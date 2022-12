Des Planeswalkers. Des Planeswalkers partout !

La Guerre des Planeswalkers est une extension de Magic qui ne ressemble à aucune autre. Si vous avez suivi l’histoire jusqu’à présent, vous remarquerez que c’est un grand moment : tous les événements convergent au même endroit, au même moment. Le sournois dragon Nicol Bolas et ses complots méticuleux nous ont menés à cette extension paroxystique.

Il y a beaucoup à découvrir. Toute l'extension déborde d'histoires et d'éléments d'ambiance. Si vous avez suivi les aventures de nos héros, vous remarquerez énormément de nouveautés.

Mais si vous n'avez pas suivi leurs péripéties, ne vous inquiétez pas. C'est le moment idéal pour faire du rattrapage. De plus, cette extension déborde de nouvelles cartes complètement folles et vraiment intéressantes, notamment des tas de planeswalkers. Vous devriez trouver un planeswalker dans tous lesboosters !

Nous n'avons jamais rien fait de tel jusqu'à présent.

Alors, comment faire pour découvrir l'extension avant tout le monde ? Il suffit de se rendre à l'Avant-première !

L’Avant-première est un événement qui invite tous les joueurs, novices comme vétérans, à fêter la sortie d’une nouvelle extension. Venez jouer avec les cartes avant tout le monde !

À quoi faut-il vous attendre pour l'Avant-première ? Lisez la suite pour le savoir !

Libérez l'étincelle

Les Avant-premières sont mes événements Magic préférés de l'année.

Où que je me trouve dans le monde, et quelle que soit la saison, j'essaie toujours de me rendre à une Avant-première locale. Et je ne suis pas le seul : beaucoup de vétérans et de joueurs qui découvrent à peine Magic font de même ! Les Avant-premières comptent parmi les événements les plus populaires que nous organisons.

Pourquoi ? Parce qu’elles figurent parmi les occasions les plus amusantes de jouer à Magic !

Rien n'est plus enrichissant qu'une Avant-première. Vous vous installez, récupérez les nouvelles cartes, et réfléchissez à la façon de les utiliser en même temps que tout le monde. Dans cet environnement amical, tout le monde est à égalité, et chacun bouillonne d'énergie et de curiosité à l'idée de découvrir une nouvelle extension de Magic !

J'ai participé à ma première Avant-première quand j'avais à peine onze ans et je suis immédiatement tombé amoureux de cet événement. Dix-huit ans après, rien n'a changé ! Et l’Avant-première est encore mieux que jamais !

Ces événements me plaisent car l'extension est toute nouvelle, et tout le monde est à égalité car tous la découvrent pour la première fois et peuvent se familiariser avec les nouvelles cartes dans une ambiance détendue. Tous le monde s'amuse, les vétérans comme les débutants !

Si vous êtes un vétéran du Paquet scellé, vous pouvez passer directement à la section suivante où j'aborde les nouveautés et différences qui vous attendront dans votre magasin de jeux local pour La Guerre des Planeswalkers. Cependant, si vous venez de découvrir le monde du Paquet scellé ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, cette section est pour vous.

Très bien. Passons à l'une des choses les plus importantes : trouver un lieu où participer à une Avant-première ! Après tout, vous ne pouvez pas jouer si vous ne savez pas où aller. Comment faire ?

Si vous ne fréquentez pas un magasin précis, utilisez l'outil Recherche de magasin pour en trouver un près de chez vous. Ce magasin vous proposera peut-être de vous préinscrire. Les Avant-premières comptent parmi les événements les plus populaires que nous organisons, alors essayez de voir si le magasin propose des préinscriptions. Il n'y a rien de pire que de découvrir qu'un événement est complet au moment où vous franchissez le seuil du magasin et apprenez que vous ne pouvez pas participer, alors organisez-vous à l'avance.

Vous avez trouvé votre magasin ? Bravo !

Maintenant, il est temps de commencer l'exploration et de se préparer pour l'événement. Même si vous construirez votre deck lors de l'événement à l'aide des cartes que vous recevrez à votre arrivée, il y a bien d'autres choses à garder en mémoire.

