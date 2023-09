Dieci gilde. Dieci coppie di colori. Personaggi e storia di Ravnica da 13 espansioni e 16 anni di Magic. Ravnica Remastered sarà disponibile nei negozi il 12 gennaio 2024, con incredibili ristampe e carte da collezione amatissime per un’esperienza di draft unica e irripetibile!

Uccelli del Paradiso Fumarie di Vapore con bordo retrò Fanciulla del Massacro anime senza bordo

Per i fan di lunga data, Ravnica Remastered sarà piena di volti e carte familiari, mentre i nuovi giocatori potranno divertirsi a collezionare potenti ristampe e a esplorare la storia di questo piano per la prima volta.

Tomik, Fautore Rinomato Fblthp, il Disperso Fanciulla del Massacro

Krenko, Capocosca Aurelia, Esempio di Giustizia Niv-Mizzet, il Parun

Naturalmente, le carte più famose di Ravnica sono senza dubbio le incredibili shockland giocate in Commander, Modern e non solo. Ti aspettano anche:

Cripta di Sangue Pozza Prolifica Santuario Senza Dio

Fontana Santificata Tomba Infestata da Erbacce Fonderia Sacra

Fumarie di Vapore Terreno Calpestabile

Giardino del Tempio Tomba d’Acqua

Tutte queste carte (e molte altre) trasformano il draft di Ravnica Remastered in un colorato tuffo nella nostalgia e nelle gilde. Potrai lanciarti in Ravnica Remastered nel tuo negozio di zona con Friday Night Magic e pregustare un fine settimana di lancio pieno di draft all’uscita dell’espansione, il 12 gennaio 2024!

Il lato elegante di Ravnica

Se per te collezionare le versioni più spettacolari delle carte per il tuo mazzo preferito (o per il tuo prossimo mazzo) è elettrizzante, Ravnica Remastered non ti deluderà: è ricca di trattamenti buste divertenti che non passano inosservati e vede il ritorno delle carte con bordo retrò.

Fanciulla del Massacro con bordo retrò Krenko, Capocosca con bordo retrò Uccelli del Paradiso con bordo retrò

Aurelia, Esempio di Giustizia con bordo retrò Niv-Mizzet, il Parun con bordo retrò

Le carte con bordo retrò sono disponibili sia nelle buste per draft (almeno una in ogni busta) che nelle Collector Booster (più di una in ogni busta) e possono essere trovate sia nel formato non foil che in quello foil, comprese le shockland!

Cripta di Sangue con bordo retrò Pozza Prolifica con bordo retrò Santuario Senza Dio con bordo retrò

Fontana Santificata con bordo retrò Tomba Infestata da Erbacce con bordo retrò Fonderia Sacra con bordo retrò

Fumarie di Vapore con bordo retrò Terreno Calpestabile con bordo retrò

Giardino del Tempio con bordo retrò Tomba d’Acqua con bordo retrò

Se invece preferisci uno stile più moderno, le Collector Booster sono la soluzione giusta per te. Le carte anime senza bordo, disponibili solo nelle Collector Booster di Ravnica Remastered, rivisitano grandi classici di Ravnica con uno stile unico ispirato agli anime.

Fblthp, il Disperso | Illustrazione di クロサワテツ/Tetsu Kurosawa

Tomik, Fautore Rinomato anime senza bordo Fblthp, il Disperso anime senza bordo Fanciulla del Massacro anime senza bordo

Krenko, Capocosca anime senza bordo Uccelli del Paradiso anime senza bordo

Infine, le Collector Booster riservano un’altra sorpresa per i fan: solo nelle Collector Booster di Ravnica Remastered sono disponibili le versioni senza bordo di tutte le dieci shockland.

Cripta di Sangue senza bordo Pozza Prolifica senza bordo Santuario Senza Dio senza bordo

Fontana Santificata senza bordo Tomba Infestata da Erbacce senza bordo Fonderia Sacra senza bordo

Fumarie di Vapore senza bordo Terreno Calpestabile senza bordo

Giardino del Tempio senza bordo Tomba d’Acqua senza bordo

Riveleremo ulteriori dettagli sulle incredibili carte da collezione e sui divertenti draft di Ravnica Remastered con nuovi annunci durante il WeeklyMTG del 19 dicembre.

