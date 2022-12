Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate richiama l’ambientazione e lo stile di Dungeons & Dragons: Avventure nei Forgotten Realms e riprende da dove si era fermata l’uscita di Leggende di Commander del 2020: un’espansione all’insegna del divertimento, piena di creature leggendarie, aggiunte incredibili ai tuoi mazzi Commander preferiti e il ritorno del Draft di Commander, che portare la battaglia dentro la tua compagnia di amici.

Illustrazione di: John Stanko

Abbina il divertimento sociale tipico del formato Commander di Magic: The Gathering agli elementi narrativi e all’entusiasmo che derivano dal vestire i panni un potente personaggio di Dungeons & Dragons di alto livello. Forse ami Dungeons & Dragons e cerchi un nuovo gioco multiplayer da esplorare, oppure adori il multiplayer di Magic e vuoi continuare a draftare e giocare coi suoi amici: Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate unisce queste due anime in un’esperienza di gioco divertente per ogni fan.

Per Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate, saranno disponibili molte dei prodotti più amati:

Buster per draft, buste dell’espansione, e Collector Booster

Bundle

Prerelease Pack, contenente tre buste per draft, una foil rara o rara mitica con l’anno impresso, una carta Dungeon e una carta con codice per MTG Arena

E, come per l’uscita precedente di Leggende di Commander, le buste per draft conterranno 20 carte, una delle quali sarà foil tradizionale!

Inoltre, saranno disponibili quattro mazzi Commander:

Allegra Compagnia (bianco-nero)

Mind Flayarrr (blu-nero)

Dissenso Draconico (blu-rosso)

Fuga dall’Esilio (rosso-verde)

Ciascuno include un mazzo Commander di 100 carte pronto da giocare, contenente dieci nuove carte di Magic, più un Collector Booster Sample Pack, come i mazzi Commander di Strade di Nuova Capenna.

Date fondamentali di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate

Debutto e inizio delle anteprime : 16 maggio

: 16 maggio Galleria immagini delle carte completa : 23 maggio

: 23 maggio Anteprime di Commander : 24-25 maggio

: 24-25 maggio Galleria immagini delle carte di Commander completa : 26 maggio

: 26 maggio Inizio degli eventi di Prerelease in negozio e vendite : 3 giugno

: 3 giugno Uscita ufficiale : 10 giugno

: 10 giugno Launch Party : 10-12 giugno

E se ti interessano i grandi raduni di amici in una sala convegni piena zeppa di avventurieri contro cui competere in scontri multiplayer mozzafiato, la CommandFest è ciò che fa per te. Questo evento di Magic che celebra il gioco Commander fa il suo ritorno con Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate, e presto condivideremo maggiori informazioni su questi eventi.

Drafta la tua compagnia. Costruisci la tua leggenda.

Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate prevede il ritorno del Draft di Commander. Il Draft di Commander è un formato Limited unico che unisce il gioco multiplayer e le regole di Commander al draft di buste da 20 carte per costruire un mazzo con cui giocare.

Se ti è sfuggita l’uscita di Leggende di Commander nel 2020, che illustrava il Draft di Commander, il video di Good Morning Magic in cui Gavin Verhey spiega il formato ti aiuterà a rimetterti in pari:

L’avanguardia digitale

Preferisci giocare sul tuo PC o dispositivo mobile? Una resa dei conti testa a testa è più il tuo stile rispetto all’avventura del multiplayer? Non vedi l’ora di salire di livello con le nuove carte di Alchemy e Historic, disponibili solo su MTG Arena?

Orizzonti Alchemici: Baldur's Gate esce a luglio e introduce centinaia di nuove carte in MTG Arena, insieme a tutto ciò che ti aspetteresti dall’uscita di un’espansione completa, inclusi una maestria dell’espansione, modalità di gioco Draft e tanto altro.

Condivideremo maggiori dettagli su Orizzonti Alchemici: Baldur's Gate in prossimità della sua uscita a luglio.

Le anteprime iniziali

Tutte le date, le illustrazione e le anteprime iniziali di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate sono state precedentemente condivise su Weekly MTG.

Se il video di presentazione non è ciò che cerchi, qui troverai tutte le carte in anteprima che ti sono sfuggite. Cominciamo dando uno sguardo ad alcune delle opzioni più emozionanti per le nostre basi di mana.

Oppure, se apprezzi l’estetica delle terre, puoi aggiudicarti anche le versioni con illustrazione estesa:

Se eri fan delle carte di Dungeons & Dragons: Avventure nei Forgotten Realms con il trattamento illustrazione da manuale, apprezzerai sicuramente il suo ritorno, insieme a creature e incantesimi emblematici:

Naturalmente, non sarebbe Dungeons & Dragons senza i Draghi e gli eroi che potrebbero affrontarli:

Scegliendo il Bundle di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate, riceverai una versione con illustrazione alternativa della Bacchetta delle Meraviglie:

Se invece acquisti una confezione completa di buste per draft, dell’espansione o Collector Booster di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate dal tuo negozio di zona, potresti ottenere la versione promo Acquista-un-box del Cervello Antico fino a esaurimento scorte.

Partiremo a razzo quando Magic tornerà a Faerûn con Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate. Le anteprime iniziano il 16 maggio, mentre la data di uscita ufficiale è prevista per il 10 giugno. Ti aspettiamo!