Quando i Phyrexiani hanno invaso Ixalan, ogni speranza sembrava perduta. Ma il coraggio e la cooperazione del suo popolo, unito contro un nemico mai affrontato prima, hanno consentito alla forza più grande del piano di ribaltare le sorti dello scontro. Ixalan ha combattuto. Ed è sopravvissuta.

Tutto questo è successo un anno fa. Ora che le cicatrici dell'invasione stanno svanendo, l'entusiasmo (e le ricompense) dell'esplorazione stanno rilanciando nuovamente le spedizioni nel piano. Questa volta, il viaggio porta nelle profondità inesplorate: ricchezze, meraviglie, misteri, antiche divinità, e una buona dose di pericolo sono solo alcune delle novità che ci aspettano in Le Caverne Perdute di Ixalan®.

Troveremo personaggi, meccaniche e creature (tra cui i Dinosauri, ovviamente) nuovi e già visti.

Illustrazione di: Anna Podedworna

La corsa è aperta per raggiungere Chimil, al centro della stessa Ixalan, dove gruppi familiari si imbatteranno nell'ignoto che si nasconde sotto la superficie.

Chimil, il Sole Interiore | Illustrazione di: Adam Paquette

Cavalleria del Sole Ardente | Illustrazione di: Josu Hernaiz

Scorta Segreta dell'Esploratore | Illustrazione di: Nereida

Illustrazione di: Zack Stella

La storia di Le Caverne Perdute di Ixalan inizia con Huatli e Saheeli che partecipano alla spedizione dell'Impero del Sole diretta in profondità. Insieme a loro ci sono il nuovo Planeswalker Quintorius, desideroso di tuffarsi nella storia nascosta, e Kellen, conosciuto per la prima volta in Le Terre Selvagge di Eldraine, che ha attraversato le Vie dei presagi per arrivare a Ixalan.

Gira Huatli, Poetessa dell’Unità // Ruggito del Quinto Popolo

Quintorius Kand | Illustrazione di: Zolton Boros

Saheeli, la Brillantezza del Sole | Illustrazione di: Cynthia Sheppard

Kellan, Viaggiatore Audace | Illustrazione di: Marta Nael

Potrai goderti l'intera storia di Magic di Le Caverne Perdute di Ixalan il 20 ottobre, quando uscirà l'avventura completa proprio qui su DailyMTG.

Buste divertenti e non solo per Le Caverne Perdute di Ixalan

Tesori, illustrazioni bellissime e fonti di potere danno una marcia in più alle carte delle Buste divertenti che scopriremo, a partire dalle terre base.

Pianura (Illustrazione completa Nucleo) Isola (Illustrazione completa Nucleo) Palude (Illustrazione completa Nucleo)

Montagna (Illustrazione completa Nucleo) Foresta (Illustrazione completa Nucleo)

Le illustrazioni complete di queste terre mostrano il Nucleo del Paradiso, che si trova nel cuore di Ixalan ed è la destinazione del viaggio nelle profondità. Le scoperte fatte lungo la strada vengono mostrate con trattamenti ispirati alle culture mesoamericane e sudamericane, celebrando ed espandendo i design dei trattamenti originariamente presenti in L'Avanzata delle Macchine, uscito nei mesi precedenti.

Braghe, Predone Bramoso Braghe, Predone Bramoso (Leggende di Ixalan)

Il Fulcro della Craniospora Il Fulcro della Craniospora (Oltec senza bordo)

Gira Ojer Axonil, Possanza Profonda // Tempio del Potere Gira Ojer Axonil, Possanza Profonda // Tempio del Potere (Dei di Ixalan)

Il trattamento delle Leggende di Ixalan è tornato (insieme a Braghe, il Pirata Goblin preferito di tutti) e abbiamo portato a un nuovo livello il trattamento degli Dei di Ixalan, come nel caso del Dio Ojer Axonil, divinità del Tempio del Potere. Proseguendo con l'ispirazione mesoamericana, il trattamento Oltec senza bordo per il Fulcro della Craniospora presenta colori accesi e rappresentazioni bellissime persino per le minacce più letali.

Lo avevamo promesso: ci sono anche i Dinosauri! C'è anche Ghalta, un eroe della difesa contro l'Invasione di Phyrexia (per quanto un'incredibile forza della natura possa essere definita "eroe") in tutta la sua gloria senza bordo.

