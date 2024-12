Datum der Ankündigung: 16. Dezember 2024

Standard:

Keine Änderungen.

Pioneer:

Jegantha der Urquell ist ausgeschlossen.

Modern:

Der Eine Ring ist ausgeschlossen.

Aufgedrehter Raptor ist ausgeschlossen.

Jegantha der Urquell ist ausgeschlossen.

Opalmox ist nicht länger ausgeschlossen.

Zenit der Grünen Sonne ist nicht länger ausgeschlossen.

Treuloses Plündern ist nicht länger ausgeschlossen.

Zwillingsspreißel ist nicht länger ausgeschlossen.

Legacy:

Psychofrosch ist ausgeschlossen.

Verzwickte Brosche ist ausgeschlossen.

Vintage:

Keine Änderungen.

Alchemy:

Keine Änderungen.

Explorer:

Jegantha der Urquell ist ausgeschlossen.

Historic:

Keine Änderungen.

Timeless:

Keine Änderungen.

Brawl:

Keine Änderungen.

Gültig ab: 16. Dezember 2024

Willkommen zur ersten Ankündigung zu ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten, seit wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, den Rhythmus der Ankündigungen zu ändern, um ihn eng an die kompetitiven, saisonalen Angebote anzupassen. Wir nähern uns dem Ende einer Runde von Pioneer Regional Championship Events, einer Reihe von Eternal Weekends und einer Saison von Modern Regional Championship Qualifiern. Zusätzlich zum Spielgeschehen in MTG Arena und Magic Online konnte unser Team dadurch substanzielle Daten sammeln, um mögliche Schwierigkeiten in den verschiedenen kompetitiven Formaten zu beheben.

Wir werden diesen neuen Rhythmus im neuen Jahr fortsetzen, und unsere nächste Ankündigung zu ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten ist für den 31. März 2025 vorgesehen. Lass uns ohne Umschweife in die einzelnen Formate eintauchen und uns die Änderungen ansehen.

Klicke unten, um zu unserer Besprechung eines bestimmten Formats zu springen.

Standard

Von Dan Musser

Keine Änderungen.

Seit unserer letzten Ankündigung wurden in Standard Duskmourn: Haus des Schreckens und Magic: The Gathering Grundstein hinzugefügt. Karten aus beiden Sets haben sich ihren Weg durch das Standard-Metagame gebahnt und sorgen sowohl bei der Farbverteilung als auch bei der Repräsentation von Makro-Archetypen für reichlich Abwechslung, was die Bühne für unser erstes Spotlight Series Event Anfang 2025 in Atlanta bereitet.

Du kannst Atraxa, Große Vereinerin, oder Koma die Weltenverschlingerin mithilfe von Angst, etwas zu verpassen, in deinen Friedhof befördern und mit Zombifizierungreanimieren. Oder vielleicht machst du mit Kreischende Nemesis und Herzfeuer-Held, gepaart mit Geborstener Blitz und Blitzeinschlag lieber kurzen Prozess mit deinen Gegnern? Oder wie wäre es mit einer Handvoll Duskmourn: Haus des Schreckens Herrschern im Zusammenspiel mit Zur, ewiger Ränkeschmied ?

In Standard gibt es eine Menge zu entdecken, und egal, wie du spielst, es gibt für alle die passenden Karten für ihre Kartenhüllen. Wir sind mit dem Stand von Standard zufrieden.

Pioneer

Von Arya Karamchandani

Jegantha der Urquell ist ausgeschlossen.

Wir haben das Pioneer-Metagame seit unserer letzten Ankündigung zu ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten genau beobachtet, und es sieht solide und vielfältig aus. Das Format hat eine Vielzahl von Makro-Archetypen, und alle wichtigen Decks liegen innerhalb einer akzeptablen Siegquote und Spielrate. Doch obwohl die Deck-Vielfalt gut aussieht, glauben wir, Jegantha der Urquell schadet der Vielfalt des Formats, weil er den Pool an brauchbaren Karten für viele Decks reduziert.

