(Nota del redattore: questo annuncio è stato modificato per riflettere le informazioni aggiornate sull‘uscita.)

Il 7 ottobre gli universi collideranno, con la collaborazione di Magic: The Gathering Mondi Altrove: Warhammer 40,000. Questa collaborazione tra due iconici titani del gioco da tavolo, Warhammer 40,000 e Magic: The Gathering, include l’uscita di quattro mazzi Commander e tre drop del Secret Lair. Entrambe queste uscite portano la storia oscura, le illustrazioni iconiche e le fazioni belliche di Warhammer 40,000 nel multiverso di Magic.

Comanda un nuovo campo di battaglia nell’infinita guerra di un futuro remoto

Gioca insieme ai tuoi amici prendendo il comando dei leggendari personaggi di Warhammer 40,000. Questa collaborazione si pone come obiettivo, per quanto possibile, la fedeltà alle fazioni e alle strategie di Warhammer 40,000, perciò, che si tratti di schierare una squadra di forze dell’Imperium, resuscitare Necron caduti, ammucchiare uno sciame di Tiranidi o controllare il potere caotico del Warp, i fan saranno felici di vedere strategie e personaggi iconici.

Se è il tuo primo incontro con il mondo di Warhammer 40,000, questa è un’ottima opportunità per avere un assaggio della profonda storia e dei racconti fantastici che compongono l’universo di Warhammer 40,000, e per costruire il tuo mazzo Commander con nuovi comandanti e illustrazioni inedite.

Sciame di Tiranidi Sciame di Tiranidi Collector’s Edition

Forze dell’Imperium Forze dell’Imperium Collector’s Edition

Dinastie Necron Dinastie Necron Collector’s Edition

I Poteri Perniciosi I Poteri Perniciosi Collector’s Edition

La collaborazione consisterà in quattro mazzi Commander da 100 carte precostruiti e pronti per giocare e tre drop del Secret Lair. Se è il tuo primo contatto con Magic, Commander è un formato di Magic unico ed entusiasmante, caratterizzato da fantastiche creature leggendarie, grandi giocate e sfide contro i tuoi amici in epiche partite multiplayer! Maggiori informazioni sul formato qui.

Preferisci giocare in un formato diverso? Le carte singole della collaborazione saranno legali nei formati Commander, Legacy e Vintage.

Di seguito, un elenco più dettagliato dei contenuti di questa collaborazione:

Quattro mazzi Commander disponibili anche nella Collector’s Edition con un bordo “Mondi Altrove” unico. Mazzi: Sciame di Tiranidi (verde-blu-rosso) Forze dell’Imperium (bianco-blu-nero) Dinastie Necron (nero) Poteri Perniciosi (blu-nero-rosso) La Collector’s Edition contiene solo edizioni foil e la totalmente inedita versione ondata foil, mantenendo gli stessi contenuti di carte. Immagini qui sotto!

Tre drop del Secret Lair, su cui saremo felici di condividere maggiori informazioni più avanti. Secret Lair x Warhammer 40,000: Orks Secret Lair x Warhammer Age of Sigmar Secret Lair x Blood Bowl



Date principali della collaborazione Mondi Altrove: Warhammer 40,000 di Magic: The Gathering

Inizio delle anteprime : 13 settembre

: 13 settembre Secret Lair Drop: da definire

da definire Uscita ufficiale: 7 ottobre

Le anteprime iniziali

Come dicono alcuni nell’Imperium: “Finché i nemici dell’Imperatore ancora respireranno, non potrà esserci pace”. Ma possono esserci le carte in anteprima! Warhammer 40,000 ha una storia profonda che abbiamo fatto trapelare da ogni carta. Dalle terre base alle carte di Commander, ogni carta è stata rielaborata e scelta per il suo gusto iconico o per l’impatto sul gioco.

Le date, le illustrazioni e le anteprime iniziali di Warhammer 40,000 sono state precedentemente condivise su Weekly MTG.

Preferisci una panoramica scritta? Abbiamo qui tutte le carte in anteprima.

La prima è Abaddon il Distruttore, il volto del mazzo “Poteri Perniciosi”. “Pernicioso” è un aggettivo che si adatta perfettamente anche al potere di questo personaggio. Abaddon e le sue forze sono tanto potenti nella storia di Warhammer 40,000 che strappano letteralmente la galassia in due, a causa di un tremendo squarcio nel Warp chiamato Cicatrix Maledictum.

e“Sangue per il Dio del sangue, teschi per il trono di teschi” è il grido di guerra delle legioni del Caos Warhammer 40,000 di Khorne e i suoi seguaci. I seguaci di Khorne nel 41esimo millennio assorbono la forza dalla battaglia e sono fanatici assetati di sangue che vivono per la guerra, e la meccanica di questa carta riflette questo aspetto. Il costo di lancio di questa carta diminuisce a seconda delle morti sul campo di battaglia, sia che si tratti delle tue forze o quelle dell’avversario. Ricorda: “A Khorne non importa da dove sgorga il sangue, ma solo che esso sgorghi’.

Soppressore dell’Avanguardia è in linea con la fazione degli Ultramarines di Warhammer 40,000, difensori dell’Umanità e tra i guerrieri più grandiosi dell’Imperatore. Oltre alla magnifica illustrazione, questa carta presenta anche un’emozionante meccanica inedita relativa alle pedine.

La carta promo, Fabbricare, non compare nei mazzi Commander, ma puoi aggiudicartela se vai in nel tuo negozio locale di giochi il giorno del lancio. Questa emozionante carta rappresenta Belisarius Cawl, uno dei membri più leggendari dell’Imperium e creatore di alcuni dei manufatti più leggendari di Warhammer 40,000.

Per concludere, abbiamo attirato il tuo interesse con la nostra nuova e totalmente inedita versione ondata foil? Con l’avvicinarsi dell’uscita avremo più immagini da condividere!