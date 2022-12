Le monde de Zendikar est sur le point de devenir encore plus intéressant. Le paysage du plan, déjà passablement tumultueux, est devenu encore plus chaotique à cause de son mana sauvage et imprévisible,rendant Zendikar encore plus excitant et dangereux à visiter.

Quels mortels périls vous attendent tandis que Zendikar cède la place à Worldwake ? Voyons ça de plus près.

Multikick

Zendikar a rapporté le pouvoir du kick, permettant à un sort, par exemple, la Morsure du vampire , d'avoir plus d'impact si vous avez du mana à dépenser. Dans Worldwake, vous aurez encore plus d'options. Au lieu du kick, Worldwake propose un nouveau mot-clé : le multikick.

Le multikick est exactement ce à quoi vous pensez : un kick illimité. Vous pouvez kicker un sort avec le kick une fois, ou pas du tout. C'est une simple question de oui ou non. En revanche, si votre sort a le multikick, vous pouvez le kicker autant de fois que vous pouvez en payer le coût. Si vous piochez le Jaillissement de lézards tôt dans la partie, c'est une créature 1/1 ou 2/2 parfaitement efficace, avec la célérité. Mais si vous le piochez plus tard, vvous ne devez pas vous contenter d'une petite bestiole. Quelle taille peut avoir le Jaillissement de lézards ? Cela ne dépend que de vous.

Le monde s'éveille

Comme l'indique le nom de l'extension (Worldwake se traduit par l'Éveil du monde), la terre prend vie et rejoint la bataille. Quand les montagnes vous survoleront et que les plaines se tiendront à la verticale, vous voudrez utiliser vos propres terrains pour combattre à vos côtés.

Un petit Zendikon de Vastebois ? Cette aura verte peut enchanter n'importe quel terrain, pas uniquement une forêt , et le transformer en créature 6/4 monstrueuse. À 4G , c'est moins cher qu'une Guivre vorace et si vous le lancez pour enchanter un terrain que vous avez contrôlé depuis le début de votre tour, vous aurez même la possibilité de l'utiliser pour attaquer immédiatement. Si le terrain qu'il enchante va au cimetière, votre Zendikon est hors combat, mais le terrain replongera dans votre main, prêt à être renvoyé sur le champ de bataille pour fournir du mana ... ou par exemple, pour déclencher le toucheterre. Et justement ....

Toucheterre

Le toucheterre fait son grand retour dans Worldwake, alors attendez-vous à voir plus de cartes qui vous donnent un bonus quand un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, dans le style du Planeur de geyser ou du Crabe d'hèdron .

Mais toutes les cartes avec le toucheterre de Worldwake ne suivent pas ce modèle familier. Certaines fonctionnent plutôt comme ceci :

Les Mystères des profondeurs sont un éphémère, alors vous pourrez les lancer quand vous le voudrez pour un gain rapide de deux cartes. Mais s'ils se résolvent quand vous avez fait arriver un terrain sur le champ de bataille pendant le même tour, vous piochez trois cartes à la place. Cela pourrait vouloir dire que vous avez sacrifié la flexibilité d'une carte d'éphémère pour la lancer pendant votre tour ... ou que vous avez mis sur le champ de bataille un terrain supplémentaire pendant le tour de votre adversaire grâce à quelque chose du genre de l' Expédition du Cœur de Khalni ou du Lac de montagne bouillant .

Kor, vampires et alliés

Au beau milieu de toutes ces nouveautés, vous retrouverez des visages familiers.

Les vampires sont toujours en chasse dans Worldwake. L'Impitoyable lustrelame, comme vous pouvez le voir, ajoute une nouvelle paire de crocs à la mécanique sanglante « 10 points de vie ou moins » de Zendikar.

Les Kor sont eux aussi de retour. Certains d'entre eux, comme l'Apprenti de voile volante, partagent l'amour d'un bon équipement de leurs frères de Zendikar.

Worldwake fournit aussi beaucoup de nouveaux alliés pour renforcer les rangs de votre groupe d'aventuriers. Certains d'entre eux sont des fiers à bras tout simples, mais l'Excavatrice de Halimar donne aux stratégies alliées une toute nouvelle façon de gagner.

Paré au départ

Et voilà, vous avez un aperçu rapide des mécaniques de Worldwake. Il y a bien plus encore à découvrir dans l'extension, mais utilisez cet article comme votre carte d'expédition quand vous vous aventurerez dans les étendues sauvages de Zendikar.