Jegantha wird in vielen Pioneer-Decks gespielt und erscheint als Gefährte für die meisten Decks, die ihn wirken können und keine Schlüsselkarten haben, die seine Gefährten-Beschränkung verletzen. Der Wert einer zusätzlichen Karte in Partien, in denen die Ressourcen knapp sind, bedeutet, dass die meisten Decks, die Jegantha spielen können, dies auch tun, unabhängig davon, wie er in ihre Strategie passt.

Hierdurch werden die Karten, die diese Decks verwenden, vereinheitlicht, was besonders die teureren Karten beeinträchtigt. Es ist kaum zu rechtfertigen, eine persönliche Lieblingskarte oder eine Metagame-spezifische Wahl zu spielen, wenn man dafür Jegantha opfern muss. Es ist uns wichtig, dass Pioneer ein Ort bleibt, an dem Spielende ihre Lieblingskarten aus Standard nutzen können, und Jegantha trägt viel dazu bei, dies zu verhindern, da viele unserer mächtigeren Karten, die auf Standard ausgerichtet sind, aus Gründen der Ausgewogenheit dazu neigen, mehr als ein gleiches Manasymbol in ihren Kosten zu haben. Um die Kartenvielfalt im Format zu erhöhen, wird Jegantha der Urquell von Pioneer ausgeschlossen.

Modern

Von Dan Musser

Der Eine Ring ist ausgeschlossen.

Aufgedrehter Raptor ist ausgeschlossen.

Jegantha der Urquell ist ausgeschlossen.

Opalmox ist nicht länger ausgeschlossen.

Zenit der Grünen Sonne ist nicht länger ausgeschlossen.

Treuloses Plündern ist nicht länger ausgeschlossen.

Zwillingsspreißel ist nicht länger ausgeschlossen.

Bereits im Vorfeld dieser Ankündigung war offensichtlich, dass Modern unter allen kompetitiven Formaten den größten Handlungsbedarf aufwies. Bei unseren vorherigen Maßnahmen im August ging es um das größte Problem des Formats: Nadu, geflügelte Weisheit. Aber die Lage ist nicht viel besser geworden. Wir haben eine Handvoll Optionen analysiert, um das Format so zu gestalten, dass es unseren Spielenden gefällt und sie begeistert. Wir hatten jedoch den Eindruck, dass mehr nötig war.

Unsere Spielenden sind das Rückgrat des kompetitiven Magic. Wir können den ganzen Tag lang die Ergebnisse von Turnieren beobachten, das Metagame analysieren und uns mit Siegquoten beschäftigen. Aber ihr alle seid es, die diese Formate spielen, und letzten Endes ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihr möglichst viel Spaß habt.

Modern ist nicht mehr das Format, das es vor Jahren war. Es gibt mehrere Karten, die wir vor Jahren ausgeschlossen haben. Seitdem wurden viele neue Sets veröffentlicht. Vor allem die Modern Horizons Sets haben einen großen Einfluss auf das Format gehabt. Deshalb haben wir beschlossen, dass es an der Zeit ist, eine Handvoll Karten freizugeben. Zunächst werden wir die einzelnen Ausschlüsse durchgehen. Dann gehen wir zu den Karten über, die nicht länger ausgeschlossen sind.

Es ist kein Geheimnis, dass Der Eine Ring seit seiner Einführung vor achtzehn Monaten ein wichtiger Bestandteil des Modern-Metagames ist. In der Ankündigung vom August hatten wir darauf hingewiesen, dass es kein dominantes Deck mit dem Einen Ring gibt und dass er in einer Vielzahl von Strategien auftaucht und sogar einige weniger verbreitete Archetypen unterstützt. Während er in vielen verschiedenen Archetypen auftaucht, ist er auch ein fester Bestandteil der dominantesten Strategie in Modern: Boros Energy.

