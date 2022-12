En août 2014, j'ai écrit un article intitulé « Métamorphose », dans lequel j'expliquais notre transition vers le modèle à deux blocs (deux blocs par an, contenant chacun une grosse et une petite extension). Dans cet article, je vous annonçais que nous allions arrêter de produire des éditions de base. Beaucoup d'entre vous étaient curieux de savoir comment les débutants allaient pouvoir apprendre à jouer sans édition de base pour découvrir le jeu. Je vous avais dit que dès que nous aurions plus d'informations sur l'alternative choisie, je vous la présenterais. Le moment est venu.

Laissez-moi vous expliquer notre philosophie de « découverte ». Nous souhaitons qu'une personne ne connaissant pas du tout Magic puisse suivre un parcours pour commencer à jouer, et créer une gamme de produits qui lui permette de se familiariser peu à peu avec le jeu. J'ai envie d'utiliser la métaphore d'une piscine avec plage immergée. Il s'agit d'une piscine dans laquelle on entre en marchant sur une pente douce allant dans l'eau. Cela correspond à la façon dont un lac ou un océan rejoint la côte au niveau de la plage.

L'idée est simple : vous pouvez commencer en ayant de l'eau jusqu'aux orteils puis avancer progressivement tant que vous êtes à l'aise. À un moment vous n'aurez plus pied, mais seulement quand vous serez suffisamment à l'aise et que vous aurez choisi de vous aventurer aussi loin.

En prenant du recul pour examiner notre rampe de produits, nous avons découvert qu'il manquait quelque chose. Pour reprendre ma métaphore de la plage immergée, les joueurs pouvaient commencer à se tremper les pieds, mais dès que l'eau leur arrivait au genou, ils s'enfonçaient immédiatement à 1 mètre de profondeur. L'entrée dans le grand bain n'était pas progressive, ce qui était assez intimidant.

Passons en revue les produits existants pour que je puisse vous montrer l'espace que nous essayons de combler.

Premier produit : decks échantillon et/ou Magic Duels

Les decks échantillon sont des decks monochromes de 30 cartes construits autour d'un Planeswalker. Ils sont donnés gratuitement (généralement par les magasins, mais aussi lors de certains événements) et sont conçus pour offrir une première expérience de jeu facile. Chacun de ces decks à thème contient des cartes courantes et inhabituelles, ainsi qu'une carte rare (généralement spectaculaire et amusante qui ne soit pas essentielle en tournoi pour éviter que les habitués veuillent le deck.) Les cartes de ces decks sont autorisées en Standard et vous pouvez combiner deux decks échantillon pour construire un deck légal en tournoi en format Standard.

Magic Duels est un moyen numérique de jouer à Magic sur un certain nombre de plateformes (Xbox, ioS et PC via Steam). Le jeu inclut un tutoriel et plusieurs aventures de campagne, et vous permet de construire votre propre deck pour jouer contre d'autres joueurs ou l'ordinateur. Il existe un jeu de base et des addons pour plusieurs extensions.

Ces deux produits sont conçus pour faire découvrir le jeu pour quatre raisons :

Ils sont tous les deux gratuits. Nous voulons que les nouveaux joueurs aient la possibilité d'essayer le jeu sans dépenser d'argent. Ils offrent une expérience de jeu facile. Les decks échantillon et le début de Magic Duels ont été conçus pour permettre aux joueurs de découvrir le jeu sans les précipiter dans la complexité de la version complète. Ils sont intéressants. Les decks échantillon et Magic Duels ont été conçus pour mettre en valeur l'ambiance du jeu. Ils utilisent les Planeswalkers comme point de départ. Ils permettent aux débutants d'apprendre. Les decks échantillon sont conçus pour être distribués dans des endroits où une personne physique est disponible pour aider le nouveau joueur. Magic Duels contient un « professeur » intégré. Il a été démontré que les humains expérimentés et l'intelligence artificielle adaptée étaient les meilleurs moyens d'apprendre à jouer aux gens.

