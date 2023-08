Wizards of the Coast

Le Sommeil maléfique est arrivé—faites attention à ne pas vous endormir ! Nous avons quinze decks à partager pour Les friches d'Eldraine, basés sur vos contes de fées préférés et les histoires qui se déroulent sur le plan d'Eldraine. Ces decks sont un excellent moyen de découvrir la nouvelle extension et de s'amuser dans MTG Arena !

Chaque deck narratif se compose de 60 cartes issues de l'extension Les friches d'Eldraine. Cinq decks, construits autour de trois couleurs, feront écho aux histoires principales et secondaires de l'extension Les friches d'Eldraine, tandis que dix autres decks se concentreront sur les archétypes des contes de fées qui reflètent les histoires secondaires aux quatre coins du plan !

Gardez un œil sur cette page, où davantage de decks narratifs seront ajoutés au fil de la prochaine semaine. Chaque nouveau deck mettra en avant un aspect différent de l'histoire de Magic.

N'oubliez pas de consulter les visuels des cartes de l'extension Les friches d'Eldraine et les mécaniques de l'extension Les friches d'Eldraine pour découvrir les cartes et leur fonctionnement dans cette nouvelle extension.

Taverne de Bornemur | Illustration par Alayna Danner

Robustes et bourrus

(Sultaï)

À la une, à la deux, à la trois, les trolls ne vous effraient pas ! Dansez le long des tiges de haricot avec les satyres du Front de lianes, alors qu'ils combattent les trolls et explorent les terres sauvages. Ce deck aime placer de nombreuses créatures sur le plateau et les envoyer à l'assaut. Avec des cartes telles que le Troll fléau des faunes et les Triplés bourrus, vous pouvez utiliser la nouvelle mécanique de rôle et des jetons costauds pour transformer le plateau en une véritable arène de combat !

Cartes notables :

4 Graceful Takedown 5 Swamp 4 Rootrider Faun 4 Tanglespan Lookout 3 Gruff Triplets 2 Restless Cottage 1 Faunsbane Troll 4 Return from the Wilds 10 Forest 2 Spellscorn Coven 2 Elusive Otter 4 Not Dead After All 4 Troublemaker Ouphe 2 Restless Vinestalk 5 Island 4 Beanstalk Wurm

Quêtes héroïques

(Naya)

Ça vous est déjà arrivé qu'un seigneur Fæ vous convoque pour vous demander de partir à l'aventure afin de sauver le plan ? C'est le cas pour Kellan, et vous pouvez les assister, Rubis et lui, dans leur quête. Ce deck met en avant nos héros et leurs trophées, qui représentent chacun des puissants artefacts de la sorcière. Utilisez le rôle Jeune héros pour renforcer vos créatures alors que d'autres partent à l'aventure !

Cartes notables :

2 Kellan, the Fae-Blooded 3 Forest 3 Ruby, Daring Tracker 7 Mountain 2 Restless Bivouac 2 A Tale for the Ages 6 Plains 2 Break the Spell 4 Return Triumphant 3 Protective Parents 2 Crystal Grotto 2 Evolving Wilds 2 Edgewall Inn 1 Agatha's Soul Cauldron 2 Eriette's Tempting Apple 1 Hylda's Crown of Winter 4 Embereth Veteran 2 Kindled Heroism 4 Kellan's Lightblades 2 Merry Bards 2 Cut In 2 Brave the Wilds

Grabuge au bal

(Boros)

Enfilez votre plus belle armure et empoignez votre meilleure épée, car l'heure de la bagarre a sonné ! Rejoignez Cendrilaine pour la « fête » de l'année, où tout le monde s'amuse ... même les bonnets-rouges. Aidez les invités à repousser les gobelins qui gâchent les festivités ou contentez-vous de profiter du chaos. Ce deck utilise la nouvelle mécanique de célébration pour déclencher des effets si au moins deux permanents arrivent sur le champ de bataille ce tour-ci.

Cartes notables :

2 Ash, Party Crasher 10 Plains 2 Restless Bivouac 4 Armory Mice 2 Gallant Pie-Wielder 4 Stockpiling Celebrant 2 Pests of Honor 3 Stroke of Midnight 1 Expel the Interlopers 3 Bespoke Battlegarb 1 Food Fight 4 Cut In 4 Skewer Slinger 2 Belligerent of the Ball 2 Goddric, Cloaked Reveler 2 Evolving Wilds 2 Grand Ball Guest 10 Mountain

Chaperon rouge, sorcières enragées (deck axé sur un archétype)

(Gruul)

Vous êtes dans les bois, sans personne ? Ne vous inquiétez pas,—Rubis va vous aider ! Revivez cette histoire fraternelle, où Rubis sauve son ami Kellan de l'emprise maléfique de la vile sorcière Agatha ! Ce deck adore améliorer de puissantes créatures en leur conférant les capacités de leurs ennemis déchus grâce au Chaudron d’âme d’Agatha et en payant leurs coûts grâce à la réduction du coût et au mana supplémentaire d'Agatha et de Rubis.