Die Einbindung des Einen Rings in beinahe jedes Deck ist mit zu geringen Opportunitätskosten verbunden, und sein häufiges Auftreten bei Events stößt bei vielen Spielenden auf Unmut. Ohne Bindung an eine bestimmte Farbe dient er als Selbsterhaltungsmechanismus und zur Generierung von Kartenvorteil. Wir sind überzeugt, dass Modern ohne diese Karte ein deutlich unterhaltsameres Format wäre, was sicherlich viele von euch ähnlich sehen. Und so wird Der Eine Ring von Modern ausgeschlossen.

Der Ausschluss des Einen Rings ist sicherlich ein Schlag für Boros Energy, das meistgespielte und beständigste Deck in Modern. Aber er hat auch Auswirkungen auf verschiedene andere Strategien. Wir möchten sicherstellen, dass wir die Gesamtgewinn- und Spielprozentsätze von Boros Energy direkt reduzieren, obwohl wir es nicht aus dem Format eliminieren wollen, wie wir es zuletzt mit Nadu, geflügelte Weisheit, getan haben. Wir haben viele Karten in Betracht gezogen, um zu entscheiden, wie wir Boros Energy ein wenig zurückdrängen können, darunter Seelenführerin, Ajani, Ausgestoßener der Nacatl,und Phlage, Titan des Feuerzorns . Wir entschieden uns letztendlich für Aufgedrehter Raptor.

Jede dieser Optionen könnte auch in ein paar anderen Archetypen vorkommen, während der Aufgedrehte Raptor nur in Boros Energy Verwendung findet. Der Aufgedrehte Raptor sorgt für einige der explosivsten Starts des Decks, indem er als Energie-Enabler und Payoff-Karte fungiert und in den ersten Runden der Partie oft ein bis vier Mana an Vorteil verschafft. Der Aufgedrehte Raptor ist daher von Modern ausgeschlossen.

Was den Ausschluss von Jegantha der Urquellangeht, so gelten viele der Gründe, die Arya oben erläutert hat, auch für Modern. Letztendlich ist die Entscheidung, Karten zu meiden, die mehr als ein gleiches Manasymbol haben, weder besonders interessant noch macht sie Spaß. Wenn du beim Deckbau ein paar Änderungen vornimmst, kannst du auf eine quasi kostenlose 5/5-Kreatur zugreifen und dir so ein paar Prozentpunkte mehr bei deiner Siegquote sichern. Das reduziert die Anzahl der Optionen, die du bei der Zusammenstellung von Decks in Betracht ziehen kannst, was wiederum zu einem insgesamt weniger abwechslungsreichen Format führt.

Jegantha ist in etwa 40 % aller Modern-Decks vertreten, von Energie bis hin zu Zoo und mehreren weniger verbreiteten Strategien. Um die Dominanz von Boros Energy zu verringern und die Anzahl der verschiedenen Kartenoptionen in Modern zu erhöhen, wird Jegantha der Urquell von Modern ausgeschlossen.

Die oben genannten Ausschlüsse sollten einen guten Beitrag dazu leisten, dass Modern wieder mehr Spaß macht und ausgewogen wird. Aber ließe es sich noch weiter verbessern? Wenn wir Karten ausschließen, gehen wir die Probleme an, wenn sie entstehen, und nutzen Turnierdaten und das Feedback der Community, um das Format zu verbessern. Diese Kombination aus objektiver und subjektiver Argumentation hat ihre Tücken. Denn je mehr Sets in einem bestimmten Format veröffentlicht werden, desto mächtiger wird es. Wir haben uns einige Karten auf der Liste der ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten angesehen und einige wieder für das Modern-Format freigegeben.

Es ist erwähnenswert, dass dies der Beginn einer neuen Ära ist. Viele von euch haben uns immer wieder von den guten alten Tagen von Modern erzählt, bevor die Modern Horizons Sets das Powerlevel des Formats erhöhten und legendäre Decks verschwinden ließen. Nach langer Überlegung haben wir eine erste Liste von Karten ausgewählt, die wir nicht länger ausgeschlossen sehen wollen. Wir werden genau beobachten, wie sich diese Karten in der kommenden Regional Championship Saison auf kompetitive Modern Events auswirken und am 31. März 2025 bewerten, wie es aussieht.

