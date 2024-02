Potenti carte inedite con cui rivoluzionare il metagame. Ristampe di grandi classici dal passato di Magic tornano nell’epoca moderna per unirsi a Modern. Straordinarie ristampe per costruire, personalizzare ed ampliare la tua collezione. Tutto questo e molto altro ti aspetta in Orizzonti di Modern 3.

Emrakul, il Nuovo Mondo Delta Inquinato

Orizzonti di Modern 3 segue le orme dei suoi predecessori, portando carte inedite di Magic in Modern insieme a emozionanti ristampe, tra cui aggiunte inedite di Modern e carte popolari di Modern dal passato di Magic.

Con un formato draft che testa le abilità dei giocatori (in arrivo su MTG Arena, seguiranno maggiori dettagli) e carte pronte per essere giocate in Modern, Commander e altri, Orizzonti di Modern 3 ha qualcosa da offrire a ogni appassionato di Magic.

Pantano Insanguinato Spiaggia Allagata Delta Inquinato

Landa Ventosa Colline Boscose

Tra le più emozionanti carte riproposte ci sono terre fetch alleate, componenti chiave per basi di mana all’avanguardia per i tuoi mazzi più potenti (e colorati). Ma ciò che più distingue Orizzonti di Modern 3 sono le carte inedite.

Bagliore di Coltivazione Rana Psichica Frotta di Gremlin

Più Eldrazi? Il ritorno dell’energia? Interessanti strumenti per il cimitero? Trovi tutto in Orizzonti di Modern 3! Inoltre, i fan degli iconici Planeswalker (e di Magic Origins) potranno trovarne ancora di più con la scintilla e pronti a intraprendere il loro viaggio nel Multiverso e nella storia di Magic:

Gira Ajani, Reietto Nacatl //

Ajani, Vendicatore Nacatl

Ogni storia ha due lati, e i due lati di queste (e di molte altre) carte in Orizzonti di Modern 3 sono un segreto che resterà ancora celato.

Come per le uscite precedenti di Orizzonti di Modern, in Orizzonti di Modern 3 ci sono carte riproposte dal passato di Magic che si uniscono a Modern. Ne troverai una in ogni busta di gioco di Orizzonti di Modern 3, portando ancora più da scoprire nel draft.

Laelia, la Lama Riforgiata Sacerdote di Titania

Ricco di carte potenti per Modern e molto altro, Orizzonti di Modern 3 delizierà sia i fan di lunga data che i nuovi appassionati.

Booster Fun di Orizzonti di Modern 3

Nelle buste di gioco e nelle Collector Booster ti aspettano trattamenti sorprendenti e versioni interessanti di tutte queste carte, più alcune terre molto speciali con illustrazione completa:

Pianura (terra Eldrazi con illustrazione completa) Isola (terra Eldrazi con illustrazione completa) Palude (terra Eldrazi con illustrazione completa)

Montagna (terra Eldrazi con illustrazione completa) Foresta (terra Eldrazi con illustrazione completa)

Gli Eldrazi sono arrivati con tutta la loro potenza e non hanno mai avuto un aspetto migliore. Che sia foil in rilievo o in una carta concettuale senza bordo, Emrakul è la protagonista di questi trattamenti esclusivi delle Collector Booster.

Emrakul, il Nuovo Mondo

(concettuale senza bordo) Emrakul, il Nuovo Mondo

(foil in rilievo)

Le carte Eldrazi concettuali senza bordo si trovano solo per tre Eldrazi leggendari e sono disponibili in versione serializzata, ognuna con 250 copie. Le carte serializzate sono disponibili solo in inglese per tutte le lingue delle Collector Booster di Orizzonti di Modern 3.

Emrakul, il Nuovo Mondo

(concettuale senza bordo serializzata)

Nelle Collector Booster torna anche la trama foil, presente su varie carte tra cui i planeswalker bifronte.

Gira Ajani, Reietto Nacatl //

Ajani, Vendicatore Nacatl (con trama foil)

Torna pure il trattamento in sovrapposizione che dà un certo rilievo alle carte principali dell’espansione.

Bagliore di Coltivazione (in sovrapposizione) Rana Psichica (in sovrapposizione)

I fan del trattamento senza bordo con illustrazione di profilo di Commander Masters saranno felici di ritrovarlo in questa espansione.

Laelia, la Lama Riforgiata

(senza bordo con illustrazione di profilo)

Per i più nostalgici, molte carte sono presenti anche con il trattamento con bordo retrò.

Emrakul, il Nuovo Mondo

(bordo retrò) Sacerdote di Titania

(bordo retrò) Rana Psichica

(bordo retrò)

E quelle terre fetch alleate? Puoi trovarle anche in molti trattamenti riproposti!

Pantano Insanguinato (senza bordo) Spiaggia Allagata (bordo retrò) Delta Inquinato (illustrazione estesa)

Tutto questo, forza, stile e molto altro, ti aspetta in Orizzonti di Modern 3. Puoi vedere tutte le combinazioni di trattamenti e carte appena visti nella Galleria immagini delle Carte di Orizzonti di Modern 3!

Dettagli chiave di Orizzonti di Modern 3

Simbolo dell’espansione di MH3

Simbolo dell’espansione di M3C Simbolo dell’espansione di M3C

Simbolo dell’espansione di SPG Simbolo dell’espansione di SPG

Codice dell’Espansione di Orizzonti di Modern 3: MH3

Codice dell’espansione di Commander di Orizzonti di Modern 3: MC3

Codice dell’espansione di Special Guest: SPG

Sito web: Orizzonti di Modern 3

Preordina subito

È possibile preordinare Orizzonti di Modern 3 presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque siano in vendita prodotti di Magic.

Eventi di anteprima di Orizzonti di Modern 3

Debutto e anteprime su WeeklyMTG : 21 maggio

: 21 maggio Galleria di immagini delle carte e anteprime complete : 31 maggio

: 31 maggio Uscita globale in cartaceo: 14 giugno

Eventi di gioco di Orizzonti di Modern 3

Inizio eventi Prerelease nel tuo negozio di zona : 7 giugno

: 7 giugno Uscita globale su MTG Arena : 11 giugno

: 11 giugno Fine settimana dell’Open House : 14 giugno

: 14 giugno Pro Tour di Orizzonti di Modern 3 al MagicCon: Amsterdam: 28–30 giugno

Confezione di buste di gioco di Orizzonti di Modern 3

Confezione di Collector Booster di Orizzonti di Modern 3

Prerelease Pack di Orizzonti di Modern 3

Bundle di Orizzonti di Modern 3

Bundle: Gift Edition di Orizzonti di Modern 3

Graveyard Overdrive Graveyard Overdrive Collector’s Edition

Tricky Terrain Tricky Terrain Collector’s Edition

Creative Energy Creative Energy Collector’s Edition

Eldrazi Incursion Eldrazi Incursion Collector’s Edition

Come chicca per i fan di Commander, ogni mazzo Commander di Orizzonti di Modern 3 ha anche una versione Collector’s Edition in cui tutto il mazzo ha un nuovo trattamento foil. Non siamo ancora pronti a mostrartelo, ma scoprirai tutti i dettagli non appena usciranno le anteprime di Orizzonti di Modern 3 il 21 maggio!