Deuxième produit : ???

C'est la zone creuse que nous devions combler. Les éditions de base étaient censées faire l'affaire auparavant, mais nous avons découvert que les boosters aléatoires fournissaient une expérience très incohérente. Pour vous faire progresser, nous devions vous aider à maintenir un intérêt constant pour le jeu, ce dont les éditions de base n'étaient pas vraiment capables.

Troisième produit : kit de construction de deck

Une fois que les joueurs ont acquis les bases, nous avons imaginé une façon idéale de les aider à construire un deck en leur donnant accès à un certain nombre de cartes. Le kit de construction de deck à été conçu dans ce but. Il donne des cartes aux joueurs (285 au total, la plupart à l'unité mais aussi quelques boosters de produits récents) ainsi que des thèmes de deck pour les aider à commencer. La construction de deck n'arrive qu'à ce moment-là, au troisième produit, car c'est l'un des aspects les plus compliqués du jeu.

Quatrième produit : boosters des extensions

Il est enfin temps pour les nouveaux joueurs de passer à l'essence du jeu : les boosters des extensions. C'est un aspect du jeu auquel les débutants seront poussés par les habitués, car c'est là que se trouve le principal intérêt du jeu.

Remplir l'espace vide

Nous avons d'abord essayé de déterminer les objectifs du produit manquant.

Il doit être préconstruit

La construction de deck est un aspect amusant de Magic, mais c'est aussi une difficulté supplémentaire et nous ne voulions pas que les joueurs se focalisent dessus avant le troisième produit, c'est pourquoi nous voulions que ce produit soit préconstruit et jouable dès l'ouverture de la boîte.

Il doit susciter autant d'intérêt

Comme je l'ai mentionné plus haut, nous voulions que les premiers produits aient une certaine cohérence. Nous devions donc examiner les premiers produits et trouver une cohérence pour la suite. Les decks échantillon et Magic Duels étaient tous deux axés sur les Planeswalkers, c'est donc par là que nous avons commencé.

La transition doit être fluide

D'un côté, nous avions des produits proposant l'expérience de jeu la plus simple possible. De l'autre, nous avions un produit permettant de construire son propre deck. Ce nouveau produit devait donc se trouver entre les deux. Le deck était préconstruit, mais la difficulté pouvait augmenter légèrement.

Il doit faire partie d'une gamme de produits plus large

Les éditions de base étaient également problématiques car elles étaient différentes des autres produits Magic. Les débutants s'inspirent des joueurs expérimentés, et les joueurs expérimentés s'intéressent de près à l'extension en cours. Ce produit ne devait pas être indépendant mais devait plutôt s'inscrire dans le monde actuel de Magic.

Il doit être intéressant

Nous ne voulions pas que les joueurs expérimentés se sentent obligés d'acheter le produit, mais nous ne voulions pas non plus qu'ils le déconseillent à ceux qui l'auraient. Le produit doit être à la fois suffisamment percutant pour que les joueurs expérimentés s'y intéressent, mais pas au point qu'ils se sentent obligés de l'acheter.

Cela faisait beaucoup de contraintes, mais nous étions déterminés à trouver un moyen de satisfaire toutes ces exigences. Je suis heureux de pouvoir dire que nous y sommes parvenus. Il est donc grand temps de vous présenter le nouveau produit qui remplacera les Packs d'Intro, et de vous faire découvrir ce qu'il contient.

Voyons d'abord comment ils vont fonctionner. Chaque extension disposera de deux decks de planeswalker, chacun construit autour d'un Planeswalker différent. Ces Planeswalkers seront des personnages pertinents dans le cadre du bloc. Un deck de planeswalker sera un deck préconstruit de 60 cartes et sera conditionné avec deux boosters de ce bloc. Les decks de planeswalker seront disponibles dans les onze langues de Magic.