Haben wir Modern zu einem besseren Format gemacht? Können wir eine Welle von nostalgischen und berüchtigten Karten verkraften, die wieder in Modern Einzug halten? Gab es etwas, das wir herausgebracht haben, das den Modern-Spaß mindert? Nur die Zeit wird es zeigen, also packen wir’s an!

In der Geschichte von Modern waren Artefaktdecks lange Zeit eine tragende Säule des Formats, mit Decks wie dem ursprünglichen Affinity, der Eisenhütte des Krark-Clans Kombo und sogar Lantern Control mit der Laterne der Einsicht! Aber es ist schon eine Weile her, dass eine solche Strategie konkurrenzfähig war. In Modern Horizons 2 und Modern Horizons 3 haben wir einige Versuche unternommen, um die Artefaktstrategien zu verbessern, aber ihnen hat einfach die Durchschlagskraft gefehlt. Opalmox wurde 2020 ausgeschlossen, nachdem Modern Horizons eingeführt worden war, und darin auch unser guter Freund Urza, Erster Fürst der Handwerker. Eine Starthand mit einem Opalmox kann ziemlich explosiv sein, aber es ist ja nicht so, als hätten wir jemals aufgehört, starke Anti-Artefakt-Karten zu drucken. (Ja, genau euch meine ich, Dahinschmelzen und Zorn des Himmels.)

Wir gehen davon aus, dass die Wiedereinführung des Opalmox einige interessante neue und alte Artefaktstrategien hervorbringen wird, ohne starke Decks weiter zu stärken. Und deshalb ist der Opalmox von Modern nicht länger ausgeschlossen

Zenit der Grünen Sonne darf in Modern bereits seit dem Jahr 2011 nicht mehr gespielt werden. Die Karte wurde in einer Zeit verboten, in der grüne Decks zu stark waren. Sie bot ein Maß an Konsistenz und Flexibilität, das nur schwer zu bekämpfen war und die Auswahl an Karten, die man spielen konnte, oft einschränkte. Die Logik, mit der wir Jegantha dieses Mal ausgeschlossen haben, gilt auch dafür, warum der Zenit der Grünen Sonne überhaupt ausgeschlossen wurde. Aber das war vor über einem Jahrzehnt.

Heutzutage gibt es nur noch wenige grüne Decks, die auf Kreaturen basieren. Und Kombo-Decks mit der Sonnenbadenden Brutschuppe können den Zenit nicht nutzen, um ihren Kombo-Enabler zu finden. Yawgmoth-Kombo ist im Grunde genommen von der Landkarte verschwunden, und während es pfiffig ist, Grist, die Flut des Hungers, mit dem Zenit zu finden, findet er weder die Ork-Bogenschützennoch Yawgmoth, Thran-Medikus,noch den Zulaport-Mordgesellen – alles wichtige Schlüsselkarten.

Können Elfen einen neuen Aufschwung erleben? Die mit Modern Horizons 3 erstmals in Modern neu aufgelegten Karten Bewahrer des Waldes und Drahtholzwald-Symbiot könnten hervorragende Ziele sein. Vielleicht werden wir auch alte Lieblinge wie Laube der Dryaden und Urtümlicher Titan wieder öfter sehen. Um die Metagame-Vielfalt zu erhöhen, ist der Zenit der grünen Sonne nicht länger von Modern ausgeschlossen.

2019, nach der Pro Tour Barcelona, war klar, dass Hogaak, erwachte Nekropolis, stärker war, als wir es beabsichtigt hatten. Eine der Karten, die für Hogaaks Sünden starb, war das Treulose Plündern. Doch das Treulose Plündern hatte eine Vielzahl von Strategien hervorgebracht. Lichtbogen-Phoenix-, Leerwandler-und Ausgraben-Decks sowie einige faire Midrange-Decks mit Karten wie Junger Pyromagier und Erfahrener Pyromagier – allesamt spielten das Treulose Plündern.

