Wizards of the Coast

TAPpa il 5 per l'emozione! Mancano cinque mesi a MagicCon: Amsterdam ed è ora di iniziare a condividere ulteriori dettagli sull'evento! Unisciti a noi al RAI Amsterdam dal 28 al 30 giugno per un fine settimana ricco di The Gathering! Giochi, conferenze, eventi spettacolari, il Pro Tour di Orizzonti di Modern 3 e molto altro ancora ti aspetta in questo fine settimana di festeggiamenti di Magic. I biglietti per MagicCon: Amsterdam saranno in vendita a partire da martedì 30 gennaio alle ore 15:00 CET su mcamsterdam.mtgfestivals.com.

Abbiamo raccolto alcuni dettagli e anticipazioni da condividere con te prima dell'inizio della vendita, quindi tuffati nella lettura e preparati a unirti a noi quest'estate!

Prezzi dell'acquisto anticipato e dei pacchetti per il MagicCon: Amsterdam

Chi prenota con largo anticipo ottiene un biglietto MagicCon al miglior prezzo! I prezzi per l'acquisto anticipato saranno disponibili per tutti i badge MagicCon: Amsterdam per adulti dalle ore 15:00 CET del 30 gennaio fino all'8 febbraio o fino a esaurimento scorte . Procurati il badge il prima possibile per approfittare di questa offerta a tempo limitato!

Tutti i badge vengono forniti con una carta promozionale Contromagia, garantiscono l'ingresso all'evento, l'accesso alle conferenze e agli eventi sul Mana Stage, l'accesso agli incontri, alla Free-Play Area e alla Command Zone, la possibilità di iscriversi agli eventi su richiesta, l'accesso alla MagicCon: Amsterdam Immersive Experience, alle illustrazioni di Art of Magic, al Magic Marketplace e altro ancora!

Contromagia (Promo)

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA e spese di servizio. I pacchetti badge partono da 25 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni. I bambini fino a 5 anni non hanno bisogno di un badge per entrare a MagicCon. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un genitore o da un tutore durante l'evento. Per ulteriori informazioni, consultare i termini di servizio dei biglietti.

Bambini giorno singolo – 25 €

Badge per venerdì, sabato o domenica

1 carta promo Contromagia non foil

Mazzo introduttivo per due giocatori di Magic: The Gathering

Bambini fine settimana – € 60

Badge per il fine settimana (accesso dal venerdì alla domenica)

1 carta promo Contromagia non foil

2 buste Jumpstart 2022

Mazzo introduttivo per due giocatori di Magic: The Gathering

Giorno singolo – Acquisto anticipato €35, prezzo normale €40

Badge per venerdì, sabato o domenica

1 carta promo Contromagia non foil

Giorno singolo Premium – Acquisto anticipato €65, prezzo normale €75

Badge per venerdì, sabato o domenica

1 carta promo Contromagia non foil

1 busta di Mystery Booster Convention Edition (2021)

1 Collector Booster di Orizzonti di Modern 3

Fine settimana – Acquisto anticipato €90, prezzo normale €95

Badge per il fine settimana (accesso dal venerdì alla domenica)

2 carte promo Contromagia non foil

Fine settimana Premium – Acquisto anticipato €160, prezzo normale €170

Badge per il fine settimana (accesso dal venerdì alla domenica)

2 carte promo Contromagia foil

1 busta di Mystery Booster Convention Edition (2021)

2 Collector Booster di Orizzonti di Modern 3

Tappetino di gioco di MagicCon: Amsterdam

Bustine protettive e portamazzo di MagicCon 2024

Legendary VIP – Acquisto anticipato €380, prezzo normale €400

Badge per il fine settimana (accesso dal venerdì alla domenica)

Cordino da collo firmato

2 carte promo Contromagia foil

3 buste di Mystery Booster: Convention Edition (2021)

3 Collector Booster di Orizzonti di Modern 3

Tappetino di gioco Commander in esclusiva per Legendary VIP

Bustine protettive e portamazzo di MagicCon 2024

€50 in buoni per eventi su richiesta/League

Spilla ufficiale MagicCon: Amsterdam

10% di sconto sugli articoli del MagicCon Official Show Store

Abbigliamento in esclusiva per Legendary VIP

Borsa firmata Legendary VIP

Black Lotus VIP – Acquisto anticipato €800, prezzo normale €825

Badge per il fine settimana (accesso dal venerdì alla domenica)

