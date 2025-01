Wizards of the Coast

Am 14. Februar 2025 rast Ätherdrift als erstes in Standard legales Release des Jahres los. Mit brandneuen Mechaniken, coolen neuen Commander-Decks und Illustrationen aus drei Welten des Multiversums ist es ein actiongeladenes Release, das du dir nicht entgehen lassen solltest.

Während du deine äthergespeiste, chrombesetzte, röhrende Rennmaschine (oder einfach nur dein Standard-Deck) bereit machst, verraten wir dir schon einmal die besten Orte, an denen du das Set Probe fahren kannst.

Ätherdrift erscheint am 14. Februar und ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.

Ein schneller Start beim Ätherdrift-Prerelease

(7.–13. Februar)

Du kannst mit Ätherdrift vor dem Tabletop-Release des Sets bei Prerelease-Events deines Stores ab dem 7. Februar ein paar Runden drehen. Diese werden oft als Sealed-Events veranstaltet und sind eine großartige Gelegenheit, andere Magic-Spielende kennenzulernen.

Ätherdrift-Prerelease-Pack

Wenn du dich für eines dieser Events anmeldest, erhältst du ein Prerelease-Pack, das Folgendes enthält:

6 Ätherdrift -Play-Booster

-Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Hilfekarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler (in einer von insgesamt fünf Farbausführungen)

Zusammen mit einigen Standardländern, die du in deinem Store erhältst, ist das alles, was du brauchst, um bei deinem Prerelease Spaß zu haben! Außerdem können Spielende, die Ätherdrift-Produkte bei ihrem Store vorbestellen, diese während der Prerelease-Events abholen.

0423_MTGDFT_BaBPromo: Lifecraft Engine

Wenn du deine vorbestellten Produkte abholst, kannst du dir auch ein besonderes neues Stück für deine Sammlung sichern. Spielende, die ein Ätherdrift-Play-Booster-Display oder -Sammler-Booster-Display in ihrem Store kaufen, erhalten ein Exemplar der „Buy-a-Box“-Promokarte Biotronische Kraftmaschine, solange der Vorrat reicht.

Zu guter Letzt erhalten Spielende, die an zwei oder mehr Ätherdrift-Prerelease-Events teilnehmen, einen AR-verstärkten Pinfinity-Anstecker des Ätherfunken, des Hauptpreises beim Grand Prix, solange der Vorrat reicht. Dieser ist ein großartiges Andenken an deine Zeit auf der Rennstrecke.

Weitere Informationen zu diesen spannenden Promotions und zum Prerelease-Zeitplan erhältst du bei deinem Store!

Magic Academy kehrt zurück mit Learn to Play und Deck Building

(14. Februar – 3. April)

Mit Grundstein haben wir Magic Academy eingeführt, eine neue Event-Serie in WPN-Stores, die dich dabei unterstützt, Magic zu lernen. Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass diese Events ab Ätherdrift Evergreen-Events sein werden, sodass du dich bei jedem großen Set-Release auf eine Runde Magic Events einstellen kannst.

Learn to Play Events richten sich an Spielende, die gerade erst anfangen. Du erhältst eine Broschüre zum Erlernen des Spiels, in der die Grundlagen einer Partie erklärt werden, sowie eine Regelreferenzkarte mit allen wichtigen Details. Im Laufe des Events lernst du in lockeren Partien Magic mit anfängerfreundlichen Karten, wobei dir hilfreiche Magic-Expert*innen zur Seite stehen.

Deck Building Events sind der nächste Schritt auf deiner Magic-Reise. Zu Beginn des Events siehst du dir ein Video von Magic-Designer Gavin Verhey an, in dem er dir die Grundlagen zum Erstellen eines Decks mit 40 Karten erklärt. Dann baust du aus dem Inhalt deiner Play-Booster ein eigenes Deck!

Magic Academy Events finden in deinem Store statt. Indem du während dieser Events ein Einführungsprodukt kaufst, erhältst du eine Promokarte Darksteel Colossus ohne Rand als traditionelle Foilkarte, solange der Vorrat reicht! Durch die Teilnahme an einem dieser Events kannst du dir auch einen Stickerbogen mit Ätherdrift-Thema sichern, solange der Vorrat reicht, sodass du deine Deckbox mit Chandra, Winter und anderen tollen Teilnehmenden schmücken kannst!

