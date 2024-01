Wizards of the Coast

Nimm deine fünf Sinne zusammen – es sind nur noch fünf Monate bis zur MagicCon: Amsterdam, daher ist es höchste Zeit, ein paar Details zu dem Event zu teilen! Sei vom 28. bis zum 30. Juni im RAI Amsterdam dabei für ein Wochenende voller The Gathering! Spielgelegenheiten, Panels, spektakuläre Events, Pro Tour Modern Horizons 3 und mehr erwarten dich bei diesem Wochenende, das ganz im Zeichen von Magic steht. Tickets für die MagicCon: Amsterdam sind ab Dienstag, dem 30. Januar um 6:00 Uhr PT/15:00 Uhr MEZ über mcamsterdam.mtgfestivals.com erhältlich.

Wir haben hier ein paar Details und Vorschauen für dich zusammengetragen, bevor der Verkauf beginnt, also lies sie dir genau durch und mach dich bereit, im Sommer dabei zu sein.

Ticket-Pakete und Frühanmelder-Preise für die MagicCon: Amsterdam

Der frühe Vogel sichert sich das MagicCon-Ticket zum günstigsten Preis! Der Preis für Frühanmelder ist für alle MagicCon: Amsterdam Zugangspässe für Erwachsene ab dem 30. Januar bis zum 8. Februar, 6:00 Uhr PT/15:00 Uhr MEZ, verfügbar, oder solange der Vorrat reicht . Sichere dir deinen Zugangspass so bald wie möglich und nutze dieses zeitlich begrenzte Angebot!

Alle Zugangspässe gehen mit einem Exemplar der Promokarte Counterspell einher und gewähren Zutritt zu dem Event, Panels und Events auf der Mana Stage, Meet and Greets, dem Spielbereich für offene Partien und der Command Zone, die Berechtigung, dich für Events auf Anfrage anzumelden, sowie Zugang zum MagicCon: Amsterdam Immersive Experience, zum Bereich The Art of Magic, zum Magic Marketplace und mehr!

Counterspell (Promokarte)

Bitte beachte, dass alle Preise einschließlich Steuern und Gebühren angegeben sind. Zugangspass-Pakete gibt es ab 25 € für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Kinder im Alter von 5 Jahren oder jünger benötigen keinen Zugangspass für die MagicCon. Jugendliche unter 18 Jahren müssen bei dem Event von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Weitere Informationen findest du in den Geschäftsbedingungen für Tickets.

Kinder-Zugangspass für einen Tag – 25 €

Zugangspass für Freitag, Samstag oder Sonntag

1 Exemplar der Promokarte Counterspell als Nicht-Foilkarte

Magic: The Gathering Starterdeck für zwei Spieler

Kinder-Zugangspass für das Wochenende – 60 €

Zugangspass für das Wochenende (Zutritt am Freitag, Samstag und Sonntag)

1 Exemplar der Promokarte Counterspell als Nicht-Foilkarte

2 Jumpstart 2022 Booster

Magic: The Gathering Starterdeck für zwei Spieler

Zugangspass für einen Tag – Frühanmelder-Preis 35 €, normaler Preis 40 €

Zugangspass für Freitag, Samstag oder Sonntag

1 Exemplar der Promokarte Counterspell als Nicht-Foilkarte

Premium-Zugangspass für einen Tag – Frühanmelder-Preis 65 €, normaler Preis 75 €

Zugangspass für Freitag, Samstag oder Sonntag

1 Exemplar der Promokarte Counterspell als Nicht-Foilkarte

1 Mystery Booster: Convention Edition Booster (2021)

1 Modern Horizons 3 Sammler-Booster

Zugangspass für Wochenende – Frühanmelder-Preis 90 €, normaler Preis 95 €

Zugangspass für das Wochenende (Zutritt am Freitag, Samstag und Sonntag)

2 Exemplare der Promokarte Counterspell als Nicht-Foilkarte

Premium-Zugangspass für Wochenende – Frühanmelder-Preis 160 €, normaler Preis 170 €

