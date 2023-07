Doctor Who™ ci ha fatto viaggiare per anni nel tempo e nello spazio. Ora, nell’anno del 60° anniversario della serie, Doctor Who™ arriva in Magic. Porteremo il Dottore, i compagni, i nemici e molto altro all’interno dei quattro mazzi di Commander. Troverai carte inedite di Magic e ristampe con nuove illustrazioni a tema Doctor Who™ che ti aiuteranno a immergere il tuo mazzo nel mondo di Doctor Who™.

TARDIS TARDIS (stile vetrina)

Questi mazzi creati con amore e ripercorrono la storia di Doctor Who™ attraverso le strategie di Magic. Designer, scrittori e artisti hanno lavorato per rappresentare il mondo di Doctor Who™ in modo tale da coinvolgere i fan di Doctor Who™ e quelli di Magic.

The Tenth Doctor The Tenth Doctor (stile vetrina)

The Parting of The Ways Exterminate

Il Dottore ha attraversato l’universo in tutte le sue avventure e anche tu potrai farlo grazie alle carte piano incluse in ogni mazzo Commander! Queste carte riportano alcuni dei luoghi più celebri di Doctor Who™: in ogni mazzo troverai dieci carte piano inedite di Magic con le quali potrai attraversare il tempo e lo spazio non appena verrà diffuso il caos.

Bad Wolf Bay TARDIS Bay

Fixed Point in Time

Ogni mazzo Commander comprende nuove carte che saranno legali nei formati Legacy, Vintage e Commander. Queste carte sono state progettate per Commander e giocano sugli aspetti relazionali del formato tanto apprezzati dai giocatori.

Durante il MagicCon: Barcelona abbiamo rivelato alcune delle nuove carte, meccaniche e tematiche di questi mazzi. Ora abbiamo raccolto qui tutte le informazioni. Preparati per Magic: The Gathering – Doctor Who™!

Dettagli dell’espansione di Magic: The Gathering – Doctor Who™

Magic: The Gathering – Doctor Who™

Codice dell’espansione: WHO

Legalità dell’espansione di Magic: The Gathering – Doctor Who™: Legacy, Vintage e Commander

Legalità in MTG Arena: non disponibile su MTG Arena

Sito web: Magic: The Gathering – Doctor Who™

Date essenziali di Magic: The Gathering – Doctor Who™

Evento con foto del TARDIS (con promo) al MagicCon: Las Vegas : 22–24 settembre

: 22–24 settembre Debutto : 3 ottobre

: 3 ottobre Anteprima : 3-6 ottobre

: 3-6 ottobre Partita Extra Turns del podcast The Command Zone : 11 ottobre

: 11 ottobre Uscita globale : 13 ottobre

: 13 ottobre Eventi Launch Party: 13–15 ottobre

Hai un universo di modi per accedere al mondo di Magic: The Gathering – Doctor Who™ con i quattro mazzi Commander, le Collector Booster e i drop di Secret Lair tutti in stile Doctor Who™. Vuoi scoprire cosa si nasconde in ogni prodotto? Seguici e scopri qualche novità.

Allons-y!

Fai una foto con il TARDIS al MagicCon: Las Vegas!

Per i fan che parteciperanno al MagicCon, ricordate: il TARDIS atterrerà a Las Vegas questo settembre. Durante il MagicCon: Las Vegas, i partecipanti potranno fare una foto con l’iconica cabina telefonica blu, e magari guadagnare una promo per essere passati. MagicCon: Las Vegas sarà un più grande all’interno!

Mazzi Commander di Magic: The Gathering – Doctor Who™

Blast from the Past

Blast from the Past (verde-bianco-blu)

Nel 1963, il Dottore fece la sua prima comparsa sugli schermi di tutto il mondo. Questo mazzo celebra i primi anni di Doctor Who™, ispirandosi alle puntate trasmesse tra il 1963 e il 1989. Blast from the Past, un mazzo verde-bianco-blu, ha come comandante il Quarto Dottore. Ma non è solo. Il Dottore viaggerà con i suoi compagni, che arriveranno in Magic grazie alla meccanica compagno.

