L’omicidio di più alto profilo richiede il detective di più alto profilo. Scopri gli indizi e segui le piste per risolvere il mistero, tuffandoti insieme al più grande detective di Ravnica nelle vertiginose profondità dell’intrigo con Delitti al Maniero Karlov.

Alquist Proft, Detective Esperto Spirale Fulminante Rakdos, Signore del Caos (Dossier stile vetrina)

Alquist Proft e l’Agenzia Investigativa Magicologica di Ravnica devono scoprire un assassino. Dopo una serie di omicidi (tentati e riusciti) in tutta Ravnica, è gara aperta per scoprire chi sarà il prossimo e chi c’è dietro a tutto questo.

La squadra che lavora al caso si allarga, con Kaya (e le sue abilità con gli spiriti) e Kellan (dopo le sue avventure su Eldarine e Ixalan) che si uniscono a Proft per risolvere un mistero che si estende per tutto il piano.

Kaya, Giustizia degli Spiriti | Illustrazione di: Magali Villeneuve

Kellan, Prodigio Inquisitivo | Illustrazione di: Joshua Raphael

Con tutti gli occhi puntati a caccia di prove, non mancano certo cittadini di alto profilo da interrogare per scovare indizi.

Fanciulla del Massacro, Celebre Assassina | Illustrazione di: Billy Christian

Etrata, Fuggitiva Fatale | Illustrazione di: Livia Prima

Krenko, Barone di Via Latta | Illustrazione di: Brian Valeza

Izoni, Esperta nel Tramare | Illustrazione di: Justine Cruz

Judith, Maestra di Massacri | Illustrazione di: Jodie Muir

Kylox, Inventore Visionario | Illustrazione di: Lie Setiawan

Tolsimir, Luce di Mezzanotte | Illustrazione di: Uriah Voth

Rakdos, Signore del Caos | Illustrazione di: Joshua Raphael

Aurelia, la legge Celeste | Illustrazione di: Lie Setiawan

Proft, Kaya, Kellan e altri avranno il loro bel da fare: riusciranno a risolvere il caso più importante di Ravnica? Lo scopriremo insieme quando Delitti al Maniero Karlov uscirà in tutto il mondo il 9 febbraio 2024!

Una svolta enigmatica

Seguendo Proft e i suoi compagni attraverso Ravnica, i giocatori potranno risolvere un mistero tutto loro. Con le carte e i prodotti di Delitti al Maniero Karlov, anche tu potrai portare alla luce le tracce di qualcosa di più grande, con una ricompensa finale che attende gli investigatori più infaticabili.

Dedurre

Se ti piace risolvere enigmi, non preoccuparti: non ti daremo alcun indizio. Piuttosto, un piccolo consiglio iniziale: comincerai il tuo viaggio investigativo nei Delitti al Maniero Karlov con gli eventi Prerelease a partire dal 2 febbraio 2024! (Rivolgiti al tuo negozio di zona per farti trovare pronto.)

La storia di un caso molto impegnativo

C’è stato un omicidio. Una cospirazione molto più grande di quanto sembri. Il primo episodio della storia di Delitti al Maniero Karlov è disponibile da oggi e getta le basi per il più grande caso mai affrontato da Proft.

Il viaggio continua a partire dall’8 gennaio 2024 con i nuovi episodi della storia, quando scoprirai dove porterà il caso e chi è il responsabile di tutto questo.

Illustrazione di: Chris Rallis

Carte in anteprima (e le nuove buste di gioco)

Delitti al Maniero Karlov è la prima espansione a presentare le buste di gioco, create per aprire le carte più interessanti e cimentarsi in un draft con gli amici.

Allora, cosa troverai all’interno delle buste di gioco di Delitti al Maniero Karlov? Che ne dici di alcuni volti nuovi e amici familiari, tra cui il ritorno di Spirale Fulminante in Standard?

Alquist Proft, Detective Esperto Spirale Fulminante Investigatrice Wojek

Ispettore Novizio Shock Forza Faziosa

Non Sotto il Mio Sguardo Pretendere Risposte

In più, potrai trovare carte di ogni tipo con i trattamenti buste divertenti, come le carte con trattamento ingrandimento in stile vetrina, ognuna delle quali ci mostra un momento dell’indagine estratto dalla storia.

