Wizards of the Coast

Magic Academy e non solo: dove e come giocare a Fondamenti di Magic: The Gathering

Non importa quale sia il tuo livello di Magic, Fondamenti di Magic: The Gathering riserva speciali sorprese a tutti. Questa espansione ha tutto ciò che fa al caso tuo: sia che tu voglia imparare le regole del gioco o iniziare la tua collezione, sia che il tuo intento sia invece raccogliere versioni speciali di carte iconiche. C’è molto da scoprire nel tuo negozio di zona grazie a una serie di eventi dedicati a Fondamenti. Ora che ti abbiamo svelato le novità su questi eventi, puoi rivolgerti al tuo negozio di zona per conoscere i dettagli su date, orari e altro ancora!

In particolare, stiamo per lanciare una nuova serie di eventi, Magic Academy, con cui imparare a giocare a Magic: The Gathering insieme ad altri fan. Continua a leggere per maggiori dettagli su questa esperienza.

Impara a giocare con Magic Academy: Fondamenti

Magic Academy rende l’apprendimento del gioco facile, divertente e soprattutto accessibile! Questo è un evento nuovo di zecca che intendiamo organizzare per aiutare i nuovi giocatori a esplorare Magic. Questi eventi ti offrono le conoscenze e gli strumenti per iniziare a giocare, e i prodotti di Fondamenti sono un ottimo punto di partenza. Esistono due tipi di eventi di Magic Academy, illustrati di seguito.

I giocatori che acquisteranno un qualsiasi prodotto introduttivo durante gli eventi di Magic Academy riceveranno una carta promo foil senza bordo del Colosso di Darksteel (fino ad esaurimento scorte). I prodotti introduttivi comprendono i Kit iniziali, il Kit per principianti o la Collezione iniziale di Fondamenti e sei o più buste di gioco di un’espansione. Tra queste ultime sono inclusi anche i bundle e le confezioni di buste di gioco.

Se conosci qualcuno che voglia giocare a Magic, fatti accompagnare agli eventi di Magic Academy del tuo negozio di zona! I negozi possono fornire spille speciali Community Tutor di Ajani ai volenterosi giocatori esperti (a loro discrezione).

Magic Academy: Impara a giocare

Il primo evento di Magic Academy è pensato per i giocatori che hanno appena iniziato a giocare. Riceverai un fascicolo “Impara a giocare” che spiega le basi del gioco, insieme a una scheda di riferimento con tutti i dettagli essenziali. Nel corso dell’evento, imparerai giocando partite amatoriali di Magic con carte adatte ai principianti, il tutto con alcuni esperti di Magic pronti ad aiutarti.

Uno dei modi in cui puoi imparare a conoscere Magic sono i mazzi di benvenuto. Questi contengono tutto ciò che serve per giocare, con carte emozionanti che riprendono tutta la storia di Magic. Esistono cinque mazzi di benvenuto differenti, uno per ogni colore di Magic, e ogni mazzo contiene 30 carte. Ciascun mazzo di benvenuto include due mazzi da 30 carte in ogni scatola, uno del colore indicato e l’altro di uno casuale tra i cinque colori di mana di Magic.

Nel corso dell’evento, conoscerai le regole fondamentali del gioco, come l’ordine dei turni, il combattimento e il lancio delle magie. È un ambiente tranquillo che permette di presentare tutti gli aspetti incredibili di questo gioco. Recati nel tuo negozio di zona per un evento Impara a giocare, magari con un amico, e divertiti con Magic.

Magic Academy: Costruzione del mazzo

Ora che hai imparato come giocare un mazzo Magic, è il momento di costruirne uno! Gli eventi Costruzione del mazzo ti spiegano come costruire il tuo mazzo con sei buste di gioco. All’inizio dell’evento, guarderai un video di Gavin Verhey, il designer di Magic, sulle basi della costruzione di un mazzo da 40 carte. Poi costruirai un mazzo tutto tuo partendo dalle carte nelle tue buste di gioco.

Questo evento è consigliato ai giocatori che hanno partecipato a un evento Impara a giocare o che conoscono le basi del gioco. Per maggiori dettagli, contatta il tuo negozio di zona!

