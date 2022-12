Salve, creatori!

Ne abbiamo fatta di strada, eh? Abbiamo iniziato con lo Streamer Showdown di Magic Online, per poi passare a MTG Arena con la closed beta. Quindi sono arrivati gli eventi di accesso anticipato (i primi avevano solo 24 streamer; adesso possiamo contare regolarmente su oltre 800 partecipanti!), i creatori in primo piano della settimana, le carte delle nuove espansioni in anteprima, contenuti su twitch.tv/magic ed eventi speciali in-game e IRL.

Dietro le quinte, abbiamo migliorato il nostro supporto di marketing, ampliato il team, e gettato le basi per qualcosa di incredibile. (Ma niente paura: i creatori in primo piano continueranno ad esistere, e saranno ancora la nostra via preferenziale per mettere in luce i nuovi streamer, in costante aumento.)

È stato un lungo percorso, e ora siamo felici di annunciare un progetto ancora più ambizioso:

il programma creatori di Magic: The Gathering, in collaborazione con StreamElements!

Il programma creatori di Magic è una piattaforma unica nel suo genere, che propone agli streamer delle sfide guidate per aiutarli a creare contenuti appassionanti con e per le loro community... e li ricompensa per i loro sforzi!

StreamElements è una delle principali piattaforme per lo streaming di contenuti video, con un set di strumenti usato da oltre 350.000 tra i migliori streamer di tutto il mondo. In stretta collaborazione con StreamElements, abbiamo ideato questo programma nuovo di zecca, e siamo molto orgogliosi di lanciare questo livello di integrazione per i creatori di Magic. È straordinario!

Si tratta di un programma permanente: una volta iscritti, non dovrete più registrarvi o chiedervi quando inizierà il prossimo evento. Proporremo nuove sfide ogni settimana e ogni mese, pubblicate con cadenza regolare, in modo che ci sia sempre qualcosa di nuovo e interessante per la vostra community.

"Che genere di sfide?" vi chiederete. Beh, può trattarsi di qualsiasi cosa! Una sfida potrebbe consistere in uno streaming di 4 ore consecutive. Oppure potremmo sfidarvi a distruggere una determinata creatura in un determinato modo, a fare uno streaming della vostra partecipazione a un certo evento, o a ottenere vittorie con un mazzo costruito in un certo modo. Le sfide si distinguono in due categorie, in base al modo di completarle. Le sfide automatizzate possono riguardare tutto ciò che StreamElements è in grado di tracciare tramite API di Twitch, come il tempo di streaming, le incursioni e le visualizzazioni totali. Tutte le altre sono sfide manuali. Per le sfide manuali, dovrete condividere un video in cui completate i requisiti in streaming, e potrete riscuotere il vostro premio non appena avremo verificato il raggiungimento dell'obiettivo.

Le sfide sono pensate per premiare i contenuti divertenti e coinvolgenti che creerete per e con la vostra community; e in palio ci sono ricompense molto interessanti! Per cominciare, abbiamo in serbo codici gemme per voi (per aiutarvi a creare contenuti più facilmente!) e codici ICR per le vostre community (perché la felicità va condivisa!), ma ci sono premi davvero speciali in arrivo per il futuro. Non appena saranno disponibili, potrete scoprire di più sulle ricompense del programma creatori visitando la nostra pagina delle promozioni.

Se vi sembra un'iniziativa interessante, iscrivetevi subito su StreamElements! Il programma entrerà presto in fase closed beta, e speriamo di aprirlo a tutti in un futuro non troppo lontano.

Il programma creatori di Magic è davvero entusiasmante, ma non è l'unica cosa che bolle in pentola. Abbiamo anche un altro fantastico annuncio da fare oggi: il Greenlight Fund!

Il Greenlight Fund rappresenta un'incredibile opportunità per i nostri migliori produttori e presentatori, per dare vita a spettacoli nuovi di zecca. Abbiamo stanziato 1 milione di dollari per la creazione di nuove serie dedicate a Magic nel 2020. Avete un'idea per la versione da tavolo di Magic, per quella digitale o per una combinazione delle due? Il Greenlight Fund può aiutarvi a trasformarla in realtà.

Negli anni, Wizards ha sostenuto la creazione di serie su Magic come Game Knights, Friday Nights e What The Deck. Grazie al Greenlight Fund possiamo investire nella prossima grande ondata di contenuti delle community. Stiamo cercando creatori di contenuti legati a Magic che vogliano portare le loro community a un nuovo livello e realizzare il loro pieno potenziale. Per essere presi in considerazione, i candidati devono presentare una proposta dettagliata tramite una sfida che sarà disponibile prossimamente nel programma creatori di Magic. (Quindi dovrete aderire al programma creatori per proporre le vostre idee per il Greenlight Fund.) Le proposte dovranno includere obiettivi, un business plan, un piano promozionale e un budget dettagliato.

Non prenderemo alcuna decisione prima della fine della closed beta, perciò avrete tempo di mettere a punto la vostra proposta finché il programma creatori non sarà aperto a tutti. Tutte le idee, dalle piccole proposte da 5.000 $ ai progetti più ambiziosi da 250.000 $, saranno prese in considerazione per essere eventualmente finanziate con il Greenlight Fund.

Con il programma creatori di Magic e il Greenlight Fund, il nostro 2020 comincia alla grande. Siamo molto orgogliosi di quello che voi talentuosi creatori siete riusciti a fare finora con le vostre community, e non vediamo l'ora di scoprire cos'altro saprete creare!