Zugangspass für das Wochenende (Zutritt am Freitag, Samstag und Sonntag)

2 Exemplare der Promokarte Counterspell als traditionelle Foilkarte

1 Mystery Booster: Convention Edition Booster (2021)

2 Modern Horizons 3 Sammler-Booster

MagicCon: Amsterdam Event-Spielmatte

MagicCon 2024 Deckbox und Kartenhüllen

Legendary VIP-Zugangspass – Frühanmelder-Preis 380 €, normaler Preis 400 €

Zugangspass für das Wochenende (Zutritt am Freitag, Samstag und Sonntag)

Schlüsselband im Markendesign

2 Exemplare der Promokarte Counterspell als traditionelle Foilkarte

3 Mystery Booster: Convention Edition Booster (2021)

3 Modern Horizons 3 Sammler-Booster

Legendary VIP-exklusive Commander-Spielmatte

MagicCon 2024 Deckbox und Kartenhüllen

Gutscheine für Events auf Anfrage/Liga im Wert von 50 €

Offizieller MagicCon: Amsterdam Anstecker

10 % Rabatt auf offizielle Merchandising-Artikel im Event-Store

Legendary VIP-exklusives Kleidungsstück

Tasche im Legendary VIP-Markendesign

Black Lotus VIP-Zugangspass – Frühanmelder-Preis 800 €, normaler Preis 825 €

Zugangspass für das Wochenende (Zutritt am Freitag, Samstag und Sonntag)

Schlüsselband im Markendesign

4 Exemplare der Promokarte Counterspell als traditionelle Foilkarte

3 Mystery Booster Convention Edition Booster (2021)

3 Modern Horizons 3 Sammler-Booster

MagicCon: Amsterdam Event-Spielmatte

MagicCon 2024 Deckbox und Kartenhüllen

Fortlaufendes Black Lotus Sealed-Event (das ganze Wochenende lang)

Frühzeitiger Einlass zum Magic Marketplace (jeden Tag von 9:00 bis 10:00 Uhr)

Zutritt zur VIP Lounge*

Zugang zu exklusiven Autogrammstunden und Spielgelegenheiten

Offizieller MagicCon: Amsterdam Anstecker

Rucksack im Markendesign

10 % Rabatt auf offizielle Merchandising-Artikel im MagicCon-Event-Store

Gutscheine für Events auf Anfrage/Liga im Wert von 110 €

MagicCon: Amsterdam Black Lotus Spielmatte

MagicCon: Amsterdam Black Lotus Kleidungsstück

MagicCon: Amsterdam exklusiver Merchandising-Artikel

MagicCon: Amsterdam Black Lotus Schlüsselband

*Weitere Information über die MagicCon: Amsterdam Black Lotus VIP-Erfahrung findest du hier.

Spielgelegenheiten bei der MagicCon: Amsterdam

Der Verkauf von Tickets für Spielgelegenheiten beginnt im März. Wir haben euer Feedback klar und deutlich vernommen und arbeiten mit unseren Partnerunternehmen daran, die Software für Spielgelegenheiten mit Tickets zu verbessern. Da die Änderungen die gesamte Plattform betreffen, können sie erst nach der MagicCon: Chicago umgesetzt werden.

Diese Updates werden die Benutzererfahrung weiter verbessern und wir freuen uns schon darauf, sie einzuführen! Wir werden schon bald das vollständige Programm der Spielgelegenheiten mit Tickets veröffentlichen, damit Teilnehmende genug Zeit haben, es sich genau anzusehen, bevor die Event-Anmeldung im März beginnt. Hier sind schon einmal ein paar Beispiele der Spielgelegenheiten, die dich bei der MagicCon: Amsterdam erwarten:

MagicCon: Amsterdam 75k Modern Open Fans großer Modern-Turniere, an denen jeder teilnehmen kann, sollten am besten schon heute anfangen, für die MagicCon: Amsterdam 75k Open zu üben. Mit einem Preispool von 75 000 USD und (mindestens) acht Einladungen zur ersten Pro Tour des Jahres 2025 sollten sich kompetitive Magic-Fans dieses Event auf keinen Fall entgehen lassen!