Zu den Einführungsprodukten gehören Einsteigerpakete, die Grundstein-Einsteigerbox oder -Einsteigersammlung sowie sechs oder mehr Play-Booster aus einem Set. Für letztere Bedingung zählen auch Ätherdrift-Bundles und Finish Line Bundles.

Schlag zu beim Standard Showdown

(14. Februar – 3. April)

Standard Showdown kehrt mit Ätherdrift zurück und lässt dich dein Können in diesem lebendigen Format unter Beweis stellen. Du trittst gegen deine Mitspielenden in Standard Constructed an, mit Karten von Dominarias Bund bis Ätherdrift. Dieses Event ist etwas kompetitiver als ein Prerelease, mach dich also bereit, dein Bestes zu geben, um coole Promokarten wie die Folgenden zu erhalten:

Während der Standard Showdown Saison für Ätherdrift winkt dem ersten Platz des wöchentlichen Events in deinem Store im Rahmen der Cowboy Bebop Promotion eine traditionelle Foilkarte Lightning Strike, solange der Vorrat reicht.

Mache einen Roadtrip zur MagicCon: Chicago und Pro Tour Ätherdrift

(21.–23. Februar)

Die erste MagicCon des Jahres 2025 steht vor der Tür! Die MagicCon: Chicago schickt sich an, eine turbogeladene Feier von allem zu werden, was Magic: The Gathering zu bieten hat. Mit Ätherdrift im Sinn und noch heißen Motoren bringen wir jede Menge Spaß zu unserem multiversalen Abenteuer in Chicago mit. Zugangspässe sind jetzt auf der Website der MagicCon: Chicago verfügbar. Black Lotus Zugangspässe und eintägige Zugangspässe für den Samstag sind zwar bereits ausverkauft, aber du hast trotzdem noch Zeit, dich für dieses Event auf den Beifahrersitz zu schwingen.

MagicCon: Chicago bietet der Pro Tour Ätherdrift ihre Bühne. Dort kannst du den Besten der Besten dabei zusehen, wie sie sich in Ätherdrift-Draft und Standard Constructed um ihren Anteil an einem Preispool von 500.000 USD messen. Wir übertragen die gesamte Action live auf Magic.gg, schau also dort rein und verfolge, wer sich den Titel Pro Tour Champion sichert.

Obwohl Chicago im Februar nicht gerade ideal zum Sonnenbaden geeignet ist, scheint Karn trotzdem einen Weg gefunden zu haben. Teilnehmende der Pro Tour Ätherdrift erhalten eine Nicht-Foil-Promokarte Karn Liberated ohne Rand, während die Top 32 Exemplare als traditionelle Foilkarten erhalten. Karn Liberated ist die Secret Lair Preiskarte der Pro Tour und World Championship für 2025, du kannst dich also darauf einstellen, unseren sonnenbadenden Lieblings-Silbergolem das ganze Jahr lang bei der Pro Tour wiederzusehen.

Bei MagicCons wimmelt es nur so von Kaufgelegenheiten, Content Creators, Kunstschaffenden und Events, sodass du mit anderen Fans Magic bis zum Umfallen erleben kannst. Die gesamte Liste der Events findest du hier, darunter beliebte Events wie das Unknown Event mit Gavin Verhey und ein gewisses kleines Spiel, das du vielleicht kennst, namens Dungeons & Dragons.

Richtig gelesen: Dungeons & Dragons ist bei der MagicCon dabei! Wir bieten besondere Events zum Spielen von D&D an, die du direkt bei der MagicCon erleben kannst. Ganz gleich, ob du dich dem donnernden Himmel von Tarkir stellen oder dich in die nebligen Lande von Greyhawk wagen möchtest, du kannst dort gemeinsam mit anderen MagicCon-Teilnehmenden in ein aufregendes Abenteuer eintauchen.

