DUE RARE. DUE FOIL. TROPPA POTENZA.

Vi presentiamo Double Masters, un set pieno fino all’orlo di ristampe potenti e famose. Così pieno, infatti, che abbiamo dovuto mettere due carte rare o mitiche in ogni pacchetto!

Questo è chiaramente un momento strano per annunciare un nuovo prodotto, ma anche mentre tutti fronteggiamo il modo in cui il COVID-19 sta cambiando il mondo, è bello avere qualcosa da aspettare con gioia. E noi pensiamo che Double Masters sia qualcosa che non vedrete l’ora di avere.

Qui vi daremo solo poche informazioni, ma sintonizzatevi oggi (21 Maggio) alle 2:30 pm PT su twitch.tv/magic per un’occhiata più da vicino a Double Masters , a ciò che significa, e a cosa c’è in serbo per voi. E se continuate a leggere, scoprirete come aiutare a scegliere quale carta sveleremo in anteprima nel corso della giornata di oggi!

Quindi, cos’è Double Masters? Vediamolo insieme!

Double Masters

Data di uscita: 7 Agosto 2020

332 carte

Booster box contenenti 24 bustine

Booster pack da 15 carte, con due rare e due carte foil per pacchetto! (E sì, quelle foil possono anche essere fino a due rare aggiuntive.)

e per pacchetto! (E sì, quelle foil possono anche essere fino a due rare aggiuntive.) Due carte non-foil borderless showcase box topper incluse in ogni booster box

Disponibile in Inglese, Francese, Tedesco, Cinese Semplificato, e Giapponese

Double Masters sarà disponibile su Magic Online a partire dal 6 Agosto al prezzo di $6.99 per booster. Non sarà riscattabile.

Abbiamo raddoppiato tutto per Double Masters. Il doppio degli slot per le rare, il doppio dei box topper, il doppio delle prime scelte in Draft. Parleremo ancora dell’esperienza in draft nel Weekly MTG di oggi alle 2:30 p.m. PT su twitch.tv/magic.

E sempre nello spirito di raddoppiare l’esperienza, sostituiremo i Collector Boosters con qualcosa che chiamiamo VIP Edition (solo per questo prodotto). Avremo maggiori dettagli su cosa sia quando saremo un po’ più vicini all’uscita, ma sarà strapieno di cose fantastiche.

In aggiunta al doppio delle rare e foil in ogni bustina, ogni box di Double Masters contiene due (DUE!) non-foil showcase box topper, provenienti da una lista di 40 carte tra le preferite dai fan, in una bellissima versione full-art.

Ora, per mettere a tacere una voce sul nascere, non ci sono ristampe delle fetch land in questo set. Sappiamo di avervi detto che ci sarebbe stata un’altra stampa di fetch lands in arrivo quest’anno, e vi promettiamo che ci sarà, ma Double Masters non è quella ristampa.

Potrete, tuttavia, riuscire a trovare carte fantastiche come, per restare in tema, Doubling Season in Double Masters (ci siamo leggermente lasciati andare col tema del raddoppio). E dato che vi vogliamo così bene, ve la mostreremo ora – insieme alla fenomenale versione box topper!

Il 7 Agosto sembra lontanissimo, ma il tempo passerà in un batter d’occhio. (O di due occhi? DOPPIO!) Se riuscite a mantenere la calma fino a metà Luglio, torneremo per mostrarvi in anteprima il set completo.