Per anni, Assassin’s Creed ha regalato a milioni di fan intrighi profondi e giochi d’azione. Ora, in collaborazione con Ubisoft, la storia iniziata seguendo Altaïr e il Credo in un viaggio attraverso luoghi storici e misteri moderni si unisce all’originale gioco di carte collezionabili: questo è Magic: The Gathering - Assassin’s Creed, che celebrerà 16 anni di incredibile narrazione portando il gioco in versione da tavolo quando arriverà nel tuo negozio di zona il 5 luglio.

Ezio Auditore da Firenze Altaïr Ibn-La’Ahad L’Animus

Sia i fan di Assassin’s Creed che quelli di Magic potranno giocare e combinare strumenti potenti, luoghi iconici e personaggi storici apparsi nei giochi.

Leonardo da Vinci Cleopatra, Regina in Esilio Lama Celata

Arrivano le Buste dei Mondi

Come iniziare la tua corsa acrobatica tra gli scenari e le carte di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed? La Busta dei Mondi è il luogo in cui troverai tutte queste carte (e bellissime versioni Booster Fun da collezionare):

Confezione di Buste dei Mondi di Magic: The Gathering - Assassin’s Creed

Queste buste da 7 carte includono:

1 carta terra base (o carta scena non foil senza bordo)

3 carte non comuni

1 carta rara o rara mitica

1 carta foil non comune, rara o rara mitica

1 carta in stile vetrina non comune, rara o rara mitica (può anche essere foil)

Cos’è una carta Booster Fun? Si tratta di versioni alternative di carte caratterizzate da illustrazioni, trattamenti e aspetti unici, perfette per essere collezionate e giocate nei tuoi mazzi preferiti.

Alcune di quelle che troverai in Magic: The Gathering - Assassin’s Creed sono carte scena senza bordo.

Ezio Auditore da Firenze

(scena senza bordo)

In Magic: The Gathering - Assassin’s Creed troverai delle carte scena che si collegano per formare un’immagine più grande. (Per vedere tutte le carte e la scena completa che creano, dovrai aspettare)

Leonardo da Vinci (senza bordo) Cleopatra, Regina in Esilio (senza bordo)

Ci sono anche carte singole senza bordo, come quelle raffiguranti le figure storiche dei giochi.

Violazione Temporale Favore delle Tenebre

Spada di Abbondanza e Carestia Spada di Abbondanza e Carestia

(senza bordo)

Possono comparire anche carte potenti ed evocative della storia di Magic (a volte anche con un trattamento senza bordo).

Ezio Auditore da Firenze

(corridoio mnemonico) Altaïr Ibn-La’Ahad

(corridoio mnemonico)

Infine, per Magic: The Gathering - Assassin’s Creed il trattamento del corridoio mnemonico stile vetrina celebra i personaggi dei giochi di Assassin’s Creed donandogli un aspetto sorprendente che non troverai da nessun’altra parte in Magic.

Queste versioni di carte e molto altro ancora è quello che troverai nelle Buste dei Mondi di Magic: The Gathering - Assassin’s Creed. Inoltre, acquistando una confezione di buste presso il tuo WPN di zona, potrai ricevere anche una versione promozionale Acquista-un-box di Lama Celata:

Lama Celata (promo Acquista-un-box)

Non vedi l’ora di giocare?

Hai scoperto ora Magic o desideri immergerti direttamente in Magic: The Gathering – Assassin’s Creed? I Kit Iniziale ha tutto ciò che ti serve, con due mazzi pronti per il gioco e tutto il necessario per iniziare.

Kit Iniziale di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed

Ezio, Lama Vendicatrice

(foil) Eivor, Guerriera Combattiva

(foil)

Queste carte foil, e molte altre carte non foil all’interno, sono un’esclusiva del Kit Iniziale di Magic: The Gathering - Assassin’s Creed e mettono al centro dell’azione te e un altro assassino.

Bundle di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed

Adatta le tue strategie e aggiorna rapidamente i tuoi mazzi con il bundle di Magic: The Gathering - Assassin’s Creed, contenente terre base, sei Buste dei Mondi e un segnapunti vita Spindown in una pratica confezione per contenere il tutto. All’interno c’è anche un’interessante carta promo che sveleremo a ridosso dell’uscita il 5 luglio!

Una collezione storica da costruire

Per i veri fan di Magic e Assassin’s Creed, c’è solo un modo per sbustare le versioni più belle delle carte: le Collector Booster di Magic: The Gathering - Assassin’s Creed.

Confezione di Collector Booster di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed

Le Collector Booster sono buste da 10 carte piene di foil e trattamenti speciali che possono contenere qualsiasi cosa dalle Buste dei Mondi, inclusi trattamenti aggiuntivi esclusivi delle Collector Booster.

Violazione Temporale (illustrazione estesa) Favore delle Tenebre (illustrazione estesa) L’Animus (illustrazione estesa)

Le carte con illustrazione estesa presentano un’illustrazione che si estende oltre il bordo, mostrando ancora meglio la splendida opera d’arte che sfoggiano. Alcune carte rare e rare mitiche di Magic: The Gathering - Assassin’s Creed presentano un trattamento con illustrazione estesa nelle Collector Booster.

Pagliaio (foil in rilievo) Leonardo da Vinci (foil in rilievo) Violazione Temporale (foil in rilievo)

Favore delle Tenebre (foil in rilievo) Ezio Auditore da Firenze (foil in rilievo) Altaïr Ibn-La’Ahad (foil in rilievo)

Cleopatra, Regina in Esilio (foil in rilievo) L’Animus (foil in rilievo)

Le carte foil in rilievo presentano uno splendido bordo e un’applicazione foil di grande effetto, aggiungendo una lucentezza e un’iridescenza che spiccano rispetto agli altri trattamenti foil.

Ezio Auditore da Firenze

(trama foil) Altaïr Ibn-La’Ahad

(trama foil)

Le carte con trama foil sono tra le più belle e difficili da trovare in circolazione e aggiungono al trattamento corridoio mnemonico una sottile trama con un vortice che lo fa brillare ancora di più.

Leonardo da Vinci

(serializzata in italiano) Cleopatra, Regina in Esilio

(serializzata in greco)

Esistono anche versioni serializzate di diversi personaggi storici, ognuna delle quali appare nella lingua parlata da quel personaggio.

Se stai aspettando l’arrivo di Magic: The Gathering - Assassin’s Creed, le Collector Booster rappresentano il modo per scoprire le carte più interessanti.

Dettagli fondamentali di Magic: The Gathering - Assassin’s Creed

Simbolo dell’espansione ACR

Codice dell’espansione di Magic: The Gathering - Assassin’s Creed: ACR

Sito web: Magic: The Gathering - Assassin’s Creed

Preordina subito

Magic: The Gathering – Assassin’s Creed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Eventi di anteprima di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed

Debutto e anteprime su WeeklyMTG : 18 giugno

: 18 giugno Galleria di immagini delle carte e anteprime complete : 21 giugno

: 21 giugno Uscita globale in cartaceo: 5 luglio

... Un’ultima mossa dall’ombra

Assassin’s Creed incontra Secret Lair con un drop che arriverà più tardi nel 2024. Tieni d’occhio i dettagli mentre ci avviciniamo all’uscita di Magic: The Gathering - Assassin’s Creed nei negozi di tutto il mondo il 5 luglio!