Assurez-vous d'emporter tout ce dont vous avez besoin pour prendre part à La Guerre des Planeswalkers ! Par exemple, vous pouvez apporter un deck Standard pour jouer entre les rondes, un classeur, du papier et un stylo pour décompter vos points de vie, et une bouteille d'eau.

Une Avant-première dure environ 4 à 5 heures, alors assurez-vous d'avoir assez de temps libre pour pouvoir assister à tout l'événement. Vous aurez sans doute besoin de vous alimenter pendant toute la bataille, mieux vaut donc prévoir quelque chose à grignoter, comme une barre protéinée, une pomme, de la viande de dragon séchée, ou ce que vous voulez. Renseignez-vous aussi auprès de votre magasin, on y vend peut-être des en-cas.

Bon, voyons voir. Vous avez choisi un magasin sur votre carte et avez rassemblé tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Vous avez lu les derniers récits de la section Histoire de Magic pour tout savoir de ce qui nous a conduit jusqu’ici. Et bien sûr, vous avez jeté un coup d'œil aux visuels des cartes de l'extension La Guerre des Planeswalkers. Si vous étiez curieux de savoir comment se déroule un événement, vous avez peut-être même consulté mon article intitulé « Votre premier tournoi ».

Et voilà ! L'heure est désormais venue d'aller ouvrir des cartes !

Commencer votre guerre

Bon. Vous allez vous installer pour jouer. À quoi faut-il vous attendre ?

Et bien, nous sommes sur le plan de Ravnica... mais cette extension ne porte pas sur les guildes. Elle concerne la Guerre des Planeswalkers ! Si vous avez commencé à jouer récemment et que vous avez pris l'habitude de choisir une guilde lors des deux dernières extensions, préparez-vous à un format plus traditionnel cette fois-ci.

Chaque joueur recevra une boîte semblable à celle-ci :

À l’intérieur, vous trouverez six boosters La Guerre des Planeswalkers. Vous recevrez également votre carte d'Avant-première Premium, une carte estampillée aléatoire pouvant être n'importe quelle rare ou rare mythique de l’extension ! Et vous recevrez également une carte de planeswalker Premium estampillée pouvant être n'importe quel planeswalker de l’extension (inhabituel, rare ou rare mythique) !

Bien sûr, vous recevrez également d’autres surprises, comme un compteur de points de vie Spindown pour suivre l’état de vos points de vie. Ouvrons une boîte et jetons un œil à l’intérieur !

Super ! Il y a tout ce qu’il vous faut.

Bien évidemment, les boosters sont au premier plan. Nous allons en parler tout de suite !

Mais commençons par le début : ouvrez ces boosters. Ensuite, empilez vos cartes.

Bon... Et maintenant ?

Il est enfin temps de construire votre deck !

La construction d'un deck en format Paquet scellé diffère de la construction d'un deck normal. Pour construire votre deck, vous pouvez uniquement utiliser les cartes placées devant vous, et autant de terrains de base que vous voulez. De plus, contrairement à un deck Construit normal dont la taille maximale est de 60 cartes, vous ne devez jouer que 40 cartes.

Vous devez donc en premier lieu décider quelles couleurs vous voulez jouer. Je vous conseille d'en jouer deux. Parfois, vous pouvez utiliser une troisième couleur en « accent », mais il est généralement préférable de choisir deux couleurs de base.

Voici certaines choses qui pourraient vous pousser vers des couleurs particulières :

Une rare puissante que vous avez très envie de jouer,

De nombreuses cartes « de retrait » qui peuvent se débarrasser des créatures de votre adversaire,

Un grand nombre de cartes jouables d'une couleur particulière,

Une bonne « courbe de mana » dans cette couleur, donc un grand nombre de créatures ayant des coûts différents.

Dans l'idéal, les couleurs que vous choisissez devraient correspondre à ces quatre critères, mais si deux ou trois sont réunis, c'est déjà une bonne chose.

