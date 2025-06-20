Skip to main content
Magic The Gathering Logo

Lorwyn éclipsé | Soirée de draft

VOICI SOIRÉE DE DRAFT

Soirée de draft est un kit indépendant pour organiser un Draft à deux choix pour quatre joueurs. Découvrez un draft rapide, dynamique et idéal pour jouer sur table ou apporter un soupçon de variété à vos soirées jeux !

UNE SOIRÉE DRAFT EN BOÎTE

UNE SOIRÉE DRAFT EN BOÎTE

Découvrez le Draft à deux choix, le nouveau format de Magic conçu pour quatre joueurs. Il est encore plus facile de drafter avec vos amis !

COMMENT JOUER À SOIRÉE DE DRAFT

Il vous suffit de faire venir trois amis pour vivre l'action amusante et effrénée de Soirée de draft.

DRAFT

Commencez avec trois boosters. Ouvrez le premier booster, choisissez deux cartes, et passez le booster. Répétez ce processus avec les cartes et boosters restants.

CONSTRUISEZ

Construisez un deck de 40 cartes avec les cartes draftées, en ajoutant n'importe quel nombre de terrains de base (nous vous recommandons d'en ajouter 17).

JEU

Créez vos équipes et jouez : les gagnants s'affronteront ensuite pour le plaisir, bien sûr, mais aussi pour remporter le booster collector inclus !

En savoir plus
Lorwyn éclipsé

Soirée de draft

C'est une soirée de draft en boîte ! Soirée de draft est le kit indépendant pour organiser un Draft à deux choix pour quatre joueurs. Le Draft à deux choix encourage un draft rapide, dynamique et idéal pour jouer sur table ou apporter un soupçon de variété à vos soirées jeux ! Récompensez le gagnant avec le booster collector Lorwyn éclipsé inclus (vous pouvez aussi le garder pour vous, nous ne vous jugerons pas).
Aperçu du contenu

  • 12 boosters de jeu
  • 1 booster collector
  • 90 terrains de base Lorwyn éclipsé
Recherche de magasin
AMAZON

ECL Logo

REVENEZ SUR LE PLAN DE L'OMBRE ET DE LA LUMIÈRE

ECL Logo

REVENEZ SUR LE PLAN DE L'OMBRE ET DE LA LUMIÈRE

Lorwyn fait son retour, mais ce plan est désormais divisé en deux. D'un côté se trouve Lorwyn, la terre du jour éternel. De l'autre se trouve la nuit sans fin de Sombrelande. Découvrez les deux aspects de ce plan, rempli de créatures enchanteresses et emparez-vous des pouvoirs de l'ordre et du chaos.

Explorer plus

NOUVEAUTÉS ET MISES À JOUR

Ne manquez pas les événements à venir, les mises à jour concernant les produits, et les dernières actualités de Magic !