Dieses mehrtägige Turnier hat acht Runden Modern an Tag 1, sechs Runden Modern an Tag 2 und eine Modern Top 8 im K.-o.-System am Sonntag. Weitere Turnierinformationen, einschließlich zu den Preisen, werden verfügbar gemacht, bevor der Ticketverkauf beginnt.

Der Secret Lair Showdown Miss dich mit anderen Spielern und gewinne ein Exemplar von Dark Ritual als limitierte Secret Lair Karte! In vier Modern-Qualifiern, einer am Freitag und drei am Samstag, versuchen die Spieler, sich einen der 32 Plätze in der Secret Lair Showdown Championship zu sichern. Für die Teilnahme an einem Qualifier erhalten die Spieler ein Exemplar von Spell Pierce als Secret Lair Karte. Diejenigen mit genug Können, um sich für die Championship zu qualifizieren, erhalten ein Exemplar von Murktide Regent als Secret Lair Karte!

Pro Tour Qualifier Beweise dein kompetitives Können in einem Modern Horizons 3 Sealed-Turnier und verdiene dir einen Einladung direkt zur ersten Pro Tour des Jahres 2025. Dabei gibt es jede Menge Preise und vier (4) Einladungen zur ersten Pro Tour des Jahres 2025 zu gewinnen.

Un-Known mit Gavin Verhey Booster, Spaß, Chaos und einzigartiges Gameplay machen die Un-Known-Erfahrung aus! Nimm an einem wahrhaft einzigartigen Turnier teil, bei dem Gavin Verhey alle Teilnehmenden auf eine Magic-Reise mit außergewöhnlichem Gameplay und allerlei Magic-Spaß mitnimmt. Sämtliche Erlöse des Un-Known-Turniers am Samstagabend gehen an unsere wohltätige Partnerorganisation für die MagicCon: Amsterdam – die wir noch ankündigen werden!

Cup-Turniere Nimm an diesen Events teil, um dein Können im Constructed-Format deiner Wahl in einem unserer Cup-Turniere unter Beweis zu stellen. Dabei stehen die Formate Duel Commander, Pauper, Pioneer, Modern, Legacy und Standard im Mittelpunkt. Die Gewinner jedes Cup-Turniers erhalten eine MagicCon: Amsterdam Trophäe für das entsprechende Format, eine Gewinner-Spielmatte und ein professionelles Foto. Bleib dran für die vollständigen Informationen zu diesen Events und ihren Preisen!

Throwback-Events Feier mit uns das ganze Wochenende lang die Magic-Sets der Vergangenheit in verschiedenen Throwback-Draft- und Sealed-Events. Zu den Highlights gehören: Throwback-Draft – 1x Ravnica: Stadt der Gilden, 1x Gildenbund und 1x Zwietracht Throwback-Draft – 2x Zendikar und 1x Weltenerwachen Throwback-Draft – 3x Aufstieg der Eldrazi Throwback-Sealed – 2x Theros, 2x Kinder der Götter und 2x Reise nach Nyx Throwback-Sealed – 3x Double Masters and 3x Double Masters 2022

Boxing-Liga Öffne 24 Booster voll mit einzigartigem Magic-Spaß und baue aus den Karten ein unglaubliches Commander-Deck. Geselle dich zu den anderen Teilnehmenden dieser Liga in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich – und hab das ganze Wochenende lang Spaß!