Les decks introduiront des mécaniques thématiques du bloc, le plus souvent en utilisant un nouveau mot-clé. Par défaut, les decks seront bicolores même si le planeswalker est monochrome. (Remarque : l'expression « par défaut » indique que ce sera le cas la plupart du temps, mais nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification si nous pensons que c'est ce qu'il y a de mieux pour un deck de planeswalker particulier.)

Chaque deck de planeswalker contiendra également cinq cartes qui ne feront pas partie de l'extension, mais qui seront connectées au bloc et légales en Standard (ce qui veut dire que les decks de planeswalker seront jouables en tournoi Standard). Voici ce qui vous attend :

Une carte de planeswalker rare mythique

Chaque deck de planeswalker contiendra une toute nouvelle carte de planeswalker, représentant celui sur lequel est basé le deck. Ces cartes sont conçues pour être amusantes et pour mettre en avant l'ambiance de l'extension, sans les rendre indispensables pour le jeu en tournoi. L'objectif est qu'elles intéressent les nouveaux joueurs et qu'elles aient un impact important sur le jeu, mais nous ne voulons pas que les joueurs expérimentés se sentent obligés d'acheter des decks de planeswalker. Par défaut, les planeswalkers auront un coût de mana élevé et seront spectaculaires. Le deck ne contiendra qu'un seul exemplaire de cette carte, dont l'illustration sera liée au monde approprié.

Notre service R&D a longtemps discuté pour savoir si les decks devaient inclure des planeswalkers, et il a finalement décidé qu'il était impossible de créer un deck autour de Planeswalkers sans qu'il contienne une carte qui les représente. Nous étions persuadés que les Planeswalkers étaient essentiels. Nous avons ensuite longtemps débattu à propos de leur conception. Combien de capacités de loyauté devaient-ils avoir ? Aucune, trois ? En fin de compte, nous avons décidé qu'ils devraient fonctionner comme tous les autres planeswalkers, mais que leur conception devrait davantage tenir compte des débutants.

Deux exemplaires d'un sort rare qui a un effet et qui permet aussi d'aller chercher le planeswalker dans la bibliothèque

À nos yeux, il était essentiel que le deck contienne un planeswalker, mais nous voulions que cette carte soit une rare myhtique, ce qui signifie que chaque deck ne pouvait en contenir qu'un. Le planeswalker pourrait-il avoir un impact important tout seul ? C'était possible grâce à des cartes rares. La plupart du temps, la carte rare coûtera un mana de moins à lancer que le planeswalker (pour vous aider à le lancer) et aura un effet thématique approprié. Le sort cherchera dans votre bibliothèque ou votre cimetière un exemplaire d'un planeswalker spécifique et le mettra dans votre main. (Remarque : il ne cherche que la version du planeswalker du deck de planeswalker, et pas n'importe quelle version. Vous permettre de chercher n'importe quelle version aurait posé des problèmes de développement majeurs.) Cette fonctionnalité permet au joueur d'avoir trois exemplaires de leur planeswalker, ce qui augmente les chances qu'il arrive en jeu. Le deck contiendra deux exemplaires de cette carte, dont l'illustration sera liée au Planeswalker.

Trois exemplaires d'un permanent inhabituel qui est renforcé quand le planeswalker est sur le champ de bataille

Pour les cartes inhabituelles, nous incluons un permanent qui sera amélioré quand le planeswalker approprié est sur le champ de bataille. Remarque : contrairement au sort rare, le permanent inhabituel cherche n'importe quelle version du planeswalker, et pas uniquement la version du deck de planeswalker. Le nom et l'illustration de cette carte auront un thème lié au planeswalker du deck. Le deck contiendra trois exemplaires de cette carte.

Quatre exemplaires d'une carte courante liée au planeswalker

Cette carte aura un effet de base, celui que le planeswalker utiliserait le plus souvent, et l'illustration montrera le planeswalker en train de l'utiliser. Le deck contiendra quatre exemplaires de cette carte.