The Fourth Doctor The Fourth Doctor (illustrazione estesa)

Sarah Jane Smith Sarah Jane Smith (illustrazione estesa)

Prendiamo Sarah Jane Smith. Lei ha l’abilità compagno del Dottore che ti permette di avere lei e un’altra creatura come comandanti se l’altra creatura è il Dottore. Potrai abbinare il dottore con i suoi compagni più celebri o addirittura creare le combinazioni che preferisci. Cosa succederebbe se il Quarto Dottore facesse squadra con Rose Tyler? Sarai tu a decidere con i tuoi mazzi di Doctor Who™. Blast from the Past riporta la storia di Doctor Who™ con la meccanica storica. Dopo la sua prima comparsa nel 2018, storica torna come tematica centrale di questo mazzo, incoraggiandoti a giocare le tante creature leggendarie di Doctor Who™.

Time Lord Regeneration

Tra le carte storiche ci sono anche le saghe, un altro dei temi centrali dei mazzi Commander di Doctor Who™. Le saghe riportano alcuni degli episodi più iconici di Doctor Who™ e ognuna racconta la storia del Dottore con straordinarie illustrazioni e potenti meccaniche. Ovviamente anche le pedine sono a tema.

City of Death Tesoro

Potrai scoprire di più su Blast from the Past una volta iniziata l’anteprima. Ma ora viaggiamo nel futuro con il prossimo mazzo.

Timey-Wimey

Timey-Wimey (blu-rosso-bianco)

Timey-Wimey è un mazzo incentrato su quella palla vacillante fluttuante che è il tempo. Questo mazzo è comandato dal Decimo Dottore e ha come compagno Rose Tyler. I due portano in questo mazzo blu-rosso-bianco la tematica della manipolazione del tempo, soprattutto grazie alla meccanica del viaggio nel tempo.

The Tenth Doctor The Tenth Doctor (illustrazione estesa)

Rose Tyler Rose Tyler (illustrazione estesa)

Viaggio nel tempo è una nuova meccanica incentrata sulla manipolazione dei segnalini tempo, visti per la prima volta nel 1994. Con Doctor Who™ riceveranno un tocco di novità. Il viaggio nel tempo ti permette di aggiungere e rimuovere segnalini tempo, dandoti la possibilità di giocare con meccaniche di Magic come sospendere, evanescenza e altre.

The Parting of The Ways

Questo mazzo ha al centro il Nono, Decimo e Undicesimo Dottore, affiancati da personaggi, mondi alieni e storie esilaranti sulle numerose avventure del Dottore.

The Face of Boe The Face of Boe (illustrazione estesa) Four Knocks

Four Knocks (illustrazione estesa) The Eleventh Hour Umano 1/1

Timey-Wimey porta nell’universo di Magic le folli avventure del Dottore con uno spiccato senso di viaggio nel tempo. Con tre Dottori, questo mazzo è disseminato di easter egg e riferimenti a Doctor Who™ e i fan non potranno che dire “Fantastico”!

Chissà, potrebbe esserci anche un altro regalo del Signore del Tempo …

Illustrazione di: Lixin Yin

Paradox Power

Paradox Power (verde-blu-rosso)

In Paradox Power la natura indomabile del tempo appare in tutta la sua forza con magie che volano da tutte le parti! In questo mazzo verde-blu-rosso, sarà l’inaspettato ad aspettarti con l’arrivo del Tredicesimo Dottore e di Yasmin Khan. Con il Dodicesimo e il Tredicesimo Dottore al centro del mazzo, la meccanica paradosso lavora a pieno regime per dare vita alle entusiasmanti partite per cui è famoso Commander!

The Thirteenth Doctor The Thirteenth Doctor (illustrazione estesa)

Yasmin Khan Yasmin Khan (illustrazione estesa)

Paradosso offre un vantaggio ogniqualvolta lanci una magia da una zona diversa dalla tua mano e per questo funziona alla perfezione con flashback, ripresa, sospendere e altre meccaniche! Con questi strumenti a tua disposizione, Paradox Power saprà di certo stupirti con la sua caotica frenesia di peripezie spazio-temporali.

The Foretold Soldier The Foretold Soldier (illustrazione estesa) The Flux

Parlando di caos, il formato Planechase torna in Doctor Who™ e viene potenziato dal TARDIS. Presente in ogni mazzo capitanato dal Dottore, il TARDIS ti permette di viaggiare nell’universo alla ricerca della tua prossima avventura.

TARDIS

Le carte piano riportano alcuni dei luoghi più celebri della storia di Doctor Who™, i più amati e temuti dai fan da sempre. Sali a bordo del TARDIS, chissà dove (o quando) finirai?