Ghalta, Tiranna della Carica Ghalta, Tiranna della Carica (senza bordo)

Scendendo nel cuore di Ixalan, incontreremo venature ricche di cosmio che scorrono nel sottosuolo. Brillanti e colorate, come filamenti di potere che si biforcano e si protendono, questa incredibile particolarità di Ixalan viene rappresentata tramite il trattamento con l'inchiostro neon visto per la prima volta in Kamigawa: Dinastia Neon.

Grotta delle Anime (inchiostro neon Cosmio)

Potrai trovare le carte con inchiostro neon Cosmio anche nei Collector Booster. Forniremo presto maggiori dettagli su queste bellissime carte.

Carte bonus tesoro e Special Guest

Abbiamo visto le creature, i pericoli e le profondità del nostro ritorno a Ixalan... ma che ne dite di qualche tesoro?

Portale Coercitivo (bonus tesoro)

Montagne di cimeli, gingilli, equipaggiamenti e molto altro (tutti potenti artefatti) sono disponibili come carte bonus e sono pronti per essere scoperti. Disponibili in formato non foil per draft e confezioni di buste dell'espansione e in formato foil tradizionale nelle confezioni di Collector Booster, queste carte bonus attendono chiunque reclami Le Caverne Perdute di Ixalan.

Mentre le carte bonus possono essere trovate nelle buste di carte bonus delle confezioni di Le Caverne Perdute di Ixalan, inseriremo carte ancora più entusiasmanti nelle buste dell'espansione e nelle Collector Booster con il debutto delle carte Special Guest.

Signore di Atlantide

Nel percorso di ristampa che debutterà con Le Caverne Perdute di Ixalan, le carte Special Guest includono potenti ristampe di livello Masters con illustrazioni nello stile estetico dell'espansione. In questo caso, per Le Caverne Perdute di Ixalan, l'illustrazione di uno degli iconici Tritoni di Magic viene ripensato: ha viaggiato per le Vie dei presagi e si trova a casa tra gli Araldi del Fiume, ma non per questo è meno rinvigorente per gli altri Tritoni.

E giusto per chiarezza, facciamo sul serio quando diciamo che le carte Special Guest possono essere potenti:

Cripta del Mana

Le Special Guest ci saranno anche in future espansioni di Magic, con un simbolo dell'espansione e numeri di collezione unici. Per Le Caverne Perdute di Ixalan, le carte Special Guest non foil si trovano nelle buste dell'espansione, mentre le carte foil tradizionali si trovano nelle Collector Boosters.

La Cripta del Mana non è semplicemente parte del debutto delle Special Guest, ma appare nelle Collector Booster con il trattamento con inchiostro neon Cosmio (come la Grotta delle Anime vista prima):

Cripta del Mana (inchiostro neon Cosmio)

(Ricorda che La Lista, una modo vivace di ristampare le carte nelle buste dell'espansione, prosegue anche con Le Caverne Perdute di Ixalan).

Condivideremo maggiori informazioni sulle carte Special Guest il 24 ottobre, con il debutto in Le Caverne Perdute di Ixalan.

Preparati a esplorare la Collezione Jurassic World™

Dopo sessantacinque milioni di anni di lavoro, questa collaborazione di Mondi Altrove con Universal Pictures ed Amblin Entertainment porta l'entusiasmo e l'adrenalina della serie cinematografica campione di incassi Jurassic World in Magic: The Gathering.

Queste carte, che includono personaggi carismatici, dinosauri intelligenti e luoghi fantastici, entusiasmeranno i fan sia di Ixalan che di Jurassic World.

Gira Benvenuti a . . . // Jurassic Park

Ian Malcolm, Teorico del Caos Indominus Rex Alfa

Le 26 carte della Collezione Jurassic World disponibili in Le Caverne Perdute di Ixalan si troveranno occasionalmente nelle buste dell'espansione e in ogni Collector Booster e avranno il proprio simbolo dell'espansione e il codice dell'espansione REX.

Collezione Jurassic World

Inoltre, la Secret Lair si unirà ai festeggiamenti con ancora più carte. Sveleremo presto ulteriori dettagli in merito a questa e molte altre novità della Collezione Jurassic World.

Dettagli di Le Caverne Perdute di Ixalan

Le Caverne Perdute di Ixalan

Commander Le Caverne Perdute di Ixalan Commander Le Caverne Perdute di Ixalan

Special Guest Special Guest

Codice espansione Le Caverne Perdute di Ixalan: LCI

Codice espansione Commander e carte bonus tesoro Le Caverne Perdute di Ixalan: LLC

Codice espansione Special Guest: SPG

Sito web: Le Caverne Perdute di Ixalan