Quelle que soit votre méthode, vous devez déterminer celles avec lesquelles vous allez jouer. Si vous êtes en manque d'inspiration, demandez de l'aide aux joueurs autour de vous. Vous êtes tout à fait autorisé à le faire lors d'une Avant-première afin que tout le monde passe un bon moment.

Vous savez désormais quelles couleurs jouer. Alors, comment choisir les 22 ou 23 cartes que vous allez mettre dans votre deck ?

Voici une astuce qui pourrait vous aider.

D'abord, classez les créatures selon leur coût de mana. Cela vous permet de voir quelles créatures vous pourrez potentiellement lancer à chaque étape de la partie. (Ne vous occupez pas des non-créatures, à moins qu'il ne s'agisse de cartes que vous souhaitez jouer dès que vous avez assez de mana : par exemple vous lancerez habituellement un Lynx bondissant au deuxième tour, mais pas une Flèche divine.)

Tout bon deck au format Paquet scellé se doit d'avoir une bonne « courbe de mana » de créatures. Vous ne voulez pas avoir trop de cartes à un seul point de la courbe : il est important d’avoir un mélange de cartes, de façon à pouvoir lancer des sorts peu coûteux tôt dans la partie, et les sorts plus chers en fin de partie. En règle générale, je recommande de répartir les cartes ainsi :

1 mana : 0 à 2

2 manas : 4 à 6

3 manas : 3 à 5

4 manas : 2 à 4

5 manas : 1 à 3

6 manas ou plus : 0 à 2

Ce n'est pas une règle stricte, mais c'est un bon point de départ. Sélectionnez environ 18 cartes parmi vos cartes préférées.

Maintenant que vous avez votre base de créatures, vous pouvez ajouter les sorts ! Choisissez vos sorts favoris parmi vos couleurs pour atteindre un deck de 22 ou 23 cartes.

Cherchez particulièrement les sorts dits « de retrait », car ils neutralisent les créatures de votre adversaire de façon permanente, en leur infligeant des blessures, en les maintenant engagées, ou en les détruisant directement. Le format Paquet scellé de Magic est consacré aux créatures, vous voudrez donc jouer la plupart des cartes de vos couleurs qui peuvent vous débarrasser des créatures de votre adversaire.

Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consultez mon article expliquant comment construire une courbe de mana ici.

Vous voulez davantage de conseils ? Voici quelques informations à garder en tête lors de la construction de votre deck :

Vous pouvez jouer plus de 40 cartes mais essayez de vous y tenir. Chaque carte supplémentaire que vous jouez réduit vos chances de piocher la carte rare cruciale de votre deck.

Le ratio de terrain optimal est de 17 terrains pour 23 cartes non-terrain environ. Ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais la plupart des decks au format Limité s'en rapprochent, et c'est généralement ce que je cherche à obtenir.

Jouez un mélange de cartes coûteuses et peu onéreuses. Si vous n'avez que des petites bestioles bon marché, une seule grosse créature peut vous abattre, mais si vous n'avez que des créatures coûteuses, vous risquez de vous faire submerger avant de pouvoir les utiliser. Essayez de vous concentrer sur des créatures coûtant deux, trois, quatre et cinq manas. Davantage de parties en Paquet scellé sont remportées en lançant une créature à chaque tour, en commençant au deuxième ou troisième tour, qu'avec n'importe quelle autre stratégie.

L'évasion est importante ! La plupart du temps, les parties en Paquet scellé finissent par s'éterniser quand les deux joueurs ont beaucoup de créatures mais qu'aucun d'eux ne peut attaquer de façon satisfaisante. Les créatures avec des capacités comme le vol vous permettent d'éviter de telles périodes d'inertie.

La Guerre des Planeswalkers contient beaucoup de cartes de stabilisation de mana. Il est possible d'utiliser une troisième couleur en accent, si vous avez les bonnes cartes. Cependant, à moins d'être un joueur vraiment aguerri, j'éviterais de jouer plus de trois couleurs, aussi tentant que cela puisse être.

Le Paquet scellé est souvent plus lent que la plupart des autres formats de Magic. Si votre deck est un peu lent, vous pouvez choisir de piocher (commencer en deuxième) plutôt que de jouer (commencer en premier) pour obtenir une carte supplémentaire.

