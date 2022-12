Un problema tecnico ha avuto ripercussioni sui contenuti del drop Valentine's Day 2021. Se hai acquistato il drop in versione foil, in versione non foil o nello Smitten Superdrop, controlla l’indirizzo di posta associato all’acquisto e leggi questo aggiornamento per ricevere maggiori informazioni.

L'amore è nell'aria, e non è solo la nostra classica miscela di profumo e colonia. Abbiamo trovato la compagnia perfetta per te: le incantevoli carte del nostro ultimo superdrop. Ogni drop ha molto da offrire. Cose come giganti, San Valentino, spiritelli, metal e altri giganti. Perché non dai un'occhiata? Il vero amore potrebbe essere a portata di clic.

Dai un’occhiata alle carte di seguito e passa a trovarci dal 12 al 21 febbraio su secretlair.wizards.com per preordinare ogni drop di cui ti innamori.

(Please Note: Parcels being delivered to UK customers may experience some delays due to the new Brexit agreements.)

Faerie, Faerie, Faerie Rad

Disponibile solo in versione foil

Contenuto:

1 foil senza bordo con illustrazione alternativa Glen Elendra Archmage

1 foil senza bordo con illustrazione alternativa Mistbind Clique

1 foil senza bordo con illustrazione alternativa Spellstutter Sprite

1 foil senza bordo con illustrazione alternativa Vendilion Clique

Prezzi:

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*

*IVA inclusa

Pensi che si tratti di normali spiritelli? Come no! Se la maggior parte degli spiritelli svolazza di qua e di là, questi sono speciali e sono da cogliere al volo! Con una spettacolare varietà di colori arcobaleno che rende omaggio agli anni '90, ogni foil a tema spiritelli propone fantastiche illustrazioni di Maria Abagnale, Jen Bartel, Rian Gonzales e Maria Poliakova. Non ti piace come si comportano? Sarà difficile farglielo capire, perché tutto quello che dici entra da un orecchio ed esce dall'altro...

The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands

Disponibile in versione foil e non foil

Contenuto:

1 Pianura Full-Art

1 Isola Full-Art

1 Palude Full-Art

1 Montagna Full-Art

1 Foresta Full-Art

Prezzi:

Non Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*

*IVA inclusa

Siamo i Secret Lair e siamo qui per insegnarti il vero significato della brutalità. Pensi che le creature siano brutali? Le creature non sono nulla. Pensi che le magie siano brutali? Le rimozioni sono per bambini. Solo un tipo di carta è veramente brutale e metal. E quella carta è la terra base. Guarda queste terre base con illustrazione completa di Mark Riddick e capirai che non sai nulla della brutalità. Mark sa tutto. Con queste terre in tuo possesso, la tua educazione potrà avere inizio. Preparati a rinascere…

Valentine's Day 2021

Disponibile in versione foil e non foil

Contenuto:

1 Boros Charm senza bordo

1 Gisela, Blade of Goldnight senza bordo

1 Goblin Rabblemaster senza bordo

1 Heliod, Sun-Crowned senza bordo

1 Monastery Swiftspear senza bordo

1 pedina Goblin

Prezzi:

Non Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*

*IVA inclusa

Quest'anno noi di Secret Lair abbiamo una sola domanda per te: vuoi festeggiare San Valentino con noi? Non abbiamo cioccolatini perché li abbiamo già mangiati tutti, però abbiamo queste incantevoli carte di San Valentino con le altrettanto incantevoli illustrazioni di Brandi Milne. Queste carte rosse e bianche (che insieme fanno il rosa, capito?) daranno un tocco di romanticismo alle tue partite. Anche se svuoteranno i punti vita dei tuoi avversari, i loro cuori saranno pieni.

Showcase: Kaldheim – Part 1

Disponibile in versione foil e non foil

Contenuto:

1 Frost Titan in stile vetrina

1 Primeval Titan in stile vetrina

1 Uro, Titan of Nature's Wrath in stile vetrina

Prezzi:

Non Foil: $24.99/€29.99*/£24.99*

Foil: $34.99/€39.99*/£34.99*

*IVA inclusa

Le foreste di Littjara sono solitamente calme e pacifiche, ma oggi fremono e sussultano come una lavatrice a pieno ritmo. Non è un polimorfo che trasforma gli alberi in sedie massaggianti, è la più grande armata di giganti che Kaldheim abbia mai visto. Calpesta i tuoi avversari con questi titani verdi e blu con gli esclusivi bordi in stile vetrina di Kaldheim e le illustrazioni di WolfSkullJack, Christopher Lovell e Richard Luong. Sono grandi e grossi, i tuoi nemici faranno meglio a guardarsi le spalle!

(Note: We are planning an upcoming B&R announcement. In that announcement, we plan to ban Uro, Titan of Nature's Wrath in Pioneer, Modern, and Historic. Additionally, we are continuing discussions about doing the same in Legacy. While we are still working internally on the larger B&R announcement for that week, we wanted to share this information ahead of this sale.)

Showcase: Kaldheim – Part 2

Disponibile in versione foil e non foil

Contenuto:

1 Grave Titan in stile showcase

1 Inferno Titan in stile showcase

1 Kroxa, Titan of Death's Hunger in stile showcase

Prezzi:

Non Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*

*IVA inclusa

Gli oceani di catrame bollente di Immersturm sono irrequieti. Gorgogliano e ribollono come, beh, proprio come il catrame bollente, ma molto più del solito. Tre gigantesche figure emergono dalle profondità, affondando una barca di demoni nel mare bruciante (non preoccuparti, se lo meritavano). Kaldheim ne ha visti di giganti, ma come questi mai. Calpesta i tuoi avversari con questi titani neri e rossi on gli esclusivi bordi in stile vetrina di Kaldheim e le illustrazioni di DZO, GodMachine e Dibujante Nocturno. Sono grandi e grossi, i tuoi nemici faranno meglio a guardarsi le spalle!

Smitten Superdrop: All-Our-Love Bundle

Lo Smitten Superdrop ha tanto amore da offrire. Se la tua passione per Secret Lair non conosce confini, non perderti il All-Our-Love Bundle. Al suo interno troverai una copia di ciascun drop incluso nello Smitten Superdrop, sia in edizione foil che non foil (dove applicabile). Se non vuoi perderti nulla, non potrai fare a meno di innamorarti di questa collezione.

Contenuto:

1 Faerie, Faerie, Faerie Rad

1 Showcase: Kaldheim - Part 1

1 Showcase: Kaldheim - Part 1 edizione foil

1 Showcase: Kaldheim - Part 2

1 Showcase: Kaldheim - Part 2 edizione foil

1 The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands

1 The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands edizione foil

1 Valentine's Day 2021

1 Valentine's Day 2021 edizione foil

Prezzi: $259.91/€294.91*/£259.91*

*IVA inclusa

Savings: $50/€60/£50!