Jetzt, fünf Jahre später, wollen wir sehen, was Treuloses Plündern kann, ohne dass ein bestimmter riesiger Avatar sein hässliches Haupt erhebt. Ähnlich wie bei der Diskussion über den Opalmox haben wir seit dem Ausschluss von Plündern mehrere Anti-Friedhof-Optionen in Modern eingeführt, nämlich die Zähigkeit und die Boggart-Fischerin. Das Treulose Plündern ist von Modern nicht mehr ausgeschlossen.

Nun zu einer Frage, die viele seit Langem beschäftigt: Wäre Zwillingsspreißel in Modern immer noch eine starke Karte? Der Zwillingsspreißel wurde 2016 verboten, nachdem er im Metagame immer an der Spitze stand und einige Pro Tours gewonnen hatte. Die Angst davor, auszutappen, wenn der Gegner drei ungetappte Länder hatte, war real. Hältst du dir Mana für Entfernungszauber offen oder wirkst du Kreaturen, in der Hoffnung, die Partie zu beenden, bevor dein Gegenüber den Doppelschlag aus Triezknilch und Zwillingsspreißel wirkt? Die Geschichte zeigt uns, dass die Ablösung des Zwillingsspreißels durch Kiki-Jiki, Spiegelzerbrecher, nicht ausgereicht hat. Können acht Jahre Format-Evolution die Zwillingskombo in Schach halten? Wir glauben, ja.

Es gibt Antworten, die es früher nicht gab, darunter mehrere Null-Mana-Karten, die dich am Leben halten können, wenn dein Gegner oder deine Gegnerin beschließt, für die Vier-Mana-Verzauberung auszutappen. Einsamkeit, Negierungskraft, Vitalitätskraftund Aufflackernde Ablehnung haben es alle schon in kompetitive Modern-Decks geschafft, und jede dieser Karten kann die Spielfolge unterbrechen, die Zwillingskombo-Decks einst so stark machte.

Im Gegensatz zum Opalmox, zum Treulosen Plündern und zum Zenit der Grünen Sonne, die jeweils mehrere verschiedene Strategien unterstützen können, unterstützt der Zwillingsspreißel nur eine Strategie. Aber der ganze Sinn der heutigen Aufhebung von Ausschlüssen ist es, an das Modern früherer Zeiten zu erinnern. Jede Karte wurde in der Vergangenheit zu Recht aus Modern entfernt, aber die Zeiten ändern sich, und wir haben erkannt, dass Modern nicht mehr das ist, was es einmal war. Der Zwillingsspreißel ist ein Symbol für eine Ära von Modern, auf die die Menschen gerne zurückblicken, und nun ist er nicht mehr ausgeschlossen. Viel Spaß mit den Memes.

Legacy

Von Dan Musser

Psychofrosch ist ausgeschlossen.

Verzwickte Brosche ist ausgeschlossen.

Mit der letzten Ankündigung hatten wir Gram ausgeschlossen, um die Dominanz von Dimir-Reanimator einzudämmen. Das haben wir bis zu einem gewissen Grad erreicht, aber nicht in dem Maße, wie wir es uns erhofft hatten. Da Dimir-Reanimator doppelt so häufig gespielt wird wie die am zweithäufigsten gespielte Strategie und eine hohe Siegquote aufweist, glauben wir, dass mehr Handlungsbedarf besteht.

Psychofrosch funktioniert extrem gut im Rahmen einer Reanimator-Strategie. Er ist selbst eine Bedrohung, die beantwortet werden muss, und bietet dir gleichzeitig einen Mehrwert, wenn du zusätzliche Karten ziehst und deine teuren Reanimationsziele abwirfst. Das Dimir-Reanimator-Deck hat es geschafft, die Anti-Friedhof-Technologie zu umgehen, indem es einen extrem effizienten, fairen Spielplan hat. Obwohl wir glauben, dass Reanimator ein gesunder Archetyp für Legacy ist, sollte er seine üblichen Schwächen haben. Außerdem schränkt die Macht des Psychofroschs die Auswahl an Reanimator-Varianten ein und zwingt die Spielenden dazu, sich auf ein enges Dimir-Gerüst zu konzentrieren.

