Wizards of the Coast

Drafta in una sede WPN a maggio e ricevi ricompense per MTG Arena a giugno

Cosa c’è di meglio che draftare nel tuo negozio WPN di zona? Ricevere ricompense sul tuo account MTG Arena, ecco cosa!

Nel mese di maggio organizzeremo una promozione speciale che ti permette di ricevere un bottino sottoforma di straordinarie ricompense su MTG Arena se decidi di draftare in un negozio WPN. Non devi fare altro che usare il tuo account Wizards connesso al tuo MTG Arena per partecipare e giocare a un evento Booster Draft nel tuo WPN di zona.

I giocatori riceveranno ricompense giocando fino a tre eventi Booster Draft in un negozio WPN durante la finestra promozionale. Partecipa a un draft e riceverai lo stile della carta Mezzogiorno di Fuoco, una delle nuove carte di Banditi di Crocevia Tonante!

Parteipa a due draft durante la promozione in un negozio WPN e accaparrati una bustina protettiva goblin!

Infine se partecipi a tre draft durante la promozione potrai aggiudicarti un ingresso per draft!

Per scoprire quali sedi WPN nella tua zona hanno organizzato eventi Booster Draft a maggio, dai un’occhiata al Localizzatore di Wizards e vedi che eventi si svolgono nella tua zona!

Termini della promozione

Promozione disponibile solo nei punti vendita WPN. Per ricevere le ricompense i giocatori devono partecipare a tre eventi draft nei punti vendita WPN, registrandosi con l’account Wizards collegato al loro account MTG Arena. Le ricompense saranno inviate alla casella di posta di MTG Arena a partire dal 10 giugno 2024. Limite di un (1) ingresso per draft per cliente. Promozione non disponibile in tutte le regioni. Vedi il negozio per maggiori dettagli.

Promozione valida dal 1° maggio 2024 fino alla fine del 2 giugno 2024.