Events auf Anfrage Bei der MagicCon: Amsterdam gibt es jede Menge Events auf Anfrage, die du spielen kannst, wenn es dir am besten passt. Soziale, herausfordernde und kompetitive Commander-Vierergruppen Outlaws von Thunder Junction Two-Headed Giant Draft mit vier Teams und Modern Horizons 3 Drafts im Schweizer System Two-Headed Giant Commander-Pods mit zwei Teams Modern Horizons 3 Drafts mit acht Spielern im Schweizer System und im K.-o.-System Outlaws von Thunder Junction Drafts mit acht Spielern im Schweizer System Kompetitive Modern Horizons 3 Drafts im K.-o.-System mit Sammler-Booster-Displays als Preise Constructed-„Win-a-Box“-Turniere im K.-o.-System in den Formaten Standard, Pauper, Pioneer, Modern und Legacy



Spell Pierce (Secret Lair) Murktide Regent (Secret Lair) Dark Ritual (Secret Lair)

Darüber hinaus gibt es eigene Spielbereiche für die Command Zone und für offene Partien bei der MagicCon: Amsterdam für all diejenigen, die einfach nur Casual-Partien oder Commander-Partien mit anderen Teilnehmenden spielen möchten!

Pro Tour Modern Horizons 3

Dies ist die letzte Pro Tour des Jahres 2024 vor der Magic World Championship 30, und dabei steht jede Menge auf dem Spiel! Sei live vor Ort dabei, wenn die Spieler in Modern Constructed und Modern Horizons 3 Draft gegeneinander antreten, um ganz oben auf der Rangliste zu landen und sich einen begehrten Platz bei der Magic World Championship zu sichern.

Es gilt, 500 000 USD zu verteilen, also kannst du darauf zählen, dass der Wettbewerb im RAI elektrisierend sein wird. Folge den aktuellen Neuigkeiten und Updates zur Pro Tour Modern Horizons 3 unter #PTMH3 in den sozialen Medien.

MagicCon: Amsterdam Merchandising

Der offizielle MagicCon-Event-Store ist auch bei der MagicCon: Amsterdam wieder am Start! Falls du Merchandising-Artikel als Andenken an dieses einzigartige Wochenende kaufen möchtest, ist das genau der Ort für dich.

Alle Teilnehmenden der MagicCon erhalten ein Exemplar der MagicCon: Amsterdam Promokarte Swords to Plowshares mit Illustration von Heiko Müller für je 138 €, die sie in einer einzigen Transaktion im offiziellen Event-Store vor Ort ausgeben! Bitte beachte, dass dieses Angebot nur gilt, solange der Vorrat reicht, und nur für Personen, die vor Ort persönlich einkaufen.

Swords to Plowshares (Promokarte)

Außerdem freuen wir uns, ein wohlgehütetes Geheimnis lüften und einen Convention 2024 Secret Lair Drop, Burning Revelations, ankündigen zu können! Diesen Drop gibt es nur mit traditionellen Foilkarten und er enthält je ein Exemplar der Karten Inspiring Overseer, Price of Glory, Consider, Reckless Fireweaver und Akroma's Memorial, allesamt mit umwerfenden Illustrationen von Ricardo Cavolo.

Dieser Secret Lair Drop ist vor Ort bei allen MagicCon-Events des Jahres 2024 für 43,85 € erhältlich (inklusive 20 % Umsatzsteuer) und kann auch bei zusätzlichen, nicht von Wizards veranstalteten Events im Jahr 2024 verfügbar sein. Bei jedem Event ist die verfügbare Anzahl dieser Drops begrenzt.

Inspiring Overseer (Secret Lair) Consider (Secret Lair) Price of Glory (Secret Lair)

Reckless Fireweaver (Secret Lair) Akroma's Memorial (Secret Lair)

Du kannst nicht bis Juni warten, um endlich Magic-Merchandising-Artikel zu kaufen? Bestelle schon ab dem 30. Januar bei Registrierung deines Zugangspasses Merchandising-Artikel vor, darunter ein unglaubliches T-Shirt mit einem Design, das nur für MagicCon: Amsterdam entwickelt wurde und eine Illustration von Cacho Rubione zeigt.

The Mana Stage

The Mana Stage ist ein bei Fans beliebtes Element der MagicCon und der beste Ort, um das ganze Event-Wochenende lang in erster Reihe exklusive Einblicke und Vorschauen von Wizards of the Coast während des Vorschau-Panels (und mehr!) zu erhalten, spektakuläre Events wie Game Knights Live, die in Amsterdam dabei sind, den Cosplay-Wettbewerb, bei dem die talentiertesten Cosplayer ihre neuesten Kreationen vorstellen, das Pro Tour Live-Viewing am Sonntag sowie einige kleinere und persönlichere (und manchmal interaktive) Erfahrungen zu verfolgen.

