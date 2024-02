Wizards of the Coast

Magic è un gioco globale e desideriamo renderlo accessibile a un’utenza più vasta possibile. Tuttavia, dobbiamo affrontare la realtà dei costi in aumento e dei cambiamenti nella richiesta globale, anche in un periodo di crescita come quello che sta affrontando Magic.

Sfortunatamente, questo significa prendere l’ardua decisione di interrompere la produzione in portoghese dopo Orizzonti di Modern 3 e in cinese (semplificato) con Bloomburrow. Le vendite dei prodotti in portoghese e cinese (semplificato) purtroppo non hanno mantenuto il passo. Anche in paesi dove il portoghese è la lingua ufficiale, un grande numero di giocatori sceglie di acquistare le carte in inglese. Sappiamo che questo cambiamento non sarà indolore, soprattutto per il gran numero di fan che parlano portoghese e cinese (semplificato) che hanno sempre reso il gioco globale e accogliente. Questo cambiamento non è un riflesso della oro passione; anzi, continueremo a sostenere le opportunità di gioco locale in queste regioni, e i prodotti cartacei in lingua inglese continueranno a essere disponibili. Inoltre, Magic: The Gathering Arena continuerà a supportare il gioco digitale in portoghese.

Come parte di questo e altri recenti cambiamenti alle lingue dei nostri prodotti, le buste promo di Fuorilegge di Crocevia Tonante saranno prodotte esclusivamente in inglese, tedesco, francese, cinese (semplificato) e giapponese. A partire da Bloomburrow, le buste promo saranno prodotte esclusivamente in inglese e giapponese, pur rimanendo disponibili ai negozi del Wizards Play Network di tutto il mondo.

Inoltre, Magic: The Gathering Arena terminerà il supporto per la lingua russa dopo Orizzonti di Modern 3.

Dopo Orizzonti di Modern 3, le lingue chiave del Magic cartaceo saranno inglese, giapponese, francese, italiano, tedesco e spagnolo. Nonostante non tutti i prodotti siano disponibili in tutte le lingue, le espansioni principali e altre uscite secondarie si concentreranno su queste sei lingue. Magic: The Gathering Arena continuerà a supportare inglese, giapponese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese e coreano.