Cordino da collo firmato

4 carte promo Contromagia foil

3 buste di Mystery Booster Convention Edition (2021)

3 Collector Booster di Orizzonti di Modern 3

Tappetino di gioco di MagicCon: Amsterdam

Bustine protettive e portamazzo di MagicCon 2024

Evento Sealed progressivo per Black Lotus (per tutto il fine settimana)

Accesso anticipato al Magic Marketplace (ogni giorno dalle 9 alle 10)

Accesso alla sala VIP*

Accesso a opportunità esclusive di Iscriviti e gioca

Spilla ufficiale MagicCon: Amsterdam

Zaino firmato

10% di sconto sugli articoli del MagicCon Official Show Store

€110 in buoni per eventi su richiesta/League

Tappetino di gioco Black Lotus di MagicCon: Amsterdam

Abbigliamento Black Lotus di MagicCon: Amsterdam

Un articolo di merchandising esclusivo di MagicCon: Amsterdam

Cordino da collo Black Lotus di MagicCon: Amsterdam

*Per saperne di più sull'esperienza Black Lotus VIP di MagicCon: Amsterdam, clicca qui.

Gioca a MagicCon: Amsterdam

Le iscrizioni agli eventi di gioco a numero chiuso verranno aperte a marzo. Abbiamo ascoltato i vostri commenti e stiamo lavorando con i nostri partner per migliorare il software di gioco a pagamento! Dato che i cambiamenti sono a livello di piattaforma, non potranno essere implementati fino a dopo il MagicCon: Chicago.

Questi aggiornamenti miglioreranno l'esperienza dell'utente e non vediamo l'ora di distribuirli! Pubblicheremo presto il programma completo dei giochi a numero chiuso per dare ai partecipanti all'evento il tempo di consultarlo prima della registrazione all'evento a marzo. Nel frattempo, ecco alcuni esempi di ciò con cui potrete giocare a MagicCon: Amsterdam:

Modern Open da 75.000$ di MagicCon: Amsterdam I fan dei grandi tornei Modern in campo aperto iniziano oggi a prepararsi per l'Open da 75.000$ di MagicCon: Amsterdam. Con un montepremi di 75.000$ e (almeno) otto inviti al primo Pro Tour del 2025, gli appassionati competitivi di Magic non dovrebbero perdersi questo evento!

Questo torneo di più giorni prevede otto turni di Modern il giorno 1, sei turni di Modern il giorno 2 e un Top 8 a eliminazione diretta di Modern la domenica. Ulteriori informazioni sul torneo, compresi i premi, saranno disponibili prima della vendita dei biglietti.

Lo Showdown di Secret Lair Affronta gli altri giocatori per vincere una delle carte limitate Rito Oscuro di Secret Lair! Con quattro qualificazioni Modern, una il venerdì e tre il sabato, i giocatori si contenderanno uno dei 32 posti del Campionato Showdown di Secret Lair. Tutti i giocatori riceveranno una carta Perforamagie di Secret Lair per aver partecipato a una qualificazione. Coloro che avranno le abilità sufficienti per arrivare al campionato riceveranno tutti una carta Reggente delle Acque Torbide di Secret Lair!

Qualificazione per il Pro Tour Sfrutta le tue abilità competitive in un torneo Sealed di Orizzonti di Modern 3 e ottieni direttamente l'invito al primo Pro Tour del 2025. In palio ci sono tantissimi premi e quattro (4) inviti al primo Pro Tour del 2025.

Evento Un-Known con Gavin Verhey Buste, divertimento, caos e un gioco unico sono il cuore dell'esperienza Un-Known! Goditi un torneo senza precedenti, mentre Gavin Verhey guida tutti lungo un percorso Magico straordinario, arricchito da una varietà di piaceri Magic. Tutti i proventi del torneo Un-Known del sabato sera saranno devoluti al nostro partner di beneficenza per MagicCon: Amsterdam, non ancora annunciato!