Forza fanatica (Ingrandimento in stile vetrina) Dedurre (Ingrandimento in stile vetrina)

Non Sotto il Mio Sguardo (Ingrandimento in stile vetrina) Pretendere Risposte (Ingrandimento in stile vetrina)

Osservare più da vicino le prove significa costruire un caso, e grazie al trattamento in stile vetrina alcune carte sembreranno dei veri e proprio dossier da aggiungere al fascicolo dell’indagine.

Investigatore Wojek (Dossier in stile vetrina) Alquist Proft, Detective Esperto (Dossier in stile vetrina) Aurelia, la Legge Celeste (Dossier in stile vetrina)

Cadavere Curioso (Dossier in stile vetrina) Dracoingranaggio Splendente (Dossier in stile vetrina)

Giovani Ficcanaso (Dossier in stile vetrina) Rakdos, Signore del Caos (Dossier in stile vetrina)

Le Special Guest fanno ritorno in Delitti al Maniero Karlov, con la ristampa di alcune potenti carte di Magic con l’aggiunta di un pizzico dello stile di Ravnica. Le carte Special Guest non sono legali in Standard, ma aggiungeranno varietà e strategie interessanti al tuo prossimo draft!

Passi Schiaccianti (Special Guest)

Ogni visita a Ravnica comporta l’avere a che fare con le gilde, e anche i capi gilda che incontriamo possono ricevere trattamenti speciali buste divertenti della città di Ravnica.

Aurelia, la Legge Celeste (Città di Ravnica in stile vetrina) Rakdos, Signore del Caos (Città di Ravnica in stile vetrina)

Infine, terre impossibili con illustrazione completa amplieranno la tua mente mentre l’ecumenopoli labirintina di Ravnica si estende davanti a te.

Pianure (Terra impossibile con illustrazione completa) Isola (Terra impossibile con illustrazione completa) Palude (Terra impossibile con illustrazione completa)

Montagna (Terra impossibile con illustrazione completa) Foresta (Terra impossibile con illustrazione completa)

Da ordinari a straordinari, tutti questi bellissimi trattamenti si possono trovare nelle buste di gioco presso il tuo negozio di giochi di zona.

Esclusive delle Collector Booster

Risolvere un caso di questa portata è un traguardo importante per la carriera di qualsiasi detective, e ci sono ricordi straordinari del caso che vorrai conservare per raccontarlo negli anni a venire.

Alquist Proft, Detective Esperto (Inchiostro Invisibile)

Le carte con il trattamento dossier in stile vetrina possono anche presentare inchiostro invisibile, che si rivelerà guardando la carta dalla giusta angolazione, con annotazioni a margine lasciate da Proft in persona.

Aurelia, la Legge Celeste (Serializzata)

Le carte con lo splendido trattamento della città di Ravnica in stile vetrina possono presentarsi in versione foil serializzata, ognuna con 250 copie in sola lingua inglese. (Le carte serializzate con il trattamento della città di Ravnica si trovano solo nelle Collector Booster. Le carte serializzate sono sempre in lingua inglese, ma si possono trovare nelle Collector Booster di qualsiasi lingua. Dal punto di vista delle meccaniche, sono identiche alle loro controparti non serializzate.)

Le carte con il trattamento dossier con inchiostro invisibile e il trattamento della città di Ravnica serializzate sono disponibili solo nelle Collector Booster di Delitti al Maniero Karlov. Forniremo ulteriori dettagli quando rilasceremo maggiori informazioni sull’espansione a partire dal 16 gennaio 2024.

Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition)

In ogni buon mistero c’è sempre qualcosa in più da scoprire. Che tu lo conosca come Clue o Cluedo, avrai l’opportunità di risolvere un omicidio incentrato intorno a Magic.

In arrivo il 23 febbraio 2024, Ravnica: Clue Edition (o Ravnica: Cluedo Edition in molte parti del mondo) include sia evocative ristampe che carte mai viste prima in Magic, per un’avventura che combina la coinvolgente e immortale esperienza di investigazione e il cast di eccentrici sospetti di Clue con la profondità strategica di Magic, il tutto calato nell’amata ambientazione di Ravnica. Realizzato dai progettisti di Magic, rappresenta un modo divertente e tematico per condividere il gioco con giocatori nuovi e veterani.