Bad Wolf Bay TARDIS Bay

Fixed Point in Time The Doctor’s Tomb

Masters of Evil

Masters of Evil (blu-nero-rosso)

Dove c’è un Dottore che fa del bene, si nasconde un cattivo con intenzioni malvagie. Questo mazzo blu-nero-rosso è incentrato sui terrificanti nemici che il Dottore ha affrontato nelle sue avventure nel tempo. Sono presenti molti dei personaggi di Doctor Who™, ma questo mazzo si incentra sui Dalek, sui Cybermen e sulle varie forme assunte dal Maestro. E ciò prende vita con la meccanica scelta malvagia, come visto in Davros, Dalek Creator.

Davros, Dalek Creator Davros, Dalek Creator (illustrazione estesa)

Quando costringi un giocatore a compiere una scelta malvagia, gli imponi di scegliere tra due opzioni, entrambe vantaggiose per te. Il mazzo farà pressione sui tuoi avversari, permettendoti di raccogliere risorse sfruttando la forza dei cattivi più famigerati del Dottore.

Exterminate! Pedina Dalek 3/3

Nel tempo il Dottore ha affrontato svariati nemici potenti e ognuno di loro aveva l’obiettivo di sconfiggere il Signore del Tempo. Quale sceglierai come comandante del tuo mazzo?

Missy Missy (illustrazione estesa)

The Valeyard The Valeyard (illustrazione estesa)

Non importa quale cattivo decidi di interpretare, questo mazzo Commander ti permette di vestire i panni di alcuni dei nemici più celebri del Dottore. Preparati a dare il massimo con Masters of Evil.

Death in Heaven Cyberman Reminder

Collector Booster di Magic: The Gathering – Doctor Who™

Confezione di Collector Booster di Magic: The Gathering – Doctor Who™

Questi mazzi non si limitano a celebrare Doctor Who™. Divertiti ad aprire le Collector Booster e troverai le tue carte preferite con trattamenti, foil e illustrazioni speciali. Vuoi vedere?

TARDIS (stile vetrina)

Tornano le carte ondata foil, non lasciartele sfuggire. Potrai trovare personaggi, momenti della storia, e molto altro di ciò che è presente nei mazzi Commander con il trattamento ondata foil. (I piani Planechase non sono presenti nelle Collector Booster e non sono disponibili nei trattamenti foil, foil in rilievo e ondata foil.)

The Fourth Doctor (stile vetrina) The Tenth Doctor (stile vetrina) The Thirteenth Doctor (stile vetrina)

Potrai inoltre collezionare le speciali versioni TARDIS in stile vetrina di molte carte dell’espansione. Disponibili solo nelle Collector Booster, queste versioni donano alle carte dei mazzi Commander una nuova illustrazione appariscente e creata a regola d’arte. Ad esempio, ogni rappresentazione del Dottore ha una versione TARDIS in stile vetrina …

… lo stesso vale per molti dei fedeli alleati del Dottore …

Sarah Jane Smith (stile vetrina) Rose Tyler (stile vetrina) Yasmin Khan (stile vetrina)

… a dei suoi temuti nemici!

Missy (stile vetrina) Davros, Dalek Creator (stile vetrina)

Nelle Collector Booster potresti trovare anche speciali carte Dottore serializzate. Estremamente rare ed estremamente belle, queste versioni del Dottore sono identificate da un numero di serie unico. Ogni carta avrà all’incirca 500 copie, disponibili esclusivamente nelle Collector Booster.

The Fourth Doctor (serializzata) The Tenth Doctor (serializzata) The Thirteenth Doctor (serializzata)

Le carte Dottore serializzate sono stampate solo in inglese ma si possono trovare nelle Collector Booster di Magic: The Gathering – Doctor Who™ di qualsiasi lingua. In fatto di meccaniche, le carte Dottore non serializzate sono identiche alle loro versione serializzata. Consulta la confezione del prodotto per i dettagli. Le immagini sono una rappresentazione digitale, non sono le carte reali.

Geronimo!

Magic: The Gathering – Doctor Who™ uscirà il 13 ottobre 2023. Puoi preordinare l’espansione da rivenditori online come Amazon, nel tuo negozio di zona e ovunque venga venduto Magic. Sappiamo che non vedi l’ora di assistere all’arrivo di Doctor Who™ in Magic, quindi condivideremo altro al momento del debutto, il 3 ottobre 2023.

Cosa? Vuoi vedere un’altra anteprima?

Per farlo dovremmo infrangere le leggi del tempo.

Magari solo questa volta.