Tornei di coppa Partecipa a questi eventi per sfidare le tue abilità Constructed in uno dei nostri tornei di coppa. Questi formati sono Duel Commander, Pauper, Pioneer, Modern, Legacy e Standard. I vincitori di ogni torneo di coppa riceveranno un trofeo MagicCon: Amsterdam per quel formato, un tappetino del vincitore e una foto professionale. Continua a seguirci per le informazioni complete sull'evento e sui premi!

Eventi Throwback Aiutateci a festeggiare le espansioni precedenti di Magic con diverse selezioni di Throwback Draft e Sealed per tutto il fine settimana. I più importanti includono: Throwback Draft - 1 Ravnica: Città delle Gilde, 1 Patto delle Gilde e 1 Discordia Throwback Draft - 2 Zendikar e 1 Worldwake Throwback Draft - 3 Ascesa degli Eldrazi Throwback Sealed - 2 Theros, 2 Figli degli dei e 2 Viaggio verso Nyx Throwback Sealed - 3 Double Masters e 3 Double Masters 2022

Boxing League Apri 24 buste di Magic uniche e divertenti per costruire un incredibile mazzo Commander. Unisciti agli altri in un'area speciale per questo campionato e goditi tutto il weekend!

Eventi su richiesta MagicCon: Amsterdam offre tonnellate di eventi su richiesta da giocare a tuo piacimento. Pod di Commander sociali, impegnativi e competitivi per quattro giocatori Two-Headed Giant a quattro squadre di Banditi di Crocevia Tonante e draft alla svizzera di Orizzonti di Modern 3 Pod di Two-Headed Giant Commander a due squadre Draft a eliminazione e alla svizzera a otto giocatori di Orizzonti di Modern 3 Draft alla svizzera a otto giocatori di Banditi di Crocevia Tonante Draft a eliminazione competitivi per le confezioni di Collector Booster di Orizzonti di Modern 3 Win-a-box a eliminazione diretta in formato Modern, Legacy, Standard, Pioneer o Pauper Constructed



Spell Pierce (Secret Lair) Murktide Regent (Secret Lair) Dark Ritual (Secret Lair)

Inoltre, a MagicCon: Amsterdam ci saranno aree dedicate alla Command Zone e al Free-Play per chi cerca un posto dove giocare liberamente o per chi vuole giocare una partita a Commander con gli altri partecipanti!

Il Pro Tour di Orizzonti di Modern 3

Questo è l'ultimo Pro Tour del 2024 in vista del 30° Campionato Mondiale di Magic, e la posta in gioco è alta! Vieni a vedere in diretta i giocatori che affrontano il Modern Constructed e il draft di Orizzonti di Modern 3 e tentano di scalare la vetta per guadagnarsi l'ambito posto al Campionato Mondiale di Magic.

Con un premio di 500.000$ in palio, la gara che si terrà al RAI sarà sicuramente elettrizzante. Segui le notizie e gli aggiornamenti sul Pro Tour Orizzonti di Modern 3 usando #PTMH3 sui social media.

Merchandising di MagicCon: Amsterdam

Il MagicCon Official Show Store sta tornando per MagicCon: Amsterdam! Se sei alla ricerca di articoli per commemorare il tuo fine settimana, questo è il posto giusto.

I partecipanti al MagicCon riceveranno una carta promozionale MagicCon: Amsterdam Da Spade a Spighe! con l'illustrazione di Heiko Mueller per ogni €138 spesi in un'unica transazione presso l'Official Show Store presente all'evento! Attenzione, questa offerta è disponibile fino a esaurimento scorte e sarà disponibile solo per chi acquista di persona.

Da Spade a Spighe! (promo)

Inoltre, siamo entusiasti di annunciare un segreto molto ben custodito, un drop della convention 2024 di Secret Lair, Burning Revelations! Disponibile solo in foil tradizionale, questo drop presenta Sorvegliante Ispiratore, Prezzo della Gloria, Considerare, Tessifuoco Imprudente e Ricordo di Akroma, tutte con le incredibili illustrazioni di Ricardo Cavolo.

Questo drop di Secret Lair sarà disponibile per l'acquisto in loco a tutti gli eventi MagicCon del 2024 al prezzo di €43,85 (IVA del 20% inclusa) e potrà essere trovato in altri eventi non Wizards nel 2024. In ogni spettacolo ci saranno quantità limitate di questo drop.