Und schließlich: Wie wäre es damit, die Convention zu dir nach Hause zu holen, falls du es nicht persönlich zur MagicCon: Chicago schaffst? Festival in a Box: Chicago 2025 lässt dich den Spaß der MagicCon in deinen eigenen vier Wänden erleben. Du kannst dir dein eigenes Paket unkonventionellen Spaß mit Convention-Thema ab 3. Februar 2025 auf MagicSecretLair.com bestellen. Jedes Festival in a Box: Chicago 2025 enthält Folgendes:

Festival in a Box: Chicago 2025

1 Mystery Booster 2 Display

Display 1 Animar & Friends Foil Edition Secret Lair Drop: Animar, Soul of Elements Benevolent Hydra Forgotten Ancient All Will Be One Mulldrifter

Drop: 1 Promo-Pack mit traditionellen Foilkarten: 1 Serra the Benovelent als traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand 1 Ponder als traditionelle Foilkarte mit Blick in die Zukunft Kartenrand 1 The First Sliver mit Blick in die Zukunft Kartenrand 1 Playtest-Karte Second City Playtest-Karten sind in Eternal-Formaten nicht legal.



Egal, wie du dich entscheidest, die Convention-Saison zu verbringen, die MagicCon: Chicago hat Magic-Spielenden jede Menge zu bieten. Kaufe noch heute deinen Zugangspass und mach dich bereit für die Zusammenkunft!

Ätherdrift-Commander-Party

(21.–27. Februar und 14.–20. März)

Ganz gleich, ob du eines der Ätherdrift-Commander-Decks spielst oder an einem eigenen tüftelst, du kannst dein Deck bei Commander-Party-Events unter realen Bedingungen Probe fahren! Bei diesen Events gibt es besondere Regeln, die den rasanten Spaß des Sets auf Commander ausweiten.

Nachdem sie dieses tödliche Rennen (oder wenigstens eine Casual-Partie Commander) überlebt haben, erhalten die Teilnehmenden diese Promokarte Rishkar’s Expertise mit Retro-Kartenrand, solange der Vorrat reicht. WPN Premium-Stores erhalten traditionelle Foil-Versionen dieser Promokarte, während andere Stores Nicht-Foilkarten erhalten. Weitere Informationen dazu, wie du dir diese epische Promokarte sichern kannst, erhältst du bei deinem Store.

Exklusive Promokarten bei Store Championships

(8.–30. März)

Beim Prerelease hast du gelernt, wie man Maximaltempo erreicht, beim Standard Showdown hast du die engen Kurven von Constructed gemeistert und nun bist du bereit, bei der Store Championship deines Stores gegen das gesamte Feld anzutreten. Außerdem gibt es beeindruckende Promokarten einiger Grundpfeiler von Standard zu gewinnen. All diese Promokarten sind nur verfügbar, solange der Vorrat reicht, wende dich also für weitere Informationen an deinen Store.

Allein für deine Anmeldung und Teilnahme winken dir bei diesem Event Belohnungen! Teilnehmende erhalten diese unheimliche Nicht-Foil-Version der Deep-Cavern Bat mit einer Illustration von Maxime Minard.

Diejenigen, die etwas mehr Erfolg bei diesem Event haben, erhalten noch weitere Preise. Die Spielenden, die die Top 8 erreichen, erhalten eine traditionelle Foil-Promokarte Preacher of the Schism mit einer Illustration von Zara Alfonso.

Um eines dieser Events zu gewinnen, bedarf es Hartnäckigkeit (und klugen Deckbaus). Für den ersten Platz dieser Store Championship Events gibt es die traditionelle Foil-Promokarte Virtue of Persistence mit einer Illustration von Lorenzo Lanfranconi.

Als zusätzlichen Bonus erhalten WPN Premium-Stores außerdem Nicht-Foil-Versionen der Promokarten Preacher of the Schism und Virtue of Persistence, auf die jeweils der Name des Stores gedruckt ist! Da ist der Name wortwörtlich Programm.

Die Store Championships für Ätherdrift finden zwischen dem 8. und 30. März in teilnehmenden Stores statt, wende dich also an deinen, um zu erfahren, ob dort sein ganz eigener Ghirapur Grand Prix ausgerichtet wird.

