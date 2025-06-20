Lorwyn éclipsé | Soirée de draft

DRAFT
Commencez avec trois boosters. Ouvrez le premier booster, choisissez deux cartes, et passez le booster. Répétez ce processus avec les cartes et boosters restants.
Soirée de draft est un kit indépendant pour organiser un Draft à deux choix pour quatre joueurs. Découvrez un draft rapide, dynamique et idéal pour jouer sur table ou apporter un soupçon de variété à vos soirées jeux !
Construisez un deck de 40 cartes avec les cartes draftées, en ajoutant n'importe quel nombre de terrains de base (nous vous recommandons d'en ajouter 17).
Créez vos équipes et jouez : les gagnants s'affronteront ensuite pour le plaisir, bien sûr, mais aussi pour remporter le booster collector inclus !
C'est une soirée de draft en boîte ! Soirée de draft est le kit indépendant pour organiser un Draft à deux choix pour quatre joueurs. Le Draft à deux choix encourage un draft rapide, dynamique et idéal pour jouer sur table ou apporter un soupçon de variété à vos soirées jeux ! Récompensez le gagnant avec le booster collector Lorwyn éclipsé inclus (vous pouvez aussi le garder pour vous, nous ne vous jugerons pas).
Lorwyn fait son retour, mais ce plan est désormais divisé en deux. D'un côté se trouve Lorwyn, la terre du jour éternel. De l'autre se trouve la nuit sans fin de Sombrelande. Découvrez les deux aspects de ce plan, rempli de créatures enchanteresses et emparez-vous des pouvoirs de l'ordre et du chaos.