Quatre exemplaires d'un terrain double courant approprié

Le serment des Sentinelles et Ténèbres sur Innistrad ont introduit un cycle de dix terrains doubles qui arrivent sur le champ de bataille engagés. Nous souhaitons nous assurer que ce cycle de dix cartes reste légal en Standard pour que les joueurs aux ressources limitées puissent toujours y avoir accès. Les decks de planeswalker contiendront les terrains doubles entrant sur le champ de bataille engagés appropriés et correspondants aux couleurs du deck. La carte aura une toute nouvelle illustration liée au monde du bloc. Le deck contiendra quatre exemplaires de cette carte.

Cela signifie qu'un deck de planeswalker de 60 cartes contiendra quatre cartes ayant des mécaniques uniques, dix exemplaires au total (un exemplaire de la carte rare myhtique, deux exemplaires de la carte rare, trois exemplaires de la carte inhabituelle et quatre exemplaires de la carte courante). Quatorze cartes auront de nouvelles illustrations (les dix citées précédemment et les quatre exemplaires du terrain double). Le reste des cartes sera issu de la grosse extension si le deck de planeswalker est lié à la grosse extension, et issu du bloc entier si le deck de planeswalker est lié à la petite extension. Les illustrations de ces cartes seront identiques à celles utilisées pour le bloc.

Les decks de planeswalker remplaceront les Packs d'Intro à compter de la sortie de Kaladesh, l'extension d'automne de cette année. J'ai eu l'occasion de voir les deux premiers decks, et je pense que les débutants ont beaucoup de chance.

J'ai encore une chose à dire à ce sujet. Cette analyse correspond à notre philosophie actuelle sur la manière d'utiliser les nouvelles cartes du produit. Au fur et à mesure que les decks de planeswalker seront joués et que nous recevrons des commentaires, nous modifierons peut-être la façon de les utiliser.

Mais ce n'est pas tout !

Je tenais à vous parler d'un changement qui surviendra avec Kaladesh. Nous avons donné un coup de jeune aux Fat Packs, et je voulais vous expliquer les changements effectués. D'abord, nous avons décidé de changer le nom. Le terme de « Fat Pack » a toujours été un peu quelconque, c'est pourquoi nous avons renommé le produit « Bundle [nom de l'extension] ». Pour l'extension d'automne, nous allons donc créer le Bundle Kaladesh.

Voici ce qui vous attend avec ce produit :

Une boîte

Les Bundles seront vendus dans un boîte décorative réutilisable. La boîte portera une illustration correspond à l'extension.

Un pack de 80 cartes de terrain

Ce pack contiendra seize terrains de base de chaque couleur, tous issus du bloc sur lequel est basé le produit.

Dix boosters

Le Bundle contiendra dix boosters de l'extension sur laquelle est basé le produit.

Un guide du joueur

Le Bundle contiendra un guide du joueur de l'extension sur laquelle est basé le produit.

Un compteur de points de vie Spindown

Le Bundle contiendra un compteur de points de vie Spindown sur le thème de l'extension sur laquelle est basé le produit. Chaque Bundle ne contiendra qu'un seul compteur de points de vie Spindown, mais il en existera cinq versions différentes pour chaque extension.

Une fiche de référence des règles

L'objectif n'est pas que les débutants achètent le Bundle, mais ils seront tout de même nombreux à le faire. La fiche de référence des règles leur donnera des informations qui les dirigeront vers Magic Duels, où ils pourront utiliser le tutoriel pour apprendre à jouer.

Le premier Bundle sortira cet automne, conjointement à l'extension Kaladesh.

Faire de nouveaux produits mais garder les anciens

Aujourd'hui, mon objectif était de vous présenter les decks de planeswalker (et le nouveau Bundle), et de vous expliquer certaines des réflexions qui nous ont poussés à les faire de cette manière. Je suis très curieux de connaître vos avis sur ces nouveaux produits et sur cet article. Vous pouvez m'envoyer un e-mail ou me contacter sur les médias sociaux (Twitter, Tumblr, Google+ et Instagram).

En attendant, puissiez-vous découvrir le jeu à de nouveaux joueurs pour qu'ils essaient notre nouveau système.