Troll à deux têtes

Certains magasins proposent aussi une version de Paquet scellé appelé Troll à deux têtes (souvent abrégé en « 2HG »), où deux joueurs affrontent ensemble d'autres équipes de deux joueurs. Chaque équipe obtient deux Packs d'avant-première à partir desquels les joueurs construisent leur deck. (Si vous avez eu l'occasion d'essayer l’extension Battlebond l’année dernière, vous connaissez peut-être déjà le principe !)

Comment cela fonctionne-t-il ?

En résumé, votre équipier et vous construisez ensemble deux decks de 40 cartes. Ensuite, vous affrontez deux autres joueurs dans un match en une partie.

Comment ce genre de multijoueurs fonctionne-t-il ? C'est très simple : toutes les créatures et tous les terrains sont séparés, mais vous partagez le même total de 30 points de vie et vous jouez votre tour simultanément. De plus, vous pouvez bloquer pour l'autre ! Pour vous assurer de meilleures chances de victoires, mieux vaut vous concerter et travailler en équipe.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le format Troll à deux têtes et ses subtilités, n'hésitez pas à consulter cette page.

L'Open Dueling

Si l'idée de passer une journée à jouer en tournoi vous effraie, si ce n'est pas votre façon idéale de jouer à Magic, ou si vous n'avez pas assez de temps libre et que vous voulez simplement combattre selon vos disponibilités, vous pouvez participer à l'Open Dueling.

Vous disposez d’un deck de planeswalker de 60 cartes prêt-à-jouer et l’utilisez pour affronter d’autres participants en Open Dueling, mais aussi des joueurs du tournoi principal entre deux matchs. C'est une bonne façon de voir si l'ambiance des tournois vous convient ou de jouer si vous ne pouvez pas consacrer cinq heures à un événement avant-première. Vous pouvez simplement jouer à votre rythme avec l'Open Dueling. Et surtout, c'est une bonne occasion de s'amuser !

Renseignez-vous auprès de votre magasin de jeux local pour savoir si l'Open Dueling est organisé pendant l'Avant-première, et préparez-vous au combat !

Noël avant l'heure

Bon, peut-être pas tout à fait. (Même s’il faut avouer qu’une Avant-première fait un peu cet effet !)

L'une des nouveautés est de pouvoir récupérer une boîte de cartes à l'Avant-première !

Eh oui : si vous précommandez une boîte de cartes, vous pourrez l’acheter et le ramener chez vous (ou ouvrir son contenu directement sur place !) sans attendre. Contactez votre magasin local pour en savoir plus.

De la même manière, vous pouvez aussi acheter des decks de planeswalker le jour de l'Avant-première. Open Dueling ou non, n'hésitez pas à récupérer un deck et à commencer le combat !

Les mécaniques de la Guerre des planeswlakers

La Guerre des Planeswalkers contient de nouvelles mécaniques, des mécaniques de retour, et de nombreux planeswalkers !

Si vous avez envie d'en savoir plus à ce sujet, consultez la présentation des mécaniques.

L’intérêt de La Guerre des planeswalkers

Cette extension propose une expérience unique et amusante. Si l'Avant-première est une nouveauté pour vous, ou si vous avez déjà participé à 30 d'entre elles, il est très intéressant de s'y rendre.

Rassemblez vos amis, jetez un dernier coup d'œil aux Visuels des cartes, préinscrivez-vous dans votre magasin de jeux local et préparez-vous à passer un bon moment à l'Avant-première.

Vous avez des questions ou des commentaires à faire ? Vous voulez en savoir plus ? Je suis toujours content de vous lire. N'hésitez pas à me les faire parvenir ! Vous pouvez m'envoyer un tweet, un message sur Instagram, un e-mail ou me poser directement une question sur mon Tumblr. Je lis tous mes messages !

Cette extension est le fruit d’un travail acharné, représente l’aboutissement de nombreuses intrigues... et présente de nombreux planeswalkers ! Amusez-vous bien !

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight