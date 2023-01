Wizards of the Coast

Aggiornamento dei prezzi per Magic: The Gathering

Nel corso dell’anno scorso, i costi di materie prime, trasporti e produzione sono aumentati significativamente e costantemente praticamente in qualsiasi settore. Per Wizards of the Coast, questo si traduce in un notevole aumento dei costi generali di produzione di Magic: The Gathering. Per questo, a partire da settembre aumenteremo i prezzi di alcuni prodotti della nostra linea dell’11% circa, con leggere fluttuazioni regionali.

Finché ci è stato possibile, ci siamo impegnati per mantenere costanti i prezzi delle buste per draft (e più recentemente delle buste dell’espansione e Collector Booster) per le espansioni Premier, ovvero le quattro uscite annuali principali che modificano il formato Standard. Tuttavia, nel corso dell’anno scorso, i costi che affrontiamo per produrre Magic: The Gathering sono aumentati significativamente, specialmente in termini delle spese per stampare e spedire Magic in tutto il mondo.

Abbiamo cercato di mantenere più contenuto possibile questo rincaro, e solo i seguenti prodotti delle espansioni Premium, Unfinity e Jumpstart ne saranno interessati:

Buste per draft

Buste dell’espansione

Collector Booster

Bundle

Buste di Jumpstart

Per i mazzi Commander, invece, implementeremo un prezzo maggiorato a partire da Strade di Nuova Capenna. Non abbiamo in programma di aumentare ulteriormente il prezzo dei mazzi Commander a luglio.

Per ciascuno di questi prodotti, la percentuale del rincaro sarà leggermente diversa, con una media approssimativa dell’11% e leggere fluttuazioni regionali. Questi aumenti non avranno ripercussioni su altre linee di prodotti, come Masters, Orizzonti, Secret Lair, Challenger Decks o Mondi Altrove.

Inoltre, non prevediamo di aumentare il prezzo dei Prerelease Pack, neanche per le espansioni Premier.

I prezzi maggiorati si applicheranno a Dominaria Unita e qualsiasi altro prodotto arretrato a partire da luglio.