Cartes notables :

3 Ruby, Daring Tracker 1 Agatha of the Vile Cauldron 3 Agatha's Champion 1 Agatha's Soul Cauldron 2 Edgewall Inn 2 Feral Encounter 4 Territorial Witchstalker 2 Brave the Wilds 2 Leaping Ambush 2 Commune with Nature 2 Bellowing Bruiser 4 Witchstalker Frenzy 4 Witch's Mark 2 Boundary Lands Ranger 2 Hollow Scavenger 11 Mountain 13 Forest

Réveil pacifique

(Jeskaï)

Will a accédé au trône du royaume suite à l'invasion des Phyrexians. Grâce à sa patience et à son intelligence, il rétablira la paix dans un royaume divisé. Combattez pour celles et ceux qui sont encore éveillés aux côtés de Will, scion de la paix et d'Imodane, le pyromarteau. Ce deck utilise le gain de points de vie, les éphémères et les rituels afin de contrôler le plateau et préserver le mana, pour ralentir le jeu jusqu'au moment idéal !

Cartes notables :

2 Will, Scion of Peace 4 Heartflame Duelist 4 Tenacious Tomeseeker 2 Vantress Transmuter 2 Imodane's Recruiter 2 Imodane, the Pyrohammer 2 Succumb to the Cold 2 Gadwick's First Duel 4 Moment of Valor 2 Knight of Doves 4 Archon's Glory 2 Savior of the Sleeping 4 Cursed Courtier 2 Restless Bivouac 2 Restless Spire 11 Plains 7 Island 2 Mountain

Sommeil de guerre

(Mardu)

Rowan s'est faite embobiner par les méchants, son frère est faible et ses parents ont menti jusqu'à leur dernier souffle ! Elle a rejoint sa tante pour unifier Eldraine dans le sommeil et sous leur égide. Ce deck se concentre sur les rôles Maudit et Maléfique, et utilise les points de vie perdus ou les sacrifices pour disposer d'un plateau plus fort et aux coûts réduits.

Cartes notables :

2 Rowan, Scion of War 8 Mountain 1 Eriette of the Charmed Apple 4 Rowan's Grim Search 4 Stonesplitter Bolt 2 Restless Bivouac 2 Restless Fortress 3 Eriette's Tempting Apple 4 Twisted Fealty 2 Charming Scoundrel 4 Eriette's Whisper 2 Prophetic Prism 2 Callous Sell-Sword 2 Eerie Interference 2 Glass Casket 2 Conceited Witch 2 Ashiok's Reaper 10 Swamp 2 Plains

Symphonie en vermine majeure (deck axé sur un archétype)

(Rakdos)

Cartes notables :

3 Totentanz, Swarm Piper 10 Mountain 2 Lord Skitter, Sewer King 2 Edgewall Pack 2 Song of Totentanz 1 Redcap Gutter-Dweller 2 Gnawing Crescendo 4 Ratcatcher Trainee 2 Twisted Sewer-Witch 4 Voracious Vermin 3 Lord Skitter's Butcher 1 Lord Skitter's Blessing 4 Rat Out 2 Old Flitterfang 2 Edgewall Inn 2 Evolving Wilds 4 Harried Spearguard 10 Swamp

Insomniaques anonymes

(Orzhov)

Avec une belle pomme juteuse et le somnifère idéal, Eriette vous propose la dernière tendance santé. Il vous suffit d'abandonner le contrôle de votre corps et de dormir pour l'éternité ! Manipulez les royaumes avec Eriette et Ashiok à vos côtés. En utilisant des synergies avec les enchantements, ce deck améliore vos permanents et entrave votre adversaire.

Cartes notables :

2 Glass Casket 1 Eriette of the Charmed Apple 4 Neva, Stalked by Nightmares 2 Restless Fortress 2 Eerie Interference 3 Hopeless Nightmare 4 Eriette's Whisper 1 Ashiok, Wicked Manipulator 2 Eriette's Tempting Apple 3 Taken by Nightmares 2 The Witch's Vanity 4 Slumbering Keepguard 2 Cursed Courtier 2 Dream Spoilers 2 Ashiok's Reaper 2 Wicked Visitor 12 Swamp 10 Plains

Mauvais apprenti (deck axé sur un archétype)

(Izzit)

Entre l'étude des sorts, le rangement de la bibliothèque et le nettoyage de la tour, être l'apprenti d'un ensorceleur n'est pas de tout repos. Les choses ne font qu'empirer pour Johann : ce qui était au départ une solution parfaite pour en finir en vitesse avec ses corvées a dégénéré en une invasion d'élémentaires aussi chaotiques que destructeurs dans la tour. Le deck Mauvais apprenti fait appel aux nombreuses façons de conférer le rôle Ensorceleur à vos créatures, pour vous aider à contrôler la carte du dessus de votre bibliothèque et vous permettre de lancer de puissants éphémères et rituels avec Johann et la mécanique de négociation.

Cartes notables :

3 Aquatic Alchemist 10 Mountain 3 Living Lectern 4 Frolicking Familiar 2 Water Wings 3 Johann, Apprentice Sorcerer 12 Island 2 Scalding Viper 2 Restless Spire 2 The Apprentice's Folly 3 Quick Study 2 Johann's Stopgap 4 Splashy Spellcaster 4 Torch the Tower 4 Frantic Firebolt

Emprise de glace d'Hylda (deck axé sur un archétype)

(Azorius)

Le grésil. La grêle. Les sommets enneigés et les glaciers. Hylda vit dans un sanctuaire de glace, et les intrus devront se montrer prudents ! Avec ce deck, prenez le contrôle du domaine d'Hylda pour congeler sur place ceux qui osent s'y aventurer. Gagnez des avantages en engageant les créatures de votre adversaire et en gardant vos points de vie élevés jusqu'à ce que votre blizzard de sorts détruise définitivement l'ennemi !

Cartes notables :