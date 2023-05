Wizards of the Coast

Per molti di noi di Wizards of the Coast, lavorare su Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™ è stato un sogno, ed è di per sé un pensiero folle perché lavorare a Wizards of the Coast era già un sogno. Adattare una delle opere di letteratura più amate nel contesto del nostro gioco preferito è stato un viaggio degno delle nostre aspettative.

Questa espansione e gli anni passati a lavorarci sono stati incredibili. Siamo stati a stretto contatto con i custodi più amorevoli di questo favoloso mondo di Middle-earth Enterprises (MEE), e assieme abbiamo costruito qualcosa di cui siamo tremendamente orgogliosi... e che non vediamo l’ora di rivelare agli appassionati tra pochi giorni.

Siamo spudoratamente entusiasti di svelare questa visione aggiornata de Il Signore degli Anelli attraverso le lenti del gioco e dei valori di Magic. L’aspetto e l’atmosfera del mondo, dei personaggi, delle armi, dei luoghi e dei momenti della storia saranno intimamente familiari e allo stesso tempo freschi e adatti per un vasto pubblico.

Illustrazione di: Dmitry Burmak

Alcuni personaggi potrebbero apparire diversi da come erano stati dipinti in altre occasioni, ed è stata una scelta intenzionale. Grandi capolavori come Il Signore degli Anelli possono solo trarre vantaggio da diverse interpretazioni nel mondo. Crediamo che la nostra farà felici moltissimi appassionati sia di Magic che di Tolkien. Questo nuovo aggiornamento è stata una scelta consapevole presa di comune accordo tra Wizards e MEE, ed è stata determinata da due principi guida:

Diversità: il cuore pulsante de Il Signore degli Anelli sono i vari popoli della Terra di Mezzo che si uniscono per respingere la minaccia di Sauron, trovando forza nella loro diversità. Appassionati di ogni tipo sono stati catturati da queste storie, personaggi e luoghi per decenni, e volevamo che la nostra espansione riflettesse questa vasta inclusione.

Originalità: l’obiettivo di questa espansione è di esprimere la storia e l’ambientazione de Il Signore degli Anelli attraverso Magic: The Gathering. Innumerevoli rappresentazioni in precedenza hanno dipinto immagini vivide di questo mondo, ma il nostro scopo è di raggiungere una visione moderna del lavoro di J.R.R. Tolkien, elaborata con cura per un mondo di appassionati in continua crescita.

La nostra speranza è che più persone si riconosceranno nei personaggi e che giocatori e appassionati possano divertirsi con la narrazione di storie familiari attraverso il gioco.

Illustrazione di: Yongjae Choi

Queste decisioni sono state prese con grande cura e consapevolezza, riverenza e amore per Il Signore degli Anelli. Nelle prossime settimane ascolterete la voce di designer, sviluppatori, direttori artistici e tanti altri che hanno lavorato su questa espansione, e speriamo che la nostra passione per Il Signore degli Anelli traspaia non soltanto dalle nostre parole, ma anche da quello che abbiamo creato.

Siamo anche molto riconoscenti agli artisti e ai designer che hanno aiutato a portare in vita la visione congiunta di Wizards e MEE, seguendo le nostre indicazioni per creare alcune delle illustrazioni più strabilianti mai viste.

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo è un’espansione di cui siamo profondamente orgogliosi e un’esperienza che siamo felici di aver vissuto negli ultimi anni. Perciò sintonizzatevi domani 30 maggio alle 9:00 PT/12:00 ET per il debutto de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo su twitch.tv/magic e YouTube. Non vediamo l’ora di intraprendere questo attesissimo viaggio con ognuno di voi.