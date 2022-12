Dans Magic: The Gathering, un Planeswalker est un mage puissant capable de voyager dans les différents plans de l'existence. Il existe un nombre infini de mondes dans le Multivers et les Planeswalkers sont les seuls à pouvoir passer d'un plan à l'autre, amassant pouvoir et connaissance grâce à ces nouvelles expériences.

L'étincelle : Un sur un million

Un être intelligent sur un million naît avec « l'étincelle », la caractéristique métaphysique qui donne à un individu le potentiel de devenir un Planeswalker Parmi ceux qui sont nés avec « l'étincelle », ceux qui « l'activent » pour réaliser leur potentiel et arpenter les plans sont encore plus rares. Pour la plupart des Planeswalkers, l'étincelle s'active lors d'une crise ou d'un traumatisme important, mais chaque éveil est différent. Le danger de mort est le déclencheur le plus fréquent, mais il existe bien d'autres manières, que ce soit une soudaine épiphanie ou une transe de méditation durant laquelle un état transcendantal est atteint. Il y a autant d'histoires différentes qu'il y a de Planeswalkers.

Les Éternités aveugles

« Les Éternités aveugles » est un terme quelque peu poétique pour décrire l'espace qui sépare les plans. Les Éternités aveugles sont un espace de quasi-existence défiant la logique remplie de potentialités primaires et chaotiques appelées Æther. Les Planeswalkers sont les seuls à pouvoir y survivre, et uniquement pour un temps limité. Les mortels qui n'ont pas l'étincelle de Planeswalker sont rapidement réduits par l'entropie et le mana bruts des Éternités aveugles.

La vie d'un Planeswalker

Une fois que l'étincelle d'un Planeswalker s'est activée, il peut consacrer sa vie à une mission personnelle de son choix. La vie d'un Planeswalker est vouée à l'exploration du Multivers, à la découverte de secrets et d'expériences étranges et à la plus grande introspection de son âme mystique. La vie du Planeswalker est une vie de choix et d'autodétermination, sans les limites imposées par le monde ou le destin. Grâce à sa liberté d'arpenter les plans et à sa puissance magique, chaque Planeswalker a le pouvoir de laisser son empreinte dans l'histoire.

Planeswalkers connus