de lancer le Géant de tige de haricot si vous avez besoin d'écraser quelque chose rapidement ou si vous ne voulez pas courir le risque que les Pas fertiles soient contrecarrés.

Pendant que le Géant de tige de haricot est sur le champ de bataille, ignorez simplement l'aventure et son texte. Quand la carte est dans votre main, votre cimetière, votre bibliothèque ou en exil, elle n'a que les caractéristiques de la créature, pas celles de l'aventure. Par exemple, si vous lancez un sort qui vous permet de chercher une carte de créature dans votre bibliothèque, vous pouvez trouver le Géant de tige de haricot. Mais si vous lancez un sort qui vous permet de chercher une carte d'éphémère ou de rituel dans votre bibliothèque, vous ne pourrez pas trouver les Pas fertiles.

Venez tous. L'aventure nous attend.

Inflexible

Le « royaume » d'Eldraine est constitué de cinq cours. Chaque cour est associée à une couleur représentant une vertu particulière (loyauté, savoir, ténacité, courage et force), et chacune récompense agréablement ceux qui se dévouent à cette qualité. En outre, les cartes avec l'inflexible confèrent des bonus si vous avez dépensé au moins trois manas d'une couleur particulière pour les lancer.

Voici le Paladin de Braisereth, un preux chevalier du Château Braisereth. 4/1 avec la célérité, le Paladin de Braisereth s'élance au combat sans hésiter une seconde. Au moment où le Paladin de Braisereth arrive sur le champ de bataille, il se remémore les jours heureux de sa première invocation... Il y a dix ou quinze secondes. Si au moins trois des manas dépensés pour le lancer étaient rouges, il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui.

Les éphémères et les rituels ne sont pas en reste. La plupart du temps, la capacité d'inflexible fournit un effet supplémentaire. Voici un aperçu de la cour d'Ardenval et du Rituel de la Flamme d’argent.

Dans certains cas, la capacité d'inflexible remplace l'effet de base par un meilleur effet. Ces capacités d'inflexible, comme celle du Feu tueur, précisent « à la place » pour vous aider à mieux comprendre leur fonctionnement.

Les capacités d'inflexible prennent en considération le mana que vous avez dépensé pour lancer le sort en question, y compris les coûts supplémentaires ou alternatifs que vous payez. N'oubliez pas de tenir compte des réductions de coût ou de la possibilité de lancer une carte sans payer son coût de mana. Si vous lancez le Feu tueur sans payer son coût de mana d'une manière quelconque, vous n'avez probablement pas payé au moins trois manas rouges pour le lancer, donc le bonus d'inflexible ne s'applique pas.

Soyez sincère et dévouez-vous corps et âme à l'une des cours pour croquer la vie au royaume à pleines dents. Oh, en parlant de ça...

Nourriture

Pain d'épices, gruau, haricots magiques, paniers remplis de bonnes choses, parfois aussi une tourte... Les contes de fées regorgent de références à la nourriture. Il fallait bien qu'on la mentionne aussi un peu dans nos récits.

Le trône d'Eldraine marque l'apparition des jetons Nourriture. Tout comme les jetons Trésor qui les ont précédés, les jetons Nourriture sont des jetons prédéfinis créés par plusieurs cartes de l'extension. Un jeton Nourriture est un jeton d'artefact incolore avec « 2, T, sacrifiez cet artefact : Vous gagnez 3 points de vie. » Manger, ou plutôt sacrifier des jetons Nourriture pour des points de vie est toujours utile, mais vous leur trouverez d'autres utilités dans le cadre de l'extension.

Une nourriture est un sous-type d'artefact, il est donc normal d'en trouver aussi sur les cartes d'artefact. Récupérez ce genre de cartes si vous le pouvez.

Pour le royaume !

Le trône d'Eldraine a tout : des joutes, des combats, de la vengeance, des géants, des monstres, des poursuites, des fuites, le grand amour, des miracles et bien plus encore. Rendez-vous à l'Avant-première !