Prerelease di Fondamenti: 8-14 novembre

Se non vedi l’ora di giocare con Fondamenti, partecipa al Prerelease del tuo negozio di zona! Si tratta di eventi speciali in concomitanza con le principali uscite di Magic che consentono di dare una sbirciata alle carte con un certo anticipo. Costruirai un mazzo partendo dal contenuto di sei buste di gioco di Fondamenti e sfiderai i tuoi compagni.

Prerelease Pack di Fondamenti di Magic: The Gathering

Nell’ambito dell’evento riceverai un Prerelease Pack di Fondamenti, contenente quanto segue:

6 buste di gioco di Fondamenti di Magic: The Gathering

1 carta promo rara o rara mitica foil con l’anno impresso di Fondamenti

1 carta con codice per MTG Arena (disponibile solo in alcune regioni)

1 portamazzo

1 segnapunti vita Spindown

Gli eventi di Prerelease sono un ottimo modo per conoscere le carte più importanti di un’espansione e allo stesso tempo per aggiudicarsi delle belle carte! Pubblicheremo una guida al Prerelease di Fondamenti all’avvicinarsi dell’evento, quindi seguici per scoprire uno degli eventi più popolari di Magic.

Standard Showdown di Fondamenti: dal 15 novembre al 6 febbraio

Con l’uscita di una nuova espansione Standard arriva anche un nuovo evento Standard Showdown! Questo ti dà la possibilità di sfoggiare il tuo mazzo Standard Constructed. Il formato è un ottimo modo per presentare le tue carte preferite e allo stesso tempo incontrare gli altri membri della community del negozio. Se vuoi giocare con le carte di Fondamenti del Prerelease o degli eventi di Magic Academy, allora il formato Standard fa al caso tuo! Fondamenti sarà legale in Standard almeno fino al 2029.

C’è un premio speciale per i vincitori di un evento Standard Showdown. Con Fondamenti, il vincitore dello Standard Showdown settimanale del tuo negozio riceverà una carta promo foil Mirare alla Gola come conclusione della promozione Cowboy Bebop (fino a esaurimento scorte).

Qualificazioni al campionato regionali: dal 16 novembre al 22 marzo

Vuoi mettere alla prova le tue abilità in Magic? Preparati per il prossimo turno delle Qualificazioni al Campionato Regionale. I negozi di zona e gli organizzatori delle mete selezionate ospiteranno questi importanti eventi. Per questo turno, il formato è Standard Constructed. Avrai la possibilità di dimostrare le tue abilità nel formato Standard post-Fondamenti. Con un gameplay emozionante e premi ancora più entusiasmanti, gli eventi di qualificazione al Campionato Regionale sono il primo passo verso il Pro Tour.

I partecipanti riceveranno una copia non foil del Diavolo del Pandemonio con illustrazione di 百瀬寿/HISASHI MOMOSE. I primi classificati riceveranno una copia non foil della Forza della Disperazione con illustrazione di Jordan Crane, mentre i giocatori che si qualificheranno per il Campionato Regionale riceveranno le copie foil. Queste promo sono disponibili fino a esaurimento scorte.

Questi eventi consentono di qualificarsi per i Campionati Regionali nella primavera del 2025. Per maggiori informazioni, contatta il tuo negozio di zona.

PAX Unplugged: 6-8 dicembre

PAX Unplugged arriverà a Philadelphia, in Pennsylvania, nel corso dell’anno e Magic ha in serbo molte sorprese per gli interessati. Ci saranno molte opportunità per imparare a giocare con Fondamenti o per partecipare a eventi agonistici organizzati da Pastimes. È il posto perfetto per tutti i giocatori di giochi da tavolo, indipendentemente dal livello.

Ci auguriamo che tu abbia trovato un evento di Fondamenti su misura per te. Con eventi per nuovi giocatori, esperti e per tutti quelli che si trovano nel mezzo, è un ottimo momento per conoscere la community del tuo negozio di zona. Anche in questo caso, contatta il tuo negozio di zona per maggiori dettagli.