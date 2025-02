Wizards of the Coast

Vous pouvez gagner encore plus de récompenses en jouant à MTG Arena via la maîtrise de l'extension et avec le passe de maîtrise. Jouez lors des événements ou livrez des matchs avec vos amis pour gagner des points d'EXP, qui vous feront progresser sur le chemin de maîtrise de l'extension pour gagner des boosters et des orbes de maîtrise que vous pourrez échanger contre des récompenses dans le bazar de maîtrise Aetherdrift.

Améliorez le passe de maîtrise pour déverrouiller le chemin de récompenses du passe de maîtrise pour gagner encore plus de prix pour votre progression, parmi lesquels des jetons d'événement, des récompenses de cartes, des protège-cartes, des styles de carte, des pièces d'or et des gemmes !

Consultez l'article intitulé Informations sur le système de dotations et les taux d'obtention pour en savoir plus sur la maîtrise de l'extension et le reste.

Maîtrise d'extension Aetherdrift

24 boosters Aetherdrift

5 orbes de maîtrise (pouvant être échangés contre des styles de carte et des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Aetherdrift)

Passe de maîtrise Aetherdrift

Avatars

Avatar Chandra

Cartes et boosters

20 boosters : 4 boosters Aetherdrift 4 boosters Fondations de Magic: The Gathering 4 boosters Mornebrune : la Maison de l'horreur 4 boosters Bloomburrow 4 boosters Les hors-la-loi de Croisetonnerre

10 récompenses de cartes individuelles (RCI) rares mythiques Aetherdrift

Niveau 61 et + : 1 RCI inhabituelle

Protège-cartes

Protège-cartes Vnwxt

Splendide protège-cartes Étincelle éthérique

Styles de carte

5 orbes de maîtrise (pouvant être échangés contre des styles de carte et des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Aetherdrift )

) 15 styles de cartes courants

10 styles de cartes inhabituels

Jetons d'événement

1 jeton de Draft contre joueurs (valable pour un Draft majeur ou Draft traditionnel)

Pièces d'or et gemmes

4 000 pièces d'or

1 200 gemmes

Compagnons

Compagnon servo Guidelux

Compagnon servo hanté

Compagnon servo Cimenuage

Combien de niveaux comporte la maîtrise d'extension Aetherdrift ?

Pour Aetherdrift, la maîtrise d'extension va jusqu'au niveau 60. Tous les joueurs reçoivent des récompenses jusqu'au niveau 48. Les joueurs disposant du passe de maîtrise recevront quant à eux des récompenses jusqu'au niveau 60... et au-delà !

Bazar de maîtrise Aetherdrift

Les joueurs peuvent échanger leurs orbes de maîtrise Aetherdrift contre des offres dans le bazar de maîtrise Aetherdrift :

Styles de carte

Chaque style de carte est disponible en échange d'un (1) orbe de maîtrise.

5 styles de cartes courants

5 styles de cartes inhabituels

5 styles de carte rares

5 styles de carte rares mythiques

Protège-cartes

Chaque protège-cartes est disponible en échange de deux (2) orbes de maîtrise