Oggi, cambieremo il multiverse ID e rimuoveremo da Gatherer l’immagine della carta Invoca Pregiudizio, stampata in origine nel 1994. La carta è razzista, ed è resa peggiore dal multiverse ID con cui è stata sfortunatamente anni fa. Non c’è posto per il razzismo nè nel nostro gioco, nè altrove.

Ma a questo proposito, non avrebbe mai dovuto essere pubblicata nè inclusa nel Gatherer. E siamo dispiaciuti per questo. Gli eventi delle scorse settimane e le conversazioni riguardo a come possiamo supportare al meglio le persone di colore ci hanno spinti a esaminare noi stessi, le nostre azioni, e le nostre inazioni. Apprezziamo tutti coloro che ci aiutano a riconoscere quando non facciamo abbastanza. Avremmmo dovuto essere migliori, possiamo essere migliori, e saremo migliori.

A questo proposito, rimuoveremo anche alter immagini dal nostro database, tra cui:

Cleanse

Stone-Throwing Devils

Pradesh Gypsies

Jihad

Imprison

Crusade

Al posto delle immagini di queste carte ci sarà la seguente dichiarazione:

"Abbiamo rimosso questa imagine dal nostro database a causa della sua illustrazione razzista, il testo, o la combinazione delle due cose. Il razzismo in ogni sua forma è inaccettabile, e non ha spazio nel nostro gioco, nè altrove."

In aggiunta, queste carte saranno bandite in tutti i tornei sanzionati.

C’è molto altro lavoro ancora da fare mentre lavoriamo per rendere i nostri giochi, le nostre community e la nostra compagnia più inclusive. Sappiate che lavoriamo ogni giorno per essere migliori e vi ascoltiamo. Non vediamo lora di condividere molti altri piani con voi, mentre i nostri giochi e la nostra organizzazione si evolvono.