Teste deine Macht beim Magic Spotlight: Modern

(14.–16. März)

Direkt auf das Magic Spotlight: Grundstein folgt unser nächstes Event dieser brandneuen Serie, und zwar diesmal in Utrecht in den Niederlanden! Beim Magic Spotlight: Modern hast du die Chance, dein Können in einem der beliebtesten kompetitiven Formate von Magic unter Beweis zu stellen: Modern! Mit einem Preispool von 50.000 USD ist das der Traum aller Modern-Spielenden. Und vielleicht gehst ja du siegreich aus diesem Event hervor.

Alle Teilnehmenden des Magic Spotlight: Modern-Hauptevents, das vom 15. bis 16. März stattfindet, erhalten ein Exemplar der Nicht-Foil-Promokarte Kaldra Compleat, vollendet durch eine Illustration von Monztre. Jene, die die Top 32 erreichen, erhalten ein Exemplar als traditionelle Foilkarte. Die Top 8 erhalten alle eine Einladung zur Pro Tour Magic: The Gathering – FINAL FANTASY, die bei der MagicCon: Las Vegas stattfindet. Für den ersten Platz gibt es außerdem zwei Modern Horizons 2 Draft-Booster-Cases und zwei Modern Horizons 3 Play-Booster-Cases! Das sind insgesamt 24 Displays mit Karten!

Fanfinity, der Organisator des Events, veranstaltet am Freitag vor dem und auch an den Tagen des Hauptevents Side-Events. Falls du denkst, dass du das Zeug zum Erfolg hast, schnapp dir dein Modern-Deck und melde dich noch heute an! Lass nur genug Platz in deinem Koffer für die ganzen Booster-Displays.

Erspiele dir eine Einladung zur Pro Tour bei den Regional Championships

(4. Januar – 23. März)

Wir ziehen in die letzte Runde der Regional Championship Events ein, bei denen jeweils um einen großzügigen Preispool, Einladungen zur Pro Tour und einige Plätze bei der World Championship 31 gespielt wird, die später dieses Jahr stattfindet. Außerdem gibt es in den USA jetzt zwei Regional Championships, sodass noch mehr Chancen bestehen, die Pro Tour zu erreichen!

Teilnehmende an der Regional Championship erhalten diese Nicht-Foil-Promokarte Nexus of Fate, während die Bestplatzierten ein Exemplar als traditionelle Foilkarte erhalten. Die traditionellen Foilkarten unterscheiden sich je nach Region, wende dich daher für weitere Informationen zu diesen Events und den Preisen an den Organisator in deiner Region!

Runde 2 der Regional Championship Qualifier dauert an

(bis zum 22. März)

Regional Championship Qualifier sind der erste Schritt vieler Spielender auf dem Weg zu wahrer Größe. Die aktuelle Runde an RCQs läuft noch bis zum 22. März, wenn du also an die Startlinie deiner Pro Tour Reise gehen möchtest, erfährst du hier und beim Organisator deiner Region weitere Informationen.

Bei dieser Runde an RCQs gibt es folgende umwerfenden Secret Lair Promokarten als Preise, wobei die Verfügbarkeit und der Vorrat von deiner Region abhängen. Alle RCQ-Teilnehmenden erhalten eine Nicht-Foil-Promokarte Mayhem Devil, solange der Vorrat reicht. Die Bestplatzierten erhalten eine Nicht-Foil-Promokarte Force of Despair, während die Spielenden, die sich für die RC ihrer Region qualifizieren, ein Exemplar als traditionelle Foilkarte erhalten. Wende dich für weitere Informationen an deinen regionalen Turnier-Organisator und den Store, der das Event ausrichtet.

Drück auf die Tube mit Ätherdrift

Ganz gleich, ob du neu auf der Rennstrecke oder ein Grand-Prix-Profi bist, Ätherdrift hat ein Event für dich zu bieten. Übernimm die Kontrolle über die Rennstrecke, wenn das Set am 14. Februar 2024 erscheint. Ätherdrift-Produkte sind ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.