Derselbe Effekt ist in Dimir-Decklisten mit dem Trübwasser-Regenten zu sehen. Der Psychofrosch ist stark genug, um die Leute davon abzuhalten, diese blau-basierten Tempo-Decks mit Weiß, Rot oder Grün zu ergänzen. Um die Vielfalt der bestehenden Archetypen zu erhöhen, ohne sie komplett aus dem Format zu entfernen, ist der Psychofrosch von Legacy ausgeschlossen.

Wir haben nicht nur über den Psychofrosch gesprochen, sondern auch über einige andere Karten, die wir verbieten könnten, um die Stärke von Dimir-Reanimator zu verringern. Insbesondere über Einbuddeln und Reanimation. Wir waren der Meinung, dass der Ausschluss einer dieser beiden Karten nicht das Problem lösen würde, dass Dimir-Reanimator einen soliden, fairen Spielplan hat, da das Deck sich auf die Bedrohung durch den Psychofrosch verlässt, wenn die Leute Karten gegen Friedhofstrategien haben. Es ist auch möglich, dass die Entfernung von Einbuddeln oder Reanimation ein zu starker Schlag für Reanimator-Strategien sein könnte und sie komplett aus dem Metagame entfernt.

Eine der Säulen von Legacy sind die kostenlosen Neutralisierungszauber. Sie ist ein Teil des Klebstoffs, der das Format zusammenhält. Wenn bestimmte Strategien diese Säule ignorieren können, ohne dass ihr primärer proaktiver Spielplan darunter leidet, kann das Format schnell ins Wanken geraten. Kombodecks wie Mystische Schmiede oder Diener des Malers und andere rote Grab der Ahnen Decks sind froh, wenn sie ein Ein-Mana-Artefakt haben, das sich selbst ersetzen kann, wenn es nicht mehr nützlich ist.

Während die Einbeziehung der Verzwickten Brosche eine relativ neue Entwicklung im Legacy-Metagame ist, hat sie sich als erfolgreich und mächtig erwiesen. Aufgrund der besorgniserregenden Siegquote von Decks, die mehrere Exemplare der Verzwickten Brosche im Hauptdeck spielen, und ihrer inhärenten Stärke gegen eine Säule des Formats haben wir sie von Legacy ausgeschlossen.

Nachdem der Psychofrosch und die Verzwickte Brosche aus dem Format entfernt wurden, werden sich einige der Top-Decks verändern müssen. Der jüngste Erfolg von Nadu-Varianten, Cephalid Breakfast und dem Zenit der Grünen Sonne in Bant-Decks hat uns ein wachsames Auge auf Nadu, geflügelte Weisheit,werfen lassen. Wir sind der Ansicht, dass die aktuellen Anpassungen das Format in eine vielfältigere und stabilere Lage bringen werden.

Vintage

Von Dan Musser

Keine Änderungen.

In unserer Ankündigung vom August haben wir die Verzwickte Brosche und Urzas Sage eingeschränkt und seitdem festgestellt, dass sich der Metagame-Anteil von Decks mit Lurrus aus der Traumhöhle erhöht hat. Ohne sich um eine Fülle von farblosen Manaquellen kümmern zu müssen, haben sich viele der Lurrus-Decks stattdessen für die Verwendung von Psychofrosch entschieden, wodurch der Archetyp sich immer mehr in Dimir- oder Esper-Versionen vereinheitlicht. Obwohl Lurrus den größten Anteil einnimmt, sind auch andere Strategien gut vertreten, und die Siegquoten der Top-Strategien bewegen sich im akzeptablen Rahmen.

Wir werden ein Auge darauf haben, wie sich Vintage weiterentwickelt, und den Erfolg und die Spielrate von Lurrus-Decks beobachten. Lurrus einzuschränken, würde nichts bringen, und die Latte für einen Ausschluss von Vintage liegt sehr hoch.

Alchemy

Von David Finseth

Keine Änderungen.

