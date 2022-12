Salve!

Sono Ari Zirulnik, copywriter di packaging di Magic. Ho la fortuna di poter interagire con quasi tutto quello che produciamo, perciò sono “nella posizione ideale per buttare giù due righe e presentare nel dettaglio tutti i prodotti del Set Base 2021”, almeno secondo il diabolico ideatore del prodotto che non ha voluto scrivere questo articolo da sé. Per rendere ancora più interessante questa panoramica su M21, arricchirò la descrizione di ciascun prodotto con una curiosità su Teferi assolutamente TOP SECRET, RIGOROSAMENTE APPARTENENTE AL CANONE e mai svelata prima al grande pubblico.

NOTA DELLA REDAZIONE: Ari non lavora con il team che si occupa della creazione del mondo di gioco, perciò queste “curiosità” su Teferi non fanno parte del canone, nonostante lui si affanni ad affermare il contrario.

BUSTE PER DRAFT

Si tratta delle classiche buste di Magic. Sai già cosa contengono: 10 carte comuni, 3 non comuni, 1 rara o rara mitica, 1 terra e 1 carta pedina promozionale. Circa un terzo delle volte, una delle carte comuni sarà sostituita da una carta foil di qualsiasi rarità. Sarà anche possibile trovare una carta con bordo in stile vetrina, una fantastica versione alternativa di una normale carta di M21.

Occasionalmente, le buste per draft di M21 conterranno anche carte senza bordo!

Le buste per draft sono disponibili singolarmente, oppure in confezioni da 36.

CURIOSITÀ TOP SECRET SU TEFERI 1!

Quando frequentava l’Accademia di Tolaria, una volta Teferi perse una scommessa e dovette leccare un Bibolo.

PROMO ACQUISTA-UN-BOX

Acquistando una confezione del Set Base 2021 in un negozio WPN, otterrai una copia gratuita della carta promo Acquista-un-box (fino a esaurimento scorte). Stavolta si tratta di qualcosa di davvero prezioso...

Un gatto. E un cane. E sono migliori amici. MIGLIORI AMICI. Non so se questa carta sia basata su una storia vera, ma credo sia meglio per tutti far finta che lo sia.

CURIOSITÀ TOP SECRET SU TEFERI 2!

Teferi usa la magia temporale per imbrogliare nella dama dominariana. Jhoira non vuole più giocare.

COLLECTOR BOOSTER

Le Collector Booster traboccano di contenuti davvero speciali. Poiché questo articolo si propone di andare in profondità, svisceriamo l’argomento nel dettaglio. Ho anche un’immagine. Non so esattamente come si faccia a ottenere queste immagini, ma ho scoperto che mi basta aggiungere “da trasformare in immagine” e sarà la persona che converte i documenti in siti web a occuparsi di creare l’immagine al posto mio.

Contenuto delle Collector Booster (da trasformare in immagine, grazie)

Ogni Collector Booster contiene 4–5 carte rare o rare mitiche, 7–9 carte con trattamento speciale e 11 foil! Queste buste sono perfette per i giocatori in cerca di pescate davvero avvincenti.

Qui Mike Turian fornisce maggiori informazioni sulle Collector Booster e spiega dove trovare versioni alternative delle carte.

CURIOSITÀ TOP SECRET SU TEFERI 3!

A Teferi non piacciono i segnalibri: preferisce “fare le orecchie” alle pagine.

BUSTE DI BENVENUTO

Presentazione delle buste di benvenuto

Queste buste sostituiscono i mazzi di benvenuto. Tutte le buste di benvenuto di M21 sono identiche e contengono un concentrato di ciò che rende Magic straordinario. Troverai carte leggendarie, planeswalker, carte in stile vetrina e molto altro. Includono anche carte-guida bifronte contenenti suggerimenti su come cominciare, nonché informazioni utili per trovare i negozi e approfondire la conoscenza del gioco.

Le buste di benvenuto saranno disponibili per i nuovi giocatori presso tutti i negozi WPN, fino a esaurimento scorte.

CURIOSITÀ TOP SECRET SU TEFERI 4!

Teferi possiede una glicoproteina che si lega alle proteine del veleno dei serpenti, rendendoli innocui. Anzi no, chiedo scusa, quelle erano le manguste.

MAZZI PLANESWALKER

Facciamo la conoscenza di Basri Ket.