Interesse daran, ein Panel bei der MagicCon: Amsterdam zu leiten? Das Portal für Anmeldungen von Community-Panels ist bis zum 10. März geöffnet. Weitere Informationen

Das Förderprogramm Neue Perspektiven

Bewerbungen für das Förderprogramm Neue Perspektiven, das darauf abzielt, durch gewisse Unterstützung Magic-Fans die Teilnahme zu ermöglichen, die zu lange Zeit unterrepräsentierten Gruppen zählen, werden ab sofort für MagicCon: Amsterdam entgegengenommen.

Zum ersten Mal nimmt das Förderprogramm Neue Perspektiven diesmal Bewerbungen aus der ganzen Welt entgegen! Magic-Fans aus aller Welt können sich gerne bewerben. Die Bewerbungsfrist endet um 8:00 Uhr PT am 21. Februar. Weitere Informationen und das Bewerbungsformular findest du hier.

The Art of Magic

Die Illustrationen sind eines der besten Elemente von Magic, und das gilt auch für die Personen, die sie erschaffen! Besuche den Bereich The Art of Magic bei der MagicCon: Amsterdam und lerne einige der wunderbaren Kunstschaffenden kennen, die den Kreaturen, den Charakteren und dem Magic-Multiversum als Ganzes Leben einhauchen. Lass deine Lieblingskarten signieren, kaufe exklusive Drucke und Merchandising-Artikel an ihren Ständen und mehr.

In Amsterdam sind Kieran Yanner, Alayna Lemmer Danner, Magali Villeneuve und Leon Tukker als unsere prominentesten MagicCon 2024 Gäste mit dabei, wie auch die ausgewählten Künstlerinnen und Künstler Jason Rainville, Milivoj Ceran, Aurore Folny, Anna Steinbauer, Mathias Kollros und weitere, die noch angekündigt werden. Weitere Informationen findest du unter The Art of Magic.

Alayna Lemmer-Danner Kieran Yanner Magali Villeneuve

Milivoj Ćeran Jason Rainville Leon Tukker

Anna Steinbauer Mathias Kollros Aurore Folny

Du möchtest bei Art of Magic dabei sein? Weitere Informationen und das Bewerbungsformular findest du hier. Die Bewerbungsfrist endet um 23:59 Uhr MEZ am Sonntag, dem 3. März.

Wichtige Termine und Erinnerungen

Einige wichtige Termine stehen bereits kurz bevor. Hier findest du eine Übersicht, damit du nichts verpasst:

Verkaufsstart für MagicCon: Amsterdam Zugangspässe – 30. Januar um 6:00 Uhr PT/15:00 Uhr MEZ über mcamsterdam.mtgfestivals.com.

Frühanmelder-Preise enden am 8. Februar um 6:00 Uhr PT/15:00 Uhr MEZ

Ende der Bewerbungsfrist für das Förderprogramm Neue Perspektiven – 8:00 Uhr PT am 21. Februar.

Ende der Anmeldefrist für Art of Magic – 3. März, 23:59 Uhr MEZ/14:59 Uhr PT

Ende der Anmeldefrist für Community-Panels – 10. März, 23:59 Uhr MEZ/14:59 Uhr PT

Verkaufsstart der Tickets – März; genauer Zeitpunkt wird später bekannt gegeben.

Ende der Anmeldefrist für den Cosplay-Wettbewerb – 27. Mai, 23:59 Uhr MEZ/14:59 Uhr PT

Wir haben noch jede Menge mehr zur MagicCon: Amsterdam zu erzählen. Halte die Augen nach Updates offen und vergiss nicht, dir am 30. Januar deinen Zugangspass zum Frühanmelder-Preis über mcamsterdam.mtgfestivals.com zu sichern!