Alchemy hat sich in den letzten Monaten dank der Balanceanpassungen und der neuen Karten aus Alchemy: Duskmourn stark verändert. Die letzte Runde der Balanceanpassungen im November hat das Metagame von Alchemy durchgeschüttelt: Mono-Rot-Strategien sind weniger beliebt, bleiben aber eine Option. Dadurch wurde Platz für neue Decks geschaffen, die sich entwickeln konnten. Rot-Grün-Dinosaurier ist ein brauchbares, auf Kreaturen fokussiertes Manarampen-Deck geworden, das den neuen Standhaften Speerschwanzverwendet. Außerdem ist ein neues Grixis-Chor-Deck aufgetaucht, mit der Hymne an die Zeitalter und dem Derben Seemannslied, zwei Karten, die seit den Balanceanpassungen viel mehr gespielt werden.

Zu guter Letzt möchten wir darauf hinweisen, dass wir das weiß-schwarze Fledermaus-Deck mit dem Goldenen Begleiterbeobachten. Das Deck ist sehr populär geworden, aber seine Siegquoten liegen immer noch innerhalb der Bandbreite, die wir für das Format anstreben. Wir gehen davon aus, dass diese Spielrate etwas sinken wird, wenn mit zukünftigen Sets mehr Karten eingeführt werden.

Explorer

Von David Finseth

Jegantha der Urquell ist ausgeschlossen.

Explorer wird sich auch weiterhin an die Ausschlüsse von Pioneer halten, denn wir wollen mit dem Format ein echtes Tabletop-Erlebnis bieten.

Historic

Von David Finseth

Keine Änderungen.

Magic: The Gathering Grundstein und Grundstein Jumpstart haben viele neue Karten in MTG Arena gebracht, mit denen Historic-Spielende in den letzten Monaten gebastelt haben. Einfarbige Decks werden immer beliebter und bieten einen guten Einstieg in das Format. Moosgeborene Hydra erweist sich als eine starke Ergänzung, die die Strategien für grüne Rampen zusätzlich unterstützt. Schwarze Decks verwenden den Priester des Gix für einige interessante Reanimationskombos. Ein neues Artefakt-Deck ist im aktuellen Metagame ebenfalls konkurrenzfähig und nutzt die Gedankenanordnung und die Artefaktländer, die in Grundstein Jumpstart enthalten sind, zu seinem Vorteil.

Diese Neuzugänge sind genau das, was wir uns von Historic wünschen. Kein Deck macht mehr als fünf Prozent des Metagames aus, und die Siegquoten liegen im Rahmen unserer Erwartungen.

Timeless

Von David Finseth

Keine Änderungen.

Wie in Historic haben die vielen neuen Karten in Magic: The Gathering Grundstein und Grundstein Jumpstart kreative Timeless-Spielende dazu gebracht, neue Wege zu finden, um sich unfaire Vorteile zu verschaffen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Traumschildrücken in Verbindung mit der Aufflackernden Ablehnung in kontrollorientierten Dimir-Decks, um zusätzlichen Kartenvorteil zu generieren. Artefaktdecks werden immer häufiger gespielt, während sie versuchen, ihren Platz im Metagame zu finden.

Die besten Timeless-Decks halten sich gegenseitig in Schach, denn das Format hat eine gute Balance aus Tempo-, Aggro- und Kombo-Strategien, welche die stärksten Partien von Magic ausfechten, die du in MTG Arena spielen kannst.

Brawl

Von David Finseth

Keine Änderungen.

Wir haben ein paar Anpassungen vorgenommen, die sich gegen Brawl-Commander richteten, gegen die es keinen Spaß machte zu spielen. Nach diesen Anpassungen entspricht Grenzo, korrupter Kerkermeister, jetzt dem Powerlevel, das wir für die Karte wollten, und A-Nadu, geflügelte Weisheit, scheint seit dem Update ausgewogener zu sein und mehr Spaß zu machen.

Grundstein Jumpstart hat in MTG Arena 35 Commander hinzugefügt, und viele davon scheinen bei den Spielenden beliebt zu sein. Wenn diese neuen Commander gespielt werden, werden wir ihr Matchmaking weiter überwachen und anpassen, damit sie im Laufe der Zeit in den richtigen Brackets landen.