Basri si aggiunge a Teferi, Liliana, Chandra e Garruk come uno dei cinque volti dei mazzi Planeswalker del Set Base 2021. Questi mazzi sono perfetti per chi vuole avvicinarsi a Magic (oltre a essere la continuazione ideale di questo articolo dopo le buste di benvenuto). Diamo una rapida occhiata alle caratteristiche di ciascun mazzo:

Basri, Paladino Devoto

Gioca un gruppo di creature e ricoprile di segnalini +1/+1.

Teferi, Viaggiatore Senza Tempo

Pesca molte carte extra, innescando abilità ogni volta.

Liliana, Maga della Morte

Ottieni ricompense alla morte delle tue creature, poi riportale in vita in modo che possano morire di nuovo.

Chandra, Catalizzatrice di Fiamme

Incendia gli avversari e guarda crescere le tue creature.

Garruk, Araldo Selvaggio

Gioca grandi creature. Dopo averlo fatto, gioca creature ancora più grandi.

Tutti questi mazzi sono semplici da usare e divertenti da padroneggiare. E c’è anche un altro modo per introdurre i principianti al gioco...

CURIOSITÀ TOP SECRET SU TEFERI 5!

Teferi è tornato indietro nel tempo e ha fatto in modo che questa curiosità non venisse mai scritta.

MAGIC: THE GATHERING ARENA STARTER KIT

Presentazione di Magic: The Gathering Arena Starter Kit. Se ha un’aria familiare, è perché è l’erede dello Spellslinger Starter Kit. Anche il contenuto è simile.

Negli Spellslinger Kit il gioco veniva spiegato usando degli inserti, ma abbiamo capito che per i nuovi giocatori è molto meglio passare direttamente ai tutorial di MTG Arena, e questo prodotto va proprio in tale direzione.

Contiene due mazzi divertenti e pensati per i principianti. È munito anche di un regolamento di 16 pagine e due scatole pieghevoli per i mazzi. Infine, ci sarà una carta con codice per MTG Arena che consente di ottenere copie digitali di entrambi i mazzi e che può essere utilizzata due volte: una per te e l’altra per un amico con cui giocare.

CURIOSITÀ TOP SECRET SU TEFERI 6!

Teferi ha un modificatore di +6 su tutti i tiri di Intelligenza.

PRERELEASE PACK

Nessun set può dirsi completo senza un Prerelease Pack! Il pack del Set Base 2021 non è diverso dagli altri: 6 buste, 1 carta foil con impressa la data dell’evento e un inserto. L’inserto contiene una cronologia della vita di Teferi, dall’infanzia trascorsa all’Accademia fino alla Guerra della Scintilla.

Come si ottiene un Prerelease Pack? Registrati per un Prerelease nel tuo negozio di zona! È il modo migliore per scoprire le nuove espansioni e provare le carte fisiche il prima possibile. Non sai dove si trova il negozio WPN più vicino? Dai un’occhiata al nostro localizzatore di eventi, qui.

CURIOSITÀ TOP SECRET SU TEFERI 7!

Teferi è un tenore con la voce di un angelo. L’angelo la rivorrebbe indietro al più presto.

BUNDLE

Resta solo un ultimo prodotto: il Bundle! Prima che fossero inventati i Bundle, la gente riusciva a trasportare solo due cose alla volta. Volevi portarne un’altra? Dovevi farti crescere un terzo braccio. Ma grazie alla Tecnologia™ Bundle™ brevettata di WotC, ora potrai portare con te ben più di due sole cose. Nello specifico, ogni Bundle contiene:

10 buste per draft del Set Base 2021

20 terre base

20 terre base foil

1 Capo del Branco foil con illustrazione alternativa

1 dado a 20 facce oversize

Sono ben 52 articoli, perciò molto più di due.

CURIOSITÀ TOP SECRET SU TEFERI 8!

Il cognome di Teferi è Berry.

CHIUSURA

Wow! Abbiamo appreso tante cose su un bel po’ di prodotti. E abbiamo scoperto anche parecchie curiosità su Teferi fedeli al canone. (NOTA DELLA REDAZIONE: di nuovo, non sono affatto fedeli al canone.) Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio alla scoperta del Set Base 2021. Mi piacerebbe chiudere con un consiglio: se dovessi incontrarmi in MTG Arena (l’ID del mio account è REZ), lasciami vincere... Lo apprezzerei davvero molto.

Alla prossima!