Questa esperienza di gioco è autonoma e contiene tutto il necessario all’interno della scatola. Troverai gli iconici sospettati, le stanze e le armi, tutti rappresentati in un’esperienza pronta da giocare.

Senatrice Peacock Sala da pranzo Tubo di Piombo

In più, ogni copia del gioco include una carta bonus con una delle famose shockland di Ravnica.

Fumarie di Vapore (Carta bonus)

Forniremo dettagli sulle meccaniche di gioco e le carte quando sveleremo di più su Delitti al Maniero Karlov il 16 gennaio 2024.

Ravnica: Clue Edition

Ravnica: Cluedo Edition

Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) Codice dell’espansione: CLU

Simbolo dell’espansione CLU

Dettagli fondamentali di Delitti al Maniero Karlov

Simbolo dell’espansione di MKM

Simbolo dell’espansione di MKC Simbolo dell’espansione di MKC

Simbolo dell’espansione di SPG Simbolo dell’espansione di SPG

Codice dell’espansione di Delitti al Maniero Karlov: MKM

Codice dell’espansione Commander di Delitti al Maniero Karlov: MKC

Codice espansione di Special Guest: SPG

Sito web: Delitti al Maniero Karlov

Preordina subito

Delitti al Maniero Karlov è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque siano in vendita prodotti di Magic.

Un motivo per visitare il tuo negozio di giochi di zona per effettuare il preordine? L’acquisto di una confezione di buste può farti ottenere la carta promozionale Acquista-un-box di Delitti al Maniero Karlov: Investigatrice Wojek!

Investigatrice Wojek (Promo Acquista-un-box)

Per maggiori informazioni, contatta il tuo negozio di zona!

Confezione di buste di gioco di Delitti al Maniero Karlov

Confezione di Collector Booster di Delitti al Maniero Karlov

Bundle di Delitti al Maniero Karlov

Prerelease Pack di Delitti al Maniero Karlov

Maschera Mortale (rosso-verde-bianco)

Redivivi in Ricognizione (Blu-nero)

Un Mare di Indizi (Verde-bianco-blu)

Colpa e Discolpa (Rosso-bianco)

Eventi di anteprima di Delitti al Maniero Karlov

Episodio 1 della storia : disponibile ora!

: disponibile ora! Episodi rimanenti della storia : 8-18 gennaio

: 8-18 gennaio Debutto e anteprime su WeeklyMTG : 16 gennaio

: 16 gennaio Anteprime dei mazzi Commander : 24 gennaio

: 24 gennaio Galleria di immagini delle carte e anteprime complete : 26 gennaio

: 26 gennaio Evento Streamer su MTG Arena : 1 febbraio

: 1 febbraio Uscita su MTG Arena : 6 febbraio

: 6 febbraio Uscita globale in cartaceo: 9 febbraio

Eventi di gioco di Delitti al Maniero Karlov

Prerelease nel tuo negozio di zona : 2-8 febbraio

: 2-8 febbraio Open House nei WPN : 9-11 febbraio

: 9-11 febbraio Friday Night Magic : 9 febbraio-29 marzo

: 9 febbraio-29 marzo Standard Showdown : 9 febbraio-4 aprile

: 9 febbraio-4 aprile Commander Night: 16-18 febbraio

16-18 febbraio MagicCon: Chicago e Pro Tour di Delitti al Maniero Karlov : 23-25 febbraio

: 23-25 febbraio Launch Party di Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) : 23-25 febbraio

: 23-25 febbraio Campionato in negozio del WPN: 2-10 marzo

La galleria immagini delle carte ha inizio!

Per vedere tutte le versioni delle carte rivelate finora, puoi consultare la galleria immagini delle carte di Delitti al Maniero Karlov, disponibile ora. Pubblicheremo altre carte in anteprima dopo che saranno state rivelate il prossimo anno. Ci vediamo per il debutto completo di Delitti al Maniero Karlov il 16 gennaio 2024!