Inspiring Overseer (Secret Lair) Consider (Secret Lair) Price of Glory (Secret Lair)

Reckless Fireweaver (Secret Lair) Akroma's Memorial (Secret Lair)

Non puoi aspettare fino a giugno per iniziare ad acquistare articoli di Magic? Puoi preordinarli, tra questi anche un'incredibile maglietta disegnata solo per MagicCon: Amsterdam con le opere di Cacho Rubione, che sarà disponibile per l'acquisto durante la registrazione dei badge a partire dal 30 gennaio.

Il Mana Stage

Il Mana Stage è uno degli elementi più amati dai fan del MagicCon e il luogo migliore per assistere agli approfondimenti e anteprime in prima fila del Wizards of the Coast durante il Preview Panel (e non solo!), a grandi eventi di spettacolo come il Game Knights Live che si unisce a noi ad Amsterdam, al Cosplay Contest dove possiamo assistere ad alcuni dei cosplayer più talentuosi e alle loro ultime creazioni, al Pro Tour Sunday Watch Party e a esperienze più riservate (e talvolta interattive!) durante tutto il fine settimana dell'evento.

Vuoi condurre una conferenza al MagicCon: Amsterdam? Il portale di candidatura del Community Panel è aperto fino al 10 marzo. Scopri di più.

Programma di sovvenzione Nuove Prospettive

Sono aperte le candidature per il programma di sovvenzione Nuove Prospettive, che mira a sostenere l'inclusione degli appassionati di Magic che appartengono a gruppi storicamente sottorappresentati, fornendo assistenza per partecipare agli eventi di MagicCon, in occasione di MagicCon: Amsterdam.

Per la prima volta in assoluto, il programma di sovvenzioni Nuove Prospettive è mondiale! Gli appassionati di Magic di tutto il mondo sono invitati a candidarsi. Le domande si chiuderanno alle ore 17:00 CET del 21 febbraio. Per saperne di più e candidarsi, clicca qui.

Art of Magic

Le illustrazioni sono una delle cose più belle di Magic e lo sono anche gli artisti che le hanno create! Visita Art of Magic al MagicCon: Amsterdam e incontra alcuni degli incredibili artisti che danno vita alle creature, ai personaggi e al Multiverso di Magic. Puoi far autografare le tue carte preferite, acquistare stampe e prodotti esclusivi presso i loro stand e molto altro ancora.

I nostri ospiti principali del MagicCon 2024, Kieran Yanner, Alayna Lemmer Danner, Magali Villeneuve e Leon Tukker, si uniranno a noi ad Amsterdam, insieme agli artisti Jason Rainville, Milivoj Ceran, Aurore Folny, Anna Steinbauer, Mathias Kollros e altri ancora da annunciare. Per ulteriori informazioni, consulta Art of Magic.

Alayna Lemmer-Danner Kieran Yanner Magali Villeneuve

Milivoj Ćeran Jason Rainville Leon Tukker

Anna Steinbauer Mathias Kollros Aurore Folny

Vorresti far parte di Art of Magic? Scopri di più e candidati subito! Le candidature si chiuderanno alle 23:59 CET di domenica 3 marzo.

Date e promemoria importanti

Ci sono alcune date importanti in arrivo, quindi ecco un elenco per aiutarti a tenerne traccia:

Vendita dei badge MagicCon: Amsterdam - 30 gennaio, alle 15:00 CET su mcamsterdam.mtgfestivals.com.

I prezzi per l'acquisto anticipato terminano l'8 febbraio, alle 15:00 CET

Termine ultimo per la presentazione delle domande per il programma di sovvenzioni Nuove Prospettive - ore 17:00. del 21 febbraio

Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione ad Art of Magic - 3 marzo, ore 23:59 CET

Termine ultimo per la presentazione delle domande per il Community Panel - 10 marzo, ore 23:59 CET

Vendita dei biglietti per le partite a numero chiuso - marzo; orario da confermare.

Termine di iscrizione al concorso Cosplay - 27 maggio, ore 23:59 CEST

Abbiamo molto altro da condividere con te su MagicCon: Amsterdam. Continua a seguirci per gli aggiornamenti e non dimenticare di comprare i tuoi badges con acquisto anticipato il 30 gennaio tramite mcamsterdam.mtgfestivals.com!