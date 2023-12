Préparez votre Foudre, gardez votre Contresort sous le coude, et découvrez l'Intemporel, un nouveau format Construit où toutes les cartes disponibles dans Magic: The Gathering Arena sont jouables. Laissez-moi vous expliquer dans cet article pourquoi nous créons ce format, ce qui le rend unique et ce que nous avons prévu pour sa sortie et pour la suite.

Pourquoi un nouveau format, et pourquoi le sortir maintenant ?

Nous créons l'Intemporel pour accueillir les cartes les plus puissantes de MTG Arena. Compte tenu de la croissance de MTG Arena, nous avons accumulé des cartes puissantes comme les Récits enchanteurs de l'extension Les friches d'Eldraine et les Archives mystiques de Strixhaven. Rares étaient les occasions permettant aux joueurs de jouer ces cartes en dehors de leurs formats Limités sans empiéter sur un autre format Construit existant. L'Intemporel sera le format idéal pour utiliser ces cartes.

L'Intemporel inclura toutes les cartes de MTG Arena, dont les terrains de récupération qui sortiront avec Les Khans de Tarkir. Nous pensons que c'est le bon moment pour ajouter un nouveau format, car nous avons accumulé un grand nombre de cartes comme celles-ci ; nous en ajouterons d'ailleurs davantage avec les planches bonus, les cartes de la Liste dans les boosters de jeu, ou encore avec des extensions comme Horizons du Modern 3 qui sortira en 2024. Les joueurs ont également montré qu'il y avait une forte demande pour ce format avec leur engagement et leur soutien lors des événements en Historique sans liste de cartes interdites et en Historique sans aucune carte interdite que nous avons organisés en septembre et en novembre.

Mais qu'en est-il du format Historique ? L'Historique est né comme « le format qui permet de jouer avec toutes les cartes disponibles sur MTG Arena ». Avec le temps, ce format s'est vu interdire de plus en plus de cartes. Nous sommes satisfaits de l'état actuel du format Historique. Il est équilibré, constitué d'un metagame varié avec différents decks et offre une expérience de jeu numérique unique. L'Historique conserve toutes ces qualités, car nous prenons soin de sélectionner les bonnes cartes pour ce format. Nous voulons que l'Historique continue d'évoluer, mais nous souhaitons que cette croissance reste progressive, car le format est amusant comme il est actuellement. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de bannir en avance les terrains de récupération de l'extension Les Khans de Tarkir en Historique, afin d'en profiter en Intemporel.

Qu'est-ce que l'Intemporel ?

L'Intemporel est un format Construit sans rotation qui utilise des decks de 60 cartes où toutes les cartes disponibles sur MTG Arena sont légales. Ces cartes incluent les cartes exclusivement numériques, les cartes de l'extension Les Khans de Tarkir à venir et toutes les cartes des prochaines extensions. L'Intemporel utilisera les versions rééquilibrées des cartes exclusivement numériques, ainsi que les versions d'origine du jeu sur table de toutes les cartes non-numériques. Nous espérons que l'Intemporel sera un format amusant, dynamique et excitant pour les joueurs, car ces derniers auront accès à toutes les cartes les plus puissantes de MTG Arena.

Afin d'inclure toutes ces cartes surpuissantes, l'Intemporel sera le premier format de MTG Arena qui comporte une liste de cartes restreintes. Si une carte se trouve sur la liste des cartes restreintes, il n'est possible d'ajouter qu'un seul exemplaire de cette carte à votre deck et à votre réserve. Les cartes devront mériter leur place dans la liste des cartes interdites et dans la liste des cartes restreintes ; seules les cartes qui gâcheront le plaisir de l'Intemporel ou qui seront trop puissantes seront ajoutées à ces listes.

La liste des cartes restreintes pour l'Intemporel inclut les trois cartes suivantes :

Ces cartes ont fini sur la liste des cartes restreintes au vu de leur surpuissance lors de notre événement en Historique sans liste de cartes interdites.

L'Intemporel sera un format compétitif ; il comportera donc un classement (élimination directe) et un classement traditionnel (en trois parties), et une file d'attente sans classement. Les parties avec classement compteront pour le rang en Construit d'un joueur, comme tous les autres formats Construit avec classement de MTG Arena.

Comment la liste des cartes restreintes fonctionnera-t-elle sur MTG Arena ?

Il ne sera possible que d'ajouter un seul exemplaire d'une carte sur la liste des cartes restreintes à un deck et à une réserve. Lorsqu'une carte sera ajoutée à la liste des cartes restreintes et qu'elle ne sera plus légale dans d'autres formats, les joueurs recevront des jokers pour chaque exemplaire de la carte dans leur collection, s'ils en ont plus d'un. Par exemple, si un joueur possède quatre exemplaires d'une carte qui est ajoutée à la liste des cartes restreintes, il recevra trois jokers suite à ce changement.

Les joueurs ne recevront aucun joker de remboursement pour les trois cartes qui seront restreintes dès la sortie de l'Intemporel.

Quand le format Intemporel sortira-t-il ?

L'Intemporel sortira le 12 décembre 2023 en même temps que l'extension Les Khans de Tarkir sur MTG Arena. Les parties avec classement seront disponibles dès la sortie. Pour célébrer le lancement de ce nouveau format, nous avons programmé quelques événements et prévu quelques promotions, notamment le Dragon intemporel qui est la nouvelle carte inédite de MTG Arena. Les joueurs la recevront directement dans leur messagerie en jeu le 12 décembre !

La sortie du format Intemporel se déroulera comme suit :

12 décembre : l'Intemporel sortira en même temps que l'extension Les Khans de Tarkir avec des classements en élimination directe et en trois parties, et une file d'attente en élimination directe sans classement.

: l'Intemporel sortira en même temps que l'extension Les Khans de Tarkir avec des classements en élimination directe et en trois parties, et une file d'attente en élimination directe sans classement. Du 12 au 14 décembre : le format Intemporel sera disponible pour les événements Magic de mi-semaine ; ces événements comporteront un booster supplémentaire Les Khans de Tarkir.

: le format Intemporel sera disponible pour les événements Magic de mi-semaine ; ces événements comporteront un booster supplémentaire Les Khans de Tarkir. Du 2 au 4 février 2024 : les joueurs pourront essayer leurs decks et tenter de gagner des boosters lors du défi Metagame Intemporel.

Comment évoluera le format Intemporel ?

Nous avons hâte de découvrir les decks que construiront les joueurs en Intemporel à mesure qu'un nouveau metagame se développera et que le format prendra tout son sens. En 2024 et à l'avenir, nous ajouterons de plus en plus de cartes en Intemporel, au fur et à mesure que de nouvelles cartes d'extensions puissantes sortiront sur MTG Arena. Nous garderons un œil sur l'impact de ces nouvelles cartes sur le format et restreindrons toutes les cartes que nous jugerons nécessaires. Nous réfléchissons également à sortir une extension d'anthologie pour l'Intemporel, mais nous avons peur que ce soit trop. Tout comme nous l'avons fait avec les événements en Historique sans liste de cartes interdites et en Historique sans aucune carte interdite, nous avons hâte d'avoir les retours des joueurs sur ce qui pourrait les intéresser.